Von Christian Satorius

In vielen Ländern der Welt feiert man Weihnachten mit ganz besonderen Speisen. Wir tischen heute fünf dieser außergewöhnlichen Festtagsspezialitäten auf.

Australien: "White Christmas"

In Australien ist der "White Cake" sehr beliebt, ein saftiger Kuchen mit viel weißem Pflanzenfett und Eiweiß, der sich auch sehr gut zum Nachtisch essen lässt. So ist es vielleicht auch kein Wunder, dass es zum besonderen Anlass des Weihnachtsfestes ein ganz besonderer weißer Kuchen sein darf, der sich "White Christmas" nennt (deutsch: "Weiße Weihnacht") und eher schon eine Art Konfekt ist. Da das Ganze überaus süß ausfällt und einfach zuzubereiten ist, ist die "Weiße Weihnacht" bei Kindern außerordentlich beliebt. Was ist nun drin, im "White Christmas"? Vor allem jede Menge gezuckerter Puffreis, glasierte Früchte, Kokosnussraspeln, Milchpulver und natürlich reichlich Puderzucker. Kinder mögen ihren "White Christmas" auch gerne mit einer Extraportion Popkorn, Marshmallows und weißer Schokolade. Wen wundert es?

Schweden: Julbord

In Schweden wird jedes Jahr das "Julbord" (dt.: Weihnachtstisch) aufgetischt, ein riesiges Büfett, bei dem es an nichts fehlt. Ursprünglich war das "Julbord" lediglich eine Art Vorspeisentisch, an dem man vor dem eigentlichen Festtagsmenü in lockerer Runde zusammenkam, erzählte und sich auf Weihnachten einstimmte. Heute ist es die eigentliche Attraktion des Festes und derart reichhaltig, dass ein zusätzliches Festtagsmenü gar keinen Platz mehr im Bauch hätte. Es gibt kalten und warmen Fisch, Lachs natürlich, aber auch Hering, geräucherten Aal, Rollmops, Heringssalat und die typisch skandinavische Spezialität "Lutefisk" (deutsch: Laugenfisch).

Dazu werden verschiedene Dipps und Saucen, saure Gurken und Brot gereicht. Was natürlich auf keinem "Julbord" fehlen darf, ist der traditionelle Weihnachtsschinken, der "Julskinka", mit Senf. Aber auch verschiedene Sorten von Würstchen und Leberpastete müssen dabei sein, Wildspezialitäten, Lammfleisch und Sülze runden das Angebot ab. Jetzt fehlen eigentlich nur noch die kleinen Fleischbällchen und Rippchen. Wem das Ganze jetzt doch ein kleines bisschen zu fisch- und fleischlastig ist, der kommt bei den Kartoffelgerichten, Salaten (u. a. mit Rote Bete) und Käsespezialitäten auf seine Kosten. Weichkäse, Cheddar, Edamer und der typisch schwedische Västerbotten-Käse sind auf jeden Fall mit dabei. Natürlich gibt es auch Nachtisch und der ist ebenfalls überaus variantenreich. Milchreis gehört unbedingt dazu. Auch das typisch skandinavische Siedegebäck namens "Klenäter" ist beim "Julbord" ein Muss, aber auch andere Gebäckarten wie Safranbrötchen und Lebkuchen finden sich ebenso wie Zuckerstangen, Marzipan oder Schokolade.

Na ja, und da jede Familie natürlich ihre ganz eigenen Vorlieben hat, wird hier und da noch die eine oder andere Speise ergänzt. Vor allem das Angebot für Vegetarier wird heutzutage immer mehr ausgebaut. Derartig umfangreiche Weihnachtsbüfetts sind übrigens in ganz Skandinavien beliebt und nicht nur in Schweden oder Norwegen.

USA: Fruchtkuchen

In den USA geht ohne den traditionellen Fruchtkuchen gar nichts. Zu Weihnachten ist er in den Geschäften und Schaufenstern wirklich allgegenwärtig und auch als Geschenk überaus beliebt. Oder besser gesagt: Er wird gerne verschenkt. Wie sehr sich die Beschenkten dann darüber freuen, ist eine andere Sache. Bei den Amerikanern steht er auf der Hitliste der ungeliebtesten Weihnachtsgeschenke nämlich ganz oben. Der Entertainer und Showmaster Johnny Carson unkte sogar einmal, dass dies wohl das mit Abstand unbeliebteste Weihnachtsgeschenk überhaupt sei. Wahrscheinlich gäbe es auf der ganze Welt ohnehin nur einen einzigen seiner Art, der aber immer wieder von Neuem verschenkt werde. Wer die Familiengeschichte der Fords aus Tecumseh, Michigan, kennt, der weiß, was Carson damit meinte.

