Von Gaby Booth

Ist das Kunst, oder kann das weg? Für den Verein "Rhein-Neckar Industriekultur" und seine Mitglieder stellt sich diese Frage nicht. In ihren Augen sind in den vergangenen Jahren schon zu viele erhaltenswerte Gebäude der Spitzhacke zum Opfer gefallen. "Wir sind der Meinung, dass Kultur nicht beim Schloss oder Theater endet, dass gerade in unserer Region auch Fabriken, Häfen und Wassertürme mit ihrer herben Schönheit zum Selbstverständnis der Menschen gehören", fasst Barbara Ritter als Vorsitzende des Vereins zusammen, der mittlerweile 25 aktive Mitstreiter hat.

Hintergrund Der Verein "Rhein Neckar Industriekultur" hat sich 2007 mit dem Ziel gegründet, das Wissen über die Industriegeschichte in der Metropolregion Rhein-Neckar zu sammeln und zu bewahren. Rund 300 Objekte wie Fabriken, Arbeitersiedlungen, ehemalige Bankhäuser oder Bäder sind inzwischen dokumentiert. Auch die Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen werden [+] Lesen Sie mehr Der Verein "Rhein Neckar Industriekultur" hat sich 2007 mit dem Ziel gegründet, das Wissen über die Industriegeschichte in der Metropolregion Rhein-Neckar zu sammeln und zu bewahren. Rund 300 Objekte wie Fabriken, Arbeitersiedlungen, ehemalige Bankhäuser oder Bäder sind inzwischen dokumentiert. Auch die Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen werden aufgearbeitet. Beliebt sind die Schiffstouren durchs Mühlenzentrum im Mannheimer Hafen. Der Verein bietet Vorträge, Führungen und informative Radtouren an. Mit dem Mannheimer Stadtarchiv hat er einen beschilderten Rundweg um den Industriehafen entwickelt. Weitere Informationen: www.rhein-neckar-industriekultur.de



[-] Weniger anzeigen

Auf der übersichtlich gestalteten Homepage (siehe Infokasten) bekommen heimat- und geschichtsinteressierte Kurpfälzer einen Überblick über die vielen schützenswerten Objekte. Vom Landfriedkomplex, der von der Heidelberger Tabakgeschichte erzählt, bis zur Nudelproduktion in Weinheim bei "3 Glocken". Die Dokumentation von rund 300 Objekten ist noch lange nicht abgeschlossen, es wird weiter gesammelt, beschrieben, fotografiert – und erzählt.

Generell trifft der Begriff der Arbeiter- und Industriestadt in erster Linie auf die Städte Mannheim und Ludwigshafen zu. Tatsächlich finden sich aber auch in Heidelberg zahlreiche Spuren, wie eine Ausstellung in der Heidelberger Stadtbücherei im letzten Jahr dokumentierte. Insbesondere der Stadtteil Bergheim war ein industrielles Zentrum mit dem ehemaligen Schlachthof, dem E-Werk, der Landfried-Zigarrenfabrik, der Schlossquellbrauerei, aber auch den Zigarrenfabriken Liebhold und Meier. Wo heute das Restaurant "Bootshaus" steht, war die Zementfabrik und wo bis 1982 die Glockengießerei war, gibt es heute zentrumsnah Wohnungen, Büros und Parkflächen.

Es sind nicht nur technische Denkmäler, die auf der Webseite des Vereins Rhein-Neckar-Industriekultur beschrieben werden. Ziel ist, möglichst viele Objekte vor der Vernachlässigung oder gar dem Abriss zu retten. Die Aktiven im Verein haben es sich zur Aufgabe gemacht, mit möglichst vielen öffentlichen Veranstaltungen wie Vorträgen, Ausstellungen, Besichtigungen, aber auch Radtouren und Hafenrundfahrten deren Geschichte für eine breite Öffentlichkeit greifbar zu machen. Einige der Kulturdenkmäler will die RNZ hier vorstellen:

Heidelberger Landfried: Das Gelände der ehemaligen Zigarrenfabrik auf dem Areal zwischen Bergheimer-, Mittermaier-, Alte Eppelheimer und Karl-Metz-Straße macht für Passanten zwar keinen einheitlichen Eindruck, bildet aber mit den fünfstöckigen ehemaligen Produktions-, Lagergebäuden, der Direktorenvilla sowie Nebengebäuden eine Einheit. So wird es auch vom Denkmalschutz eingeordnet. Alte Fabrikelemente finden sich immer noch neben Schildern der heutigen Nutzer und Mieter.

"Für den Denkmalschutz bildet das Gelände der ehemaligen Fabrik mit den verschiedenen historischen Bautypen, die je nach Nutzung gestaltet sind, eine Sachgesamtheit", heißt es in der Beschreibung des Vereins Industriekultur, in der auch auf die unterschiedliche Architektur der vor 1900 gebauten Häuser an der Bergheimer Straße, auf die Villa, die Lagerhalle und das Kesselhaus eingegangen wird. Familienunternehmen und Tabakfabriken hatten im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts prägenden Einfluss auf Heidelbergs Entwicklung. Das Unternehmen Landfried wurde 1810 von Philipp Jakob Landfried gegründet, damals als "Landesproduktenhandlung" in der Hauptstraße 86. Im Jahr 1898 verlegte Kommerzienrat Wilhelm Landfried die Firma in die Bergheimer Straße. Hier wurden Zigarren, Rauch- und Kautabak hergestellt. 2000 Angestellte und Arbeiter waren hier mal beschäftigt. 1975 wurden die letzten Relikte der Zigarrenproduktion dann nach Dielheim verlegt. Im Bergheimer Landfried-Komplex ist heute Gewerbe untergebracht.

