Sie sind jung, voller Elan, kommen meist frisch von der Uni und wollen die Welt ein bisschen nachhaltiger machen. In kleinen Schritten, aber mit großen Idealen. Mit alltäglichen, aber effektiven Ideen. Die "Generation Y", wie sie oft genannt wird, die 20- bis 35-Jährigen, die den Begriff Work-Life-Balance etabliert haben und denen oft ein gewisser Egoismus nachgesagt wird. Der Buchstabe Y steht im Englischen für "why", zu Deutsch "warum". Dieses "why" steht symbolisch für die Frage nach dem Sinn. Es ist die Generation, die unsere Gesellschaft heute prägt. Zu sehen auch am Gründerboom und dem Wunsch, alte Strukturen zu durchbrechen und Dinge zu verändern.

Plastik als eine der Geißel unserer Zeit beschäftigt dabei viele. So auch Julia Piechotta und Amelie Vermeer, die im Heidelberger Café Schmelzpunkt sitzen und selbstbewusst verfolgen, wie ihre nachhaltige Antwort auf das Plastik-Problem bereits an unzählige Kunden geht.

Ausgeguckt für ihren Kampf gegen Plastik haben sie sich die ganz kleinen, meist neonbunten Vertreter dieser Zeit: Eislöffel. Diese sorgen allein in Deutschland mit rund 360 Milli

onen Stück pro Jahr für jede Menge schnellen Wegwerfmüll. Dabei ist die Alternative so einfach.

Und die heißt bei Piechotta und Vermeer "Spoontainable". Ein Wortspiel aus "spoon" (Löffel) und "sustainable" (nachhaltig). Statt Plastik wird zum Eis ein gehärteter Keks gereicht, der danach gegessen werden kann. "Aber selbst wenn nicht, dann kann er bedenkenlos weggeschmissen werden, weil er zu hundert Prozent aus Reststoffen der Getreide- oder Lebensmittelindustrie besteht", erklärt Amelie.

Angefangen haben die beiden während ihres Studiums in Stuttgart. Per Crowdfunding-Kampagne haben sie Geld für ihre Idee gesammelt und 2018 ihr Start-up gegründet. Da waren die beiden gerade mal 23. Beheimatet sind sie jetzt im "Business Development Center" im Technologiepark, dem Innovationsquartier Heidelbergs. "Es gibt hier ein tolles Netzwerk, an das wir anknüpfen konnten", sagt Julia.

Einige Preise haben die beiden Gründerinnen mit ihren essbaren Eislöffeln schon abgeräumt und aufgrund der komplett nachhaltigen Kreislaufwirtschaft ihres Start-ups das Green Brand Gütesiegel bekommen. Zwei Millionen Löffel sind bereits verkauft. Und dank eines Innovations-Förderprogramms dürfen sie in einer Pilotphase ihre Dessertlöffel auch in den nächsten vier Wochen in allen Aldi-Märkten Deutschlands mit einem Schokopudding "to go" an den Kunden bringen. "Wir können nichts alleine retten, aber wir können unseren Beitrag dazu leisten, an irgendeinem Punkt, etwas aktiv zu verbessern", sind die beiden sicher.

Nur ein Stadtteil weiter – im Gründer-Institut der SRH Hochschule Heidelberg – saßen bis vor einigen Monaten zwei Tüftler an einem ähnlichen Konzept. Die beiden Master-Absolventen Abhi Ramachandran und Phani Gopala Krishna haben ebenfalls essbares Einmalbesteck entwickelt – aus pflanzlichen Inhaltsstoffen. Noch während ihres Studiums gründeten sie das Start-up "Frenvi" – was für "friendly" (freundlich) und "environment" (Umwelt) steht. Verzehrbare Esslöffel, Gabeln und Dessertlöffel sollen nach ihren Vorstellungen in den "To Go-Gastronomien" Einzug halten. 2021 wollen sie unter dem Label "EATlery" mehrere essbare Besteckvarianten auf den Markt bringen, die auch preislich eine ernst zu nehmende Alternative zu Holzbesteck sein sollen, so der Plan. Die EU-Verordnung, nach der ab 2021 Wegwerfplastik vom Markt verschwinden soll, hat sie zu ihrem Unternehmen bewogen, aber noch mehr die Tatsache, dass auch ihr Heimatland Indien unter der Plastiklast ächzt. "Wir möchten zu Anfang die einfacheren Produktlösungen für den indischen und deutschen Markt über externe Manufakturpartner in Indien beziehungsweise Deutschland abdecken", sagt der 30-jährige Phani. Dem Standort wollen sie aber treu bleiben: "Wir haben Deutschland, insbesondere das Rhein-Neckar-Dreieck, schätzen und lieben gelernt. In der Metropolregion herrscht ein besonderes, kreatives Klima für junge Gründer", sagt Abhi. Mittlerweile sind die beiden am Mannheimer Gründungszentrum "Mafinex" angedockt. Ab Januar 2021 dürfen sie hier mit renommierten nationalen und internationalen Forschungspartnern rund um die Themen "Upcycling" und "Bio-Ökonomie" forschen. "Zero Waste – also null Abfall – wird dabei immer unser Motto bleiben", so Phani. Für das Engagement haben die jungen Visionäre vor einigen Tagen den Mannheimer Umweltpreis erhalten.

