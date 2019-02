Von Harald Berlinghof

"Faszinierend", so reagierte der Vulkanier Spock regelmäßig auf scheinbar unlogische Ereignisse. Oder auf emotionale Einwände von Captain Kirk und von "Pille", dem Bordarzt des "Raumschiff Enterprise". Denn für Spock zählt nur die Vernunft. Eine Entscheidung muss stets logisch begründbar sein. Doch offenbar weiß der Vulkanier in ferner Zukunft nicht, was wir heute wissen - oder fühlen, oder ahnen, oder empfinden oder auch nur zu wissen glauben: Vernunft ist nicht alles. Unsere Entscheidungen treffen wir, ob wir wollen oder nicht, immer im Banne von Gefühlen. Und wir liegen damit sogar ziemlich oft überraschend richtig.

Hintergrund Hintergrund Seit uralten Zeiten suchen Menschen in schwierigen Situationen nach Entscheidungshilfen. Römische Kaiser damals genauso wie Fußball-Schiedsrichter heute. Zufall und Schicksal spielen dabei eine Rolle. Und vor allem auch das Wissen um die Zukunft. Denn wer die Lottozahlen vom nächsten Wochenende kennt, dem fällt es vergleichsweise leicht, heute seine [+] Lesen Sie mehr Hintergrund Seit uralten Zeiten suchen Menschen in schwierigen Situationen nach Entscheidungshilfen. Römische Kaiser damals genauso wie Fußball-Schiedsrichter heute. Zufall und Schicksal spielen dabei eine Rolle. Und vor allem auch das Wissen um die Zukunft. Denn wer die Lottozahlen vom nächsten Wochenende kennt, dem fällt es vergleichsweise leicht, heute seine Kreuzchen zu setzen. ■ Münze werfen: Eine der am weitesten verbreiteten Entscheidungshilfen ist der Münzwurf. Doch Vorsicht! Die Chance, richtig zu liegen, ist nicht fifty-fifty. US-Forscher haben festgestellt: In 51 bis 60 Prozent der Würfe erscheint die Seite oben, die vor dem Wurf auch oben war. Die Ursache dafür liegt in der Seitwärtsrotation der Münze. Besonders skurril ist der Münzwurf von Rotterdam. Am 24. März 1965 wurde im Europapokalsieger der Landesmeister die Münze geworfen, nachdem alle drei Spiele plus Verlängerung unentschieden ausgingen. Beim ersten Wurf der Münze blieb sie senkrecht im Boden stecken. ■ Bleigießen: Besonders an Silvester beliebt. Es war schon bei den alten Römern verbreitet, und dient dem Blick in die Zukunft des kommenden Jahres. ■ Glaskugel: Ähnliche Funktion hat die Glaskugel der Magier und Hexen. Das Wahrsagen mit Hilfe durchscheinender oder spiegelnder Flächen geht bis in die Antike zurück. Im deutschsprachigen Raum waren Zaubersprüche, „Kristallsegen“ vor allem im Spätmittelalter, aber auch darüber hinaus, verbreitet. Die Glaskugel als okkultistisches Instrument soll Verborgenes sichtbar machen. ■ Eingeweideschau: Gelegentlich geht es bei der Entscheidungsfindung nicht um den Blick in die Zukunft, sondern darum, den Göttern zu gefallen. Durch die Eingeweideschau versuchten bereits die Völker des Alten Orients den Willen ihrer Götter zu interpretieren. Um diesen zu ergründen, wurde ein Tier geopfert und anschließend das Aussehen seiner Eingeweide gedeutet. Besonderes Augenmerk wurde auf die Leber gerichtet.

[-] Weniger anzeigen

Der Mensch, dieses kopf- und bauchgesteuerte Wesen, hin- und hergerissen zwischen Ratio und Intuition, trifft heute, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, 20.000 Entscheidungen - pro Tag. Nobelpreisträger Daniel Kahnemann geht sogar von 40 Millionen Entscheidungen am Tag aus - wenn man jeden Atemzug, jeden Blick aufs Handy, jeden Handgriff als bewusste Entscheidung wertet.

Es gibt Entscheidungen von großer Tragweite und solche von geringer Wichtigkeit. Den Unterschied zu erkennen, ist bereits der erste Schritt im modernen Supermarkt der Möglichkeiten. Aus dem Kramladen an der Ecke, den die Welt noch vor wenigen Jahrzehnten darstellte, mit einer überschaubaren Anzahl an individuellen Möglichkeiten, ist ein Supermarkt geworden mit einer unüberschaubaren Vielfalt. Die Welt ist heute zu komplex, als dass man Entscheidungen alleine mit dem Kopf als richtig oder falsch einstufen könnte. Und die Lust der freien Auswahl wird zur Last, weil falsche Entscheidungen "Bestrafungen" nach sich ziehen können - vom Liebesentzug bis zur Schadensersatzklage.

Nicht wenige ziehen daraus die Konsequenz und zögern Entscheidungen möglichst lange hinaus. Oder delegieren Verantwortung selbst im ganz persönlichen Bereich. Am Ende helfen Computersysteme und Algorithmen zu vermeintlich rationalen Entscheidungen. Auf der anderen Seite fällen wir Entschlüsse intuitiv, aus dem Bauch heraus: Eine ganze Werbeindustrie ist darauf aus, dass wir im Alltag unsere Ratio ausschalten.