2012 hatte der damals 92-jährige Morgan Ford die Öffentlichkeit verblüfft, als er der Presse stolz einen seinerzeit 134 Jahre alten Fruchtkuchen präsentierte, der in seiner Familie schon seit Generationen weitergegeben wurde. Da der Fruchtkuchen nach dieser langen Zeit immer noch recht annehmbar aussah, konnte diese schöne Familientradition bis heute fortgesetzt werden.Zuletzt hielt Julie Ruttinger den Fruchtkuchen im Dezember 2019 in die Kameras der erstaunten Journalisten. Ihre Ururgroßmutter, Fidelia Ford, hatte ihn 1878 gebacken. Heute ist das gute Stück schon ganze 143 Jahre alt und fast so etwas wie ein Familienmitglied geworden. Der Fruchtkuchen der Familie Ford ist sicherlich ein ganz besonderes Exemplar, gar keine Frage.

Es gibt aber noch einen weiteren Fruchtkuchen, der ebenfalls schon etwas in die Jahre gekommen ist.Als im Jahr 2016 die Bergung ganzer 1500 Artefakte der 1910er Antarktisexpedition Robert Falcon Scotts begann, befand sich darunter auch ein über einhundert Jahre alter Fruchtkuchen. Der Kuchen sei durchaus noch essbar, urteilten die Forscher damals, was aber wohl auch an den polaren Temperaturen gelegen haben dürfte,denn der Fruchtkuchen war ja die ganzeZeit über tiefgefroren.

Dänemark: Milchreis mit Mandel

"Risalamande" nennt sich das traditionelle Reisdessert mit Mandeln, dass man in Dänemark gerne auftischt. Das ist im Prinzip nichts anderes als Milchreis, der mit geschlagener Sahne, Vanille, Zucker und zerkleinerten Mandeln verfeinert wird. Klassischerweise wird "Risalamande" kalt serviert und dazu gibt es heiße (je nach Geschmack auch kalte) Kirschsoße oder Kirschkompott. Am Weihnachtsabend wird dem "Risalamande" eine einzige ganze Mandel untergemischt. Wer sie findet, hat Schwein, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, denn als Belohnung gibt es ein Marzipanschweinchen oder ein anderes kleines Geschenk. Die eigentliche Herausforderung besteht aber darin, den Fund der Mandel so lange wie möglich zu verschweigen und geheim zu halten, um den anderen den Spaß nicht zu verderben.

Japan: Fast-Food-Hühnchen

Japan ist ja nun kein Land, das traditionell christlich geprägt ist, und doch kennt man dort ein schönes Weihnachtsritual, das man sich im Westen nicht besser hätte ausdenken können. Am 24. Dezember essen die Japaner nämlich schon seit Mitte der 1970er Jahre gerne Hühnchen der Fast-Food-Kette Kentucky Fried Chicken (KFC). Die 1974 gestartete Werbekampagne des Unternehmens "Kurisumasu ni wa kentakkii" (dt.: Kentucky für Weihnachten) hatte einen derart durchschlagenden Erfolg, dass KFC bis heute davon profitiert. So wie Weihnachten für die Schweden ohne Donald Duck im Fernsehen nur halb so schön wäre, so schwören die Japaner eben auf ihr Fast-Food-Hühnchen. Warum auch nicht?Vielleicht hat der Erfolg ja auch damit etwas zu tun, dass die Verpackungen rot-weiß sind und KFC-Erfinder Harland D. Sanders, dessen Gesicht auf den Logos des Unternehmens zu sehen ist, dem Weihnachtsmann nicht ganz unähnlich sieht?

Großbritannien: Weihnachtspudding

Allein das Wort lässt einem schon das Wasser im Munde zusammenlaufen: Weihnachtspudding. Zumindest so lange, bis man weiß, was drin ist. Mit unserem süßen Vanille- oder Schokoladenpudding hat der nämlich nicht viel zu tun und ähnelt eher einer Art Serviettenknödel. Das wäre ja nicht weiter schlimm, ganz im Gegenteil vielleicht sogar, doch die Kombination der Zutaten dieses Weihnachtspuddings hat es in sich: Rindernierenfett, Hammelfleisch, manchmal auch Rindfleisch, Eier, Haferflocken, Brotkrumen, reichlich Sirup, Bier oder auch Wein, Gewürze und haufenweise getrocknete Früchte und Nüsse.

Da hilft es auch nur wenig, dass das Ganze anschließend mit reichlich Brandy übergossen und angezündet wird. Man ahnt es irgendwie schon: Diesen Weihnachtspudding haben sich die Briten einfallen lassen und so nennt er sich denn bei unseren englischsprachigen Nachbarn auch ganz passend "Christmas Pudding". Bei richtiger Lagerung zwischen 4 und 7 Grad Celsius halte der sich locker ein ganzes Jahr, versichern die britischen Gourmets. Ob der Weihnachtspudding dann auch noch wirklich lecker schmeckt, ist eine Frage, die sich so nicht stellt. Ob er noch essbar ist, hingegen schon.

Da trifft es sich gut, dass man im Jahr 2015 die Probe aufs Exempel machen konnte. Bei einer Haushaltsauflösung im britischen Nottingham war nämlich ein damals 46 Jahre alter "Christmas Pudding" gefunden worden, der sich überraschend gut gehalten hatte. "Ein bisschen trocken, aber mit sehr gutem Aroma", urteilte Prof. Christine Dodd von der Universität Nottingham , die ihn verköstigt und mikrobiologisch untersucht hatte. "Er schmeckt toll, wirklich!" Na, dann: Guten Appetit!