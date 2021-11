Von Jan Draeger

Haben Sie Angst vor der Dunkelheit? Gehören Sie etwa zu denen, die noch an Hexen, Gespenster und andere böse Monster glauben? Der Autor Bernd Brunner will Licht ins Dunkle bringen. In seinem neuen "Buch der Nacht" lädt er ein zu einer Reise in die Zeit zwischen Sonnenuntergang und Morgendämmerung. Wir sprachen mit Brunner über Geistesblitze, lichtscheue Menschen und freundliche Nachtgestalten.

Foto: privat

Goethe fiel ja zu vielem etwas ein. Natürlich auch zur Nacht. Sie zitieren ihn mit dem schönen Satz: "Jeder Tag hat seine Plage, und die Nacht hat ihre Lust." Was dachte er sich wohl dabei?

Er hat sich sehr für den Mond interessiert. Goethe, das vergisst man manchmal, war ein großer Naturwissenschaftler. Was die Lust an der Nacht für ihn ausmachte? Zum Beispiel ist er nachts gern baden gegangen. Anfänglich noch ohne Badehose, die hat er sich erst später schneidern lassen. Es gibt die schöne Anekdote, dass er nachts in Weimar in der Ilm schwamm und dann, als er dem Wasser entstieg, einigen Leute, die das zufällig beobachtet hatten, einen ziemlichen Schrecken einjagte.

Goethe ging also schwimmen. Und was haben Sie letzte Nacht gemacht?

Ich war erst gegen Mitternacht zu Hause, weil ich noch einen Überraschungsbesuch gemacht habe. Ich bin kein Nachtmensch, sondern jemand, der gern sehr früh ins Bett geht und sehr früh aufsteht.

Und dann haben ausgerechnet Sie ein Buch über die Nacht geschrieben?

Ich erzähle da ja auch nichts von meinen eigenen Nachterfahrungen. Obwohl ich einige gemacht habe. Ich habe 1987 in San Francisco in einem Nachtklub gearbeitet. Nichts Weltbewegendes, ich habe beim Einlass mitgeholfen und drinnen aufgeräumt. Der Club hatte den passenden Namen "End up". Die Nacht dauerte bis in die frühen Morgenstunden, weil die Leute, die dort gearbeitet haben, noch weitergezogen sind. Ich kenne also auch Abstürze in der Nacht oder den toten Punkt, den man um drei Uhr erreicht.

Was fasziniert Sie an der Nacht?

Die Weite. Tagsüber sieht man bei schönem Wetter, wenn man auf einem Berg steht, vielleicht hundert Kilometer weit, dann ist Schluss. Bei einem nicht von Lichtverschmutzung gestörten Nachthimmel kann man aber sehr, sehr weit schauen. Dann sieht man sogar gestorbene Galaxien, Sterne und Sternschnuppen, die unendlich weit entfernt sind.

Hat sich Ihr Gefühl für die Nacht verändert, als Sie das Buch schrieben?

Die Wahrnehmung ist intensiver geworden. Außerdem ist das Buch während des Lockdowns entstanden, wo alles zum Stillstand gekommen war. Diese Ruhe in der Nacht war eine neue Erfahrung.

Sie schreiben: "Die Nacht gibt Entscheidungen Auftrieb, die tagsüber nicht so recht reifen wollten, man wird freier, schöpferischer, das Handeln wagemutiger." Aber verpufft der Elan der Nacht dann nicht leider wieder am Morgen?

Ja, das kann passieren. Aber mir selbst kam nachts so mancher Geistesblitz. Im Schlaf bekam ich quasi eine Eingebung, wachte damit auf und schrieb es auf. Ich finde, die Nacht triggert eine andere Empfänglichkeit für bestimmte Gedanken. Das Buch ist auch eine Aufforderung an den Leser, mal in sich selbst hineinzuhorchen, wie die eigenen Gedankengänge durch die Bedingungen der Nacht verändert werden.

BIOGRAFIE Name: Bernd Brunner Geboren am 27. Mai 1964 in Berlin. Werdegang: Nach dem Abitur machte Brunner eine Banklehre und belegte einige Semester Betriebswirtschaft. Im Anschluss studierte er Amerikanistik und Kulturwissenschaft an der Freien Universität und der Humboldt-Universität in Berlin. Mit einem Stipendium des DAAD ausgestattet, ging er nach Seattle, an die University of Washington. Nach seinem Abschluss arbeitete Bernd Brunner als Autor fürs Fernsehen, für Zeitschriften und Zeitungen. Seine Bücher, die in den folgenden Jahren erschienen, bewegen sich im Spektrum zwischen Kultur und Wissenschaft. Nicht selten findet er dabei ungewöhnliche Themen wie: "Wie das Meer nach Hause kam. Die Erfindung des Aquariums", "Bär und Mensch. Die Geschichte einer besonderen Beziehung", "Ornithomania. Geschichte einer besonderen Leidenschaft" oder "Die Erfindung des Nordens. Kulturgeschichte einer Himmelsrichtung". Einige Werke wurden übersetzt und sind unter anderem in den USA, Frankreich, Italien, Spanien, Japan und China herausgekommen. Aktuell: "Das Buch der Nacht", Verlag Galiani Berlin, 192 Seiten, 28 Euro. Privat: Bernd Brunner lebt in Berlin.

