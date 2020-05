Heidelberg. Laptop und Tablet statt Tafel und Hefte, Videokonferenzen statt Unterricht: In Zeiten von Corona läuft die Schule zwar weiter, aber eben völlig anders. Für die Schüler und deren Eltern, die selbst im Homeoffice arbeiten, eine echte Herausforderung. Aber wie kommen eigentlich die Lehrer mit dieser neuen Situation zurecht, die es vorher so noch nie gab? Und: Was halten sie vom "digitalen Klassenzimmer", das mit Lernplattformen wie Moodle oder Web-Apps wie "Jitsi Meet" derzeit an die Stelle des "guten alten Frontalunterrichts" tritt?

"Wichtig ist, dass der Kontakt zu allen Schülern hergestellt werden kann", sagt Isabel Arendt vom Heidelberger Amt für Schule und Bildung. "Schließlich soll es chancengerecht zugehen." Doch werden während der Schulschließungen auch wirklich alle Schüler im Zuge des Fernlernens erreicht? Haben alle Zugang zu den digitalen Lern- und Bildungsangeboten der Schulen und Kontakt zu ihren Lehrern?

Und was kann getan werden, damit kein Schüler auf der Strecke bleibt? Die RNZ hat bei Lehrerinnen und Lehrern nachgefragt, ob Online-Unterricht ein Zukunftsmodell sein könnte – oder doch eher Schreckensvision bleibt. Sie alle haben ähnliche Erfahrungen gemacht, aber unterschiedliche Resümees gezogen. Dabei wollten einige von ihnen lieber anonym bleiben.

"Definitiv kein Zukunftsmodell"

"Der Fernunterricht klappt vor allem bei leistungsstarken Schülerinnen und Schülern gut – die schwachen bleiben oft auf der Strecke, weil sie mit der Selbstorganisation überfordert sind." Hanna S., Englisch- und Geografielehrerin aus Schwetzingen, sieht im Online-Unterricht "definitiv kein Zukunftsmodell für den Regelunterricht". Die 31-jährige Lehrerin betont: "Für mich bedeutet Schule vor allem Sozialisation und gemeinsames Lernen." Auch viele Schüler vermissten jetzt die Schule. "Sie alle haben gemerkt, dass es super schwierig ist, sich selbst jeden Morgen zu motivieren." Einzige Pluspunkte des digitalen Fernunterrichts: "Zuhause kann sich jeder die Zeit nehmen, die er braucht." Und: "Viele stille Schüler blühen im Homeoffice auf."



"Der Lehrer ist nicht zu ersetzen"

"Der Arbeitsaufwand ist wesentlich höher als im analogen Unterricht", sagt Susanne W., Lehrerin für Englisch, Französisch und Mathe. Ihr Gymnasium in Karlsruhe habe einen enormen Aufwand betrieben, um online Lerninhalte anzubieten. "Je nach Klassengröße war es geschickter, die Kinder aufzuteilen. Man hält dann die Stunde doppelt." Mehr Zeit braucht auch die Mail-Kommunikation mit den Eltern, berichtet die Heidelbergerin, die seit 22 Jahren im Schuldienst ist. Die Stärken im Online-Unterricht sieht Susanne W. in den Variationsmöglichkeiten und in der Selbstständigkeit der Schüler. Schwierig sei dagegen, dass gerade jüngere Kinder nicht unbedingt mit allen Programmen vertraut sind, und dass "Eltern viel stärker eingebunden" sind, das Material bereitzustellen. Aber ist das Daheim-Lernen nun ein Zukunftsmodell? Hier kommt Susanne W. auf die größte Schwäche zu sprechen: "Aus meiner Sicht ist der persönliche Kontakt zu den Lehrern nicht zu ersetzen. Die Schüler und Schülerinnen wünschen sich auch die direkte Ansprache, die Möglichkeit, Fragen zu stellen, Sorgen und Nöte sofort mitzuteilen und auch unmittelbar Antworten zu bekommen. Ein Lob und ein freundliches Lächeln sind nicht zu unterschätzen."



"Das ist Medienbildung"

"Hut ab – vor den Schülern und ihren Eltern", lobt Charlotte Westhauser die Zusammenarbeit seit der Schulschließung, die "hervorragend geklappt" habe. Und das, obwohl die Situation eine Herausforderung für alle Beteiligten gewesen sei: "In weniger als einer Woche musste alles vom konventionellen Unterricht hin zum Unterricht im digitalen Raum umgestellt werden", betont die 28-Jährige, die Mathematik und Musik am St. Raphael Gymnasium in Heidelberg unterrichtet.



Die junge Lehrerin sieht im momentanen Fernunterricht viele Chancen, vorausgesetzt, "die häuslichen Bedingungen stimmen": "So können wir Medienkompetenzen fördern und den Schülern zeigen, wie sie mit der digitalen Technik gut umgehen können." Viele Kinder seien schon lange in Kontakt mit digitalen Medien. "Nun aber können sie im geschützten Rahmen des Schulalltags an die elektronischen Kommunikationsmittel herangeführt werden. Das ist Medienbildung!"

