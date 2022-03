Von Sigrun Paas

Heidelberg. "Kein wurm so sich nit krömt als man in tritt": Das bildstarke Sprichwort stammt aus dem Wortschatz der pfälzischen Kurfürstin Charlotte, geborene Landgräfin von Hessen-Kassel (1627-1686). So knapp fasste sie ihre unglückliche Ehe mit Kurfürst Karl Ludwig von der Pfalz (1617-1680) zusammen. Beide waren die Eltern der berühmten Liselotte von der Pfalz (1652-1722).

Die Ehe, geschlossen im Februar 1650 in Kassel, wurde schnell eine Qual. Charlotte war dem zäh um sie werbenden Kurfürsten Karl Ludwig mit dem warnenden Hinweis auf ihren schwierigen Charakter über einen Ehekontrakt versprochen worden, den man hinter dem Rücken der 22-jährigen Braut aushandelte. Ihre Mutter, die mit starker Hand regierende Landgräfin von Hessen-Kassel, hatte damit eine ihrer Töchter vermeintlich gut unter die Haube gebracht.

Karl Ludwig, der die Kurpfalz nach den Verwüstungen des Dreißigjährigen Krieges sanieren und erneuern musste, hatte eine pragmatische Brautwahl getroffen: Charlotte war wie er Calvinist. Ihre Mutter hatte verwandtschaftlich gute Beziehungen zu den Fürstenhäusern im Reich und konnte Karl Ludwig bei seinen politischen Zielen helfen. Das Paar, sie launisch und aufbrausend, er misstrauisch und enorm eifersüchtig, fand in der Vernunftehe kaum zueinander.

Von der tragischen Verstrickung zweier Menschen, die nicht zueinander passten und denen die moralischen Prinzipien ihrer Zeit und ihres Standes keine legale Scheidung erlaubten, handelt das spannende, faszinierende Buch über das Leben der Charlotte von Hessen-Kassel. Der Ehekrieg in Heidelberg spielt sich ab vor dem Hintergrund der Geschichte der Kurpfalz im 17. Jahrhundert und ist zugleich ein untrennbarer Teil davon.

Denn hier werden letztlich die Voraussetzungen geschaffen für die nachfolgende Zerstörung der Pfalz im Erbfolgekrieg durch Ludwig XIV. Die Quellen, aus denen das Buch schöpft, sind hauptsächlich Briefe der Kurfürstin Charlotte an Menschen, die sie um Rat und Hilfe anflehte in ihrer mit den Jahren immer schwieriger werdenden Situation gegenüber dem Ehemann und Kurfürsten.

War rasend eifersüchtig: Karl I. Ludwig, Kurfürst von der Pfalz, 1659 porträtiert von einem unbekannten Maler (Privatbesitz). Repro: Sigrun Paas

Die Autorin des Buches, Hannelore Helfer, ist als beste Kennerin des gesamten Briefwechsels der Liselotte von der Pfalz wohl die Einzige, die diese wissenschaftliche Biografie schreiben konnte. Ihr Beweggrund war, historische Gerechtigkeit zu schaffen für eine Frau, die von Mutter und Bruder 1650 in die Ehe mit dem pfälzischen Kurfürsten gezwungen wurde. Die damit eingebüßte Freiheit bedauerte die junge Kurfürstin zutiefst, als der Ehemann ihr nach und nach seine Liebe entzog. Ihr selbstbewusstes Verhalten wurde von ihm streng bestraft. Seine Schwester Sophie, die spätere Herzogin von Hannover, die vor ihrer Heirat mit auf dem Heidelberger Schloss lebte, beschrieb Charlotte als dumm, stolz, kalt und vergnügungssüchtig. Alle Historiker, die später ihre Leser mit den skandalösen Ereignissen am kurpfälzischen Hofe unter Karl Ludwig amüsierten, übernahmen dieses Urteil. Es blieb an der jungen Kurfürstin kleben bis ins 21. Jahrhundert, obwohl sich aus ihren Briefen ein wesentlich freundlicheres Charakterbild ergibt. So lässt sich das Schicksal Charlottes, mit der wissenschaftlichen Akribie von Hannelore Helfer unter die Lupe genommen, in dem Motto zusammenfassen:"Kein Wurm, der sich nicht krümmt, wenn man ihn tritt."

