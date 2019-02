Von Elisa Stowe

Heidelberg. Der Heidelberger Grafikdesigner Götz Gramlich (44) hat in seinem Metier schon sämtliche Preise gewonnen und ist Mitglied der Alliance Graphique Internationale. Zusammen mit Kollegen betreibt er nicht nur eine eigene Agentur, er ist auch ein politisch hellwacher Kopf. Weiter neugierig bleiben, forschen und experimentieren, das ist sein Ziel: mit Farben, Formen und Kompositionen. Gramlich lehrt unter anderem an der Bauhaus-Universität in Weimar Typographie, außerdem hat er das internationale Plakatfestival "Mut zur Wut" mit initiiert. Er arbeitet für Kulturinstitutionen, für zahlreiche Unternehmen, aber auch für die Heidelberger Universität.

Hintergrund HINTERGRUND Das Plakatfestival "Mut zur Wut" wurde in nur wenigen Jahren international bekannt. Rund 2500 Plakate werden eingereicht - beim letzten Mal aus 54 Ländern. Eine Leistungsschau engagierter Kreativer, die ihre Wut über Missstände mit mutigen Plakaten formulieren. 30 prämierte Poster werden jeweils im öffentlichen Raum plakatiert. Die Wanderausstellungen wurden [+] Lesen Sie mehr HINTERGRUND Das Plakatfestival "Mut zur Wut" wurde in nur wenigen Jahren international bekannt. Rund 2500 Plakate werden eingereicht - beim letzten Mal aus 54 Ländern. Eine Leistungsschau engagierter Kreativer, die ihre Wut über Missstände mit mutigen Plakaten formulieren. 30 prämierte Poster werden jeweils im öffentlichen Raum plakatiert. Die Wanderausstellungen wurden schon in vielen Städten gezeigt. Info: https://mutzurwut.com/

[-] Weniger anzeigen

Hast Du schon in der Schule in die Freundebücher unter der Rubrik "Das möchte ich werden, wenn ich groß bin" Grafikdesigner eingetragen?

Nein, das war dann doch eher Hubschrauberpilot. Davor habe ich erfolglos andere Sachen studiert, BWL. Ich habe auch probiert, drei Semester lang Soziologie zu studieren. Eine lehrreiche Zeit, ich fand heraus, was ich nicht machen will. Parallel dazu habe ich als Barkeeper gearbeitet und Flyer für die Bar gestaltet. Mir ist aufgefallen, dass ich das eigentlich mein Leben lang schon gerne mache: zeichnen, gestalten. 1999 habe ich angefangen, in Darmstadt Kommunikationsdesign zu studieren.

Also doch eher der Selfmademan.

Gezwungenermaßen, ja.

Das Rettungsschiff "Seawatch 3" durfte erst nach 19 Tagen in Malta anlegen. Bist Du eigentlich noch wütend?

Immer noch, sehr. Wobei ich denke, dass es schon immer politische Missstände gab, sie wurden nur vielleicht nicht so publik wie heute. Ich darf nicht zu viel an mich ranlassen, sonst kann ich mich nicht mehr auf andere Sachen konzentrieren.

"Mut zur Wut" entstand vor einigen Jahren. Was mit einer Ausstellung begann, wurde zum Festival von internationalem Format. Du hast es damals mit Marcello Lucas initiiert. Ist das Revival des politischen Plakats jetzt vorbei?

Es war nie out.

Das Plakatformat 59,4 x 84,1 Zentimeter - ist das schon Widerstand?

Widerstand passt auch auf eine Briefmarke.

Subversive Elemente eines guten politischen Plakats, wie sehen die aus?

Mein guter Freund und Kollege, der Heidelberger Grafiker Klaus Staeck, sagte einmal: "Ein gutes politisches Plakat darf nicht zu schön sein und muss einen Adressaten haben." Dem kann ich zustimmen, aber ich würde hinzufügen: Es kann auch auf den ersten Blick wunderschön und auf den zweiten wahnsinnig hässlich sein und so das Motiv konterkarieren. Es gab mal eine Einsendung, die sah von weitem aus wie ein Wimmelbild für Kinder, total bunt und lustig, aber beim genaueren Hinsehen erkannte man Kinder, die mit frisch geschlachteten Tieren spielen.

