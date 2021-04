Von Christian Satorius

Klar: Es ist der Osterhase, der uns die Ostereier bringt. Oder ist das vielleicht doch gar nicht so selbstverständlich? Immerhin: Noch vor gut 200 Jahren war der Eier legende Hase vielerorts gänzlich unbekannt. Und selbst heute sind es hier und da nach wie vor Osterstorch oder Osterkuckuck, die für die beliebten Leckereien zuständig sind.

Der Osterhase konnte seine Konkurrenz im Laufe der Zeit allerdings weit hinter sich lassen. Und das hat durchaus seinen Grund, meinen Historiker: Letztendlich waren es wohl Süßwarenindustrie, Kinderbücher und Osterpostkarten, die den Ausschlag dafür gaben, dass sich Meister Lampe ab der ersten Hälfte des 19. Jahrhundert endgültig gegen andere traditionelle Ostertiere durchsetzen konnte.

Wann der Hase überhaupt mit dem Eierbringen begonnen hat, lässt sich heute nicht mehr eindeutig feststellen. Bereits 1682 wird er von dem Frankfurter Arzt Johannes Richier in einer Arbeit über Ostereier erwähnt. Der Osterhase verstecke die Ostereier im Gras der Gärten, heißt es da. Doch ganz so leicht scheint es der Osterhase damals nicht gehabt zu haben: denn vielerorts kannte man den Osterfuchs als traditionellen Eierlieferanten.

Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts wusste der westfälische Lehrer Karl Wehrhan davon zu berichten, dass in den Orten Schildesche und Südlengern im Nordosten Nordrhein-Westfalens der Fuchs der alleinige Eierbringer war. In Spenge, Versmold und Asmissen hingegen versteckten damals Wehrhan zufolge schon sowohl Fuchs als auch Hase die Ostereier. In der Zeitschrift des Vereins für rheinische und westfälische Volkskunde gab er im Jahr 1910 dann auch zu bedenken, dass es ganz danach aussähe, "als ob der Fuchs vor dem Hasen zurückwiche".

Aber nicht nur der Fuchs wurde vom Osterhasen verdrängt. Auch der Kuckuck, der unter anderem in der Schweiz seine Ostereier versteckte, fiel im Laufe der Zeit dem Osterhasen zum Opfer. In dieser Funktion war der Kuckuck auch Martin Luther noch bekannt, der über die "rot oder bunt gefärbten ... nach ihrem Glauben vom Osterhasen oder Kuckuck gelegten Eier ..." schrieb, die die Kinder im Garten suchen würden.

Und das sind längst noch nicht alle Tiere, die in früheren Zeiten die Ostereier versteckten. In Thüringen etwa kannte man neben dem Kuckuck auch noch den Storch als Eierlieferanten, der dort im Grabfeld, beispielsweise in Milz oder Ostheim, sogar heute noch manchmal an Ostern unterwegs ist. In der Gegend um Braunschweig herum gab es schließlich den Auerhahn, der die Ostereier überbrachte, in Westfalen auch noch den Kranich, in Nordschleswig gar den "Enterich". Und in Schleswig-Holstein und Böhmen übernahm die Osterhenne diese Aufgabe, ebenso wie im österreichischen Tirol.

Selbst der Hahn war sich für das Legen der bunten Eier früher anscheinend nicht zu schade, wie ein Patent vom 2. März 1894 zeigt. Mit der Nummer 78395 ließ sich Theodor Voss aus Magdeburg-Buckau seine Idee sichern für ein Spielzeug "in der Form eines eierlegenden Hahnes oder eines sonstigen Tieres, welches, wie zum Beispiel der Osterhase, im Volksmunde durch geheimnisvolles Eierlegen bekannt geworden ist". Bei einer derartigen Anzahl von Ostereierüberbringern grenzt es fast schon an ein Wunder, dass sich der Osterhase bis heute erfolgreich durchsetzen konnte. Oder ist es ein besonderer Fall von natürlicher Auslese?

Folgt man Experten, dann ist aber selbst der Osterhase eigentlich ein falscher Hase. Der Regensburger Kulturwissenschaftler Gunther Hirschfelder sagt: Wir verdanken den Hasen einer frühen (und falschen) Bibelübersetzung aus dem Hebräischen. Im Originaltext sei eigentlich der kaninchengroße und überwiegend in Afrika und Westasien vorkommende Klippschliefer gemeint gewesen, der aber in der Übersetzung dann zum Hasen wurde. Demnach müsste der Osterhase eigentlich ein Osterklippschliefer sein, oder? Aber welches Kind kennt den hierzulande schon?