"Getreten" wurde Charlotte kräftig und viel. Hauptsächlich vom zehn Jahre älteren Ehemann Karl Ludwig, der bald nach der Hochzeit keine Gelegenheit dazu ausließ. Gekrümmt hat sie sich heftig, erst wegen der aufgezwungenen Ehe, dann unter der paranoiden Eifersucht ihres Mannes, anfänglich mit leisem, dann lauter werdendem Protest. Was dazu führte, dass die Vernunftehe nach drei Jahren absolut zerrüttet war und der Kurfürst sich anderweitig umsah. Er wollte sie los werden, aber möglichst kostengünstig, da ihm als Landesvater und Patriarch für den Wiederaufbau der Pfalz nach dem Dreißigjährigen Krieg Sparsamkeit die höchste Tugend schien.

Das Leben Charlottes wäre wohl weniger leidvoll verlaufen, wenn sie von sanftem Gemüt und devoter Unterwürfigkeit gewesen wäre. In einem Frauenhaushalt aufgewachsen, von einer souverän regierenden Mutter mit Selbstvertrauen ausgestattet, mit ihren Geschwistern relativ liberal erzogen, war sie es nicht gewöhnt, Einschränkungen fraglos hinzunehmen.Vor allem, wenn diese durch krankhafte und grundlose Eifersucht geschahen. Ihre verbale Selbstbehauptung brachte sie in Heidelberg schnell in Verruf. Karl Ludwig beschwerte sich bereits wenige Monate nach der Hochzeit bei der Mutter über das Verhalten der Tochter. Und er strafte deren "schlechtes Benehmen" mit drakonischen Maßnahmen. Die Vorwürfe, sie kokettiere mit jedwedem Manne, standesgemäß oder nicht, gingen bis zur Verdächtigung des Ehebruchs. Auszug aus dem gemeinsamen Schlafgemach seinerseits. Gesprächsverweigerungen seinerseits. Tagelanger Stubenarrest für sie, mit Wachen vor der Tür. 1651, bereits ein Jahr nach der Heirat, Verbot einer Reise nach Kassel als Taufpatin. Ebenfalls 1651 Verbot, am Begräbnis ihrer Mutter in Kassel teilzunehmen. Drohung, ihr die Kinder wegzunehmen. Briefzensur. Ausschluss von der gemeinsamen Tafel. Verbot, den Prinzen Ruprecht, Karl Ludwigs Bruder, mit oder ohne Begleitung im Schloss zu treffen. Und "man" streute das Gerücht aus, sie trage Schuld an der Sturzgeburt des zweiten Sohnes 1653 (der noch am gleichen Tag starb), weil sie bei den Feierlichkeiten auf dem Reichstag zu Regensburg unaufhörlich getanzt und trotz ihrer Schwangerschaft an den Jagden teilgenommen habe. Wegen Charlottes angeblicher Verweigerung der ehelichen (sexuellen) Pflichten danach habe Karl Ludwig sich der Hofdame Charlottes, Luise von Degenfeld, zuwenden müssen. Diese lebte seit 1657 auch im Schloss, in den früheren Räumen Charlottes, die dort ausziehen musste.

Im Januar 1658 verband sich Karl Ludwig in einer rechtlich umstrittenen "morganatischen Ehe" mit Luise von Degenfeld. Sie hatten 13 Kinder. Im 14. Kindbett starb Luise 1677. Worauf Karl Ludwig ein dreiviertel Jahr später nochmals verzweifelt versuchte, einen weiteren möglichen Nachfolger zu zeugen mit einer jungen Schaffhauserin. Zeugungskraft sei ihm kein Problem, "wenn das Weibchen jung ist". Aber weder der aus dieser Verbindung geborene Sohn noch die 13 Kinder der Luise von Degenfeld waren als erbberechtigt anerkannt, als Kurfürst Karl Ludwig am 7. September 1680 überraschend starb.