Transformiert das Plakat die Stadt oder die Stadt das Plakat? Es geht uns doch so gut, wie nie zuvor …

Wer sagt das? Aber um Deine Frage zu beantworten. Das Plakat wird die Stadt nicht verändern. Es kann den Gedanken des Betrachters verändern, wenn auch nur für den Moment. Vielleicht ist das sogar noch effektiver als die Stadt als solche zu ändern.

Es stellt sich immer die gleiche Frage: Brauchen wir den analogen Bereich eigentlich noch?

Unbedingt. Es ist auch eine Auseinandersetzung mit den Dingen, da gibt es viele Ebenen, die den Geist berühren. Von der Haptik über den Geruch bis hin zur physischen Tätigkeit. Aufs Plakat übertragen: Wenn ich Leute tatsächlich aus ihrem Alltag rausholen möchte, ist das immer noch ein super Tool. Ich kann sie da abholen, wo sie sich direkt aufhalten, ohne Barriere. Keiner mus erst ein Handy zücken, um es zu betrachten.

Wir haben gelernt, uns in Bildern auszudrücken. Kommunizieren wir noch mit dem Raum oder sind wir schon total "instagrammisiert"?

Ich glaube nicht, dass wir gelernt haben, uns nur in Bildern auszudrücken, siehe Instagram. Es stimmt, dass wir in einer Welt leben, die aus unserem Kopf einen mediengefluteten Durchlauferhitzer macht. Ob das gut oder schlecht ist, wird sich zeigen. Zu meinen Studis in Weimar kann ich sagen, dass wir sehr viele Bilder konsumieren, teilweise dadurch abstumpfen, teilweise Inspiration in Bildern suchen und nicht mehr in der Fantasie. Und das kann ich nicht begrüßen. Ob ich auf Instagram oder Facebook gefilterte Bilder betrachte oder ob ich im Raum, im Alltag, überrascht werde, sind für mich immer noch zwei Paar Schuhe.

Können wir uns denn noch überraschen lassen?

Das hoffe ich sehr.

Und das vor 100 Jahren in Weimar gegründete Bauhaus?

Ich fahre genauso lange nach Weimar wie ich unterrichte, aber es macht Spaß. Unterrichten ist sehr nachhaltig, und es erlaubt mir, am Puls der Zeit zu bleiben. Es ist auch immer spannend zu sehen, wie junge Geister mit gestalterischen Problemen umgehen. Kommunikationsdesign ist ja so ’ne Art Problemlösung und wie man das gedanklich angeht. Da gibt es viele Wege. Die zu betrachten ist spannend.

Problemlösung?

In einem Auftrag geht es darum, ein Problem zu lösen, etwas Interessantes auf eine neue Art darzubieten. Ich werde also gedankenschwanger. Im Design ist Reduktion wichtig. Wir komprimieren komplexe Prozesse. In meinem Kopf laufen nonstop visuelle Ansätze durch, der Code rattert. Mittlerweile habe ich gelernt, Sachen schneller auszuschließen. Der kreative Prozess ist eine gedankliche Übung. Es ist ein Prozess, der schwer in Worte zu fassen ist.

Eher Industrie oder mehr freie Kunst?

Ich brauche eine Work-Work-Balance. Ich habe eine Familie, und die Auftragsarbeiten ermöglichen es mir, auch freie Arbeiten zu machen, für die es meistens kaum bis gar kein Geld gibt. Die Plakate fordern mich kreativ am meisten.

Und die Ideen?

Die gehen nicht aus, falls Du das meinst. Auf der Kieler Woche erhielt ich quasi den Ritterschlag des Plakatdesigns. Du kannst nur einmal geladen werden. 2017 war das. Ich gewann den Wettbewerb mit einer Idee, die so naheliegend erscheint. Mein Design zeigte Boote von unten. Jedes Boot hat einen Kiel. Die Herausforderung ist, etwas anders darzustellen. Es geht darum, die Perspektive zu wechseln. Jedes Design hat dabei seinen eigenen Rhythmus. Niemand hatte bisher unter das Wasser geschaut. Ein guter Plakatgestalter ist immer ein guter Grafikdesigner und ein guter Beobachter.

Für die Zukunft Götz, mehr Wut oder doch mehr Mut?

Über die Jahre hinweg haben wir uns gefragt, ob der Name des Wettbewerbs noch gut ist. Wut ist an sich keine positiv besetze Kategorie, es bedeutet unkontrollierte Rage. Aber wir wollen doch beim Wording bleiben, denn wir finden es wichtig, dass die Wut, die man spürt, katalysiert wird. Also: von beidem mehr.