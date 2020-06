Von Christian Satorius

Immer mehr Pflanzenarten, die gerne als "Unkräuter" bezeichnet werden, sind vom Aussterben bedroht. Was sich zuerst wie ein gute Nachricht anhört, ist keine. Die Natur kennt nämlich kein "Unkraut" – der Begriff ist vom Menschen gemacht, und bezeichnet all das, was ihn im Garten oder auf dem Acker stört. "Wildkraut" oder auch "Beikraut" wäre also eigentlich die bessere Bezeichnung.

Heute ist es der Giersch, der Kleingärtner in den Wahnsinn treibt, früher einmal war es der Feldsalat, der überall in Europa wild vorkam und als "Unkraut" bekämpft wurde, wohingegen der Giersch als Nahrungsmittel beliebt war. So können sich die Zeiten ändern. Heute fluchen die Bauern über die Acker-Kratzdisteln auf dem Feld, früher gab es den gleichen Aufstand, wenn ein "Unkraut" namens "Roggen" den Getreideanbau beeinträchtigte.

Wenn es nun aber unseren Vorvätern gelungen wäre, den Feldsalat und auch den Roggen schon im Mittelalter auszurotten? Genau das geschieht gerade mit vielen anderen Wildkäutern, die im Begriff sind auszusterben: Sie verschwinden für immer, noch ehe sie hinreichend erforscht sind.

"Unkraut nennt man Pflanzen, deren Vorzüge noch nicht erkannt worden sind", meinte einst der amerikanische Schriftsteller und Philosoph Ralph Waldo Emerson, ein Wegbegleiter von Henry David Thoreaus, Autor und Vordenker eines einfachen, naturnahen Lebens. Wer würde heute schon auf die Idee kommen, die Heilpflanze Kamille einfach nur als "Unkraut" zu bezeichnen? Und wie sieht es mit den Heilpflanzen Spitzwegerich, Vogelmiere und Wiesenlabkraut aus?

Jede dieser Pflanzen erfüllt eine Aufgabe im Kreislauf der Natur. Manche lockern den Boden auf, andere dienen Insekten als Nahrung, die sich vielleicht sogar auf diese eine Art spezialisiert haben. Fehlt sie, gehen auch die Tiere zugrunde. So ernähren sich etwa die Raupen des Tagpfauenauges und des Kleinen Fuchses praktisch ausschließlich von Großen Brennnesseln, einem überaus gefürchteten "Unkraut". Aber Hand aufs Herz: Wer duldet Brennnesseln schon gerne in seinem Garten oder sogar auf dem Acker?

Und gerade Kleingärtner setzen gerne mal die ganz große Giftspritze mit dem richtig fiesen Breitbandherbizid ein, um Ordnung im Garten zu schaffen. Auch die konventionelle Landwirtschaft will mit ihrer Auslegung auf allerhöchste Effizienz nicht auf den Chemieeinsatz verzichten, sodass auch auf dem Acker praktisch kein Platz mehr für seltene Wildkräuter bleibt. Ja, und sogar die heutige verbesserte Saatreinigung sorgt dafür, dass bestimmte Beikräuter erst gar nicht mehr zusammen mit den Nutzpflanzen auf den Acker ausgebracht werden.

Hier wird aber auch die ganze Krux deutlich, denn vieles von dem, was den Ertrag der Landbewirtschaftung steigert, verdrängt gleichzeitig nicht nur die häufig vorkommenden hartnäckigen "Unkräuter", sondern eben auch die besonders seltenen bedrohten Wildkräuter. Schon in den 1980er Jahren wurde mit speziellen Ackerrandstreifen-Programmen versucht, beides unter einen Hut zu bekommen: Artenvielfalt und Landwirtschaft. Die Wildkräuter wurden zwar direkt vom Acker verbannt, hatten aber in einem schmalen Streifen am Ackerrand einen gewissen Schonraum. Heute ist von den Lebensräumen vieler bedrohter Arten nicht mehr allzu viel übrig geblieben. Die Umwandlung spezieller Standorte wie etwa Feuchtwiesen in Acker- oder Bauland, aber auch die Düngung magerer Böden, nehmen vielen Wildkräutern ihre letzten Rückzugsgebiete.

Biologen gehen davon aus, dass aktuell etwa ein Drittel aller in Deutschland vorkommender Spezies bedroht sind, darunter so schöne Gewächse wie die Kornrade, die Kuhnelke, das Acker-Hasenohr, der Acker-Hahnenfuß und auch manche Adonisröschen. Gegen das Aussterben scheint heute leider kein Kraut mehr gewachsen zu sein.