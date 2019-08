Von Harald Berlinghof

Heidelberg. Ein heißes Sommerfest am heißesten Tag des Jahres - aber nicht ohne Kühlung durch Grünen Strom der Heidelberger Stadtwerke. Bei der Firma Heidelberg IT Management gehen Spaß und Klimaneutralität Hand in Hand. Und treibende Kraft beim nachhaltigen und klimaneutralen Verhalten des Unternehmens ist Matthias Blatz, Gründer, Geschäftsführer und Miteigentümer. Vor der Tür parken zwei Elektroautos und tanken an zwei Ladesäulen Grünen Strom. "Wir bauen jetzt Solarzellen aufs Dach, um noch unabhängiger von externem Strom zu werden", sagt der Firmenchef. Insgesamt hat man fünf Elektroautos, vier für den Außendienst und einen Tesla Model X für den Chef.

Die Beleuchtung des gesamten Firmengebäudes ist mit LED ausgestattet, das Gebäude benötigt keine Heizung, die Computer im Rechenzentrum liefern mehr Wärme als man benötigt, um den Bürokomplex für rund 50 Mitarbeiter auch im Winter warmzuhalten. "Wir sind hier ohne großartige Isolierung besser als ein ,Passivhaus Plus’." Blatz schwört auf verputze Ytong-Steine aus Porenbeton. Dabei gibt es keine Entsorgungsprobleme wie bei vielen anderen eingesetzten Dämmmaterialien. Die Bodenplatte liegt direkt auf der Erde auf und kühlt damit das Gebäude und den Serverraum. Keine der elektrischen Leitungen in den Wänden ist länger als 40 Meter, weil bei langen Leitungen Strom verloren geht. Ein Spaß ist die Mooswand im Besprechungszimmer aus Islandmoos, das häufig auch von Modelleisenbahnern verwendet wird. Zur Klimaneutralität trägt sie nichts bei – aber sie reguliert das Raumklima. Und visualisiert die ökologische Grundeinstellung des Chefs.

Matthias Blatz von Heidelberg IT-Management. Foto: privat

Wie nah IT Management damit an der Klimaneutralität ist, lässt sich schwer beurteilen. Wie überhaupt Klimaneutralität nur schwer zu berechnen ist. Dazu müssten alle Prozesse, die in einer Firma ablaufen, alle Energieverbräuche auf ihre Klimaneutralität hin durchgerechnet werden, aber auch alle Materialeinsätze und Materialverbräuche. Und da landet man schnell bei Begriffen wie Ökobilanz, Ökoeffizienz und Kompensation, die nur Spezialisten etwas sagen. Dabei muss der gesamte Lebensweg eines Produkts oder eines Materials von seiner Produktion bis zur Entsorgung auf seine Klimaneutralität, also den CO2-Ausstoß und Energieverbrauch, hin untersucht werden. Aber man landet auch bei Begriffen wie "Greenwashing" - dem Versuch, sich mit einem grünen Image Wettbewerbsvorteile zu verschaffen.

"Oje, da haben wir ganz andere Erfahrungen gemacht", winkt Konrad Weiß, Geschäftsführer der B&S Service GmbH aus Waldangelloch, ab, dessen Firma in Sachen Klimaneutralität als Vorzeigebetrieb der Region gilt. Es wird bei den Kunden zwar anerkannt, dass B&S sich in Sachen Nachhaltigkeit und Klimaneutralität intensiv bemüht. "Aber wenn’s ums Geld geht, dann kaufen viele doch beim Chinesen ein", sagt er.

Man könne nur mit Produktqualität und Service punkten, nicht mit dem Image. Was letztlich bedeutet, dass sich eine ökologische Ausrichtung eines Unternehmens auch rechnen muss, damit die Preise stimmen. Das hat der Mittelständler mit vielen Einzelmaßnahmen geschafft. Und damit zahlreiche Preise und Urkunden eingeheimst. Auf der Fensterbank stehen Urkunden zum Energieeffizienz-Check der Metropolregion Rhein-Neckar 2013, die Urkunde über den zweiten Platz beim landesweiten KEFFizienzgipfel der "Gipfelstürmer" 2018 sowie die KEFF-Urkunde 2018, die besagt, dass der Betrieb mit seinen beiden Standorten in Waldangelloch - sowohl das Verwaltungsgebäude als auch die Logistik- und Produktionshallen - KEFF-gecheckt sind, wobei KEFF für die vom Landesumweltministerium geförderten Kompetenzstellen für Energieeffizienz steht. In unserer Region ist diese Kompetenzstelle bei der IHK Rhein-Neckar angesiedelt.

