Michael Poulsen (2.v.l.) mit seiner Band Volbeat (undatierte Aufnahme). Am 03.12.2021 erscheint mit "Servant Of The Mind" das achte Studioalbum der Band. Foto: Ross Halfin/Universal Music/dpa

Von Olaf Neumann

Ist der Albumtitel "Servant of the Mind" (Diener des Verstands) eine Anspielung auf die Verschwörungstheorien, die seit dem Ausbruch von Corona die Runde machen?

Michael Poulsen: Nein. Wir alle sind sozusagen Diener unserer eigenen Denkweise. Sie kann uns an dunkle Orte führen, wo wir nicht hingehören. Ein anderes Mal kann uns unser Geist an schöne Orte führen, an denen wir das Leben umarmen, uns inspirieren lassen und erforschen. Beide Dinge gehen Hand in Hand und sind Teil unseres Lebens.

"The Sacred Stones" dreht sich um ein irdisches Wesen, das sich der dunklen Seite hingegeben hat. Sind Sie selbst dieses Wesen, das mit dunklen Kräften und gefallenen Engeln in Berührung kommt?

Seit ich ein kleines Kind war, sehe ich mich als glücklichen Menschen. Ich glaube, dass man viel Dunkelheit in sich haben und trotzdem glücklich sein kann. Ich war schon immer fasziniert von übernatürlichen Dingen und habe viele Erfahrungen mit der spirituellen Welt gemacht, seit ich zwölf Jahre alt war. Ich sehe Dunkelheit nicht als etwas Schlechtes an, solange du sie kontrollierst und sie dich nicht deprimiert. "Sacred Stones" ist eine fiktive Geschichte über die Ausgestoßenen des Himmels, eine ziemlich dunkle, unterhaltsame Geschichte.

In "The Devil Rages” nimmt der Teufel menschliche Gestalt an. Was reizt Sie an der Idee des Teufels?

Der Teufel ist quasi überall. Er muss keine große Ziege sein. Er ist etwas von Menschen Geschaffenes, genauso wie ich glaube, dass Gott von Menschen geschaffen wurde. Wenn wir uns anschauen, wer die Macht auf dem Planeten hat, dann sind das alles Teufel in Menschengestalt. Wir werden schnell zu bösen Persönlichkeiten. All die Energie, die wir als Mensch erschaffen können, kann eine teuflische Form annehmen.

In "Shotgun Blues" erzählen Sie von geisterhaften Erlebnissen beim Einzug in ein neues Haus. Geht es dabei um gute oder böse Geister?

Ich denke, um eine Kombination aus beidem. Ich kenne aber nicht alle von ihnen. In dem Haus, das ich vor acht oder neun Jahren gekauft habe, hatten meine Verlobte und ich Besuch von einem Medium. Sie hatte selbst Erfahrungen gemacht in diesem Haus. Es war auch nicht so, dass ich sie gezielt gesucht hätte. Ich bin zufällig im Supermarkt an ihr vorbeigegangen und habe "Hallo" gesagt. Sie sah mich an, als hätte ich ihr gesagt, sie solle sich verpissen. So etwas habe ich noch nie erlebt. Als sie an mir vorbeiging, fing ich an zu frieren und dachte, jemand lebt in mir. Sie erzählte mir, dass jedes Mal, wenn ich in ein neues Haus einzöge, komische Dinge passierten. Es stimmte. Davon hatte ich noch nie jemandem etwas erzählt. Da wusste ich, dass diese Frau die richtige ist und lud sie zu uns nach Hause ein.

Was erzählte Sie Ihnen dort?

Sie erzählte mir von Seelen, die es nicht auf die andere Seite geschafft hatten und deshalb versuchten, als Geister in dieser Welt zu leben. Einige sogar in meinem Körper, wo sie meine Energie aufsaugen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich in ein neues Haus ziehe und all diese Geister mitbringe, kommt es zu einem Konflikt mit den Geistern, die bereits im Haus sind. Und sie fangen tatsächlich an zu kämpfen, wer dort wohnen darf. Meine Verlobte und mich eingeschlossen. Das ergibt durchaus Sinn, denn manchmal wachten wir auf und das Zimmer war nicht zerstört, aber Dinge waren von der Wand gefallen und wir dachten: Was zum Teufel ist hier passiert? Das ist gruselig.

Wann fing das an?

Als ich 13 war, kam ein Mann bei einem Autounfall ums Leben, und sein Geist sprang in meinen Körper, als ich die Unglücksstelle passierte. Das Medium sagte, dass er seitdem bei mir ist. Der Geist hat eine Menge Dinge getan, von denen das Medium nichts wissen konnte. Und trotzdem konnte sie mir diese Geschichten erzählen, weil sie mit ihm sprechen konnte. Die meiste Zeit meines Lebens hatte ich Freundinnen und eine Ehefrau, die alle etwas Ähnliches erlebt haben, während sie mit mir zusammen waren. Eine machte mit mir Schluss, weil sie es nicht wagte, mit mir im selben Haus zu wohnen. "Shotgun Blues" und "Say No More" erzählen von der Geschichte, wie das Medium diesen Geist auf die andere Seite gebracht hat. Seit sie zweimal bei uns gewesen ist, ist nichts mehr passiert. Der einzige Krach kommt von unserem Kind. Das gefällt mir deutlich besser. (lacht)

"Becoming" ist eine Hommage an Ihren Freund und Entombed A.D.-Frontmann LG Petrow, der im März 2021 an Krebs verstorben ist. Haben Sie das Gefühl, dass er noch immer zu Ihnen spricht?

Ich habe mit ihm nichts dergleichen erlebt. Das Traurige an LG war, dass er ein paar Tage vor seinem Tod versuchte, mich anzurufen, aber ich ging nicht ans Telefon, weil es lautlos war und ich schlief. Das zweite Mal, als er mich anrief, war ich am Arbeiten. Gerade als ich ihn zurückrufen wollte, bekam ich eine SMS, dass er gestorben sei. Ich fühlte mich schlecht. Seit diesem Tag nehme ich den Hörer ab, selbst wenn ich unter der verdammten Dusche stehe.

Sie hatten eine Kehlkopfoperation, um Polypen zu entfernen. Drohte Ihnen, dass Sie Ihre Stimme verlieren?

Ich hatte meine Stimme bereits verloren. Ich konnte nicht mehr sprechen. Das Atmen machte mir Probleme. Nach der OP war ich vier Tage allein und durfte nicht sprechen, geschweige denn singen. Danach durfte ich alle Stunde ein paar Worte sagen. Und im nächsten Schritt nur in einem bestimmten Ton sprechen. Später habe ich wieder angefangen, meine Stimme zu trainieren. Mein amerikanischer Vocal Coach Melissa Cross gab mir meine Stimme zurück.

Und wie lief es dann im Studio?

Ich war auf dem Weg der Besserung, als wir das neue Album aufnahmen. Ich sang mit völlig neuen Stimmbändern. Es lief fantastisch. Aber dann hatte ich eine schlimme Erkältung, das hat sie wieder total zerstört. Ich habe viele Monate gebraucht, um wieder in Form zu kommen. Ich fühlte mich nicht 100 Prozent bereit für die zwölf Shows in Amerika, aber ich wollte sehen, ob ich meine Stimme wieder in Form bringen kann. Es lief ziemlich gut. Zur Europatournee bin ich wahrscheinlich wieder vollkommen hergestellt.