[-] Weniger anzeigen

Träume können ja sehr inspirierend sein …

Der Maschinenbauer Elias Howe soll geträumt haben, dass er von Kannibalen gefangen genommen worden sei. Mit Speeren, die an der Spitze durchbohrt waren. Die sollen ihm die Eingebung für die Entwicklung einer Nähmaschinennadel und damit der ersten zuverlässig funktionierenden Nähmaschine überhaupt gebracht haben. Ob das wirklich stimmt?

Die Nacht beginnt mit dem Sonnenuntergang. Interessant ist, dass nicht nur Menschen dieses romantische Bild genießen können …

Der Amsterdamer Zoologe Adriaan Kortlandt hat in Kongo einmal einen Schimpansen gesehen, der 15 Minuten lang einen besonders schönen Sonnenuntergang beobachtete. Was ihm dabei durch den Kopf gegangen ist, bleibt allerdings für uns Menschen ein Rätsel.

Bei all Ihren Recherchen — was hat Sie am meisten verblüfft?

Dass es früher, vor Beginn der Industrialisierung, in Mitteleuropa einen Zwei-Phasen-Schlaf gab. Man ist mit der Dunkelheit ins Bett gegangen und nach vier, fünf Stunden wieder aufgewacht, hat Feuer gemacht, sich geliebt, sich unterhalten und ist dann erneut eingeschlafen, bis man bei Einbruch des Tages aufstand. Auf dem Umweg wird einem klar wie die Durchdringung der Nacht heute mit Licht unseren Rhythmus beeinflusst. Fabriken laufen aus Kostengründen die ganze Nacht durch. Der Prozess darf nicht unterbrochen werden, weil es sonst zu teuer wäre, ihn erst am Morgen wieder hochzufahren.

Licht ist also nicht nur Segen?

Die Dramatik der Lichtverschmutzung war mir vorher nicht so klar. Wie sehr dadurch das Leben der Tiere durcheinander gebracht wird. Ob das die Insekten sind, die um die Straßenlaternen kreisen, bis sie bis zu Tode erschöpft sind. Oder die Vögel, die durch Skybeamer in die Irre geführt werden.

Ist Ihr Buch ein Plädoyer dafür, öfter mal das Licht auszumachen?

Der öffentliche Raum wird oft auf unnötige Weise massiv angestrahlt. Inzwischen versucht man, diese Lichtverschmutzung zu entschärfen. Gebäude werden gezielt illuminiert, so dass man die Architektur klar erkennen kann und trotzdem die ganze Umgebung nicht taghell erscheint. In China gibt es aber die Vorstellung, dass man die Nacht total erhellen könnte, sodass der Produktionsprozess nicht zum Erliegen kommt. Eine Horror-Vision, die darauf hinausläuft, die leere Zeit des Schlafs abzuschaffen. Wir brauchen aber den Schlaf zur Regeneration unseres Körpers, auch zur Arbeitsfähigkeit.

Napoleon brauchte nur vier Stunden Schlaf. Leonardo da Vinci schlief alle vier Stunden 20 Minuten. Brauchen Kaiser und Genies weniger Schlaf?

Ich glaube eher, dass diese Leute eine gewisse Zeit stark gefordert waren und das ohne Schlaf durchgehalten haben. Aber irgendwann mussten sie ihn doch wieder nachholen. Der Körper braucht sieben bis acht Stunden Schlaf.

Marcel Proust hat in der Nacht geschrieben und am Tage geruht. Sein Schriftsteller-Kollege Honoré de Balzac legte sich nach dem Abendessen um sechs Uhr hin und stand um ein Uhr nachts wieder auf, um zu arbeiten. Ist die Schaffenskraft in der Nacht größer?

Das sollte man nicht verallgemeinern. Ich kann mich am besten morgens und dann noch mal am Nachmittag konzentrieren. Bei Proust hat sich sowieso alles verschoben. Er hatte ja mit dem Licht Schwierigkeiten und alle möglichen Allergien.

In Ihrem Buch erzählen Sie auch von Rom im Altertum. Eine Stadt ohne Straßenbeleuchtung, trotzdem herrschte dort ein reges Nachtleben.

