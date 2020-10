Von Marc Fleischmann und Alex Wenisch

Lang, kurz, eckig, rund: Nudeln gibt es in unzähligen Varianten. Und Pasta mit einer leckeren Soße geht in der Küche immer. Einmal im Jahr werden Spaghetti, Rigatoni, Tortellini und Co. aber auch gebührend gefeiert – und zwar beim Weltpastatag am 25. Oktober. Dabei kann die Pasta auf eine lange und kuriose Geschichte zurückblicken.

Marco Polo

Wer erfand sie? Lange glaubte man, der Entdecker Marco Polo habe die Kunst der Nudelproduktion im 13. Jahrhundert von Asien nach Europa gebracht. Historiker gehen jedoch mittlerweile davon aus, dass die Geschichte der Pasta in Italien schon in der Antike begann. Mitte des 12. Jahrhunderts berichtete der muslimische Geograf und Botaniker Al-Idrisi von der Herstellung schnurähnlicher Teigstreifen bei Palermo. Dass der Ursprung der Köstlichkeiten jedoch nicht in Italien, sondern tatsächlich in China liegt, fanden Anthropologen 2005 heraus. Bei Ausgrabungen am Gelben Fluss entdeckten sie eine 4000 Jahre alte Schale – darin die wohl ältesten Nudeln der Welt. Die Hirse-Nudeln aus der Jungsteinzeit sind gelb und mehr als 50 Zentimeter lang gewesen. Wahrscheinlich sei Hirse das erste angebaute Getreide in dieser Region gewesen. Die Mahlzeit, die in einer drei Meter dicken Erdschicht gefunden wurde, erinnere an heute noch per Hand gefertigte, traditionelle La-Mian-Nudeln.

Traditionelle Herstellung in China.

Der Nudel-Neustart: All das will man im römischen Pasta-Museum natürlich nicht hören. Die Pasta stamme aus Italien und sei 1154 im sizilianischen Trabia in Form der Spaghetti zur Welt gekommen, heißt es dort. Basta, Pasta! Das Rezept, das die Bauern damals verwendeten, hat sich bis heute übrigens nicht geändert: Hartweizengrieß, Salz und Wasser sind noch immer die Zutaten für den Teig. Ein paar Hundert Kilometer weiter nördlich in Parma gibt es ein weiteres Nudelmuseum. Hier werden die Arbeitsprozesse der 1877 dort gegründeten Firma Barilla gezeigt – heute größter Pasta-Hersteller der Welt. Die älteste Nudelfabrik Deutschlands ist im Übrigen die 1793 gegründete Erfurter Teigwarenfabrik. Sie ist mit einer Produktionsmenge von etwa 50.000 Tonnen pro Jahr aktuell der größte Nudelhersteller in Deutschland und beschäftigt etwa 100 Mitarbeiter.

Die Sache mit der Soße: Kenner bemängeln, dass Pasta früher besser im Geschmack gewesen sei und die Soße besser aufgenommen hätte. Ein Grund, dass dem heute nicht mehr so ist: Industrielle Pastamaschinen sind meist mit Teflon beschichtet. Dadurch entsteht eine glatte Nudeloberfläche. Traditionell waren die Formdüsen aus Buntmetall wie Kupfer, Messing oder Bronze, was eine auch optisch wahrnehmbare, gröbere Oberflächenstruktur erzeugte.

Als ein besonderes Qualitätsmerkmal für Nudeln gilt daher, wenn sie bei der Herstellung durch eine Form aus Bronze gepresst werden. An der raueren Oberfläche haftet die Soße später besser. Oft wird auf der Verpackung mit dem Prädikat "Bronze" (italienisch: al bronzo) besonders hervorgehoben, dass bei der Herstellung eine Form aus Bronze verwendet wurde.

Traditionell gefertigte Nudeln sehen aufgrund ihrer rauen Oberfläche nicht sonderlich ansprechend aus. Insbesondere der direkte Vergleich mit glatten Nudeln lässt oft den Eindruck eines schlechten oder gar verdorbenen Produktes aufkommen. Diese Optik ist jedoch kein Mangel, sondern gerade ein Qualitätsmerkmal.

Leibspeise: Die Deutschen verputzen heute rund acht Kilo Nudeln pro Kopf und Jahr, 1980 waren es noch die Hälfte. Weltmeister im Pasta-Vertilgen sind – natürlich – die Italiener: fast 25 Kilo pro Kopf kommen dort jährlich auf den Teller. Ein Grund für die Beliebtheit: Ein Nudelgericht ist schnell gemacht, sofern man die Pasta nicht selber herstellen muss. Genau das lernen Urlauber aber zum Beispiel in Bologna – mit wissenschaftlichem Hintergrund. Egeria di Nallo, Soziologie-Professorin an der dortigen Universität, will die traditionelle Kunst der Pasta-Herstellung am Leben erhalten. 2004 gründete sie den Verein "Le Cesarine", in dem italienische Hausfrauen ihr Wissen an Einheimische und Touristen weitergeben.

Die Nudelkönigin.

Deutsche Nudelkönigin: Wenn es ums Essen geht, setzen Deutsche ihren Mitmenschen gern auch mal eine Krone auf. So gibt es unter der Vielzahl kurioser Regenten auch eine Nudelkönigin, die alle zwei Jahre auf dem Hühnerhof in Steuden (Sachsen-Anhalt) gekürt wird. Claudia I. darf das pompöse Kleid und die nudelverzierte Krone seit Mai 2019 tragen. Im wahren Leben heißt sie Claudia Zenker und ist Berufssoldatin bei der Bundeswehr. Als Deutsche Nudelkönigin ist sie bei Festen oder Messen unterwegs und wirbt dort für Pasta.

„Anhänger“ der Pastafari mit dem Spaghetti-Monster.

Spaghetti-Religion: Geht’s noch kurioser? Ja! Weltweit sorgen immer wieder "Pastafari" für Schlagzeilen, die Anhänger der 2005 von einem US-Amerikaner gegründeten satirischen "Kirche des Fliegenden Spaghettimonsters". Weltweit soll die Kirche laut eigenen Angaben bereits über 28 Millionen Mitglieder haben (Stand Mitte Oktober), in in Deutschland bekennen sich angeblich fast 15.000 Menschen zum Pastafari. In Brandenburg zum Beispiel hatte der Satire-Verein sogar für "Nudelmessen" geworben. Den Vorstoß, sich als Weltanschauungsgemeinschaft anerkennen zu lassen, ließ das Bundesverfassungsgericht 2018 jedoch abblitzen. Ein niederländisches Gericht wies außerdem die Forderung einer Anhängerin ab, sich auf Fotos für Pass und Führerschein mit einem Nudelsieb auf dem Kopf zu präsentieren.

Nudeln, die gar keine sind: Sie heißen zwar so, sind aber eigentlich keine Teigwaren im Nudel-Sinne: Schupfnudeln, aus Kartoffeln gefertigt, oder Dampfnudeln, ein Hefestück im Backofen oder in Fett ausgebacken. Spätzle sind im Lebensmittelrecht den Teigwaren zugeordnet, sind aber nicht aus Nudelteig in küchentechnischem Sinn hergestellt. Egal: Lecker ist das alles trotzdem.