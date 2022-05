So schön ist Vanlife nur manchmal: Sarah Kringe in ihrem Transporter (großes Bild). Die kleinen Fotos zeigen die oft nicht ganz so hübsche Realität – von wegen bequemer Abwasch und Nachhaltigkeit! Links Mathias im Chaos. Foto: Kringe

Von Sarah Kringe und Martin Kreplin

Sinsheim. Kaum ein Tourismus-Zweig ging in den letzten Jahren so durch die Decke wie die Reisemobil- und Caravan-Branche. Kaum ein Hersteller, der seine rollenden Suiten nicht mit Bildern bewirbt, auf denen das Reisemobil ganz allein in der Sonnenuntergangsidylle steht. Es wird erfolgreich ein Gefühl verkauft, nach dem die pandemiegestressten Menschen hungern: Freiheit auf vier Rädern, Urlaub überall dort, wo es einem gefällt, quasi risikofrei und – als wenn es noch eines weiteren Arguments bedürfe – relativ günstig. Wer träumt nicht davon, morgens allein am Strand aufzuwachen oder abends zum Knistern des Lagerfeuers ins Bett zu gehen? Die Möglichkeiten sind da, flüstern Hersteller und Soziale Medien, du musst nur zugreifen.

Die oft nicht ganz so hübsche Realität – von wegen bequemer Abwasch und Nachhaltigkeit! Foto: Kringe

Besonders sticht dabei eine ganz spezielle Ausprägung des Campingwahns ins Auge: Vanlife. Während der Caravaning Industrie Verband fortlaufende Lieferschwierigkeiten vermeldet, griffen gerade in Zeiten der harten Reisebeschränkungen immer mehr junge Menschen zum Akkuschrauber und bauten sich ihren eigenen Camper-Traum zusammen – keine Straße in Deutschland, in der man nicht einen DIY-Van entdeckt. Dies alles in der Tradition improvisierten Campings, der bewussten Abkehr von Konsum und Materialismus.

Davon ist heute kaum noch etwas zu spüren. Denn was viele falsch einschätzen: Mittlerweile steht die Szene kurz vor dem Kollaps. Während die Reisemobil-Neuzulassungen fröhlich steigen – seit langem schon übertrifft die Nachfrage bei weitem das Angebot –, stagnieren die legalen Übernachtungsmöglichkeiten in Deutschland und Europa. Der Druck, zusätzlich befeuert durch Apps zur Stellplatzsuche und zig hunderte online-Foren, wächst und manifestiert sich in handfesten Konflikten zwischen Reisenden und Einheimischen: Blockierte Parkplätze, Streit um die Aufteilung des öffentlichen Raumes, das Verdrängen einheimischer Strukturen, Umweltverschmutzung und die Nutzung von Infrastruktur, für die keine Gegenleistung erfolgt, sind die Hauptstreitpunkte in diesen Auseinandersetzungen. Schließlich sind gerade die Vanlifer auf der Suche nach dem medial transportierten freien Leben, während langjährigen Campern längst bewusst ist: ohne Stell- oder Campingplatz geht gar nichts.

Mathias im Chaos. Foto: Kringe

Erste Länder und Regionen ziehen bereits Konsequenzen und schränken die Möglichkeiten für Wohnmobilreisende radikal ein. Es dürfte demnach nicht mehr lang dauern, bis so manchem aufgeht: Vanlife ist nicht einsam, nicht abenteuerlich und nicht günstig. Mit anderen Worten: Es hält selten, was es verspricht.

Der Hashtag Vanlife bedient aber in vielen Fällen noch eine weitere Sehnsucht: Waren selbstausgebaute Camper in früheren Zeiten meist praktische, günstige Vehikel für Sportler, Pfenningfuchser oder Individualisten, sind Ausbau und Präsentation selbiger heute zur Obsession geworden. In die Gestaltung wird viel Geld, Zeit und Liebe investiert, mittlerweile lassen sich Seminare und Coachings buchen (die auch mal 125 Euro die Stunde kosten), doch was am Ende herauskommt, ist oft so austauschbar, wie ein Wandtattoo aus dem Baumarkt.

