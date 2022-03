Von Olaf Neumann

Freundeskreis-Hip-Hopper Max Herre mit Kammerorchester? In MIKIs Takeover! bringt der Violinist, Komponist, Rapper und Sänger Mihalj "Miki" Kekenj Hip-Hop mit Klassik zusammen. Olaf Neumann sprach mit den beiden über die Gemeinsamkeiten von und zwischen Klassik und Hip-Hop.

Max Herre, Miki Kekenj, können Sie mit dem Begriff Crossover etwas anfangen?

Miki Kekenj: Der Begriff Crossover ist sehr weit gefasst. Jeder versucht ihn zu vermeiden, aber ich finde ihn gar nicht so schlimm. Es ist im Prinzip das, was wir tun: Wir mischen unterschiedliche Genres. Wichtig ist, dass man am Ende auf der Bühne eine gemeinsame musikalische Sprache spricht. Wenn man beide Musikstile mit Liebe mischt, sind sie nie weit voneinander entfernt.

Max Herre: Für mich ist dies kein Begriff, mit dem ich hantiere, weil ich glaube, dass alle Musik Crossover ist. Alles baut aufeinander auf. Im Hip-Hop ist das immanent. Die Musikkritik schafft gerne hermetische Räume, als wären Genres isolierte Gebilde. Das stimmt überhaupt nicht! Wenn Miki zum Beispiel den Freundeskreis-Song "Esperanto" interpretiert, dann höre ich da natürlich in Anleihen das Originalstück, aber dahinter auch die Soul-Samples, mit denen wir damals gearbeitet haben, klassische Einflüsse und Tango-Referenzen, die mich an Astor Piazzola erinnern. Am Ende ist es ein Stück Musik, das all das in sich trägt, ohne dass man erklären muss, welche Anteile es genau sind.

Kekenj: Ich finde auch, dass eine Erklärung überflüssig ist. Wenn ich sowas wie "Esperanto" arrangieren will, dann suche ich nach der Essenz dieses Stücks. Bei "Esperanto" sprach für mich alles für eine Tango-Thematik.

Sie sind ja auch Rapper. War das hilfreich bei diesem Projekt?

Kekenj: Naja, es stand nicht im Weg. Wenn ich mich gerade nicht mit Klassik beschäftige, dann mit Hip-Hop, an dem mein Herz hängt. Mit Max konnte ich mich schon immer identifizieren, weil er den Hip-Hop so erzählt, wie ich es mag: Ohne Kraftausdrücke und frauenverachtende Inhalte.

Max Herre, was reizt Sie an diesem Projekt?

Herre: Der große Unterschied zu anderen Programmen, die ich mit einem klassischen Instrumentarium gespielt habe, ist, dass wir diesmal ohne Schlagwerk auftreten. Das rhythmische Gerüst wird nur von den InstrumentalistInnen und mir gehalten. Das ist eine Herausforderung, weil sich in klassischen Ensembles Tempi schnell ändern können, man bestimmte Passagen innerhalb eines Stückes schneller oder langsamer spielt. Ich habe in diesem Konstrukt die Aufgabe, sowohl das perkussive Element zu sein als auch der Protagonist, der die Geschichte erzählt. Diesen Job habe ich in einer Band nicht, wo ich mich auf ein rhythmisch definiertes Bett draufsetze. Dieses Konzept lässt viel Platz für Text und Inhalt, aber als Taktgeber bin ich auch Teil des Ensembles.

Kekenj: Das ist genau das, worum es auf der Bühne geht: Man ist räumlich und musikalisch so nah beieinander, dass das Ganze auch fragil ist. Mit den Ohren bin ich ständig bei Max, aber auch beim Ensemble. Aus der klassischen Phrasierung kenne ich es so, dass Melodien manchmal Raum brauchen. Denen ihre Zeit zu geben, ohne dass es Max aus dem Tritt wirft, ist für mich eine große Konzentrationsaufgabe. Wir haben uns von Anfang an gegen einen Clicktrack entschieden, weil wir dieses Beieinandersein zelebrieren wollen, wir wir es aus der Klassik kennen.

Hip-Hop und Klassik sind sehr verschiedene Welten. Oder gibt es da Gemeinsamkeiten?

Herre: Es gibt wahnsinnig viele Gemeinsamkeiten. Ich würde unser Projekt aber nicht als ein klassisches Konzert bezeichnen, sondern wir spielen mit einem klassischen Instrumentarium zeitgenössische Musik. Die Klassik ist darin große Inspiration.

Kekenj: Wir haben selbstverständlich Anleihen aus klassischer Musik drin, die wir ins Hier und Jetzt tragen. Letztendlich geht es darum, ein zeitgemäßes musikalisches Gebilde zu erschaffen. Selbstverständlich wollen wir als Ensemble keine Band imitieren, sondern wir spielen so, wie wir wollen und können. Genau das tut Max auch. Und dann entsteht etwas Neues, was man weder Klassik noch strictly Hip-Hop nennen kann.

Haben Sie sich schon als Jugendlicher für Hip-Hop begeistert?

Kekenj: Ich habe mit 15 angefangen zu rappen und in der Nachbarschaft meine erste Band gegründet. Die Violine wäre mir damals viel zu uncool gewesen, aber durch meine musikalische Vorbildung war klar, dass ich die Beats mache.

Max Herre, Ihre Großtante war Bratschistin, mehrere Onkel, Nichten und Neffen sangen Opern. Ihr Urgroßonkel Robert Hausmann war Cellist im bedeutenden Joseph-Joachim-Quartett. Johannes Brahms hat ihm seine zweite Cello-Sonate gewidmet, die er auch zur Uraufführung brachte. Was machen diese klassischen Gene mit Ihnen?

Herre: Es gab bei uns immer viele klassische Musiker, und es wurde auch viel dargeboten. Ich habe auch einen Konzertpianisten und Komponisten der modernen Klassik in der Familie. Ich bin mit dieser Musik in Berührung gekommen, ohne mich damit selbst zu befassen. Wenn es um Namen und Fakten geht, ist mein Wissen oberflächlich. Ich glaube, ich habe eine breite musikalische Früherziehung mitbekommen und kann all diese Sachen kaum voneinander trennen. Wenn ich mit klassischem Instrumentarium arbeite, greife ich immer auf die Musik meiner Jugend zurück.

Können Sie Ihren alten Hits etwas Neues abgewinnen, indem Sie sie mit einem Kammerensemble spielen?

Herre: Es ist natürlich Mikis Reihe, die er schon lange macht. Es ist klar, dass man dabei seine Musik Miki überlässt im Wissen, dass er etwas Interessantes draus macht.

Kekenj: Es ist auch kein Zufall, dass wir uns Takeover! Ensemble genannt haben. Wir laden jemanden ein und übernehmen ihn und seine Musik für die gemeinsame Zeit. Es erfreut mich, wenn gestandene Musiker mich schalten und walten lassen, wie ich möchte. Größere Experimente stimmen wir natürlich eng miteinander ab, aber ich genieße es sehr, dass sie mir ihr Vertrauen entgegenbringen. So macht eine Übernahme Spaß!

Info: Konzert am Mittwoch, 16. März, im Mannheimer Rosengarten leider zum wiederholten Male abgesagt. Noch kein Ersatztermin.