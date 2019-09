Von Olaf Neumann

New Orleans. So schwierig es ist, den Jazz als einheitlichen Musikstil zu beschreiben, so problematisch ist es, sich auf seinen Ursprung zu einigen. Mit den Sklaven kam die Musik afrikanischer Volksstämme nach Amerika, die, auf modernen Instrumenten gespielt, bald auch weiße Musiker begeisterte. Vorformen des heutigen Jazz gab es also bereits im 19. Jahrhundert. Die in den Südstaaten der USA beliebten Marschkapellen mit weißen oder schwarzen Musikern spielten Gospel, Blues und Ragtime.

Dass manche den Jazz "Soundtrack des 20. Jahrhunderts" nennen und seine Geburt um 1900 in New Orleans, Louisiana, verorten, kommt nicht von ungefähr. Damals war die Stadt am Mississippi ein Schmelztiegel der Kulturen. Einwanderer aus aller Welt brachten ihre musikalischen Traditionen mit in die neue Heimat, wo sie auf die Musik weißer und schwarzer Einwohner trafen.

Gegenseitig inspirierte man sich zu immer gewagteren Melodien und Rhythmen. Aber auch in Chicago und New York sowie in Memphis, Tennessee, entstanden Ur-Formen des Jazz. Gemeinsame Nenner dieser Städte waren die internationale Atmosphäre sowie die beengten und ärmlichen Wohnverhältnisse der Musiker. Man traf sich in Kellerlokalen und zwielichtigen Etablissements, um gemeinsam Musik zu machen und der Tristesse für eine Nacht zu entfliehen.

Hintergrund Das Label "EMC" bei Enjoy Jazz In diesem Herbst wird das Label ECM (Edition of Contemporary Music) 50 - und das Heidelberger Festival "Enjoy Jazz", das am 2. Oktober startet, feiert mit. Fünf Jahrzehnte kontinuierliche unabhängige Musikproduktion. Unter der Leitung von [+] Lesen Sie mehr Das Label "EMC" bei Enjoy Jazz In diesem Herbst wird das Label ECM (Edition of Contemporary Music) 50 - und das Heidelberger Festival "Enjoy Jazz", das am 2. Oktober startet, feiert mit. Fünf Jahrzehnte kontinuierliche unabhängige Musikproduktion. Unter der Leitung von Manfred Eicher hat das Label die zeitgenössische Klanglandschaft verändert. Neben den richtungsweisenden Jazzveröffentlichungen u.a. von Musikern wie Keith Jarrett, Jan Garbarek, Anouar Brahem, Enrico Rava oder dem Art Ensemble Of Chicago auf ECM setzt die in München ansässige Firma seit 1984 auch mit der Klassiklinie ECM New Series Maßstäbe. Komponisten wie Arvo Pärt, György Kurtág und Heiner Goebbels und Interpreten wie Kim Kashkashian, András Schiff und das Hilliard Ensemble sind hier vertreten. Rund 1600 Alben sind über die fünf Jahrzehnte bei ECM erschienen, sie werden weltweit auch für ihre herausragende Klangqualität gerühmt. Als stilprägend gilt zudem die visuelle Präsentation der Musik bei ECM. Eine Ausstellung zur Cover Art bei ECM wird über die gesamte Dauer des Enjoy-Jazz-Festivals im Tankturm Heidelberg zu sehen sein. Von Anfang Oktober bis Mitte November bespielt das "Internationale Festival für Jazz und Anderes" wieder die Metropolregion Rhein-Neckar und setzt in diesem Jahr einen besonderen Schwerpunkt auf ECM, das Label, für das Festival wie für die Jazzszene generell sehr bedeutsam ist. Laut Festivalleiter Rainer Kern ist ECM sogar "innerhalb des Jazz zu einer eigenen Zeitrechnung geworden." Künstler*innen von ECM gestalten 2019 das Eröffnungskonzert (Carla Bley, 02.10., BASF-Feierabendhaus Ludwigshafen) und das Abschlusskonzert (Eleni Karaindrou, 16.11., Opernhaus Nationaltheater Mannheim) von Enjoy Jazz. Mit Barre Phillips, dem Yonathan Avishai Trio, dem Marcin Wasilewski Trio, dem Maciej Obara Quartet und Tord Gustavsen sind aber auch einige weitere ECM-Künstler beim Festival vertreten. Über die Arbeit des Labelchefs und Produzenten Manfred Eicher haben die Schweizer Filmemacher Peter Guyer und Norbert Wiedmer vor einigen Jahren den Dokumentarfilm "Sounds & Silence" gedreht. Auch dieser wird bei Enjoy Jazz zu sehen sein (6.10., Karlstorkino Heidelberg).

Der New-Orleans-Jazz ist also eine gelungene Mischung aus dem, was die USA damals an kultureller und ethnischer Vielfalt in der Musik zu bieten hatte: Schwarze Arbeiter sangen Spirituals auf den Baumwollfeldern, um sich die schwere Arbeit erträglich zu machen; sonntags stimmten sie ein in die hymnischen Wechselgesänge ihrer Gottesdienste. Dazu kamen die Unterhaltungsmusik der Theater, Bars und Bordelle, die Marschmusik der Blaskapellen und die traditionellen Weisen der europäischen Einwanderer - bis alles in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts zu einer neuen Musikrichtung verschmolz, die bald ihren Siegeszug durch die Welt antreten sollte.