"Wir sind mit Sicherheit nahe an der Klimaneutralität", betont Konrad Weiß. "Und wenn wir einen weiteren Stromspeicher installiert haben, dann müssen wir gar keinen Strom mehr zu kaufen. Unsere Solarzellen auf dem Carport und den Hallendächern reichen dann aus", sagt er. Zusätzlich hat die Firma noch eine Klein-Windkraftanlage. Bis zehn Meter Höhe sei die im Misch- und Gewerbegebiet genehmigungsfrei. Effektiver sei aber die Fotovoltaik. Vormittags ist der Strom noch knapp, aber ab elf oder zwölf Uhr kann der Elektroschweißer loslegen. "Es geht nicht nur um Energieerzeugung, sondern auch um die Handhabung von Energie", so der engagiert Firmenchef.

Zunehmend Elektroautos bei SAP. Foto: Ingo Cordes

Beim Heizen ist man längst auf klimaneutrale Stoffe umgestiegen – zu einhundert Prozent. Neben Holzhackschnitzeln vom Waldrand an den eigenen Äckern verbrennt die Firma ausschließlich Miscanthus giganteus, auch Chinaschilf genannt. Die gut drei Meter hohen Gräser mit massiven verholzenden Stängeln gelten als spannendste Energiepflanze überhaupt. Man baut sie mehrere Jahre auf derselben Fläche an, und weil weder gedüngt noch gespritzt wird, ist der Boden nach fünf bis sechs Jahren für den biologischen Anbau zulässig. Dann zieht die Miscanthus-Anbaufläche weiter und hinterlässt Bio-Boden. Und dieser positive Effekt ist noch nicht einmal in die Nachhaltigkeits-Berechnung eingeflossen.

Aber nicht nur engagierte kleine und mittlere Unternehmen streben Klimaneutralität an, sondern auch große Weltkonzerne wie SAP. Seit einigen Jahren existiert eine Pflicht zur Nachhaltigkeits-Berichterstattung für Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern. Zum Beispiel nutzt SAP in Sankt Leon-Rot Brunnenwasser zu Kühlungszwecken. Damit wird wertvolles Trinkwasser gespart. Die Rechenzentren des Software-Konzerns müssen ab 12 Grad Celsius Außentemperatur gekühlt werden. Aber die Ziele von SAP sind noch wesentlich ambitionierter. Man hat die Devise ausgegeben, bis 2025 CO2-neutral zu werden und will damit einen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels leisten. 2008 veröffentlichte die SAP ihr Ziel, den CO2-Ausstoß trotz des immensen Unternehmenswachstums bis 2020 auf das Niveau des Jahres 2000 zu senken. Hier ist man auf Kurs. 2014 startete die SAP ihre "grüne Cloud": Das bedeutet 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energiequellen für alle Rechenzentren und Gebäude weltweit.

Das Ziel der Klimaneutralität für 2025 ist ein logischer nächster Schritt. Die Strategie lautet: Von der grünen Cloud noch einen Schritt weiter zur Klimaneutralität zu gehen. Dazu zählen das Monitoring und bestenfalls die Reduzierung von Geschäftsflügen, Pendlerkilometern, des Papierverbrauchs und Energieverbrauchs im Rechenzentrum. Virtuelle Besprechungen werden anstelle von Präsenzmeetings angestrebt, um Flüge zu vermeiden. Elektroautos haben einen immer größeren Anteil an der SAP-Wagenflotte (Ziel: 20 Prozent). Aktuell verfügt SAP in Deutschland über 1500 Elektroautos. Die gesamte Wagenflotte liegt bei rund 17.000 Fahrzeugen. Um die gefahrenen Kilometer der Mitarbeiter und damit den CO2-Ausstoß auf dem Weg von und zur Arbeit zu reduzieren, hat SAP darüber hinaus ein intelligentes Mitfahrsystem etabliert, das optimierte Fahrgemeinschaften in Bezug auf Route, Zeitpunkt oder Verkehrsdichte identifiziert.