Schlimmer noch: Hinter der weiß gekalkten Shabby-Chic-Beachlife-Fassade verbirgt sich häufig konstruktiver Unfug, der seine Schöpfer bei einem Verkehrsunfall leicht vor ihren Schöpfer befördern könnte. Schütteln Sachverständige schon bei den beliebten Verkleidungen aus Massivholzlatten den Kopf – könnten sie bei einem Verkehrsunfall doch splittern und die Insassen schwer verletzen –, setzen populäre Vanlife-Influencer immer neue, absurdere Trends: Dachterrassen, Badewannen, Steinwaschbecken, Glastische, seitlich am Aufbau montierte Leitern, die jede Bemühung der Autoindustrie um lebensrettenden Passantenschutz ad absurdum führen. Hauptsache anders als die vermeintlich spießigen Rentner mit ihren Hymer oder Pössl.

Dieser ständige Drang nach Individualisierung findet in der Vanlife-Szene besonders guten Nährboden. Eine Szene, die sich gern selbst präsentiert und ins Lampenlicht rückt. Ohne Instagram und Youtube-Kanal fahren die meisten offenbar gar nicht erst los, schließlich muss der Welt gezeigt werden, was man Außergewöhnliches mit seinem außergewöhnlichen Reisemobil erlebt. Da wird sogar ein schnöder Trip nach Frankreich oder Kroatien aufmerksamkeitsheischend präsentiert.

Kaum jemand teilt in den sozialen Medien die Realität eines überfüllten oder vermüllten Stellplatzes, den Beziehungskrach mangels Privatsphäre oder den Schmutz im Innenraum, nachdem es tagelang geregnet hat. Instagram zeigt nicht, wie an der Entsorgungsstation umständlich die Toilette entleert wird oder wie der Hund sich ins Auto erbricht. Stattdessen unverstellte Ausblicke auf Landschaften, halbnackte, attraktive Menschen im Morgenlicht, Romantik, Idylle, Abenteuer.

Was ebenfalls geschickt ausgeblendet wird, ist eine paradoxe Beziehung zu Umwelt und Nachhaltigkeit. Schnell noch eine Insta-Story vom Beach-Cleanup posten und die virtuellen Freunde darauf hinweisen, dass die neu gekaufte Zahnbürste einen Stiel aus Bambus hat. Dass man die Nachricht aber aus einem 10, 20 oder 30 Jahre alten Van verschickt, mit dem man sich dank Oldtimer-Zulassung auch noch einen Steuerbonus einheimsen konnte – freie Fahrt in Innenstädte inklusive – passt nicht in das sonst so bewusste Bild. Und dass der selbst gebaute Bulli wegen falscher Ausbaumaterialien viel zu schwer geraten ist, damit unnötig Sprit, Brems- und Feinstaub in die Welt bläst – geschenkt. Autohändler freuen sich über hohe Profite, zu Mondpreisen wird zur Zeit alles verkauft, was noch ein Jahr TÜV hat.

Auf eigenen, selbst gesuchten Pfaden die Welt entdecken. Sich handwerklich austesten. Alte Fahrzeuge erhalten, sie mit pfiffigen Ideen zum Camper upcyceln, anstatt einfach nur Neuware zu konsumieren – all das sind großartige Ansätze, die schon immer das Vanlife ausmachten. Die Welt ohne großen Ballast neu zu entdecken, das scheint bei vielen in den Hintergrund zu treten. Es ist einfacher, sich mit einem neuen Ausrüstungsteil – zur Zeit sind Offroad- und Geländeaccessoires hoch im Kurs – zu beschäftigen, als ein Visum zu beantragen, den Job zu kündigen und aufzubrechen.

Und wenn der Vanlifer losfährt, dann oft nur an bequem zugängliche Orte, von denen andere schon schöne Bilder gepostet haben. Im Jahr 2019 rollte die Karawane nach Portugal, 2021 lag Griechenland im Trend. Was eigentlich ein Traum hätte sein können, wurde so zum Albtraum.

"Happy Road"

Die Sinsheimer Autorin Sarah Kringe reist gemeinsam mit ihrem Freund Mathias selbst in einem umgebauten Transporter durch Europa. Über ihre spannenden und amüsanten Erlebnisse auf dieser Vanlife-Tour berichtet sie in ihrem Buch "Happy Road", das es in allen RNZ-Geschäftsstellen für 19,95 Euro gibt.