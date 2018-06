Ein Rückblick von Milan Chlumsky

Mannheim. Zum 300. Geburtstag "leistete" sich die Stadt Mannheim ein ganz besonderes Geschenk: die Kunsthalle. 1907 eingeweiht und nur dank einer großzügigen Spende von 236.250 Goldmark (das wären heute etwa 2,12 Millionen Euro) der jüdischen Eheleute Julius und Henriette Aberle überhaupt realisierbar.

Den Grundstock bildete die Hinterlassenschaft von Carl Kuntz, 91 Gemälde aus der Sammlung des einstigen Hamburger Kaufmanns James Emden, sowie von Anton von Klein und Sally Falk. Carl Kuntz war Direktor der Mannheimer Akademie. Bereits 1873 übertrug Gustav Kuntz der Stadt Mannheim den Nachlass seines Vaters Carl sowie seiner beiden Brüder Rudolph und Ludwig. Ihnen war es zu verdanken, dass die Bildenden Künste nicht in die Bedeutungslosigkeit gefallen waren, nachdem der große Förderer der Künste, Kurfürst Karl Theodor, 1778 infolge der Erbfolgekriege seinen Hof aus Mannheim nach München verlegen musste. Ihm waren nicht nur die Hofbediensteten gefolgt, sondern auch die Künstler, darunter der wohl begabteste und bekannteste, Ferdinand Kobell. Die ebenfalls nach München umgezogenen königlichen Gemäldesammlungen bildeten dann den Grundstock der Alten und Neuen Pinakothek.

Carl Kuntz, geboren 1770 in Mannheim, offenbarte bald nach seinem Eintritt in die Zeichenakademie sein Talent. Im Stil der holländischen Landschaftsmaler unterrichtet von Johann Jakob Rieger bemühte sich Kuntz, möglichst präzise naturtreu zu malen, später dann zu aquarellieren und als einer der talentiertesten Radierer seiner Zeit der Druckgrafik neue Impulse zu geben. Sein "Frühlingsmorgen" (1815) befindet sich immer noch in der Sammlung der Mannheimer Kunsthalle.

Den Grundstein seines späteren Ruhmes als Grafiker und Kupferstecher legte er während seiner Italienreise 1791-92. Carl Kuntz hat es verstanden, seine während der Reise entstandenen Skizzen auf eine besonders malerische Art in seinen Ätzungen auszuarbeiten. Seine ab 1793 entstandenen Schwetzinger Stiche festigten seinen Ruhm. Eine besondere Behandlung der Oberfläche seiner Druckplatten verleiht seinen Drucken eine sehr feine und luftige Atmosphäre. Kuntz hatte sich eine besondere Art der kompletten Ätzung der Platte angeeignet, die Details genau wiedergab und zudem ermöglichte, einen tiefen Dunkelton zu erreichen, ohne dabei auf feine Tonabstufungen zu verzichten. Diese Blätter faszinieren noch heute. Die schöne Kabinettausstellung "Zwischen Idylle und Realismus" zeigt eine Auswahl von Kuntz’ Arbeiten (Eröffnung am 1.6., Katalog 9,90 Euro)

Neue Sachlichkeit

Die Werke von Carl Kuntz bildeten nicht nur den Grundstock der Mannheimer Sammlung, sondern etablierten auch ein hohes Niveau, dem sich sämtliche Direktoren der Kunsthalle verpflichtet fühlten. Das gilt nicht nur für ihren ersten Direktor Fritz Wichert (1878-1951), der die französische Malerei nach Mannheim brachte, sondern auch für den Nachfolger Gustav Friedrich Hartlaub (1884-1963), der eine neue, post-expressionistische Ausdrucksweise in der deutschen Malerei aufspürte und unter dem Begriff "Neue Sachlichkeit" durch die gleichnamige Ausstellung weltberühmt machte. Beide hatten die Gabe, mit feiner Spürnase in der zeitgenössischen Kunst zu identifizieren, was Jahrzehnte später als Meisterwerke Museen von Weltrang schmücken sollte.

