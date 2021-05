Immer mit Hut: Joseph Beuys 1979 zu Besuch in Klaus Staecks Heidelberger Galerie in der Ingrimstraße. Foto: Klaus Staeck

Von Harald Berlinghof

Heidelberg. Der Heidelberger Grafiker Klaus Staeck war ein jahrzehntelanger Wegbegleiter von Joseph Beuys, bis zu dessen Tod 1986. Gleichzeitig war er sein wichtigster Verleger: von Büchern, von Auflagenobjekten (Multiples) und insbesondere von einer Postkartenserie, die es bis heute in Staecks Galerie in der Ingrimstraße gibt. Beide verband eine innige Freundschaft – und zeitweilig eine parteipolitische Rivalität. Die RNZ sprach mit dem viermaligen documenta-Teilnehmer, Plakatkünstler und ehemaligen Akademie-Präsidenten Klaus Staeck.

Wie haben Sie Joseph Beuys kennengelernt?

Das war auf der documenta 1968. Wir wollten die Besucher mit Postkarten von sieben Künstlern, unter anderem von Beuys und von mir, beglücken. Aus dieser ersten Zusammenarbeit entwickelte sich schnell eine intensive Arbeitsfreundschaft. 1974 waren wir zusammen mit unserem Verleger Gerhard Steidl nach New York geflogen. Beuys hielt mit seinem wunderbaren rheinischen Englisch Vorlesungen an Hochschulen in New York, Minneapolis und Chicago.

Der Heidelberger Grafiker und Rechtsanwalt Klaus Staeck an seinem Arbeitsplatz unter Andy Warhols „Marilyn“. Foto: Dagmar Welker

Ihre gemeinsamen Interessen lagen in der Kunst, der Gesellschaft, der Politik. Aber die künstlerischen Ergebnisse waren bei Ihnen doch sehr unterschiedlich.

Ja, es ging damals ganz allgemein um die Demokratisierung der Kunst, wie man es nannte. Ich hatte 1971 mein Plakat mit der Aufschrift "Die Kunst der 70er Jahre findet nicht im Saale statt" drucken lassen. Und so war es ja auch. Wir wollten die Exklusivität der Kunst aufheben. "Kunst für alle" war unser Anspruch. Beuys war ein nahbarer Künstler, und die Öffentlichkeit war ihm wichtig. Insoweit haben wir uns auch inhaltlich getroffen. Wir wollten beide den Elfenbeinturm der Kunst verlassen. Das war unser Motto. Die Postkarten waren mit das Wichtigste, was uns verband. Aber auch vieles andere. Die berühmte "Intuitionskiste" hat zwar Feelisch verlegt. Aber die gab es in den 1970ern für 8 Mark bei mir im Laden. Vor allem die Postkarten werden unlimitiert immer wieder neu aufgelegt. Über 80 verschiedene Karten sind während der Zeit entstanden. Jede Postkarte war in seinem Verständnis ein Original in großer Auflage. Das gleiche galt für die Holzpostkarte, Filzpostkarte und die Schwefelpostkarte. Die gelbe Honigpostkarte mit der Aufschrift "Honey is flowing in all directions" war aus Kunststoff.

Gibt es die gelbe Kunststoff-Postkarte auch noch bei Ihnen?

Nein. Das Problem besteht darin, dass die gestapelten Karten irgendwann durch austretendes Lösungsmittel anfingen zu verkleben. Niemand kannte die chemische Zusammensetzung des Materials. Wir haben sogar Materialprüfer aktiviert, um herauszufinden, welche Substanz die Karten ausschwitzten. Es war eine gelbe, zähe und klebrige Flüssigkeit. Optisch wie Honig. So wie es Beuys visionär drauf geschrieben hatte.

Beuys war ja zu jener Zeit noch nicht der weltberühmte Kunststar.

Noch nicht berühmt, aber doch schon recht bekannt, aber trotzdem nicht abgehoben. Er war ein Menschenfreund, ein geduldiger Zuhörer, der mit jedem lange sprechen konnte. Zum Beispiel während der documenta-Ausstellungen 1972 und 1977 in seinem "Büro für direkte Demokratie". Oder während der Experimenta 4 im Frankfurter Kunstverein 1971. Da sprach Beuys in einem völlig überfüllten Saal. Er redete und redete. Es wurden immer weniger Zuhörer. Zum Schluss waren wir noch fünf Leute. Beuys, ich und noch drei andere. Er hatte den Saal leer gepredigt.

Einmal war er auch in Heidelberg bei einer Veranstaltung im "Zieglerbräu".

Ich behaupte oft, dass an diesem Tag alle "Verrückten" Heidelbergs versammelt waren, mich eingeschlossen. Er redete über "Die Geldströme" und das Kapital. Es wurden die absurdesten Fragen gestellt, aber wir haben auch viel gelacht. Als er von Überschuss redete, wurde ihm vorgehalten, dass der Sozialismus nur einen Unterschuss erwirtschaften würde. Worauf er lachend antwortete: Dann wird eben der Unterschuss verteilt. Überschuss, Unterschuss: Das war ganz typisch für ihn. Das war das einzige Mal, dass er in Heidelberg war. Nach der Veranstaltung war er noch in meinem Galerieladen. Davon gibt es ein schönes Foto.

Im Regal in ihrem Laden liegt als Hommage an Beuys auch das Multiple der Capri-Batterie. Aber die Zitrone fehlt.

Das stimmt, ich habe sie auch lange Zeit immer wieder ausgewechselt. Das war ja der Sinn. Der Stecker mit der gelben Glühbirne in der Zitrone war für ihn eine Verbindung von Technik und Natur. Beuys war ja auch naturwissenschaftlich und biologisch hochgebildet unterwegs. Und man kann sagen, dass er beinahe alchimistisch interessiert war. Er war der Spirituelle und ich der Rationale. Er der Schamane und ich sein Buchhalter, wie es einmal bezeichnet wurde. Vielleicht war unsere langjährige Zusammenarbeit auch deshalb so produktiv.

Gab es auch Tiefpunkte in der lange währenden Freundschaft?

Es gab eine längere "Sendepause", die parteipolitisch begründet war. Ich bin überzeugter Sozialdemokrat, Beuys kämpfte im Strauß-Wahlkampf 1980 leidenschaftlich für die Grünen. Ein halbes Jahr lang hatten wir gar keinen Kontakt, trotz der innigen Freundschaft. Bei den Grünen war er irgendwann nicht mehr erwünscht. Das hat ihn sehr verletzt.

Gab es bei ihm auch Enttäuschung über die ablehnende Haltung vieler Menschen gegenüber dem Filz- und Fettkünstler?

Er war von seiner Mission so überzeugt, dass diese Art der Kritik an ihm völlig abprallte. Damit wollte er keine Zeit vergeuden. Er hatte ja so viel zu tun, so viel Überzeugungsarbeit zu leisten.

Wussten Sie von seiner Krankheit?

Er hat immer gesagt: "Krankheit lehne ich ab. Ich habe noch viel zu erledigen. Ich muss jetzt durcharbeiten". Ich hatte bis zum Schluss mit ihm Kontakt. Nach unserer letzten Begegnung hat er mich dann vor seinem Atelier gefragt: "Weißt Du eigentlich, wie krank ich bin?" Wenige Tage später starb er.