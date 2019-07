Von Alex Wenisch

Mond. Millionen Kinozuschauer gruseln sich 1968 bei einem Kinderlied, metallisch gesungen von einem wahnsinnig gewordenen Bordcomputer mit rotem Auge: "Hänschen klein/ ging allein/ in die weite Welt hinein ..." Stanley Kubricks Science-Fiction-Film "2001: Odyssee im Weltraum" markiert wenige Monate vor der Mondlandung den Höhepunkt des Space Age in der Popkultur.

Der französische Regisseur Roger Vadim lässt Ende der 1960er Jahre sogar einen Erotikfilm im All spielen: Jane Fonda legt im Vorspann von "Barbarella" einen kecken Striptease in der Schwerelosigkeit hin. Und in Deutschland begeistern ab 1961 Perry-Rhodan-Groschenhefte wöchentlich die Leser. Eine Generation feiert den Geist der Raumfahrt in Literatur, Kunst, Film und Design.

Weltraum im Wohnzimmer: Der Fiberglas-Sessel "Pastille" von Eero Aarnio. Foto:dpa

Was wir heute als Space Age bezeichnen, hat eigentlich schon 1957 begonnen, als Russland den Sputnik-Satelliten um die Erde schickte. Das war ein entscheidender Perspektiv-Wechsel, wie es der Medien-Pop-Forscher Marshall McLuhan analysiert hat: Der Mensch blickte nicht mehr nur von der Erde ins All, sondern konnte im All sein und auf den Blauen Planeten schauen. Das weckte die Neugier auf das Neue.

Der Geist des Space Age zeigt sich in nichts so bunt, grell und poppig wie in Möbeln und Alltagsgegenständen zwischen 1957 und 1973. Die Tischlampe "Eclisse" des Italieners Vico Magistretti erweckt dank Drehschirm den Eindruck einer Sonnenfinsternis. Das "Ericofon" des schwedischen Telefonherstellers Ericsson gleicht einer wütend-aufgerichteten Cobra und scheint in seiner organischen Form eher in ein Raumschiff zu gehören als in den Flur. Der Fiberglas-Sessel "Pastille" des Finnen Eero Aarnio wirkt 1966 in seiner glänzenden Bonbonform so spacig, dass sich in der TV-Weltraumserie "Buck Rogers" der Held darin herumfläzt.

"Rund, organisch, fließend" fasst Tim Bechthold vom Münchner Designmuseum "Die Neue Sammlung", das "visionäre Design" jener Jahre zusammen. "Dieser Formenkanon findet Niederschlag ab Mitte der 60er Jahre. Es ist auch nicht zu unterschätzen, dass in dieser Zeit die Verwendung von Kunststoffen euphorisch gefeiert wurde." Wo Holz und Metall vorher Grenzen setzten, ist nun fast alles möglich, etwa durch thermisch verformtes Plexiglas.

Designer zeichneten Autos, die wie Raumschiffe aussahen. Straßenkreuzer trugen fette Raketenflossen und Endrohre im Chromdesign. Die Corvette von General Motors war zum inoffiziellen Dienstwagen zahlreicher Astronauten aufgestiegen. Weitere "Space-Cars" waren der Sedan, Cyclone und Eldorado von Cadillac sowie der Plymouth Fury. In Europa setzte der 1000 SP von Auto Union auf das Space-Design, auch Mercedes hatte ein Heckflossenmodell im Angebot.

1964 zeigte Modeschöpfer André Courrèges in Paris seine Kollektion "Space Age". Für die Kreationen nutzte er geometrische Formen und ungewöhnliche Materialien wie Vinyl, Papier und Plastik. Sein "galaktisches Girl auf dem Mond" - Model Jean Shrimpton - trug einen "Raumanzug" inklusive rundem Plexiglashelm. Courrèges zeigte weiße Schaftstiefel, Miniröcke und Regenmäntel aus Plastik. Das Must-Have der 70er wurde dann - inspiriert von Neil Armstrongs wichtigem "Sprung für Menschheit" - der Moon Boot; erfunden von der italienischen Mode-Ikone Giancarlo Zanatta. Erst trug ihn das internationale Jetset in noblen Skiorten wie St. Moritz oder Cortina d’Ampezzo - bald aber jedes Kind.

Natürlich hat die Weltall-Euphorie auch die Popkultur beeinflusst. David Bowies "Space Oddity" - in etwa mit "Weltraumkuriosität" zu übersetzen - nahm Bezug auf Kubricks "2001" und erschien im selben Jahr, in dem die Apollo-11-Mission die ersten Menschen auf den Mond brachte. Elton John wiederum erzählt in "Rocket Man" (1972) aus der Perspektive eines Kindes, dessen Vater, ein Astronaut, seine Familie mit gemischten Gefühlen verlässt, um seiner Arbeit nachzugehen.

Etwas verspätet, nämlich 1983, löst Michael Jackson mit seinem "Moon Walk" Begeisterung aus - auch wenn auf den verwackelten, unscharfen Fernsehbildern von 1969 zu sehen ist, dass Armstrong nicht ganz so leichtfüßig über den Erdtrabanten "spaziert" war wie Jacko übers Parkett.