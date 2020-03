Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim/New York. Wenn du es hier schaffst, schaffst du es überall", heißt es in Frank Sinatras bekanntestem Hit "New York, New York". Und Horst Hamann hat es am Big Apple tatsächlich geschafft. Nicht mit Singen, das verbietet allein schon die gute Erziehung des rastlosen Weltenbummlers. Dieser Künstler erreicht die Seelen mit der Kamera. Es sind die inzwischen weltberühmten, hochkantigen Panoramafotos, die ihm jetzt sogar den Weg zum Modelabel ebnen. Denn der 61-jährige Mannheimer hat gerade im Team mit der US-Kultfirma Zoo York seine eigene Kollektion gestartet.

Auf T-Shirts gibt es die Bilder des Mannheimer Fotografen. Foto: privat

Fast sein ganzes Leben schon pendelte der begehrte Fotograf zwischen Europa und den USA. Die New York Times nannte ihn ein "Genie der Komposition". Bürgermeister Rudolph Guiliani überreichte Hamann die Ehrenmedaille der Metropole am Hudson. Und der "Kollege" Andreas Feininger verglich Hamanns Werke mit denen von Edward Hopper. Der Mannheimer hat einfach einen ganz eigenen Blick auf "vertikale Landschaften". Schon früh erkannte auch Zoo York das Potenzial für seine Mode. Die T-Shirts, Sweaters und Windjacken der neuen Hamann-Collection zeigen nun dessen Meilensteine der Fotografie. Auch ein Skateboard und ein "Hamann-Dad-Hat", also ein "Papa-Hut" im Military-Look, sind Teil des coolen Sortiments.

Die Firma Zoo York wurde von den Skateboardern Adam Schatz, Eli Morgan Gesner und Rodney Smith bereits 1993 aus der Taufe gehoben. Ihre Werbung "Zoo Yorker sind mobil und immer in Bewegung und sie beherrschen den Urban Jungle" trifft ins Herz einer ganzen Generation. Die spätere Kultfirma bittet Horst Hamann kurz nach Erscheinen seines Bildbands "New York Vertical" vor fast zwei Jahrzehnten um Erlaubnis, seine ungewöhnlichen Fotos für eine Skateboard-Serie verwenden zu dürfen. "Ich fühlte mich geehrt und habe den Abdruck sogar kostenlos gestattet. Schließlich passen meine Formate perfekt auf ein Skateboard", erinnert sich der Künstler im Exklusivgespräch mit der RNZ.

Vor allem das legendäre "Unbreakable"-Board, das das World Trade Center zeigt, ist längst zu einem begehrten Sammlerstück geworden. Demnächst bekommt es einen Ehrenplatz im Smithonian Art Museum von Washington. Die besten Skateboarder – darunter Stars der Szene wie der unvergessene Harold Hunter, Danny Supa oder Jefferson Pang – sind damals während ihrer Wettbewerbe auf Hamanns Motiven über den Asphalt gedonnert.

Als Trendsetter legen die Stylisten von Zoo York stets Wert auf präzise Formgebung, die mit neuen und interessanten Fertigungstechniken und Materialien produziert wird. Bei der Suche nach Perfektion haben kleine Details meist einen weit größeren Effekt als auffällige Verzierungen. Horst Hamanns Bilder sind wie geschaffen für diese Denkweise. Ungewöhnliche Blicke auf einige der 237 Wolkenkratzer und Straßenschluchten der Achteinhalb-Millionen-City zieren nun die angesagte Kleidung der internationalen Lifestyle-Marke.

Horst Hamann mit seinem Sohn Paolo bei der Präsentation der „Zoo York“-Skateboards. Auch auf T-Shirts gibt es die Bilder des Mannheimer Fotografen. ​Foto: privat

Der Kurpfälzer mit dem "Wohnsitz Überall" ist Autor von über 25 Büchern. Er hat Bildbände für die Deutsche Bahn, den DFB und die BASF gestaltet. Erst im vergangenen Jahr ist sein "Waldhof"-Buch herausgekommen, das die Rückkehr der "Buwe" in den bezahlten Fußball und die Historie des Arbeitervereins auf besondere Art und Weise festhält. Dass seine wegweisenden Fotografien einmal zur Modelinie werden könnten, hätte sich nicht einmal der Berufsoptimist Horst Hamann träumen lassen. Aber eine Einschränkung hinsichtlich der Jugendkleidung macht er: "Ich werde alle T-Shirts tragen, nur den Hamann-Dad-Hat, den setze ich mir garantiert nicht auf. Dafür fühle ich mich noch zu jung", erzählt er und lächelt verschmitzt.