Die Schüler müssten derzeit ihre Aufgaben anhand von Wochenplänen selbst organisieren, Unterrichtsmaterial auf Lernplattformen abrufen und hochladen sowie an Videokonferenzen teilnehmen. "Das ist eine echte Anleitung zum selbstständigen Lernen", stellt Westhauser einen weiteren Vorteil heraus. Auch könnten die Schüler gerade jetzt ihre eigenen Stärken besonders gut erkennen: Wann lerne ich am besten? Wann bin ich am produktivsten? Und: "Sie können lernen um des Lernens willen, weil es ja gerade nicht um Noten geht." So nutzt die Mathelehrerin auch die Gunst der Stunde, um ihre Aufgaben mit interessanten Experimenten ansprechend aufzubereiten, bei denen die Kinder zuhause selbst aktiv werden und den größeren Zusammenhang sehen können.

Für sie selbst sei der Fernunterricht ebenfalls eine "neue Art zu arbeiten", räumt Charlotte Westhauser ein: "Normalerweise bin ich 25 Unterrichtsstunden an der Schule, jetzt sitze ich acht Stunden zuhause vor dem Computer, danach beantworte ich noch Mails." Arbeitsblätter erstellen, Konferenzen planen und abhalten, Lösungen zugänglich machen, Rückmeldungen geben und persönliche Briefe an die eigene Klasse schreiben – zu Beginn sei alles "sehr arbeitsaufwendig" gewesen. Mittlerweile hätten sich die digitalen Abläufe "gut eingependelt", sagt die Lehrerin, die nun darauf hofft, dass sie auf einigen dieser Strukturen in der Zeit nach der Pandemie aufbauen kann.

Lernvideos für zuhause oder Arbeitsblätter, die auf der Plattform kranken Schülern zur Verfügung gestellt werden können, seien generell eine gute Sache – auch wenn der Fernunterricht an sich "nur bedingt" ein Zukunftsmodell sein könne, denn: "Schule ist viel mehr als nur reine Wissensvermittlung", ist sich Charlotte Westhauser sicher. Und Videokonferenzen seien zurzeit zwar wichtig, um den persönlichen Kontakt zu halten – ersetzen könnten sie diesen aber nicht.



"Schüler brauchen direktes Feedback"

Gerda Pullig wirkt nachdenklich: "Schule, wie sie noch zum Jahresbeginn lief, wird es so vielleicht nie wieder geben." Die 48-Jährige ist seit 1998 Lehrerin mit Leib und Seele und unterrichtet Musik und Französisch am Carl-Benz-Gymnasium in Ladenburg. Dem aktuell praktizierten digitalen Fernunterricht steht sie jedoch kritisch gegenüber. Ein Zukunftsmodell? "Ich fürchte ja, ich hoffe nein."

Wenig kompatibel sei das E-Learning insbesondere mit dem Fach Musik: "Das lässt sich nicht per Medium unterrichten: Da will man doch die Schüler zum gemeinsamen Musizieren und Singen anregen, da braucht man die direkte Kommunikation!" Zwar hat sich Gerda Pullig allerhand einfallen lassen, um auch in diesen Zeiten die Freude an der Musik und Bewegung weiterzugeben. Ihre Fünftklässler etwa fordert sie auf, einfach mal "in die Natur hineinzulauschen". Sie hat eigene Filme gedreht, mit Body- und Tischpercussion zum Nachmachen – und sich riesig über all die kreativen Rückmeldungen gefreut. Dennoch: Soziale Kontakte könnten all diese Maßnahmen nicht ersetzen, selbst Online-Konferenzen nicht. "Die Schüler brauchen die Motivation durch die Lehrenden und das direkte Feedback. Und: Sie möchten gesehen werden."

Aus eigener Erfahrung weiß Gerda Pullig: "Diejenigen, die ihren Job gewissenhaft machen, wenden gerade mehr Zeit auf als vorher. Auch ich brauche jetzt länger für die Vorbereitung, schließlich ist es nun auch eine völlig neue Art, Musikunterricht zu denken." Hinzu komme noch der technische Aufwand, den der digitale Fernunterricht mit sich bringe und der für die allermeisten Lehrer einen hohen zusätzlichen Aufwand darstelle, so Pullig.

Die "Schwemme an Mails", das Hochladen von Dateien und die Umwandlung in andere Formate – all dies sei vor allem in der Anfangsphase sehr stressig gewesen, gibt die Gymnasiallehrerin offen zu, die zudem noch als Ausbilderin für die Referendare im Fach Musik alle Hände voll zu tun hat mit Online-Fachsitzungen und -Besprechungen. "Ich habe doch eigentlich einen ganz anderen Beruf und meine Qualifikation und Begabung liegt nicht in der PC-Arbeit, sondern im musikpraktischen Tun und im sozialen Handeln mit den Schülern." Die Arbeit am PC fresse deutlich mehr Zeit, ohne dass dies "im Verhältnis zur Sinnhaftigkeit" stehe.