Nicht zu übersehen ist der Beitrag der Afroamerikaner zur Geburt des Jazz, der Weltmusik made in USA. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts begann die Karriere des Pianisten und Komponisten Scott Joplin (1867-1917). Der Sohn eines ehemaligen Sklaven gilt als "Vollender" des Ragtime, Amerikas klassischer Musik. Bei diesem Klavierstil übernimmt die linke Hand die Rolle von Rhythmusinstrumenten wie dem Bass. Joplins bekanntestes Stück ist der "Maple Leaf Rag". Er komponiert es 1899. Das Copyright für den "Ahornblatt-Ragtime" wurde vor 120 Jahren, am 18. September 1899, registriert. Die Notenausgabe erschien im selben Monat und verkaufte sich über eine Million Mal.

Die Komposition mit der impulsiven Dynamik gilt als eine der Wurzeln des Jazz, wenngleich eines seiner Hauptkennzeichen fehlt: die Improvisation. Gleichwohl hat Joplin immer für sich reklamiert, mit seinem "Maple Leaf Rag" Wegbereiter des neuen Stils gewesen zu sein.

Nach dem Tode Joplins 1917 verdrängte der Jazz den Ragtime für einige Jahrzehnte aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit. Knapp 60 Jahre später genossen Joplin und sein Werk wieder weite Anerkennung. Insbesondere durch den siebenfach mit dem Oscar ausgezeichneten Spielfilm "Der Clou" (1973) mit Robert Redford, für dessen Filmmusik aus dem Werk Scott Joplins ("The Entertainer") geschöpft wurde, gewann der Ragtime wieder an Beliebtheit.

In den Jahren nach 1900 machten sich aber auch Jelly Roll Morton (1885-1941), der durch waghalsige Improvisationen auf dem Piano auffiel, und Buddy Bolden (1877-1931) in der Szene einen Namen. Letzterer gilt nicht nur als der allererste Jazzband-Leader der Geschichte, sondern gar als der Erfinder des Jazz schlechthin.

Der afroamerikanische Kornettist wurde von seinen Fans als "King Bolden" verehrt und entwickelte eine lockerere, auf Improvisationen basierende Version des New Orleans Ragtime, die er mit Blues- und Gospel-Elementen sowie Bläsern anreicherte und "Jass" nannte. Ab 1899 nahm er Songs wie "My Bucket’s Got A Hole In It" und "Careless Love" regelmäßig auf Wachszylinder auf, von denen jedoch kein einziger erhalten geblieben ist.

Laut Zeitzeugen war sein Sound einzigartig und berührte die Zuhörer tief im Innersten. Viele frühe Jazzer wie Bunk Johnson und Freddie Keppard waren von Boldens innovativem Stil direkt beeinflusst. Der musikalischen Kreativität waren fortan keine Grenzen gesetzt: Stilformen wie Dixieland, Swing oder Fusion erblickten nach und nach das Licht der Welt.

Wollte man bei aller Verschiedenheit unbedingt Gemeinsamkeiten herausarbeiten, so wären zu nennen: hohe Bedeutung der Rhythmik, individuelle Phrasierung und Tonbildung, kollektive und solistische Improvisation und der Bluescharakter der Melodien, die sogenannten "Blue Notes".

Endgültig populär wurde der Jazz in den 1910er Jahren, als er seine Wiege New Orleans verließ, um andere Städte der USA zu erobern. Aus dieser Zeit stammt auch der Begriff "Jazz", der zum ersten Mal im Zusammenhang mit einem Baseball-Spiel verwendet und dann auf die Musik übertragen wurde. "Jazz" steht für schwungvoll, enthusiastisch, lebendig, aufbrausend - Eigenschaften, die am 11. Juli 1915 in der Chicago Daily Tribune erstmals einem Rag des Bigband-Leaders Art Hickman (1886-1930) zugeschrieben wurden.

Das war der Startschuss für Formationen, die sich ab sofort "Jass-Bands" (ab 1917: Jazz-Bands) nannten; so Tom Browns Band from Dixieland aus Chicago, das Black and Tan Orchestra aus Kalifornien und die Cuban Jazzband aus Havanna, Kuba.

Unterstützt durch die fast zeitgleiche Erfindung der Schallplatte, die die Musik unabhängig machte von Ort und Zeit ihrer Darbietung, überquerten die Jazzbands den Großen Teich und begeisterten auch in Europa. Am 26. Februar 1917 nahm der Trompeter Nick LaRocca aus New Orleans (1889-1961) mit seiner Original Dixieland Jazz Band bei Victor Records in New Jersey die erste Jazz-Platte der Welt auf - eine Single mit den Titeln "Livery Stable Blues" und "Dixieland Jass Band One-Step".

Der später weltberühmte Trompeter Louis Armstrong ging am 12. November 1925 erstmals mit seiner Formation Hot Five ins Studio und setzte Maßstäbe für die solistische Improvisation. Bereits in den Zwanzigerjahren konnte man den Jazz in Europa lernen: 1928 bietet das Hoch’sche Konservatorium in Frankfurt/Main erstmals eine Jazz-Klasse an - die erste ihrer Art weltweit.

Zu den Legenden des frühen Jazz-Zeitalters zählen Louis Armstrong, Josephine Baker, Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, Billie Holiday. Und immer noch werden neue Stile und Varianten aus der Taufe gehoben, wie Neobop und Modern Creative. Ein Ende der Entwicklung ist nicht abzusehen. Jazz - das ist eben auch wie es Archie Shepp beschrieb: "The freedom of manifold forms" - die Freiheit der vielen Formen.