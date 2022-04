Von Peter Wiest

Kerstin, Ihre letzte Single heißt "Ich wünsche mir von Dir". Was wünschen Sie sich in diesen Zeiten von Ihren Fans und Ihrem Publikum?

Kerstin Ott: Ich wünsche uns allen vor allem endlich wieder ein bisschen Normalität. Darüber hinaus bin ich natürlich froh, endlich wieder auf der Bühne stehen zu können. Ich glaube, wir sind doch alle glücklich, dass wir endlich wieder Konzerte besuchen können; es wird allerhöchste Zeit. Die Leute brauchen doch wieder die Umgebung von anderen Menschen – und wo geht sowas schöner als bei Konzerten?

In fast allen Ihren Liedern erzählen Sie tiefgründige oder bewegende Geschichten. Ist Ihnen der Text wichtiger als die Musik?

Auf jeden Fall ist es mir wichtig, dass der Text etwas aussagt und vielleicht auch Dinge widerspiegelt, die man schon mal erlebt hat. Insofern stimmt das zwar vielleicht. Aber für mich ist die Musik drum herum genauso wichtig. Mir als Sängerin geht es nicht in erster Linie darum, dass das Ganze immer kommerziell funktioniert, sondern dass es sich einfach für mich gut anfühlt.

Haben oder hatten Sie musikalische Vorbilder?

Vorbilder im klassischen Sinne eher nicht. Ich mag beispielsweise Tracy Chapman gerne, aber es ist nicht so, dass ich mich an jemandem wie ihr musikalisch orientiere. Wenn ich neue Musik mache, guck’ ich erst mal mit meinem Team um meinen Produzenten Thorsten Brötzmann und Lukas Hainer, der mit mir auch Texte schreibt, was uns einfällt. Und dann versuchen wir, was Tolles draus zu machen.

Würden Sie Ihre Musik als Schlager im besten Sinne bezeichnen?

Die einzelnen Genres kann man heutzutage nicht mehr so auseinander halten, wie das mal der Fall war, weil das schon lange miteinander verschwimmt. Typischer Schlager, wie man ihn von früher kennt, ist meine Musik nicht. Es ist aber auch kein Pop im klassischen Sinne. Was ich mache, ist ein Mix aus vielen Richtungen. Ich glaube, das tut der Musik auch ganz gut, zumal Schlager als solcher auch viel moderner geworden ist. Ich weiß auch nicht, warum dieser Begriff oft so negativ besetzt ist. Schließlich ist es doch wunderbar, wenn man Musik singen und spielen kann, die die Leute glücklich macht. Und da ist es doch egal, wie man diese nennt.

Sprechen aus Ihren Songs immer auch persönliche Erfahrungen?

Es ist nicht immer so, dass ich jede Situation auch selbst erlebt habe. Nicht alles in meinen Liedern ist autobiografisch, aber einige der beschriebenen Situationen kommen natürlich aus meinem Erfahrungsschatz. Generell versuche ich immer, Dinge und Situationen zu beschreiben, die die Menschen berühren und bewegen und die sie aus eigener Erfahrung kennen.

Ist das auch Teil Ihres Erfolgsgeheimnisses?

Ja, ich denke schon. Den Leuten, die meine Musik hören, ist es wichtig, dass die Lieder eine Geschichte erzählen und nicht bloß von grünen Wiesen und hohen Bergen handeln. Ich selbst bin bemüht, einen Mittelweg zu finden, damit das Ganze einerseits nicht zu traurig, andererseits auch nicht allzu fröhlich wird. Und ich denke, das schaffe ich meistens.

"Die immer lacht" wurde auf Youtube fast 200-Millionen-mal angeklickt. Was macht so eine Zahl mit Ihnen?

Erst mal gar nichts. Youtube ist heute musikalisch das bevorzugte Medium, auf dem viele Songs hohe Klickzahlen erreichen. Klar, "Die immer lacht" bewegt viele und nimmt sie auch emotional mit. Aber ich sehe keinen Anlass, eine solche Klickzahl zu feiern.

2019 wurden Sie mit dem Schlagerpreis "Die Eins der Besten" ausgezeichnet. Welche Bedeutung hat der Preis für Sie?

Natürlich freut man sich. Aber generell sind Preise nicht so wichtig. Für mich ist es viel mehr wert, wenn ich meine Fans glücklich machen kann. Wenn ich bei einem Konzert in die strahlenden Gesichter im Publikum schauen kann, ist das für mich ein viel schönerer Preis als eine Statue, die man daheim irgendwo aufstellen kann.

Könnten Sie sich vorstellen, für Deutschland beim Grand Prix anzutreten?

Zunächst sage ich prinzipiell niemals nie. Aber momentan würde ich beim Grand Prix eher nicht mitmachen, zumal das nicht meine Priorität ist. Außerdem glaube ich auch nicht, dass der Grand Prix noch so einen Wert hat wie vor vielen Jahren. Ehrlich gesagt, habe ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht.

Auf as dürfen sich die Fans jetzt live freuen? Wie sieht Ihre Setlist aus?

Eine Setlist gibt es, aber die verrate ich nicht. Es werden alte und neue Songs zu hören sein. Klingen werden sie teilweise auch mal etwas anders, als man sie kennt, zumal eine wunderbare fünfköpfige Band mit mir auf der Bühne stehen wird. Den Fans kann ich versprechen, dass es auch den einen oder anderen überraschenden Moment geben wird. Aber das werden sie ja selbst sehen und hören.

Info: Kerstin Ott live am Dienstag, 19. April, 20 Uhr, Jahrhunderthalle in Frankfurt. Restkarten 54,50 bis 69,50 Euro, RNZ-Geschäftsstellen.