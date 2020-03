Von Alex Wenisch

Eine Serie, wie das echte Leben: In den 80ern war die "Lindenstraße" eine Innovation in der deutschen TV-Landschaft. Am 8. Dezember 1985 lief die erste Episode "Herzlich Willkommen" – am heutigen Sonntag endet die Kultserie nach 1758 Folgen mit einem "Auf Wiedersehen". Moritz A. Sachs spielte über diese drei Jahrzehnte den Klaus Beimer.

In der ersten Folge lag er mit Masern im Bett. Als Zuschauer hat man erlebt, wie Klausi einen Mitbewohner anschießt, wie er in eine Nazi-Truppe abrutscht. Wir haben seinen ersten Kuss gesehen, seine Liebe zu Iffi, zu Nina, die Scheinehe mit Neyla. Wie es mit der "Lindenstraße" zu Ende geht, darf er natürlich nicht verraten. Dafür erzählt Sachs, wie er von dem Aus erfahren hat und wie es bei ihm persönlich nun weitergeht, denn für Rente ist er mit 42 noch etwas zu jung.

Hintergrund Name: Moritz Alexander Sachs. Geboren am 13. August 1978 in Köln. Leben im TV: Seit Folge 1 spielte er Klaus Beimer in der "Lindenstraße" – da war Sachs sieben Jahre alt. In den letzten Jahren weitere kleinere TV-Auftritte in Tatorten, bei Soko [+] Lesen Sie mehr Name: Moritz Alexander Sachs. Geboren am 13. August 1978 in Köln. Leben im TV: Seit Folge 1 spielte er Klaus Beimer in der "Lindenstraße" – da war Sachs sieben Jahre alt. In den letzten Jahren weitere kleinere TV-Auftritte in Tatorten, bei Soko Köln oder bei Let’s Dance. Ausbildung: Neben der Schauspielerei hat Sachs Jura studiert. Er ist zudem Regieassistent und Veranstalter des Kurzfilmfestivals "shnit" in Köln. Aktuell: Seit gestern auf dem Markt ist Sachs’ Biografie "Ich war Klaus Beimer: Mein Leben in der Lindenstraße". Privat: Sachs lebt mit seiner Freundin, der Choreographin Sabine Lindlar, in Köln-Niehl.

[-] Weniger anzeigen

Herr Sachs, wie haben Sie vom Aus der "Lindenstraße" erfahren?

Mein Kollege Moritz Zielke, der den Momo Sperling spielt, hat mich morgens kontaktiert: In einer Stunde gebe es eine Pressekonferenz, in der das Aus der Serie bekannt gegeben wird.

Ihre erste Reaktion?

Der Schreck war groß, weil wir – zu dem Zeitpunkt – echt nicht damit gerechnet hatten. Aber andererseits durften wir ja noch ein Jahr lang drehen und arbeiten. In der Zeit kann man sich in Ruhe nach neuen Jobs umschauen. Schauspielerei ist immer mit Unsicherheit verbunden. Und natürlich habe ich auch geahnt, dass mich die "Lindenstraße" nicht bis zur Rente tragen wird. Darum habe ich mir in den vergangenen Jahren mehrere Standbeine erarbeitet, als Regieassistent, als Produzent, als Event-Manager.

Gab es vor der Absetzung denn keine Vorwarnungen?

Es gab in den vergangenen Jahren regelmäßig Diskussionen, wie es mit der Serie weitergeht. Dass das Ende irgendwann eintreten könnte, war schon klar. Und dann wurde es auf einer ARD-Sitzung halt entschieden.

Gab es eine echte Begründung?

Offiziell hieß es, es läge an Quoten und Kosten. Da hat eine Journalistin aber nachrecherchiert, dass die "Lindenstraße" nicht schlechter steht als andere ARD-Formate. Am Ende wurde dann korrigiert: Es ist inhaltlich nicht mehr das, was die ARD senden will. Was etwas unfair ist, weil wir in den vergangenen Jahren immer wieder inhaltliche Veränderungen vorgenommen haben, die ARD und WDR eingefordert hatten.

+ Erinnerungen an die Lindenstraße: "Meine heimliche Liebe" + Erinnerungen an die Lindenstraße: "Meine heimliche Liebe" Meine heimliche Liebe



Keine Ahnung, wann ich angefangen habe, „Lindenstraße“ zu gucken. Natürlich nicht von Anfang an, 1985 war ich mit Berufsfindung und Privatleben gut ausgelastet. Aber die letzten Jahre – gefühlt so etwa seit 2000 – habe ich das Schicksal von Klausi & Co. ziemlich regelmäßig verfolgt. Nicht direkt am Sonntagabend – 18.50 Uhr ist für mich eine unmögliche Zeit – aber in irgendwelchen Wiederholungen. Und ich stehe dazu: Ich bin ein Fan. Das kann ich heute entspannt zugeben, ich bin inzwischen alt genug, zu meinen Macken zu stehen. In jüngeren Jahren habe ich diese Liebe verschwiegen, „Lindenstraße“ war in meinem Freundeskreis als total banal verpönt. Jetzt gehe ich mit etwas wehem Herzen der letzten Folge entgegen und bin sehr gespannt auf das Finale. Hoffentlich wird das ganz großes Kino!



