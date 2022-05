INFORMATIONEN

Ein ausführliches und sehr gut geschriebenes Buch ist Tilmann Lahme: Die Manns – Geschichte einer Familie, S. Fischer-Verlag, Frankfurt, 2015, 478 S., zahlreiche Abbildungen. Lahme ist 1974 in Erlangen geboren und hat 2007 seine Dissertation über Golo Mann geschrieben. Er war Redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und lehrt seit 2014 als Kulturwissenschaftler an der Universität Lüneburg. Für "Die Manns" hat er die gesamte Familienkorrespondenz der Manns aufgearbeitet, die in großen Teilen bis dahin unbekannt war. 2016 hat er zusammen mit Kerstin Klein und Holger Pils "Die Briefe der Manns" herausgegeben, ebenfalls im S. Fischer-Verlag.

Wer so viel nicht lesen möchte, kann bei beiden Werken auch auf Audio-CD und Hörbuch zurückgreifen. Noch bis 19. Mai gibt es in der ARD-Mediathek das dreiteilige Doku-Drama Die Manns: Ein Jahrhundertroman. Gedreht hat es 2001 Heinrich Breloer mit grandioser Besetzung teilweise an Original-Schauplätzen. Für Fans ein Muss!