Seine seit 1653 betriebene Trennung von Charlotte wurde erst als "Entfernungssache" geführt und dann zum Scheidungsversuch verschärft, damit er sich neu verheiraten könnte um legitime Erben zu zeugen. Die Angelegenheit war bei seinem Tod nicht rechtskräftig, trotz zahlloser juristischer Gutachten, die er in Auftrag gegeben hatte. Charlotte hatte sich nie auf eine Scheidung eingelassen. Sie bestritt den damals einzig akzeptierten juristischen Grund "böswilliges Verlassen" durch sie. Sie wolle, so ihre Behauptung, trotz ihrer schmachvollen Behandlung nicht von ihm getrennt leben.

Was unausgesprochen blieb: Sie hätte mit einer Scheidung auch ihre Witwenrechte verloren. Nach 13 Jahren erduldeter seelischer Quälerei reiste sie 1663 zur Beerdigung ihres plötzlich verstorbenen Bruders nach Kassel und blieb dort 17 Jahre. Alle Versuche seit 1653, ihre Interessen in Verträgen zu sichern und eine zeitweilige Entfernung ihrerseits vom Hofe mit dem Recht auf Rückkehr auszuhandeln, waren gescheitert. Karl Ludwig unterzeichnete keinen einzigen ihm vorgelegten Vertrag.

Erst nach seinem Tod ging Charlotte 1680 zurück nach Heidelberg, wo ihr Sohn Karl II. regierte, aber immer noch kinderlos war. Charlotte erlebte noch sein Ende und die Anfechtung seines Testamentes durch Ludwig XIV.: Der Sonnenkönig erhob Erbansprüche für die Kinder Liselottes. Am 16. März 1686 starb Charlotte mit 59 Jahren und wurde in der Heiliggeistkirche bestattet. Am 22. Mai 1693 schändeten französische Truppen die Gräber in der Kirche und warfen die Reste der Toten auf den Marktplatz.

Hannelore Helfers Buch ist ein Muss für jeden, der sich für pfälzische Geschichte interessiert. Das Ehe-Martyrium der Kurfürstin tritt in ihren ca. 560 erhaltenen Briefen und den dazu herbeigezogenen Archivalien und Briefen anderer Zeitzeugen greifbar nahe. Die betrüblichen Lebensumstände Charlottes enthüllen sich vor dem Hintergrund des politischen Schicksals der Pfalz, für das zwischen 1650 und 1680 Karl Ludwig verantwortlich war, der mit seiner desaströsen Familienpolitik die Weichen stellte.

Die Briefe sind in einer Mischung aus originaler, deshalb kursiv gesetzter Barock-Rechtschreibung und modernem Deutsch wiedergegeben. Das erleichtert das Verständnis der Texte, wenn man nicht an die Sprache früherer Jahrhunderte gewöhnt ist. In 27 Kapiteln werden die Ereignisse geschildert. Da Helfer die Kurfürstin Charlotte rehabilitieren will, müssen falsche Behauptungen widerlegt und im letzten Kapitel alte Legenden entkräftet werden, die über 300 Jahre in der historischen Literatur ungeprüft weitergegeben wurden. So gibt es zahllose Anmerkungen, die Zitate belegen, auf Literatur verweisen oder Erklärungen enthalten. Eine notwendige Akribie, um die Faktenlage abzusichern. Die Anmerkungen umfassen ca. 50 Seiten. Um dieses wissenschaftlich sorgfältige Buch leichter lesbar zu machen, hat sich der Verlag entschlossen, sie nicht als Fußnoten unter jede Seite zu verteilen, sondern insgesamt nach hinten zu setzen.

Im Anhang befindet sich neben dem wissenschaftlichen Apparat auch eine Sammlung von Porträts der handelnden Personen, eine sehr nützliche Chronologie der Ereignisse, ein Personenverzeichnis, ein Stichwortverzeichnis und ein Ortsverzeichnis, die, alles in allem, vom enormen Arbeitsaufwand der 92-jährigen Autorin zeugen, die jahrelang an diesem ganz besonderen Werk zur Geschichte der Kurpfalz gearbeitet hat.

Info: Hannelore Helfer: ",kein wurm so sich nit krömt als man in trit’ – Das Leben der Charlotte von Hessen-Kassel Kurfürstin von der Pfalz (1627 – 1686)". Verlag Regionalkultur, Ubstadt-Weiher 2021, 368 Seiten, 29,80 Euro.