Ingeborg Salomon, Feuilleton

+ Erinnerungen an die Lindenstraße: "Fremdschämen mit Else Kling" + Erinnerungen an die Lindenstraße: "Fremdschämen mit Else Kling" Fremdschämen mit Else Kling



Jeder kennt das Gefühl des Fremdschämens. So ähnlich fühlte ich oft als Kind und Jugendlicher – Fremdschämen vermischt mit dem Gefühl der Angst. Ganz seltsam. Wenn Else Kling auftrat, bekam ich manchmal eine kleine Schock-Starre! Man glaubte es nicht, was man da zu hören bekam – Else Kling sagte Dinge, die man sich noch nicht mal zu denken traute. Aber dann kam Egon – Fels in der Brandung. Wie er es mit einem solchen Drachen aushalten konnte, war schwer zu verstehen. Aber er hat es geschafft! Vielleicht hat mich das auch geprägt, schlimme Situationen in meinem Leben zu ertragen. Manchmal ertappte ich mich in solchen Lebenslagen und sagte mir: „Wie gut, dass ich nicht mit Else Kling verheiratet bin.“ Und dann war alles wieder gut.



Michael Engelhardt, Verkaufsleitung

+ Erinnerungen an die Lindenstraße: "Das echte Leben dazwischen" + Erinnerungen an die Lindenstraße: "Das echte Leben dazwischen" Das echte Leben dazwischen



Sonntag, 18.40 Uhr – das war gesetzt in unserem Freundeskreis. Jahrelang. Wir kannten uns seit Jugendtagen. Und irgendwann hatten wir angefangen, uns sonntags zu treffen, um gemeinsam „Lindenstraße“ zu gucken. War ja sonst nichts los auf dem Land. Also trafen wir uns immer bei Sonja, weil sie die Älteste war und schon eine eigene Wohnung hatte. Fünf, sechs Freunde. Dann haben wir zusammen was gekocht, meist irgendeinen Nudelauflauf, oder Pizza gebacken, dabei die Woche bequatscht. Seelenpflege. Wir verstanden uns – oft auch ohne viel Worte. Eine Auszeit, bevor am nächsten Tag der Schul-Schwachsinn wieder losging. Die Dramen und Schmonzetten rund um Klausi Beimer oder Tanja Schildknecht waren nur äußerer Anlass unseres lieb gewonnen Rituals. Wie gesagt, jahrelang ging das so. Doch irgendwann ist uns allen wohl das echte Leben dazwischen gekommen. Studium, Jobs, Kinder. Wir haben uns seit bestimmt 15 Jahren nicht mehr gesehen. Eigentlich wollte ich sie anrufen, ob wir uns morgen zusammen von der „Lindenstraße“ verabschieden. Aber da kam jetzt Corona dazwischen. Schade.



Alexander R. Wenisch, Magazin

+ Erinnerungen an die Lindenstraße: "Jack war mir ein Vorbild" + Erinnerungen an die Lindenstraße: "Jack war mir ein Vorbild" „Jack“ war mir ein Vorbild



Sonntagabend ist laut meiner Mutter „Lindenstraßenzeit“. Alles muss warten, bis Helga, Klausi und Co. wieder von der Bildfläche verschwunden sind. In meiner Kindheit saß ich jeden Sonntag um 18.40 Uhr bereit auf der Couch und freute mich darauf zu sehen, was in der neuen Folge passiert. Mein Lieblingscharakter war „Jack“, weil sie einfach eine coole, selbstbewusste Frau ist und ich mir daran ein Beispiel nehmen wollte. Als ich älter wurde, hab ich nur noch manchmal mitgeschaut, wurde aber immer auf den neusten Stand gebracht. Lindenstraße ist nicht nur in meiner Familie sehr beliebt, sondern ist auch ein fester Bestandteil vieler deutscher Fernsehgucker. Es ist sehr traurig, dass dieser Klassiker nun endet, und ich denke, viele stimmen meiner Mutter zu, wenn sie sagt: „Was mache ich denn jetzt Sonntagabend?“



Hanna Langhammer, RNZ-Anzeigenabteilung



Wie war der letzte Drehtag, die letzte Klappe für Klaus Beimer?