"Anti-Materialismus, Downshifting, ein neues Umweltbewusstsein – die heute 15- bis 30-Jährigen nehmen ihr Leben auf ganz andere Art in die Hand als sämtliche Vorgängergenerationen", meint Jugendforscher Klaus Hurrelmann. Für ihn sind es die "Heimlichen Revolutionäre" – so auch der Titel seines Buches: "Unaufgeregt und fast unbemerkt sorgen sie für einen Wandel, der unsere Welt nachhaltig verändern wird." Die strukturellen Umwälzungen, die sie initiierten, würden in ihrer Tragweite unterschätzt, eben weil sie sie nicht mit militantem Gehabe, noch nicht einmal mit befreiter Aufbruchsstimmung angingen. "Sie leben sie einfach, so als wären sie selbstverständlich."

Und sie haben ihre Gründe dafür. Schon lange stand keine junge Generation mehr vor so gewaltigen Herausforderungen. Dazu gehört der Klimawandel mit dem einhergehenden Umdenken. Auch hinsichtlich Plastik: Mit 37,4 Kilogramm Plastikverbrauch pro Bundesbürger pro Jahr liegen die Deutschen laut Nabu über 20 Prozent höher als der Durchschnitt der EU-Bürger.

Die drei Gründer von Moanah, die zusammen mit Frenvi den 1. Platz des Mannheimer Umweltpreises 2020 erreicht haben, verfolgen ein ebenso großes Ziel: "Wir sind der Meinung, dass wir Mitverantwortung dafür tragen, Müll zu reduzieren und jeden daran partizipieren zu lassen. Wir glauben fest daran, dass Lösungen erst dann Lösungen sind, wenn sie Natur, Mensch und Unternehmen in Einklang bringen", sagt Katharina Zurmühlen. Sie und ihre Mitstreiter Salar Armakan und Felix Kleinhenz haben die Vermeidung von Plastik im Haushalt im Blick. Allein in Deutschland entstehen 55 Millionen Tonnen Plastik pro Jahr durch Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel und zusätzlich 23.200 Tonnen gelöste Polymere. Lediglich 16 Prozent der Plastikflaschen würden recycelt. "Der Rest wird verbrannt oder landet auf der Müllhalde und dann irgendwann im Meer. Unser Unternehmen heißt deshalb Moanah, das bedeutet Ozean auf Hawaiianisch."

Das Mannheimer Start-up bietet umweltverträgliche Reinigungsmittel, die in Form von Pulverkonzentraten mit Wasser in Glasflaschen aufgelöst werden. Die Bad-, Glas-, und Allzweckreiniger mit den passenden Nachfüllpäckchen vertreiben sie über ihre Webseite. Zu jeder Plastikflasche, die so automatisch weniger im Müll landet, spenden die Gründer zudem einen Euro an die Organisation SevenCleanSeas, die sich ebenfalls für die Reinigung der Meere engagiert. Noch ist Moanah eine kleine Firma, aber die drei wollen zukünftig viele weitere Haushaltsprodukte "entplastifizieren".

"Die vielfältigen Projekte, die mit einem Umweltpreis ausgezeichnet wurden, zeigen, wie viel Potenzial und Engagement für eine nachhaltige Plastikvermeidung vorhanden ist", so Mannheims Umwelt-Bürgermeisterin Felicitas Kubala. Dieses Potenzial gibt es vielerorts.

Sinnbildlich hierfür könnten die Unverpackt-Läden stehen, in denen Kunden ihre Waren in eigene Behältern abfüllen und nach Hause tragen. Das spart Plastikverpackung, die daheim im Müll landen würde. Anfangs belächelt oder als nicht zukunftsfähig eingestuft, wurden seit 2014 circa 120 Unverpackt-Läden in ganz Deutschland eröffnet. Der in Mannheim mit dem Namen "Eddie’s" hat sich aktuell ebenfalls den Umweltpreis ergattert. Den Laden gibt es seit drei Jahren. "Deshalb sind die Umwälzungen, die die junge Generation anstößt, auf den ersten Blick gar nicht zu erkennen. Sie werden oft unbemerkt übernommen und setzen sich wie selbstverständlich im Alltag durch", meint Jugendforscher Hurrelmann.