Heidelberg. Beim Radfahren passiert das immer mal: Ein Zwicken im Rücken, die Füße oder Finger werden taub, der Po schmerzt. Was man gegen die jeweiligen Schmerzen präventiv und während der Tour tun kann:

1. Genital- und Poschmerzen: Schmerzen im Genital- und Gesäßbereich sind vermutlich bei jeder oder jedem schon einmal aufgetreten. Da der Kontaktpunkt Sattel-Gesäß den Großteil des Gewichts während der Fahrt trägt, sind Poschmerzen bei den ersten Touren aufgrund mangelnder Gewöhnung obligatorisch. Mit der Zeit und vielen Kilometern ändert sich das – das Gesäß gewöhnt sich an die Belastung. Treten weiterhin Probleme auf, kann es sich um einen falschen Sattel handeln. "Dass der von vornherein verbaute Sattel auch passt, ist ein Glücksspiel. Die Investition in einen neuen Sattel ist deshalb immer zu überlegen. Bei Schmerzen im Genitalbereich lohnt sich beispielsweise ein Sattel mit Entlastungszonen und Aussparungen", rät Tofaute. Kaufinteressierte sollten bei der Auswahl zudem Form, Größe, Geschlecht und Fahrstil einbeziehen. Für die Tour hat der Fachmann auch einen Tipp: "Hin und wieder aus dem Sattel gehen und das Gesäß entlasten." Zudem spielt die Kleidungswahl eine wichtige Rolle: Jeans können aufgrund ihrer Nähte auf längeren Touren zu Reibungen führen. "Radhosen sind zu empfehlen oder Sportunterwäsche ohne Nähte. Dann drückt auch nichts."

2. Rückenschmerzen treten speziell auf längeren Touren auf. "Der Körper muss sich auf anfänglich ungewohnte Belastungen einstellen. Also lieber häufiger fahren und Pausen machen (Foto unten), als gleich mit einer Gewalttour starten", sagt Tofaute. Außerdem sei auf einen geraden Rücken und eine entspannte Haltung zu achten. "Es lohnt sich, die Einstellung des Rades zu überprüfen. Oft sind es nur kleine Punkte, die geändert werden müssen. Dabei unterstützen Video-Tutorials oder spezielle Tools", so der Experte. Sein Tipp für unterwegs: Pausen machen und dabei den Rücken entspannen oder leichte Rückenübungen machen.

3. Nackenschmerzen: Der Nacken gehört für Menschen mit sitzender Tätigkeit zu den Problembereichen. Nicht nur beim Radfahren ist es deshalb wichtig, den Nackenbereich regelmäßig zu entspannen. "Eine Nackenmassage oder spezielle Gymnastik abseits des Rades bewirkt schon erste Besserung", meint der Experte. Regelmäßige Pausen, etwa jede halbe Stunde, oder Änderungen der Griffposition können während der Tour Abhilfe schaffen. Ein weiteres Problem kann laut Tofaute der Helm sein: "Wenn der Helm nicht richtig passt, hält man den Kopf unbewusst schief, was schlecht für den Nacken ist." Außerdem rät der Experte gerade im Frühjahr dazu, ein leichtes Halstuch zu tragen: "Das minimiert die Zugluft und verhindert eine Auskühlung."

4. Taube Hände: Lastet viel Druck auf den Händen oder ist das Handgelenk abgeknickt, können Hände und Finger während der Radtour schnell taub werden. "Um die Problembereiche zu stärken, bietet sich Fitnesstraining wie Yoga oder Gymnastik an. Jeden Tag eine Übung kann schon helfen", rät Tofaute. Er empfiehlt zusätzlich einen Wechsel zu ergonomischen Griffen mit einer größeren Auflagefläche und Hörnchen, sogenannten "Barends", für unterschiedliche Griffpositionen. "Auch sollte man über einen Lenkertausch nachdenken. Viele Trekkingbikes haben sportliche Mountainbike-Lenker. Ein etwas gebogenerer Lenker sorgt dafür, dass Druck von den Händen genommen wird." Gepolsterte Handschuhe sind ebenfalls eine Option und schützen zudem bei einem Sturz vor aufgeschürften Händen.