1923 hatte der soeben ernannte und aus Bremen stammende neue Direktor Hartlaub einen Brief an seine Kollegen in deutschen Museen sowie an befreundete Kunsthistoriker und an die wichtigsten Galerien adressiert. Er bat darum, Künstler zu benennen "die in den letzten zehn Jahren weder impressionistisch aufgelöst, noch expressionistisch abstrakt, weder rein sinnenhaft äußerlich, noch rein konstruktiv innerlich gemalt hätten." Der Ausstellung wolle man den Titel "Neue Sachlichkeit" geben.

124 Arbeiten von 32 Künstlern bestätigten die Intuition des Direktors, einem neuen Stil auf der Spur zu sein. In der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg hatten sich zahlreiche Künstler von der expressionistischen Emotionalität losgesagt und bevorzugten stattdessen einen neuen Naturalismus, in dem klare soziale und politische Ziele benannt und verfolgt wurden. Markant ist eine nüchterne, illusionslose Darstellung des Lebens. Nicht mehr üppig farbige Landschaftsbilder kennzeichnen die neue Realität, sondern das Grau der Fabriktore und der Rauch der Schlote, die oft ausgemergelten Gesichter der Arbeiter, die Nüchternheit der Interieurs und eine gewisse düstere Atmosphäre, die es ermöglicht, mit äußerster Reduktion die Wirklichkeit wiederzugeben.

Auch wenn die Ausstellung wegen der Finanz- und Gesellschaftskrise nicht 1923, sondern erst zwei Jahre später, 1925, verwirklicht werden konnte, hat sich bestätigt, dass Hartlaub trotz aller Heterogenität der Themen und Arbeitsweisen mancher Künstler genau gespürt hat, welche Tendenzen sich in der Malerei abzeichneten. Die beiden Flügel dieser Ausstellung - der linke und der rechte oder, in Hartlaubs Version, der veristisch-gesellschaftliche und der klassisch-konservative - lassen sich nicht klar voneinander trennen. Auch bei Malern wie Grosz, Dix, Radziwill, Hubbuch, Kanold, Schad oder Scholz finden sich in jenen Jahren Motive, die noch von der expressionistischen Malweise beeinflusst sind, auch wenn technische Aspekte stark in den Vordergrund treten. Max Beckmann nahm eine besondere Rolle innerhalb dieser neuen Bewegung ein.

Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten war die "Neue Sachlichkeit" schlagartig beendet. Schon zuvor hatte nicht nur die nationalsozialistische, sondern auch die kommunistische Presse Maler dieser neuen Kunstrichtung angegriffen.

Der ausgesparte Mensch

Zwei weitere Ausstellungen der Mannheimer Kunsthalle fanden in Europa eine besondere Resonanz: 1957 wurde unter dem Titel "Eine neue Richtung in der Malerei" inszeniert. Die Ausstellung brachte die vorherrschende Entwicklung der Abstraktion in der deutschen Malerei auf einen gemeinsamen Nenner und wurde später als das deutsche Informel bezeichnet. Fast zwei Jahrzehnte später zeigte die Kunsthalle eine weitere Entwicklung, in der der Mensch immer weniger im Werk der deutschen Maler präsent ist ("Der ausgesparte Mensch", 1975).

Dies brachte auch neue Impulse in der Ankaufspolitik der Kunsthalle, sodass man sich anhand der beiden Ausstellungen ein Bild machen kann, welche Akzente die jeweiligen Direktoren zu setzen suchten: In den 50er Jahren bemühte sich Walter Passarge (1898-1958), der Hartlaubs Nachfolge 1936 antrat, die Kriegsverluste zu ersetzen oder sie wiederzubeschaffen. Bevor Heinz Fuchs (1917- 2001) Passarges nachfolgte, hatte er schon über eine Zeitspanne von 15 Jahren die Entwicklung der zeitgenössischen Kunst beobachtet und die Absenz des Menschen (und Präsenz der Dinge) festgestellt. Sie führte 1975 zur viel beachteten Ausstellung mit wichtigen Protagonisten wie Jim Dine, Tim Ulrichs oder Daniel Spoerri.