Arbeiterhäuser der HeidelbergCement AG in Leimen: "Wohnhäuser für brave und verdiente Arbeiter" – das war die Idee des Firmenpatriarchen Friedrich Schott, als er 1900 aus seinem Privatvermögen die ersten zwölf Reihenhäuser am Rande des Zementwerks errichten ließ. Mit dem Hintergedanken des unmittelbaren Zugriffs auf erfahrene Arbeiter bei drohenden Notfällen an den Werksbrennöfen. Die zweistöckigen Arbeiterhäuser aus selbst gefertigten Betonsteinen und Betonziegeln wurden von den Arbeiterfamilien 1908 in Eigenarbeit errichtet und sind bis heute in der Zementwerkstraße noch erhalten. Die Häuser sind mittlerweile modernisiert, die Giebelverzierungen entfernt; erhalten sind die Gärten und Bäume im Hinterhof. Für die Erbauung weiterer Arbeiterwohnungen gründeten Aufsichtsrat und Vorstand 1903 eine Baugesellschaft mit 150.000 Mark Eigenkapital. Die errichtete 1908 insgesamt 30 Einzelwohnungen in sechs größeren, zweistöckigen Reihenhäusern in der Zementwerkstraße. Es folgten weitere Siedlungshäuser in den 1930er und 1950er Jahren.

Die ehemalige Weinheimer Nudelfabrik "3 Glocken" liegt in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs. Das hohe Fabrikationsgebäude mit seinem Firmenemblem auf dem rund 16.600 Quadratmeter großen Areal beherrschte lange die umliegenden Bauten. Das Werk wurde Ende 2006 stillgelegt. Wilhelm Hensel gründete 1884 die "Erste Badische Teigwarenfabrik". Der kleine Handwerksbetrieb an der Werderstraße beschäftigte vier Arbeiter, die Produktion war so gering, dass die Ware zum Verladen mit dem Handkarren an den Bahnhof gebracht werden konnte. Am 10. März 1899 begann eine neue Ära für die Nudelfabrik. Der Koch und Patissier Julius Zaiser (1870-1943) übernahm die kleine Teigwarenfabrik von der Witwe Hensel und gestaltete sie zu einem modernen Betrieb um. Bereits 1899 brachte er die ersten "3 Glocken"-Markennudeln in Faltschachteln auf den Markt. 1923 führte er als erster Nudelfabrikant in Deutschland den hochwertigen Hartweizengrieß ein. Sein oberstes Ziel: die Produktion von Qualitätsware und Schaffung eines Markenartikels. 1928 war die "Erste Badische Teigwarenfabrik Wilhelm Hensel G.m.b.H" ein moderner Großbetrieb, der in der deutschen Teigwarenindustrie eine führende Rolle einnahm. 1929 beschäftigte die Firma bereits 204 Arbeiter und 307 Arbeiterinnen. Das Werk wurde weiter vergrößert, indem Julius Zaiser den Zwischenbau um ein fünftes und sechstes Obergeschoss aufstocken ließ.

Großen Erfolg hatten die Unternehmer, als die erste fertige Nudel-Soße "Pikanto" und die "Sputniks", eine moderne Nudelform, gegen Ende der 1950er Jahre den Markt eroberten. Die steile Konjunktur des Unternehmens wurde 1957 durch einen Großbrand und dessen verheerende Folgen jäh unterbrochen. Mit Unterstützung der gesamten Belegschaft konnte bereits nach 13 Monaten ein achtstöckiger Neubau eingeweiht werden. 1988 schaffte es das Unternehmen mit einem Umsatz von umgerechnet etwa 100 Millionen Euro sogar zum Marktführer. Doch dann kam das Jahr 1989 und der "Flüssigei-Skandal" erschütterte die gesamte Lebensmittelbranche. Auch "3 Glocken" blieb davon nicht verschont. Im Jahr 2000 erfolgte die Fusion von "3 Glocken" und Birkel zum größten deutschen Teigwarenproduzenten. Ende 2006 wurde die Firma "3 Glocken" in Weinheim geschlossen. Die Mitarbeiter wurden am Produktionsstandort Mannheim übernommen.

Die genossenschaftliche Burg in Mannheim: Wer schon einmal eine Rundfahrt durch den Mannheimer Industriehafen gemacht hat, dem fällt der langgestreckte, monumentale Gebäudekomplex sofort auf. Erbaut im Stil der Neuen Sachlichkeit, wirkt der Klinkerbau mit seinen 90 Jahren enorm modern. Hier waren einmal Lebensmittelfabriken für die Konsumgenossenschaft – später Coop – angesiedelt. Mehl, Nudeln und Malzkaffee wurden hier produziert. Das genossenschaftliche Unternehmen belieferte als Großeinkaufsgesellschaft – kurz GEG – die Konsum-Filialen in ganz Süddeutschland.

Elektrizitätswerk Mosbach: Leuchtturm oder Burg? "Elektrizitätswerk" steht in großen Fraktur-Lettern auf dem dunkelroten Sandsteinmauerwerk. Als das Werk 1900 gebaut wurde, führten vom Turm aus Freileitungen über den Fluss hinweg in die Mosbacher Innenstadt und bedienten zunächst Straßenlaternen. Das Gebäude wurde 1989/1990 mit einem modernen Anbau versehen und wird als Geschäftsstelle der Stadtwerke Mosbach benutzt. Das Elektrizitätswerk ist ein anschauliches Beispiel für Industriearchitektur des auslaufenden 19. Jahrhunderts. Der burgähnliche Charakter unterstreicht die trutzige Außenfassade mit dem Rustika-Mauerwerk und dem Turm.