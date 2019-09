London. Wenn sie in einen Raum kommt, füllt sie ihn sofort aus. Oscar-Preisträgerin Emma Thomp-son hat eine besondere Energie, ein Leuchten, Strahlen, Sirren, das von ihr ausgeht. Jede ihrer Antworten wird von großen Gesten und ausdrucksstarker Mimik begleitet. Oft fährt sie sich mit den Fingern durch die platinblonde Kurzfrisur - oder rauft sie sich die Haare?

Jetzt sehen wir die charismatische Charakterdarstellerin in der Komödie "Late Night" als Talkshow-Gastgeberin, die wegen ihres Alters abgesägt werden soll und sich mit Witz, Chuzpe und Ehrlichkeit wehrt. Die 60-jährige Britin ist Vorbild, Vorkämpferin, Mitstreiterin, Mentorin - ein Idol für Generationen. Mariam Schaghaghi traf sie in London.

Geboren am 15. April 1959 in Paddington.

Es liegt in den Genen: Emma Thompson stammt aus einer Film-Familie. Die Mutter Phyllida Law war Schauspielerin, der Vater Eric Thompson Regisseur und Fernsehproduzent. Ihre jüngere Schwester Sophie ist ebenfalls Schauspielerin.

Frühe Erfahrung: Schon während des Englischstudiums in Cambridge spielte Thompson Theater, wurde anschließend professionelle Schauspielerin.1987 bekam sie ihre eigene TV-Sitcom "Thompson".

Rekord: Thompson hält einen Rekord bei den Academy Awards. Sie ist die bislang einzige Person, die sowohl einen Oscar für Schauspiel ("Wiedersehen in Howards End", 1992) als auch für ein Drehbuch ("Sinn und Sinnlichkeit", 1995) gewinnen konnte.

Privat: Thompson war von 1989 bis 1995 mit Schauspieler Kenneth Branagh verheiratet. Dann lernte sie den Kollegen Greg Wise kennen. Seit 2003 sind die beiden auch verheiratet. Sie haben eine gemeinsame Tochter und einen adoptierten Sohn.

Emma, in "Late Night" spielen Sie eine bissig-smarte Moderatorin, die sich über Jahrzehnte im Business gehalten hat. Sie spielen sie mit jeder Ihrer Falten. Das ist sehr erfrischend ...

Ich habe keine andere Wahl.

Doch, hätten Sie schon. Haben Sie nie überlegt, dem Alter ein Schnippchen zu schlagen?

Nein. Nein! Ich habe kein Interesse daran, beim Alter zu schummeln. Ich weiß gar nicht, wie man das macht und glaube auch nicht daran, dass man es überhaupt kann.

Es ist wohltuend, ein Gesicht auf der Leinwand zu sehen, das natürlich und authentisch ist und sich sogar in Fältchen legen kann ...

… was daran liegt, dass ich mich nicht aus kosmetischen Gründen unters Messer lege oder aufspritzen lasse. Ich hasse Spritzen! Ich kann nicht verstehen, warum gesunde Menschen sich Spritzen ins Gesicht stecken lassen!? Ich finde es wunderbar, wenn natürliche Schönheit wieder mehr wahrgenommen wird. Hoffentlich fühlen sich die Menschen dadurch weniger unter Druck, was den Schönheits- und Jugendwahn angeht. Ich glaube nicht, dass jemand sich freiwillig das Gesicht aufschneiden lässt. Viele denken wohl, dass es von ihnen erwartet wird. Diese falschen Erwartungen sollten nicht länger in unseren Köpfen rumgeistern.

Ihre Filmfigur Katherine soll aber auch als Late Night-Talkerin gefeuert werden, weil sie nicht mehr zeitgemäß ist.

Der Film macht einen guten Punkt: Ja, es ist eine Tatsache, dass Katherine alt ist. Solange wir nicht akzeptieren, dass wir altern und wirklich kindisch mit diesem Thema umgehen, sind wir dazu verdammt, unglücklich zu sein. Das führt auch dazu, dass sich die jüngere Generation vor dem Alter fürchtet. Wenn wir das wollen - bitte sehr, dann spiele ich da nicht mit!

Für den Branchennachwuchs sind Sie ein Vorbild. Was raten Sie der nächsten Generation?

Ich würde gerne gerade junge Frauen zum Schreiben ermutigen. Auch wenn es nur kleine Sachen sind: Habt euren Stift parat und schreibt, schreibt, schreibt!