"Im Grunde bräuchte ich persönlichen Support", räumt Gerda Pullig ein, die selbst noch Mutter dreier Schulkinder ist – "da sind drei Laptops zuhause kaum genug, um alle virtuellen Dates und Meetings abzudecken". Familien würden somit regelrecht dazu gezwungen, ihre Kinder mit Medien auszustatten, von denen sie sie vielleicht eigentlich fernzuhalten versuchten – "das finde ich als Mutter und Lehrerin sehr problematisch". Immerhin: Zumindest in einer Hinsicht habe jetzt der Druck auf die Lehrer etwas nachgelassen: "Wenigstens ist mal die Notengebung aufgehoben", sagt Gerda Pullig und atmet erleichtert auf.



"Es muss was ins Rollen kommen"

Jochen Schembera (48) unterrichtet seit 13 Jahren an der Internationalen Gesamtschule Heidelberg (IGH). Dort ist er auch Netzwerkadministrator. Er räumt ein, manche älteren Kollegen hätten Berührungsängste bei Digitalem, betont aber: "Der Tenor, es liege nur an den Lehrern, ist Quatsch." Oft mangele es an technischer Ausstattung und bis zur Krise auch am Interesse der Politik. "Die Leute haben keine Ahnung, wie schwierig es ist, Fördergelder zu bekommen", sagt Schembera. Die IGH habe Glück, seit der Sanierung gebe es eine gute Netzwerkausstattung. "Aber", sagt er, "das ist nicht überall so. Deutschland ist bei der Schuldigitalisierung 15 Jahre hintendran." Das Land müsse sich Expertise zulegen, digitale Lehrkonzepte vorgeben und sich an den Erfolgen anderer Länder orientieren. "Ich hoffe, dass jetzt etwas ins Rollen kommt."

Schembera sieht Potenzial für den Unterricht mit neuen Technologien wie Virtual Reality. Die Kritik, Handys und Co. würden der geistigen Entwicklung von Kindern schaden, sei oft noch so unfundiert wie damals bei der "Killerspiele-Debatte". Das pauschale Misstrauen gegenüber neuen Medien passe nicht zu der breiten Forderung nach Digitalkompetenz, meint Schembera: "Man muss sich als Gesellschaft entscheiden: Will man die Digitalisierung oder nicht."



"Für mich ist das unbefriedigend"

Marina G. sagt ganz eindeutig: "Ich bin nicht Lehrerin geworden, um nur zu Hause alleine am Schreibtisch zu sitzen. Mir macht das Unterrichten Spaß, also das Interagieren mit den Schülerinnen und Schülern im Klassenzimmer." Der Fernunterricht war für sie, die seit 15 Jahren an einem Gymnasium im Rhein-Neckar-Kreis arbeitet, daher auch "unbefriedigend". Nicht nur, dass online Nebenfächer unberücksichtigt blieben, auch das komplette Schulleben und damit das soziale Lernen in AGs, bei Theaterabenden, auf Exkursionen, kam zum Erliegen.

Und Marina G. macht mit einem einfachen Beispiel deutlich, warum Online-Unterricht mehr Arbeit bedeutet: "Ich verschicke Arbeitsaufträge. Um zu überprüfen, ob es alle richtig gemacht haben, fordere ich die Lösungen ein, muss jede Aufgabe korrigieren und den Schülern zurückmelden. Normalerweise würden zwei bis drei Schüler ihre Lösungen vor der Klasse vorlesen, die anderen ihre Ergebnisse überprüfen. Das geht natürlich wesentlich schneller." Manchen Eltern und Kindern musste mehrfach hinterher telefoniert werden. Und sie kennt sogar Lehrer, die die Arbeitsmaterialien mit dem Fahrrad zu den Schülern gebracht haben.

Sieht sie auch Vorteile? "Wenn überhaupt, dann dass ich mir die Zeit etwas freier einteilen kann. Und ich muss nicht mehr um 6 Uhr aufstehen (lacht)."



"Glück, wenn die Eltern helfen"

Karina P. vermisst das "soziale Miteinander" am stärksten. Dies sei Voraussetzung, dass Schüler "nachhaltig und erfolgreich" lernen. Partner- und Gruppenarbeiten fallen derzeit komplett aus. Die 30-Jährige unterrichtet Englisch, Geografie und Sport an einem Gymnasium in Mannheim. Dort funktioniere der Fernunterricht, "weil wir eine gute Infrastruktur haben" und "das Glück, dass die Eltern den Kindern die nötige Unterstützung bieten." Das größte Problem sieht sie denn auch in der Benachteiligung der schwachen Schüler. Wer es dagegen schaffe, sich zu organisieren, sei im Vorteil. Das Arbeiten im "eigenen Tempo" sei im analogen Unterricht so nicht immer möglich.