Von Ute Teubner

„The wave“, ein Werk der spanischen Malerin Esther Miranda, zeigt den Menschen und das Menschliche in Auflösung begriffen.. Foto: Miranda/Buja/Sabine Arndt

Mannheim. Wasser ist Leben und Wasser geht uns alle an" – angesichts von 2,2 Milliarden Menschen, die weltweit keinen regelmäßigen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, fordert die Heidelberger Galeristin Petra Kern jetzt die Kunstszene auf, "ehrlich Stellung" zu beziehen. Kunst als Katalysator für Veränderung. Die Devise: "Act local, reach out global".

...während die bewegliche Stahlskulptur „Moving Big Fish“ des Bensheimer Bildhauers Jürgen Heinz stets „beschwingt“ ist. Foto: Miranda/Buja/Sabine Arndt

Mit dem neuen Ausstellungsformat "Wasser – water – agua – paanee – shui" setzt Kern auf den Sog einer außergewöhnlichen Veranstaltungsreihe zum Thema Wasser. Gestemmt wird dieses hybride Gesamtkunstwerk (im Schulterschluss mit zahlreichen Sponsoren) von 23 Künstlerinnen und Künstlern aus zehn Ländern – sechs davon aus der Metropolregion, etwa die Fotografin Sabine Arndt und die Bildhauerin Stefanie Welk aus Heidelberg. Zur bildenden Kunst gesellt sich die Musik: "Classic meets Water" heißt es bei den Konzerten mit Isabel Steinbach (Violine) und Anzhelika Kovalenko (Klavier); Liedermacher Lukas Linder präsentiert Songs mit Tiefgang. Darüber hinaus: Diskussionen und Gespräche, Dokumentationen und Performances.

Markus Magenheim aus Stuttgart lässt in „Narcissism“ Frau und Boot buchstäblich „auf dem Trockenen sitzen“. Foto: Shahverdyan/Magenheim

Die Schirmherrschaft hat der Sohn Mannheims Rolf Stahlhofen mit seiner Stiftung "Water is Right" (WIR) übernommen. Mindestens zehn Prozent der Erlöse aus den Kunstverkäufen sowie der größte Teil der Konzerteinnahmen fließen in ein Brunnen-Projekt des Vereins Juamii, der das "Gold der Slums" Kindern aus Nairobi zugänglich machen will. Ein großer Schulwettbewerb soll zudem das Bewusstsein der Jugend hierzulande schärfen, "damit die Welle überschwappt", so Petra Kern.

Zum Aufblasen gibt’s ihn noch: „Flamingo“ nennt der in Armenien geborene und in Darmstadt lebende Maler Karen Shahverdyan, Vertreter des Hyperrealismus, schlicht sein Bild. Foto: Shahverdyan/Magenheim

Das interdisziplinäre Kunstereignis ist bis zum 17. Oktober live und gestreamt jeweils freitags bis sonntags bei den Naumer Architekten BDB, Quadrat S4, 17-22, in Mannheim zu sehen und zu hören. Die Eröffnung des Hauptevents findet am heutigen Samstag, 18. September, 16 bis 21 Uhr, statt; Finissage ist am Samstag, 16. Oktober. Weitere Informationen und Anmeldung: www.petrakern.de