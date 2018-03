Von Michael Ossenkopp

Vor 60 Jahren, am 21. Februar 1958, hatte der britische Designer Gerald Holtom das Zeichen im Auftrag einer Friedensinitiative entworfen. Ostermärsche und Hippiebewegung machten es dann weltweit bekannt.

Monatelang hatte sich Holtom an seinem Auftrag abgemüht. Wie soll man so etwas Abstraktes wie "Frieden" darstellen? Unzählige Ideen hatte er im Vorfeld entwickelt und wieder verworfen. Dem Briten fehlte die zündende Idee. "Ich war verzweifelt", erinnerte er sich später. Dann gelang ihm doch noch der Durchbruch. Er kritzelte drei nach unten weisende Striche in einem Kreis auf sein Skizzenblatt - fertig war das Peace-Zeichen.

Holtom war Absolvent des Londoner Royal College of Art. Obwohl er den Kriegsdienst verweigert hatte, ließ er sich von der militärisch genutzten Zeichensprache des Winker-Alphabets inspirieren - so werden zwischen Schiffen Nachrichten mithilfe von Flaggen übermittelt. Das Peace-Zeichen entstand aus der Kombination der Buchstaben N für "nuclear" (deutsch: "atomar") und D für disarmament (deutsch: "Abrüstung"). Beim D zeigt je eine Flagge nach oben und nach unten, das N bilden zwei schräg nach unten gekippte Fähnchen.

Holtoms Auftraggeber war der Philosoph und Literatur-Nobelpreisträger Sir Bertrand Russell. Er hatte die Kampagne für nukleare Abrüstung (Campaign for Nuclear Disarmament - CND) ins Leben gerufen. Am Karfreitag 1958 wollten Russell und seine Anhänger zu einer viertägigen Demonstration gegen das atomare Wettrüsten aufbrechen. Was sie nun nur noch benötigten, war ein imposantes Logo. Etwa 5000 Kernwaffengegner marschierten vom Londoner Trafalgar Square zum 80 Kilometer entfernten britischen Atomforschungszentrum in Aldermaston.

Die versammelten Rüstungsgegner riefen "Ban the Bomb", dazu trugen sie 500 gigantische Lollipops, die sonst in England von Schülerlotsen eingesetzt werden. Am Karfreitag und Ostersamstag wurde das neue Protestsymbol auf runden, schwarz-weißen Schildern gezeigt. Die für Ostersonntag und -montag waren grün und weiß, um entsprechend der kirchlichen Liturgie den Wandel vom Tod zum Leben zu betonen. Außerdem gab es ein Abbild des Peace-Zeichens in Ton, weil dieser vermutlich sogar nach einem Atomkrieg erhalten bliebe.

Schon 1952 war Großbritannien nach den USA und der Sowjetunion zur dritten Nuklearmacht aufgestiegen, fünf Jahre später zündeten die Briten auf den Christmas Islands - heute Kiritimati - im Pazifik ihre erste Wasserstoffbombe. Mit dem viertägigen Ostermarsch wollten sich die CND-Aktivisten für Menschenliebe und Versöhnung starkmachen.

Ein Mitstreiter Martin Luther Kings, der an dem britischen Ostermarsch teilgenommen hatte, exportierte das Peace-Zeichen in die USA. Dort machte es als Protestsymbol gegen das Establishment auf VW-Bussen ebenso Karriere wie auf Helmen kriegsmüder Vietnam-Soldaten. Auch Feministinnen, Umweltschützer, Homosexuelle, Punks, Tierschützer und Apartheidgegner setzten das Zeichen weltweit immer wieder für ihre Belange ein. Innerhalb von zehn Jahren avancierte es zum berühmtesten nicht-kommerziellen Logo.