Es gab Kaschemmen, man würde heute sagen Klubhäuser, in denen man sich nachts zu Würfel- und anderen Spielen traf. Man hat getrunken. Es gab eine ausgeprägte Prostitution im alten Rom. Ich fand das im Vergleich zum Mittelalter interessant, wo ja das Nachtleben ganz stark eingeschränkt war.

In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts wurden die Städte langsam beleuchtet. Erst Paris, dann Amsterdam und Berlin. Wie hat das Licht dort das Leben verändert?

Das Leben hat sich stärker in die Abendstunden verlagert. Adel und Bürgertum richteten Festlichkeiten aus, Caféhäuser hatten länger geöffnet. Die wurden aber dann zum Teil auch wieder geschlossen, weil man dort revolutionäre Umtriebe vermutete. Licht war eine sehr umkämpfte Angelegenheit: Manche Leute fühlten sich durch diese nächtlichen Lichtquellen beobachtet. In Paris und anderen Städten zerstörten Menschen ganz bewusst die Laternen. Weil sie nachts ein unbehelligtes Leben führen wollten.

Eines der berühmtesten Nachtkunstwerke ist Edward Hoppers Gemälde "Nighthawks": eine trostlose Kneipe, von einsamen Gestalten bevölkert, an einer Straßenecke. Was macht dieses Bild so anziehend?

Das Bild ist ja Anfang der vierziger Jahre im letzten Jahrhundert entstanden. Es symbolisiert sehr plastisch die Vereinsamung der Menschen in der Nacht, die durch das getrennte Beisammensein noch mal auf die Spitze getrieben wird. Die Leute sitzen da völlig isoliert, könnten sich vielleicht unterhalten, tun es aber nicht. Einsam in der Nacht, das Zurückgeworfensein auf die eigene Existenz – die Atmosphäre von Hoppers Bildern hat viele Filmemacher inspiriert, über Alfred Hitchcock bis hin zu Wim Wenders.

Wir können uns gar nicht mehr vorstellen, im Dunkeln zu leben. Dabei haben anderthalb Milliarden Menschen noch immer kein Licht in der Nacht …

Ohne es jetzt zu verklären, glaube ich, dass diese Menschen stärker im Einklang mit dem natürlichen Wechsel von Tag und Nacht leben. Eigentlich eine schöne Vorstellung, dass man noch nicht diesem Diktat von künstlichem Licht unterworfen ist.

Sie erwähnen Gülpe, einen Ort in Brandenburg, der als dunkelster in Deutschland gilt. Dort kann man den Nachthimmel am besten unbeeinträchtigt von Licht beobachten …

Man lässt die Lichter dort zusätzlich aus, um diese Situation zu erzeugen. Und um dem Ruf gerecht zu werden, dunkelster Ort Deutschlands zu sein.

Die schönste Phase eines Tages soll man um drei Uhr morgens erleben. Warum?

Drei Uhr nachts ist die Zeit, in der alles zum Erliegen kommt, in der die wenigsten Menschen ihre Dating-Apps benutzen. Wo man sich wirklich entscheiden muss, was man macht mit der Nacht. Jean Paul Sartre sagte dazu: "Drei Uhr morgens ist immer zu früh und immer zu spät für das, was du vorhast."

Warum fürchten wir uns vor der Nacht?

Aus der Sicht unserer aufgeklärten Zeit gibt es eigentlich kaum noch eine Erklärung dafür. Verbrechen geschehen nicht mehr häufiger in der Nacht. Dass die Nacht Furcht auslöst, ist Teil unseres kulturellen Gedächtnisses. Wir wachsen mit Geschichten von Nachtgeistern auf, von fürchterlichen Dingen, die sich nachts zutragen. Das ist sehr tief in uns drinnen. Auch wenn es gar nicht mehr den Grund dafür in der Wirklichkeit gibt. Jetzt noch viel weniger, wo man in seinem Smartphone immer eine Taschenlampe dabei hat, die die Umgebung erhellen kann.

Wem würden Sie denn gern mal in der Nacht begegnen?

Im Zuge meiner Recherchen bin ich auf das Phänomen der Nachtschar gestoßen. Das sind Gestalten, von denen man sich im süddeutschen Raum, in der Schweiz und in Österreich erzählt. Man kann ihnen nachts im Wald oder in den Bergen begegnen. Sie sind sehr fröhlich gestimmt, singen, musizieren, feiern, tanzen, laden einen manchmal auch zu sich ein. Da geht es schon in den Bereich des Traums über. Aber ich finde es eine sehr schöne Vorstellung, dass man nachts nicht immer nur bösen Gestalten begegnet, die es auf einen abgesehen haben, sondern auch freundlich gesonnenen Nachtwesen.