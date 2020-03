Von Katharina Eppert

Die Grenzen in Deutschland sind weitestgehend dicht, an Reisen im In- und Ausland ist derzeit nicht zu denken – oder vielleicht doch? Gerade jetzt? Nicht, dass man dies nun in den nächsten Wochen tatsächlich täte. Nein. Dafür hält die C-Krise (man möchte das Wort gar nicht mehr ausschreiben) uns noch in Schach.

Vielleicht hat C. manchen die Reiselust kräftig verdorben. Doch da hilft uns unsere Fantasie! Man kann sich gefahrlos aus den eigenen vier Wänden wegträumen, an ferne Orte, in die Sonne, an den Strand, in die blühende Natur, in aufregende Kulturen und Begegnungen mit Menschen. Das ersetzt zwar nicht das echte Reiseabenteuer, aber immerhin: Eine kleine Flucht aus diesem seltsamen Alltag!

Daher werden wir Sie, liebe Leser, auch weiterhin mit bunten Reisereportagen versorgen – zur Inspiration, zur Unterhaltung oder zur Vorbereitung auf eine Zeit nach dem Spuk um C.... Auf die üblichen Informationskästen verzichten wir dabei – buchen kann man momentan ja ohnehin nichts.

Zusätzlich starten wir eine kleine Serie mit Reiseliteratur. Ob Romane, Dokumentationen, besondere Reiseführer und Bildbände: Alles ist leicht bekömmlich und stillt den Reisedurst. Hier eine Auswahl, was RNZ-Redakteure gerade schmökern.

ISBN-13: 9783442314942

Reisen in die Kindheit

Sie lebt in New York, hat einen Mann, einen Job, Geld. Und doch fehlt Elin Boals etwas. Was – das weiß der Leser auch nicht so genau. Doch als ein Brief von ihrem Jugendfreund Frederik in das Leben der Fotografin flattert, werden ihre Emotionen wachgerüttelt. Elin schwelgt in Kindheitserinnerungen, die nicht unbedingt nur positiv sind. Sie zeigen die kleine Elin auf dem Land in Schweden, vom Vater verlassen (er steckt im Knast), und die finanzlose Mutter, die versucht, die Familie über die Runden zu bringen. Ihre Erinnerungen bringen ein dunkles Kapitel zum Vorschein, was immer schon in ihr gärte und gegen das kein Fotoapparat als Schutzwall hilft. Die schwedische Autorin Sofia Lundberg lässt in ihrem Roman Ein halbes Herz (Goldmann, 460 Seiten) Erinnerungen an Schweden mit der Jetztzeit in New York verschmelzen. Emotional, spannend, dramatisch.

ISBN-13: 9783944378244

Ohne Sorgen

Der Buchtitel Hakuna Matata (keine Sorgen) ist optimistisch. Und das sind die zwei Frauen Stefanie Heyduck und Birgit Völkel auf ihrer Reise auch: 40.000 Kilometer durch zehn afrikanische Länder – und das mit ihrem blauen Land Rover. Nichts wird schön geredet, was nicht schön war. Vielmehr machen sie auf 259 Seiten (Naturzeit Reiseverlag) deutlich, wie viel man mit Demut, Geduld und ein wenig Mut erreichen kann. Sie erzählen, wie die Stärken der einen die Schwächen der anderen ausgleichen und wie beide an diesem Abenteuer wachsen.

ISBN 978-3-336-54798-2

Urkomisch auf See

Mit Witz und Charme erzählt Wladimir Kaminer von seinen Erlebnissen als Kreuzfahrer. Der Reisende betritt in "Die Kreuzfahrer" (224 Seiten, Goldmann) einen Mikrokosmos mit Restaurants, Schwimmbädern, Einkaufspassagen und Schlagerabenden. Urkomisch beschreibt er die Charaktere der verschiedenen Nationalitäten. An Land gibt es auch viel zu erleben: Sirtakitanzen in der Taverne, falsche Götter auf der Akropolis und dem verrückten karibischen Taxifahrer.

Außerirdisch gut

Die ganze Welt ist lahmgelegt. Da hilft nur: den elektronischen Daumen raus und los, "Per Anhalter durch die Galaxis". Douglas Adams’ Science-Fiction-Trilogie (mit fünf Folgen, komisch, aber wahr) ist eine herrliche Persiflage auf irdischen Wahnsinn, endet mit der recht banalen letzten Nachricht Gottes an seine Schöpfung und nimmt mit dem "Hitchhiker’s Guide to the Galaxy" Smartphones, Internet und das Wikipedia-Prinzip vorweg.

EAN / ISBN-13 9783502110378

Grppe? Nein danke!

Ein vergnügliches Buch über die Tücken einer Gruppenreise durch Namibia – das ist Hummel Dumm (303 Seiten, Fischer). Matze Klein, der viel lieber am Ballermann auf Mallorca säße als mit Fremden durch die Wüste zu ruckeln, ärgert sich nicht nur über die Macken seiner Mitreisenden und Freundin Sina, die die Idee zu dem Roadtrip mit Gesellschaft hatte, sondern über sich selbst, weil er vergessen hat, die Reservierungsgebühr für die neue gemeinsame Wohnung zu überweisen. Guter Rat ist nun teuer und das nächste Telefon meilenweit entfernt. Hummel Dumm von Tommy Jaud erschien zwar schon 2010, die Tücken des menschlichen Miteinanders sind aber so aktuell wie eh und je.

EAN / ISBN-13 9783963480041

Mut für Eskapaden

Wo liegt das Paradies? Bin ich ein echter Abenteurer? Warum ist der Strand auf Instagram viel schöner als in Wirklichkeit? All diesen Fragen geht Reisejournlaist und Autor Philipp Laage in seinem Reisehandbuch Vom Glück zu Reisen (Reisedepeschen, 304 Seiten) selbstkritisch nach. Eine Reise ist am Ende eben nicht nur paradiesisch. Und zwar nicht nur, weil der Strand auf Instagram dank Bildbearbeitung viel schöner ausgesehen hat, sondern auch, weil Reisen auch Einsamkeit oder "schmucklose Zimmer, eine durchgelegene Matraze oder Aspirin Forte" sein kann. Sehr unterhaltsam.