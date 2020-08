„Die See ist nie eintönig“, aber wenn am Horizont mal ein anderes Schiff auftaucht, kommt schon Freude auf.​ Foto: Knut Pedersen

Von Arndt Krödel

Hamburger Hafen, Steinwerder Kai, schräg hinter der Elbphilharmonie. Ein sonniger Tag im Juni, es ist gegen 17 Uhr. Als die "Golden Karoo" die Leinen löst und sich behutsam vom Ufer entfernt, überträgt Knut Pedersen diese Bewegung gedanklich auf sein eigenes Leben. Jeder Zentimeter, kommt es ihm in diesem Moment in den Sinn, den das riesige Schiff Abstand vom Land gewinnt, bringt ihn weg von den Erfahrungen der letzten Wochen und Monate. Hin in eine ganz neue Lebensphase, die er gesucht hat, aber von der er noch nicht weiß, wie sie aussehen wird. Es gibt kein Zurück mehr.

Perdersen genießt diesen aufregenden Augenblick. Er hat als einer von zwei Passagieren auf dem Frachter die Passage von Hamburg nach Richards Bay in Südafrika und zurück gebucht. Drei Monate auf See – das schreckt einen, der die Abenteuerlust zu seinen Tugenden zählt, nicht ab. Zumal der pensionierte Lehrer, der früher als Theater- und Fernsehschauspieler tätig war, schon im Alter von 19 Jahren die "Christliche Seefahrt" kennenlernte. Da heuerte er auf einem Stückgutfrachter an, mit dem er um die halbe Welt fuhr, nach Südamerika zuerst und dann nach Ostafrika.

Knut Pedersen hat sich gefragt: Wie will ich in Zukunft leben? Foto: Knut Pedersen

Und jetzt, Jahrzehnte später, wieder Afrika: Möglichst weit weg – so lautete die Devise, mit der Pedersen an die Planung seiner Seereise ging. Und die Route der "Golden Karoo" bildete die zweitlängste von allen angebotenen Möglichkeiten. Ein Kreuzfahrtschiff mit organisierter Zerstreuung war für ihn keine Option, mal ganz abgesehen von den Kosten. Aber ein Stückgutfrachter: das war’s. Über ein Wuppertaler Reisebüro kam er auf eine Hamburger Reederei, für die die sechs Jahre alte "Golden Karoo" mit polnischen Seeleuten unter der Flagge der Marshallinseln fährt.

"Das Schiff hat für mich ganz viel bedeutet", sagt Pedersen, der Anfang des Jahres einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen musste. Hier kann er über das Zurückliegende in Ruhe nachdenken, manches davon noch einmal Revue passieren lassen und sich mit der Frage beschäftigen: Wie will ich eigentlich in Zukunft leben? Dabei darf er sich Zeit lassen, er hat genug davon, zwölf Wochen. Dass auch die Gefahr besteht, sich im Grübeln zu verlieren, weiß er und hat sich für seine Zeit an Bord schon vor der Abreise ein kleines Programm überlegt, das er täglich absolviert. Oder besser: fast täglich, denn strenger Perfektionismus ist nicht sein Ding – wenn er mal nicht so gut drauf ist, lässt er den einen oder anderen Punkt auch weg und legt einfach die Beine hoch.

Die Vergangenheit bewältigen und hinter sich lassen, das war Knuts Ziel. Foto: Knut Pedersen

In seiner zweckmäßig, aber gemütlich eingerichteten Kammer, die auf 24 Quadratmetern Bett, Tisch und Sitzecke umfasst und an die sich ein kleines Bad anschließt, macht er nach dem Frühstück Gymnastik. Wenn er auf dem linken Bein steht und das andere Bein auf das linke Knie legt, muss er aufpassen, dass er nicht umfällt, wenn das Schiff sich mal etwas zu heftig bewegt, seemännisch ausgedrückt stampft oder rollt. Das kann sogar so zunehmen, dass für Pedersen der Weg vom Bett ins Badezimmer entweder stark bergauf oder bergab geht. Für einen "Seebären" wie ihn kein Problem. Aber einmal, nach zwei Monaten auf dem Schiff, wird der Seebär plötzlich, wie aus heiterem Himmel, doch seekrank, als die "Golden Karoo" mit etwa sechs Meter hohen Atlantikwellen, und die auch noch von vorn, zu kämpfen hat. Da hilft nur eins: Ab in die Koje, Augen schließen und Bauch wärmen.

Später am Tag geht es auf "Jogging"-Tour: Einmal über den ganzen "Pott", der stolze 200 Meter lang ist, was etwa der Länge von zwei Fußballfeldern entspricht, und zurück, immer an der Reling entlang, auf dem schmalen Spalt zwischen Containern auf der linken und dem Meer auf der rechten Seite. Das Ganze dann viermal hintereinander, zusammen immerhin 1,6 Kilometer. "Was machen Sie denn hier?", fragt ihn eines Tages verdutzt der Kapitän, der regelmäßig die Schiffsladung auf deren stabile Position an Deck kontrollieren muss. Dass ein Passagier sein Schiff als Jogging-Platz nutzt, war ihm auch noch nicht untergekommen.