Manche Hirnforscher verfolgen einen beunruhigenden Ansatz. Sie sagen: Unser Gehirn trifft die Entscheidungen, das Bewusstsein vollzieht diese dann im Glauben, es hätte selbst entschieden. Sind wir also gar nicht Herr unseres Verhaltens? Eine wichtige Funktion nimmt hier der Thalamus ein, der tief im menschlichen Gehirn sitzt. Er empfängt Eindrücke der Sinnesorgane und sortiert sie. Als Wächter leitet der Thalamus nur solche Wahrnehmungen weiter in unser Bewusstsein, die aktuell wichtig sind. Das spart Energie, schützt vor Reizüberflutung, zeigt aber auch, dass unser Hirn mehr (unbewusst) registriert, als wir bewusst wahrnehmen. Der Thalamus sortiert also jene Entscheidungen vor, die wir dann treffen "dürfen". Er bevormundet uns.

Sind optimale, rational durchdrungene Entscheidungen also physiologisch gar nicht möglich? Das fühlt sich unbehaglich an, ist vielleicht aber gar nicht so schlimm. Denn Gerd Gigerenzer, Direktor des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung, hat herausgefunden: "Wer auf absolutes Wissen aus ist, um die optimale Entscheidung treffen zu können, liegt nicht besser, sondern eher schlechter als jemand, der eine spontane Aus-dem-Bauch-heraus-Lösung findet."

Gilt also doch die alte Weisheit vom dümmsten Bauer und den dicken Kartoffeln? Nein, sagt Gigerenzer entschieden. Denn ganz ohne Ahnung und Vorwissen lässt sich nichts entscheiden. Nicht Dumm macht’s besser, sondern Halbwissen ist Macht.

Zur Suche nach der richtigen Entscheidung gehört auch immer der Zweifel. Er ist für den Philosophen René Descartes auch der Anfang der Weisheit. Dumme Menschen kennen keine Zweifel. Anders gesagt: Ewige Besserwisser sind dumm, weil sie ohne Zweifel an sich selbst sind.

Wer ist also Chef im Ring? Das Ich, unser Gehirn, der Thalamus oder das Bauchgefühl? Letzteres eher nicht. Zwar befindet sich im Rumpf ein vergleichbar großes und komplexes Nervengeflecht wie im Kopf. Es gibt ständig Informationen der inneren Organe aber auch über den Darm von der Außenwelt weiter. Der Vagus-Nerv dient quasi als Standleitung zwischen Magen-Darm-Trakt und Gehirn. Dass der "Bauch" darüber auch unsere Entscheidungen beeinflusst, daran zweifelt wie Wissenschaft nicht mehr. Aber dieses "Bauchgehirn" denkt nicht so wie das Kopfgehirn. Bauchentscheidungen sind laut Gigerenzer Urteile, deren tiefere Gründe nicht bewusst sind, aber letztlich im Kopf entstehen. Also Intuition und Geistesblitze: Wissenschaftlern helfen sie, Entdeckungen zu machen, Komponisten, Lieder zu schreiben und Fußballern, Tore zu schießen. "Sie alle agieren intuitiv, sie wissen nicht um die Gründe ihres Handelns und sind später nicht in der Lage, ihre Erfolge zu erklären", verdeutlicht Gigerenzer. Doch auch eine plötzliche Eingebung oder Erleuchtung basiert auf zuvor gemachten Erfahrungen und auf Wissen. Nur deren (ungewöhnliche) Verknüpfung erzeugt Kreativität. Und die leistet unser Unterbewusstsein.

Nach welchen Regeln Intuition entsteht, ist bis heute nur zum Teil entschlüsselt - aber um einen mystischen sechsten Sinn handelt es sich dabei nicht. Wer auf seinen Bauch hört, nutzt in Wahrheit nämlich auch sein Gedächtnis. Er greift auf Erfahrung zurück.

Forscher Gigerenzer geht davon aus, dass es im Grunde keine Entscheidung gibt, die der Mensch ausschließlich bewusst trifft. Mehr noch: Entscheidungen "aus dem Bauch heraus" machen zufriedener, hat eine US-Studie gezeigt. Der Volksmund weiß es schon: Wir verlassen uns auf unser "Bauchgefühl", glauben daran, dass "Liebe durch den Magen geht", und lassen uns von Ärger oder Stress den Appetit verderben. Es ist uns "etwas auf den Magen geschlagen" oder eine "Laus über die Leber gelaufen".

Die Fülle der Indizien ist deutlich: Der Bauch beeinflusst den Kopf und damit das menschliche Verhalten. Eingebung, Intuition, Instinkt, Ahnung und Erleuchtung stehen auf der einen Seite. Sinnliche Erfahrung, Logik, Wissenschaft, Schlussfolgerung auf der anderen Seite. Nur Spock bleibt dabei: "Sie wissen ja, für jede logische Schlussfolgerung braucht man Fakten." Basta.