Das war schon sehr emotional – logisch. Noch dazu hatte ich tatsächlich die letzte Einstellung, die gedreht wurde. Alle Kollegen standen schon außen rum. Da war klar: Eine Ära geht zu Ende. Ich meine, ich habe 34 Jahre am Set verbracht. Das ist fast ein ganzes Arbeitsleben – und ich bin erst Anfang 40. Eine von außen kommende Midlife- Crisis sozusagen.

Und dann der letzte Dreh.

Ja. Also die Kollegen standen schon da, auch viele Ehemalige. Das Studio war rappelvoll, einige hatten Tränen in den Augen. Ich habe mich gefreut, es ist ja eine Ehre, die letzte Einstellung einer Serie zu bekommen. Aber ich war auch sehr nervös, muss ich sagen. Würde ich das schaffen? Ich bin ein sehr emotionaler Mensch, nah am Wasser gebaut. Und ich durfte da ja jetzt nicht losheulen. Aber wir haben es gemeinsam gepackt. Und danach wurde heftig gefeiert (lacht).

Jetzt heuern Sie am Montag schon bei der Serie "Unter Uns" als Regieassistent an. Glück gehabt.

Jein. Ich habe mich halt umgesehen, unter Kollegen umgehört. Dann ergaben sich verschiedene Optionen. Und Regieassistent ist ein spannender Job. Ich hab das in verschiedenen Produktionen seit 2002 immer wieder für Wochen und Monate gemacht. Die Assistenz ist kein Neuland für mich, sondern das, was ich auch gelernt habe. Bei "Unter Uns" ist es eine Urlaubsvertretung, auf die ich mich sehr freue.

Vor der Kamera zu stehen in absehbarer Zeit kommt nicht infrage, weil Ihr Gesicht zu sehr mit Klausi Beimer verbunden ist?

Naja, das kann ja auch von Vorteil sein. Aber es braucht etwas Zeit, um sich zu bewerben, für Castings. Ich muss für mich auch erstmal gucken: Was ist es jetzt eigentlich? "Lindenstraße" war halt immer da, ich musste mich nie groß orientieren. Jetzt, wo alle Events und Bühnen wegen der Corona-Folgen dicht sind, werden wir alle in der Branche erst mal neu denken müssen.

Wie ergeht es Ihren "Lindenstraße"-Kollegen – haben andere auch schon einen neuen Job?

Bei den meisten war es so, ja. Der Medienmarkt ist heute längst nicht mehr so angespannt wie vielleicht vor zehn Jahren, wo es kaum Jobs für Schauspieler oder Techniker gab. Viele Kollegen hatten ja auch schon vorher zweite Standbeine. Die "Lindenstraße" war für viele kein 100-Prozent-Job, es gab immer Leerzeiten, in denen man in anderen Produktionen oder auch Jobs arbeiten konnte. Aber auch hier wird nun vorerst wegen der Corona-Krise viel abgesagt. Ich fürchte, viele der neuen Jobs sind inzwischen aber auch wieder weg.

Was werden Sie an der "Lindenstraße" vermissen?

Meine Kollegen. Das war wirklich immer eine sehr angenehme Arbeitsatmosphäre. Im Laufe der Jahre sind natürlich enge Freundschaften entstanden – und ich hoffe, die überdauern auch das Ende der Serie.

Was werden Sie nicht vermissen?

Dass ich gute Jobs absagen muss, weil ich keine Zeit habe. Das ging mir mehrmals so. Besonders ärgerlich 2001. Da wurde mir zum ersten Mal eine Regieassistenz angeboten, das war ein Job für zwölf Wochen – und wäre eine Super-Chance für mich gewesen. Aber ich konnte nicht annehmen, weil mittendrin ein einziger Drehtag lag. Aber die "Lindenstraße" ging halt immer vor.

Jeder Mitarbeiter hat von der Geißendörfer-Produktion eine Flasche Champagner zum Abschied bekommen. Haben Sie Ihre schon getrunken?

(empört) Was? Ich habe keine bekommen! Werde mich beschweren! Oder habe ich die schon bei der Party nach dem letzten Drehtag getrunken? Da kann ich mich nicht mehr erinnern (lacht). Aber im Ernst: Die haben den Abschied wirklich sehr süß gemacht. Jeder Schauspieler hat so eine klassische Drehklappe zur Erinnerung bekommen, auf der der erste und der letzte Drehtag notiert sind und ein gerahmtes Szenenfoto.

Mit wem werden Sie die letzte Folge schauen?

Eigentlich wollten wir mit allen Kollegen und Ehemaligen die Folge vorgucken und dann ordentlich feiern. Tja, nun schau ich mir das Finale wegen Corona eben am Sonntag alleine zu Hause an. Aber wir holen die Party sicher nach, wenn es wieder zu verantworten ist.