Blick in die bescheidene Kabine an Bord der „Golden Karoo“, in der Knut lebte. Foto: Knut Pedersen

Wobei Joggen für Pedersen nicht Rennen, sondern zügiges Gehen bedeutet und natürlich bei starkem Seegang ausfällt. Oder wenn Matrosen gerade das Deck streichen. Die Bewegung an der Luft, die frischer gar nicht sein kann, tut ihm gut. Dass die wochenlange Perspektive von mehr oder minder hohen Meereswellen so etwas wie Langeweile produzieren könnte, lässt der an der Ostsee geborene Hamburger nicht gelten: "Die See ist nie eintönig", bekräftigt er. Allerdings kommt schon Freude auf, wenn am Horizont mal ein anderes Schiff auftaucht. Auf der Rückfahrt beobachtet er auf der Höhe von Namibia Wale mit ihren Jungen, ein anderes Mal sichtet er fliegende Fische.

Häufig zieht es ihn auf die Brücke des Stückgutfrachters, wo man eine 180-Grad-Sicht auf die Umgebung des Schiffes hat. Er kommt ins Gespräch mit dem wachhabenden Offizier, der ihm die moderne Nautik erklärt, mittels derer so ein Riesenpott mit einer Tragfähigkeit von gut 37.000 Tonnen gesteuert und jegliche Gefahr akustisch und optisch angezeigt wird. Als Pedersen noch Lehrer war, wollte er mit seiner Klasse eine Fahrt auf einem professionell geführten Segelschiff von Hamburg auf die Kanaren machen. Doch was für die Schüler das Abenteuer ihres Lebens gewesen wäre, schien der Mehrheit der Eltern zu gewagt.

Auch die Mahlzeiten an Bord schaffen Struktur im Alltags. Nach dem Aufstehen um 7 Uhr geht es eine halbe Stunde später zum Frühstück in die Messe, wie der Speiseraum in der Handelsschifffahrt heißt. Um halb zwölf folgt das Mittagessen, halb sechs das Abendbrot. Die Küche ist fleischlastig, eben was gestandene Seeleute so gewohnt sind. "Zwei oder drei Würstchen?", fragt ihn der Steward beim Frühstück, was Pedersen gar nicht komisch findet. Eins reicht ihm völlig. Gemüse kommt aus der Dose, es gibt jeden Tag Eisbergsalat und einmal die Woche Fisch. Wenn einem der Sinn eh nicht nach Massenbeköstigung am Buffet eines Passagierdampfers, beliebigem Geplauder am ewig selben Tisch und Käptns Dinner im Smoking bei Kerzenlicht steht, ist man damit zufrieden.

Beim Essen in der Messe entstehen Gelegenheiten, ein Gespräch auf Englisch mit einem Besatzungsmitglied anzufangen. Ansonsten ist Pedersen mit sich allein. Wenn man sich auf einer solchen Reise nicht selbst beschäftigen kann, sollte man sie gar nicht erst antreten. Für drei Monate ist Pedersen ohne Internet, abgesehen von den wenigen Häfen unterwegs wie Walvis Bay in Namibia oder Kapstadt, wo die "Golden Karoo" Ladung löscht oder aufnimmt und die Chance besteht, in den dortigen Seemannsmissionen das Neueste online zu erfahren. Ein Leben ohne Internet ist möglich, auch wenn sich das mancher Zeitgenosse nicht mehr vorstellen kann. Das Sich-Lösen von der Fixiertheit auf alle möglichen Netz-Phänomene, auf die Flut von "interessanten Nichtigkeiten", schafft Freiräume. Pedersen tüftelt zeichnerisch an geometrischen Formen wie etwa den fünf "Platonischen Körpern". Als Lektüre hat er zwölf Bücher mitgenommen, zum Teil dicke Wälzer mit Sachliteratur, zum Teil Belletristik. Den "Nachtzug nach Lissabon" von Pascal Mercier hat er gleich zweimal gelesen, jene Geschichte über den Lehrer, der sich die Frage nach dem ungelebten Leben stellt und eine mutige Entscheidung trifft. "Wenn es so ist, dass wir nur einen kleinen Teil von dem leben können, was in uns ist – was geschieht mit dem Rest?" heißt es in dem Roman. Seine Geschichte.

An einem Nachmittag im August läuft die "Golden Karoo" wieder in Hamburg ein. Knut Pedersen erlebt den gleichen Moment wie bei der Abfahrt – in umgedrehter Form: Gleichsam in Zeitlupe nähert sich das Schiff dem Kai. Er ist zurück in der Welt, die er vor drei Monaten verlassen hat. Hinter ihm liegt ein Abenteuer, das ganz ohne Spektakel und Adrenalinkick auskam. Die Zeit an Bord habe ihn auf die Erde zurückgebracht, sagt er. Jetzt sei er bereit für die Zukunft. Und er habe eines gelernt: die absolute Gelassenheit.