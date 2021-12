Von Olaf Neumann

Herr Rieu, aufgrund der Pandemie durften Sie 17 Monate lang keine Konzerte geben und müssen Ihre geplanten Konzerte im Januar erneut verschieben. Ist das Live-Spielen durch irgendetwas zu ersetzen?

André Rieu: Nein, absolut nicht! Deswegen habe ich mich auch geweigert, Konzerte im Internet zu geben. Im Gegensatz zu vielen anderen klappt das bei uns nicht. Ich brauche den Kontakt zum Publikum. Ich will, dass die Leute lachen, singen, tanzen, knutschen – alles. Deswegen ist die Pandemie für uns echt schrecklich, denn alles, was meine Konzerte so fröhlich und romantisch macht, war plötzlich verboten. Ich kann und will nicht mit Abstand spielen. Meine Konzerte sind eine große Party.

Hat die Corona-Krise Ihnen viele schlaflose Nächte bereitet?

Nein, das nicht. Ich habe mich, als das losging, in die Geschichte der Pandemien vertieft und entdeckt, dass sie durchschnittlich ungefähr zwei Jahre gedauert haben. Also habe ich mich auf eine Pause von dieser Länge eingestellt. Als Unternehmen bekam ich vom niederländischen Staat finanzielle Unterstützung und musste niemanden entlassen. Ich habe 120 Mitarbeiter, inklusive meines Orchesters.

Während der Corona-Zeit haben Sie jeden Tag eine große Torte für die ganze Straße gebacken. Gehen Sie dabei genauso kreativ vor wie beim Musikmachen?

Backen und Musik haben zwei Dinge gemeinsam: Beides macht Spaß und gibt Genugtuung, wenn es gelingt. Ich habe immer gerne und viel gekocht und während der letzten Monate das Backen für mich entdeckt. Ich brauchte für den Tag eine Struktur, also habe ich morgens alles vorbereitet, war im Studio, habe an neuen Programmen gearbeitet und am Nachmittag Torten gebacken. Die Leute haben das geliebt.

Sie haben Spanisch gelernt mit den Comics von Tim & Struppi, die Sie als Kind schon faszinierten. Tim ist Reporter und Hobby-Detektiv, der viel reist. Können Sie sich mit ihm identifizieren?

Mit den vielen Reisen ja (lacht). Aber ich bin weder Reporter, noch Hobby-Detektiv. Den Job überlasse ich anderen!

Auch wenn es brenzlig wird – Tim und sein Foxterrier sind furchtlos, schlau und lassen sich nicht unterkriegen. Braucht man für Ihren Beruf eine gewisse Furchtlosigkeit?

Jeder, der auf die Bühne geht, braucht Furchtlosigkeit. Ich bin noch immer schrecklich nervös vor jedem Auftritt, aber das hört sofort auf, wenn das Konzert beginnt.

Wovor haben Sie am meisten Angst?

Angst habe ich gar keine. Angst würde mich zu viel Energie kosten und bringt einen nicht weiter. Ich bin da ziemlich pragmatisch und versuche immer, optimistisch zu sein.

Hätten Sie für Ihr Orchester keine staatliche Unterstützung erhalten: Hätten Sie dann wirklich Ihre Stradivari aus dem Jahr 1732 verkauft, um das Orchester zu halten?

Ja, absolut. Wenn die staatliche Unterstützung aufgehört hätte, hätte ich meine Stradivari verkauft. Ein Orchester entsteht nicht mal eben so. Viele sind seit 30 Jahren bei mir, wir sind eine große Familie. Der Spaß, den wir auf der Bühne haben, ist echt. Und das merkt auch unser Publikum.

Jetzt müssen Sie erneut pausieren...

Angesichts der aktuellen Situation habe ich mich schweren Herzens entschieden, die Konzerte in Deutschland zu verschieben. Es handelt sich um Großveranstaltungen für bis zu 10 000 Menschen pro Abend. Unter den gegenwärtigen Umständen mit der hohen Zahl von Infektionen, einem sehr belasteten Gesundheitssystem und unterschiedlichen Regelungen, können wir einem so großen Publikum nicht die herrlichen, sorgenlosen und fröhlichen Abende bereiten, die wir spielen möchten. Es tut mir im Herzen weh, dass ich diese Entscheidung treffen musste, denn nach so langer Zeit ohne Konzerte würden wir nichts lieber tun, als endlich wieder auf die Bühne zu springen. Ich habe jedoch das Gefühl, dass dies im Moment die einzig richtige Entscheidung ist. Die Tickets bleiben natürlich gültig.

Insgesamt 500 000 bereits verkaufte Tickets müssen Sie noch abspielen.

Ja, sogar noch mehr. Nur vier Prozent hatten bisher ihre Karten zurück gegeben, alle anderen haben sie behalten und gesagt: "André, wir warten auf dich!" Das hat mich sehr berührt. Für die Loyalität und Treue möchte ich mich beim Publikum bedanken.

Im Juni haben Sie die Orchesterproben im Studio wieder aufgenommen. Wie hat sich das angefühlt?

Unglaublich und sehr emotional. Wir hatten uns 17 Monate lang nicht gesehen, so lange wie noch nie. Und dann war es sofort wie immer!

Wie viele Musikstücke, die Sie im Lauf Ihres Lebens gelernt haben, sind jetzt Teil von Ihnen?

Jedes Stück, das ich spiele, ist in dem Moment ein Teil von mir. Ich wähle ein Musikstück nur danach aus, ob die Melodie mein Herz berührt. Für mich ist nicht wichtig, ob von Verdi oder ABBA, ob fröhlich oder traurig, solange es mich berührt. Denn dann weiß ich, dass es auch die Herzen meines Publikums berührt. Die Leute wissen vorher nie, was ich spiele, aber sie wissen: Wir haben einen unvergesslichen Abend miteinander, mit viel Humor und viel Romantik.

Ein Musiker muss sich einiges einfallen lassen, um das Interesse der Hörer zu wecken. Wird das schwerer nach so vielen Platten?

Für "Happy Together" haben wir viele Stücke zum ersten Mal aufgenommen."Berliner Luft" oder ein in Australien sehr bekanntes, wunderschönes Lied namens "Wiyathul". Ein Highlight war für mich die Zusammenarbeit mit den Höhnern! Mit ihnen habe ich "E levve lang" als Walzer eingespielt. eine Version, zu der Hochzeitspaare tanzen können.

Musik ist auch ein Spiegel ihrer Zeit. Was erzählt uns "Happy Together" ?

Es ist ein sehr fröhliches Album. Eine Erinnerung, wie es vor der Pandemie war und bald wieder sein wird!