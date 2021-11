Von Steffen Rüth

Pandemie, politisches Chaos, der Tod der Mutter: Die vergangenen zwei Jahre waren für die Pianistin, Sängerin und Songschreiberin Tori Amos (58) eine Herausforderung. Aber die US-Amerikanerin, die mit ihrer Familie seit Jahren in Cornwall lebt, hat mit Hilfe der Winterstürme und der eigenen Widerstandskraft der Krise nicht nur standhalten, sondern ihr das exquisite neue Album "Ocean To Ocean" abtrotzen können. / Von Steffen Rüth

Tori, Dein Album steckt voller Wassermetaphern. Das beginnt beim Titelsong, weitere Lieder heißen "Swim To New York City" oder "Metal Water Wood". Du lebst in Cornwall direkt am Meer. Wie intensiv ist Dein Verhältnis zum Wasser?

Tori Amos: Zum Baden und Schwimmen ist es bei uns schon etwas frisch, da bevorzuge ich das Meer in Florida, wo ich mich unter normalen Umständen häufig aufhalte, weil wir dort unseren Zweitwohnsitz haben. Für die Fotos im Album-Booklet bin ich nun jedoch so innig mit dem Ozean vor unserer Haustür in Berührung gekommen wie lange nicht mehr. Wir haben die Bilder in einer unglaublich schönen Wasserhöhle gemacht, wir mussten ein bisschen tauchen, um dorthin zu kommen. Zum Glück trug ich einen Neoprenanzug. Aber, wie du dir vermutlich schon denken kannst, ist das Wasser in erster Linie als Metapher zu sehen.

Als Metapher wofür?

Für die emotionale Verfassung, in der ich mich befand, bevor und während ich diese Songs schrieb. Ich bin normalerweise ein Feuermensch, doch nun fand ich mich Anfang des Jahres in einer Situation wieder, in der meine üblichen Werkzeuge und Überlebensstrategien versagten. Ich musste gewissermaßen ins Wasser gehen, das Wasser umarmen, mich von ihm verschlingen lassen und am Ende merken, dass ich nicht ertrunken bin. Sondern lebe.

Hattest Du Depressionen?

Es ging ganz sicher in diese Richtung. Ich war unendlich niedergeschlagen. Eine mentale und emotionale Lähmung hatte von mir Besitz ergriffen. Etwa drei Wochen lang saß ich so gut wie reglos einfach nur da. Es ging mir so schlecht, wie ich das aus meinem Leben bisher so nicht kannte.

Kam die Niedergeschlagenheit überraschend?

Ja, sie kam überraschend. Die Welle, die mich verschluckte, hatte sich nicht angekündigt. Richtig schlimm wurde es Anfang Januar, als ich wie der Rest der Welt fassungslos vor dem Fernseher saß und zusehen musste, wie ein Mob aus Menschen, die das demokratische System verabscheuen, das Capitol in Washington stürmte. Vor allem war ich tieftraurig darüber, dass eine Reihe unserer gewählten Vertreter bereit war, den Mehrheitswillen der Wähler zu ignorieren. Für ihre Macht waren sie willens, das politische System in den Boden zu rammen. Und die hässliche Fratze dieser Scheußlichkeiten war Donald Trump. Nur um Haaresbreite hat unsere Demokratie überlebt. Aber ich bewegte mich durch diese Ereignisse immer tiefer auf einem dunklen Pfad Richtung Ratlosigkeit und endloser Traurigkeit.

Ein Quasi-Putschversuch, das Virus, der Lockdown und dazu die Trauer um Deine Mutter, die 2019 nach einem Schlaganfall starb. Hat all das zu "Ocean To Ocean" beigetragen?

Ja. Man weiß nie, welcher Tropfen es schließlich ist, der das Fass zum Überlaufen bringt. Es war eine kumulative Lebenskrise. Und ich wollte nicht dem amerikanischen Klischee der "Alles wird gut"-Phrasen entsprechen. Ich wollte in meinem Schmerz hocken, eins werden mit der Wahrheit, mich nicht verschonen. Der Schmerz war sehr groß, und ich hatte meine Mutter nicht mehr, die ich immer angerufen hatte, um mit ihr über die verrückten Zeiten, in denen wir lebten, zu sprechen. Alles brach zusammen. Und dann schrieb ich "Metal Water Wood" – und plötzlich sah ich einen Ausweg aus meiner persönlichen Hölle.

Du hattest ursprünglich ein Album mit ganz anderen, helleren, vielleicht auch oberflächlicheren Songs veröffentlichen wollen.

Ja, aber dieses Material passte einfach nicht zu mir in dieser Situation. Das Album, das so gut wie fertig war, kam erst mal in den Schrank. Ich war auf einer ganz anderen Frequenz unterwegs, und nun schickten mich die Musen auf diese Reise, auf der "Ocean To Ocean" entstand.

Hat auch die beeindruckende Natur in Cornwall geholfen, Dich aus Deinem Loch zu befreien?

Ja, sehr sogar. Ich habe mich oft in den Wind gestellt und durchblasen lassen. Die Winterstürme in Cornwall haben eine Wildheit, die Respekt und Ehrfurcht abverlangt. Das Meer kann röhren, es kann machtvoll sein und einschüchternd. Da draußen zu stehen und sich dieser Landschaft, dieser Witterung hinzugeben, war ein so überwältigendes Gefühl, als ob mich die Stürme zurück ins Leben schleuderten.

Wer sich mit dem Meer beschäftigt, kommt auch um Klimawandel, Plastikmüll und Überfischung nicht herum. Wie intensiv sprecht Ihr zu Hause über solche Themen?

Die jüngere Generation ist sehr besorgt. Während des Lockdowns zeigte meine Tochter Tash, die 21 ist, eigentlich in London lebt, aber nun meist bei uns in Cornwall war, mir eine Menge erschütternder Dokumentationen wie "Seaspiracy" über die ruchlose Ausbeutung der Weltmeere. Die Youngsters sind so leidenschaftlich, dass mir das Hoffnung macht. Die Jugend ist vehement gewillt, die Erde zu erhalten und die Dinge zu drehen. Sie sagt uns, wo es langgeht, bläst uns, wenn nötig, den Marsch, und das macht mir Mut.

Die neuen Songs sind getragenen von Deinem Gesang und Klavierspiel. Sie erinnern stilistisch an die Anfänge mit dem Album "Little Earthquakes", das 1992 rauskam und den Beginn Deiner außergewöhnlichen Karriere markierte. Ist "Ocean To Ocean" eine bewusste Rückkehr zu Deinen melodisch-intensiven Wurzeln?

Ja, ich sehe diese Parallelen auch. Vielleicht hat das damit zu tun, dass ich mich auch mit "Little Earthquakes" aus einer schweren Krise befreit habe. Das Album entstand nach meiner Vergewaltigung und nach der Zurückweisung, die ich zuvor in der Musikindustrie erlebt hatte. In dem neuen Song "29 Years" besuche ich den tiefdunklen Ort von damals noch einmal und wünsche mir, jetzt endgültig damit abschließen zu können.

Du kämpfst seit jeher gegen das Patriarchat. Was ist in den letzten Jahren, auch wenn man an Initiativen wie MeToo denkt, erreicht worden?

(seufzt) Zwei Schritte vorwärts. Drei zurück.