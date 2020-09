Von Jörg Runde

Baden-Pfalz. Der Sonnenuntergang an diesem Abend erscheint wie aus dem Bilderbuch. Dazu angenehme 26 Grad und ein laues Lüftchen. Bessere Bedingungen für eine gemütliche Feierabendtour mit dem Stand-Up-Paddleboard (SUP) vom Mannheimer Fernsehturm bis in den Jungbusch kann es nicht geben. Dass die eigentlich so traumhafte Runde über den Neckar am Ende knapp eine Stunde länger dauert als üblich und zudem mit einem großen Makel behaftet ist, hat einen Grund: Ein prall gefüllter Müllsack auf dem Brett von Uwe Franken.

Der 51-Jährige ist einer der Macher der Surfrider Foundation Baden-Pfalz. Sie wurde 1984 von Wellenreitern in Kalifornien gegründet. Alle Mitglieder haben als Ziel die Verteidigung, Rettung, Verbesserung und Instandhaltung der Ozeane, Küsten, Wellen und der Menschen, die diese nutzen und genießen.

In Europa ist die Organisation mittlerweile in elf Ländern aktiv. Ihren Hauptsitz hat sie seit 1990 im französischen Biarritz. Bekanntester Unterstützer ist der ehemalige Fußball-Profi des FC Bayern München, Bixente Lizarazu. Der Champions-League-Sieger und Weltmeister ist selbst begeisterter Surfer und Stand-Up-Paddler. Lizarazu nimmt häufig an Säuberungsaktionen im Baskenland, rund um seine Heimatstadt Ciboure, teil. In einem Interview rief er deshalb vor einigen Monaten zum Müllsammeln auf: "Egal ob an den Meeresküsten oder an den Flussufern, jeder Abfall der beseitigt wird, kann keinen Schaden mehr anrichten."

Uwe Franken sieht das genauso. Sein bevorzugter Wahlspruch "Nett babble, mache" ist Programm. Bei der Tour an der Mannheimer Neckarwiese krabbelt der Fahrlehrer immer wieder mit der Greifzange in der Hand ans Ufer, um Abfälle aufzusammeln. Auch Mitpaddler Joachim Pipp und ich ziehen immer wieder Unrat aus dem Wasser. Vor allem Take-Away-Verpackungen und Flaschen landen in dem Müllsack auf dem Board. Dass während der Sammelaktion Müll an uns vorbei ins Wasser geworfen wird, regt Franken nicht mehr groß auf. "Bei solchen Idioten ist ohnehin nichts mehr zu retten."

An den ganzen Uferstellen von Rhein und Neckar ist wegen Covid-19 viel mehr los, als in den vergangen Jahren. "Mehr Leute bedeutet auch mehr Müll", sagt Franken und ergänzt: "Viele lassen ihren Dreck einfach liegen, und wissen wahrscheinlich gar nicht, was sie vor allem mit Plastikmüll anrichten."

Plastik ist besonders schlimm für alle Gewässer. Weil der Kunststoff lange braucht, um biologisch abgebaut zu werden, treiben Plastiktüten und PET-Flaschen über Jahrhunderte in Flüssen und Meeren. Der Müll verstopft die Mägen von Seevögeln und Fischen. Jenen, die meinen, das der Dreck in Neckar und Rhein nichts mit der Meeresverschmutzung zu tun hat, sei gesagt: Das Gesamtgewicht der Plastikteilchen, die alle Flüsse weltweit ins Meer befördern, schätzen Forscher vom Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven auf bis zu vier Millionen Tonnen pro Jahr.

Das wäre etwa die Hälfte der Gesamtmenge an Plastik, die nach aktuellen Schätzungen jährlich in die Ozeane gelangt. Die Bürger in Deutschland sind mit jährlich fast 230 Kilogramm Verpackungsmüll pro Kopf die größten Sünder in Europa. Franken erschrecken solche Zahlen zwar, sie treiben ihn aber auch an, weiterzumachen. Er und die rund 20 festen Surfrider Baden/Pfalz starten deshalb immer wieder Cleanups in der Region. Zuletzt sind sie über den Vogelstanger Badesee gepaddelt und am Ufer entlanggelaufen. Auch am Otterstädter Altrhein, an verschiedenen Stellen in Mannheim und am Heidelberger Neckarufer waren sie seit ihrer Gründung 2018 bereits aktiv.