Warum sind Sie als Weltstar nie in die Falle der Selbst-Glorifizierung getappt?

Sind Sie sich da sicher?

Im Vergleich zu einigen anderen Ihrer Kollegen schon!

Nun, ein Grund ist: Ich lebe auf der anderen Straßenseite von meiner Mutter. Seit 60 Jahren, mein ganzes Leben lang, lebe ich praktisch in ein und derselben Straße in London. Nebenan lebt zum Beispiel der Automechaniker Mr. Carmelli. Er ist Portugiese und ziemlich barsch. Jedes Mal, wenn er mich sah, brüllte er: "Hey, Emma, was machst du wieder? Du kannst die Welt nicht verändern, du dummes Kind. Warum bist du nicht schwanger? Wann heiratest du eigentlich?" Ich dachte immer: "Mr. Carmelli, kannst du nicht die Klappe halten und mich in Ruhe lassen?" Also, zwischen Mr. Carmelli, dem Automechaniker am Ende der Straße, und meiner Mutter, deren angeborene Eigenschaft es ist, in keiner Weise stolz auf irgendetwas zu sein, was ein Familienmitglied macht, hatte ich gar keine Chance, Selbstherrlichkeit zu entwickeln!

Sie sind immer kämpferisch gewesen. Was hat Sie geprägt?

An der Uni habe ich erst mal den Feminismus entdeckt. Ich war damals ziemlich militant, habe mir die Haare abrasiert und mich natürlich nicht geschminkt - heute würde ich sagen, ich sah aus wie John Lennon. Mein politisches Denken hat sich durch Polit-Kabarettisten geformt, als ich selbst viel Kabarett machte. Da haben wir nachts Whisky getrunken und über Südamerika diskutiert, wo damals viel los war, ob Nicaragua, El Salvador oder Chile. Man formt seine innere Welt nach und nach.

Mussten Sie dafür einstecken, ein Freigeist zu sein?

Ich habe in meiner Heimat oft Kritik einstecken müssen, weil ich Dinge offen ausspreche. Zuweilen habe ich mich da sehr allein gefühlt. Je häufiger ich das erlebe, desto weniger macht es mir etwas aus.

Wofür wurden Sie am heftigsten an den Pranger gestellt?

Wegen meines Protests gegen den ersten Golfkrieg 1990. Dafür wurdest du damals schnell zu Saddam Husseins bestem Freund erklärt! Ich fand die Bombardierung von Zivilisten inakzeptabel und sah darin die Gefahr, dass eine ganze Generation junger Menschen radikalisiert werden könnte. Diese Ansicht war damals extrem unpopulär.

Fühlen Sie sich heute in Ihrer Befürchtung bestätigt?

Fast 30 Jahre später fragt man sich schon: "Was haben wir damals noch über die Gefahr dieses Vorgehens im Nahen Osten gesagt?" Es macht mich wahnsinnig, dass darüber so wenig gesprochen wird. Keiner thematisiert, welche Gefahr der Radikalisierung der jungen Generation in dem steten Bombenhagel steckte. In einem Krieg mit Menschen, die uns nichts getan hatten!

Ist es eine Genugtuung, dass die Geschichte Ihnen heute Recht gibt?

Ich mag nicht immer Recht gehabt haben und bin sicher nicht immer gut gewesen, aber ich blieb meiner Linie treu.

Bis zu welchem Punkt definieren Sie sich über Arbeit?

Das ist schwer zu sagen, weil ich gar nicht so viel arbeite. Manchmal fragen mich Leute: "Wo warst Du nur (so lange)?" Was ich aber definitiv mache: Ich verbringe sehr viel Zeit mit mir selbst, ganz allein. Ich meine Monate. Ohne zu sprechen.

Wie bitte? Ohne ein Wort?

Ja, ich spreche dann nur mit meinem Mann. Der war von solchen Phasen so genervt, dass er mich bat, ihn von meinem Schweigen auszunehmen.

Und was kommt bei Ihren Denkmarathons heraus?

An diesem Punkt im Leben, mit 60, stelle ich mir die Frage: "Wer bin ich? Was macht mich aus?" Egal welchen Geschlechts, seit der Kindheit wirst du durch soziale Umstände, durch äußere Aspekte und Zwänge definiert. Wenn man das Glück hat, mit 60 noch am Leben zu sein, dann kann man sich solchen Fragen stellen. Das herauszufinden wird eine sehr interessante Geschichte.