Inzwischen gefiel Holtom offenbar der militärische Ursprung seiner Idee nicht mehr und er brachte eine andere Entstehungsgeschichte in Umlauf: "Ich habe mich selber gemalt, ein Individuum in Verzweiflung, mit den nach unten ausgestreckten Handflächen, ähnlich Goyas Bauern vor dem Erschießungskommando in seinem Gemälde ,Der 3. Mai 1808‘". Der umschließende Kreis symbolisiert die gesamte Erde. Allerdings reißt in Goyas Bild der weiß behemdete Bauer seine Arme hoch. Die Hände nach außen und unten gedreht hat nur ein Toter, der am Boden liegt. Später bereute der Designer, das Zeichen nicht mit den Armen nach oben gestaltet zu haben.

Die Tatsache, dass sich Holtom seine Schöpfung nie patentieren ließ, trug zur schnellen Verbreitung des Piktogramms bei. Als Symbol für Frieden und Freiheit müsse es frei sein für alle, lautete seine Begründung. So wurde das nicht geschützte Zeichen immer mehr vom Kommerz vereinnahmt, es erschien auf Tassen, T-Shirts und Aufklebern. "Es ist einfach und doch vielseitig verwendbar", stellt Ken Kolsbun fest, der 2008 gemeinsam mit Mike Sweeney das Buch "Peace: The Biography of a Symbol" herausgebracht hat. Und es gab einen weiteren Grund für den Erfolg: Es ist viel einfacher zu zeichnen als eine Friedenstaube.

Bis heute buhlen neben Holtoms Peace-Emblem weitere Zeichen um die Gunst von Friedensaktivisten: Die weiße Taube auf blauem Grund ist seit den 1980er Jahren ein weit verbreitetes Symbol der westeuropäischen Friedensbewegung. Daneben gehört auch die italienische PACE-Fahne, die den entgegengesetzten Farbverlauf eines Regenbogens zeigt, zu den Erkennungszeichen von Pazifisten. Ebenfalls in den 1980er Jahren wurde in der DDR "Schwerter zu Pflugscharen" zum Symbol staatsunabhängiger Abrüstungsinitiativen. Bereits seit Anfang des 20. Jahrhunderts steht die Darstellung "zerbrochenes Gewehr" - auch als "Hände zerbrechen Gewehr" bekannt - für einen Antimilitarismus.

Je verbreiteter das Peace-Zeichen wurde, desto mehr wurde auch über seine wahre Bedeutung spekuliert. Esoteriker und Satanisten wollten in dem Zeichen das umgekehrte Kreuz des Antichristen sehen, ein Todessymbol. Okkultisten nannten es Krähen- oder Hexenfuß, es stehe für Krieg und Verderben. Andere spotteten, das Zeichen sehe aus wie der Fußabdruck eines Huhns, dem im Englischen auch Angst und Feigheit zugeschrieben werden.

Für Gläubige hingegen gilt es als die griechische Schreibweise für Christus - eine Zusammensetzung aus den Lettern X (Chi) und P (Rho). Zudem sei es schon im 1. Jahrhundert ein Symbol der römischen Christenverfolgung gewesen. Der Apostel Petrus wurde kopfunter gekreuzigt, diese Darstellung ist als "Nero-Kreuz" bekannt.

Manche Kritiker interpretierten das Zeichen gar als Rune des Todes. Schließlich hatten im Dritten Reich die Nazis die altgermanische YR-Rune (ohne Kreis) in Sterbeanzeigen und auf Grabsteinen von SS-Offizieren verwendet. Im "Book of Signs", einem Standardwerk mittelalterlicher Symbolik, weist die YR-Rune eine frappierende Ähnlichkeit mit Holtoms Peace-Zeichen auf. Dem Designer waren das Buch und die Deutung wohl bekannt, denn schon bei der Präsentation des Peace-Zeichens hatte er orakelt: "Das gebrochene Kreuz könnte auch Tod bedeuten, kombiniert mit dem Kreis repräsentiert es die furchtbare Gefahr der Nuklearwaffen für die Menschheit."

Auch in Deutschland verwendeten Friedensinitiativen schon früh das Peace-Zeichen. Am 15. April 1960 fand der erste deutsche Ostermarsch von Hamburg und anderen norddeutschen Städten aus zum Truppenübungsplatz der Nato in Bergen-Hohne statt. Dabei war das Friedenssymbol prominent vertreten - und ist bis heute Allgemeingut.