Dabei nimmt neben des Müllsammelns auch immer die Information der Bürger eine Hauptrolle ein. "An diesen Tagen kommen wir immer mit den Menschen ins Gespräch", sagt Franken und fügt an: "Manchmal ergibt es sich, dass Leute spontan mithelfen."

So wie bei der großen Kippen-Sammelaktion Mitte August im Jungbusch und an den Rheinterassen. Ins Wasser geworfene Zigarettenstummel werden von Experten auch als toxischer Plastikmüll bezeichnet. Es dauert Jahre, bis sie sich zersetzen und haben bei Meereslebewesen die gleichen Auswirkungen wie Verpackungsmüll. Dazu kommen die enthaltenen Gifte wie Arsen, Blei, Chrom, Kupfer und natürlich Nikotin. Aus den Filtern ausgewaschen landen die Stoffe in den Seen, Flüssen und im Meer. Sie sind eine echte Gefahr für das Leben von Fischen, Pflanzen und Seevögeln.

"Das Ergebnis unserer Kippenaktion ist echt erschreckend", sagt Franken und zeigt auf den mit rund 120.000 Kippen fassenden Glasbehälter mit dem gesammelten Raucherdreck. Auch hier sei es deutlich mehr als im vergangenen Jahr, betont er den Zusammenhang mit der Coronakrise. Zigarettendreck, Plastikmüll – alles wird mehr. "Das bereitet uns wirklich große Sorgen", sagt Franken. Immerhin: Mit der erfolgreichen Sammelaktion wurden 4,8 Millionen Liter geschützt.

Ziel aller Aktionen ist es, die Menschen aufzurütteln und sie zum Nachdenken über ihr Konsumverhalten und ihren Umgang mit der Natur zu bringen. Und Helfer und Unterstützer werden natürlich auch immer gesucht. Für eine der größten Müllsammelaktion, die es in Deutschland wahrscheinlich je gab.

Am Samstag, 12. September hat die Initiative RhineCleanup zum großen Saubermachen am Rheinufer aufgerufen. Im Jahr 2019 hatten sich in 113 Kommunen insgesamt rund 200 Gruppen am RhineCleanUp beteiligt. Über 20.000 Menschen, verteilt auf die Rheinlänge von insgesamt 1.233 Kilometern, haben damals 170 Tonnen Unrat gesammelt. Die Veranstalter rechnen in diesem Jahr trotz Corona mit einer ähnlichen Beteiligung.

Auch in der Metropolregion Rhein-Neckar werden sich zahlreiche Helfer mit Müllsack und Müllzange an die Arbeit machen. Neben den Surfridern, die am Sandhofer Altrhein und auf der Friesenheimer Insel sauber machen werden, nimmt dieses Mal auch der Ortsverband der Grünen in Ketsch teil. Einweggrillschalen, Bier- und Weinflaschen, Chips-Tüten und Pizzakartons gehören auch an den Gewässern der Enderle-Gemeinde zum alltäglichen Bild. Das gilt auch für das einzigartige Naturschutzgebiet rund um den Ketscher Altrhein und die Rheininsel. In diesem Kleinod der Natur ist der Anblick des angehäuften Plastikmülls besonders erschreckend.

Politische Lösungen durch eine effektive Recycling-Kreislaufwirtschaft sind dringend erforderlich. Mit einer zeitnahen Veränderung der Müll-Situation ist aber kaum zu rechnen. Umso wichtiger ist es, dass jeder Einzelne sein Verhalten überprüft. Jeder Dreck und Unrat, der in einem Müllereimer landet und nicht hirnlos in die Umwelt geworfen wird, kann keinen Schaden anrichten. Und er ermöglicht Menschen, die sich gern in der Natur bewegen, einen Aufenthalt ohne Makel.