5. Knieschmerzen sind in der Regel eine Einstellungssache. "Viele Biker haben den Sattel falsch eingestellt und sitzen zu tief. Ein richtig eingestellter Sattel sorgt dafür, dass der Druck auf die Knie minimiert wird", erklärt der Experte. Zur besseren Kraftübertragung und für eine große Standfläche rät er, möglichst breite Pedale und feste Schuhe zu kombinieren. Außerdem sollte nicht mit zu schweren Gängen gefahren, sondern vielmehr auf eine hohe Trittfrequenz geachtet werden.

Nette Neuheiten zum Radler-Frühling

Es gibt Rad-Equipment, das nicht selten einen großen Unterschied bedeutet, das dem Radler den Alltag erleichtert und mehr Komfort und Spaß bringen. Und bei denen man immer wieder Sätze hört wie: "Wow, wie cool, dass es so etwas gibt!" oder "Warum ist da vorher noch niemand draufgekommen?" Wir haben ein paar dieser kleinen Helfer herausgesucht, die in diesem Rad-Frühling auf der Wunschliste stehen.

Radler-Navi: Das Smartphone ist längst zum täglichen Helfer avanciert, auch beim Fahrradfahren. Mit ein paar Klicks und Wischgesten kann man navigieren, die nächste Radwerkstatt oder eine Pizzeria finden. Mit einer Halterung wie dem "Compit Anywhere" (Hersteller: SKS Germany, UVP: 24,99 Euro) lässt sich das Handy an Oberrohr, Vorbau oder Lenker montieren – wo man es stets gut im Blick hat. Mit einem entsprechenden Adapter am Cover lässt sich das Mobiltelefon blitzschnell an- und abnehmen.

Kleine Tasche: Schnelligkeit ist auch ein Argument für die "Chain Bag" (Fahrer Berlin, UVP: 29 Euro). Um nicht jedes Mal mühsam das Fahrradschloss aus dem Rucksack fummeln zu müssen, genügt ein Griff in die kleine, am Rahmen befestigte PVC-Tasche, in der ein Schloss praktisch verstaut werden kann.

Akku-Schutz: Genauso unkompliziert in der Handhabung ist das "Akku Cover Tube L" (Fahrer Berlin, UVP: 26,90 Euro), wobei der Fokus der elastischen Neopren-Schutzhülle darauf liegt, den in den Rahmen integrierten E-Bike-Akku zusätzlich zu schützen.

Helm mit Licht: Noch viel schützenswerter ist der Kopf. Mit urbanen Helmen wie etwa dem "Hud-Y Ace" (Abus, UVP: 139,95 Euro) sind Radler sicher und stylish unterwegs. Der Helm bietet neben einem Flipflop-Schirm als Fahrtwind- oder Sonnenschutz zudem eine magnetisch fixierte LED-Rücklichtleiste (Foto).

Rad an die Wand: Und natürlich gilt es, Pedelec, Fahrrad und Co. an sich zu schützen – besonders vor Diebstahl. Auch, wenn es in der eigenen abgeschlossenen Garage oder im Keller steht. Dafür eignen sich Wandkettenanker mit integriertem Schloss wie beispielsweise der "Wallchain WCH" (Abus, UVP: 199,95 Euro), der mit Spezialdübeln in der Wand befestigt wird. Daran können gleich mehrere Räder "an die Kette" gelegt werden.

Kinderanhänger, nachhaltig:Selbstverständlich lassen sich auch Kinderanhänger am Wandanker sichern, auch wenn man sie zusammenklappen und mit ins Haus nehmen könnte. So wie den "Vaaya 1" (Croozer, UVP: 1050 Euro), der sich auch als Buggy nutzen lässt. Das Modell ist mittlerweile in einer weiteren Farbe erhältlich und wird aus nachhaltigem Garn hergestellt, das weniger ausbleicht.

Lastenträger:Wenn die Tour etwas länger dauern soll, dürfen Taschen nicht fehlen. Wer sein Fahrrad lediglich für Mehrtagesfahrten mit einem Gepäckträger ausrüsten möchte, kann dazu einen Gepäckträger wie den "Quick Rack" (Ortlieb, UVP: 69,99 Euro) nutzen. Er lässt sich dank Schnellspannsystem im Handumdrehen an- und abbauen und nimmt Taschen mit bis zu 20 Kilo auf.