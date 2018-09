So harmonisch wie elegant: Heidelberg und der sich sanft biegende Neckar am Ausgang des Odenwalds auf dem November-Blatt des Kalenders "Aus heiterem Himmel 2019".

Von Heribert Vogt

Heidelberg. Die schneebedeckte Alpenkette in der Ferne oder die glitzernde Ostsee bei Rügen - das sind schon auch markante Hingucker in dem neuen Weingarten-Kunstkalender "Aus heiterem Himmel - Deutschland aus der Vogelperspektive 2019". Aber man kann sich des Eindrucks doch nicht erwehren, dass Heidelberg und das Neckartal in diesem Landespanorama von oben die ausgeglichenste sowie harmonischste Kultur-Natur-Landschaft darstellen.

Auch in einem weiteren neuen Weingarten-Kalender - "Deutschland 2019" - ragt Heidelberg mit der wuchtig-schönen Alten Brücke über den Neckar und vor dem Schloss heraus. Da hält am ehesten noch die trutzig-erhabene Wartburg bei Eisenach mit.

Und die Konkurrenz ist nicht ohne: Dort sind zum Beispiel das Neue Schloss im sächsischen Bad Muskau, der Venustempel beim bayerischen Schloss Linderhof oder die Reichsburg Cochem an der Mosel vertreten. Und auf dem Titel prangt Schloss Neuschwanstein in Bayern.

Aber was berührt das Herz beim Anblick Heidelbergs auf diesen Kalenderblättern? Bei der Luftaufnahme scheint alles heimelig rund und elegant geschwungen: die grünen Berge des Odenwalds, der glitzernd sich biegende Neckar und die rötlich sich zwischen beide schmiegende Stadt - quasi in der Besucherritze des natürlichen Ehebetts von Gebirge und Fluss. Da ist man schon kurz davor, eine Wohlfühl-Kuscheldecke drüberzuziehen.

m Herzen von Heidelberg: die Alte Brücke mit Neckar, Altstadt und Schloss. Abbildung auf dem Juni-Blatt des Kalenders „Deutschland 2019“. ​

Und mittendrin in dieser urbanen Besucherritze ist man bei der Nahaufnahme des anderen Kalenders: Der Vater Neckar fließt mächtig und breit, aber umgeben ist auch er von der großen Mutter Natur des Odenwalds. Und die kräftig geschwungene Alte Brücke überschreitet beziehungsweise verbindet diese Sphären für den Gastaufenthalt der Menschen in diesem schönen Ambiente.

Da muss man sich schon ein bisschen losreißen für den Blick auf andere Attraktionen Deutschlands. Heidelberg am ähnlichsten ist bei den Luftaufnahmen noch Passau am Zusammenfluss von Donau, Inn und Ilz in Bayern. Das Wasser spielt auch beim Schloss Schwerin im Schweriner See, beim Kap Arkona auf Rügen in Mecklenburg-Vorpommern, bei Travemünde in Schleswig-Holstein oder beim niedersächsischen Krummhörn an der Nordsee eine wichtige Rolle. Kaum weniger phantastisch sind die Stadtaufnahmen aus Essen und Warendorf oder die Abbildungen von Schloss Moyland und Schloss Oberwerries (alle vier in NRW). Und dann ragt da auch imposant die bayerische Zugspitze aus den Wolken.

In die jeweilige Gegend hinein versetzt ist man dagegen bei den facettenreichen Landschaften des Kalenders "Deutschland 2019". Und die liegen in Bayern etwa am Kochelsee und am Staffelsee, zudem in Lindau am Bodensee.

Aber man stößt auch auf nördlichere Gefilde wie den grünen brandenburgischen Spreewald, die blühende Wahner Heide in Nordrhein-Westfalen, den verschneiten Brocken im Harz (Sachsen-Anhalt) oder das heitere Seebad Ahlbeck auf Usedom (Mecklenburg-Vorpommern). Aber wo immer man in Deutschland auch Halt macht, der heimelige Hauch von Heidelberg bleibt unvergessen.

Allerdings können die Weingarten-Kunstkalender auch weniger idyllisch sein, wie die Neuerscheinung "Roy Lichtenstein 2019" vor Augen führt. Denn die Werke des neben Andy Warhol wichtigsten Pop Art-Künstlers führen mitten hinein in die urbane Nahkampfwelt des modernen Lebensdschungels. Diese Irrungen und Wirrungen spiegeln sich auf den Gesichtern - vor allem von hellblonden Frauen: Zweifelnde, suchende, traurige und aufgewühlte Emotionen spiegeln sich darin.

Und in den Paarbildern wirken sie reserviert, während die Männer einen berechnenden Eindruck machen. Bei ihnen fliegen schon mal die Fäuste, setzt es einen niederschmetternden Hieb gegen einen Geschlechtsgenossen mit der Sprechblase: "Sweet Dreams, Baby! Pow!". Und es zucken Blitze oder eine gezackte gelb-rote Explosion mit eingeschriebenem "Crash".

Roy Lichtenstein: "M-Maybe", 1965. 152 x 152 cm. Dezember-Blatt des Kalenders "Roy Lichtenstein 2019".

Roy Lichtenstein (1923-1997) übernahm die moderne Welt auch in seiner Arbeit, indem er den industriellen Stil des gedruckten Comics verwendete. Der Durchbruch gelang ihm 1961 mit dem Bild "Look Mickey", auf dem Mickey Mouse und Donald Duck zu sehen sind. Zugleich fanden Alltags- und Konsumgegenstände wie Kaugummibilder Eingang in seine intensivfarbigen Werke. Andererseits verfremdete Lichtenstein diese vordergründigen Objekte durch eine besondere Maltechnik, mit der er statt Farbflächen gleichmäßige Farbpunkte erzeugte. So wurde die künstliche Wirkung seiner großformatigen Bilder wieder verstärkt.

Auf der Frankfurter Buchmesse (10. bis 14. Oktober 2018) ist die Kalendergalerie in der hellen und attraktiven Via der Halle 3 mit etwa 1200 Kalendern aus insgesamt 120 Verlagen auch in diesem Jahr wieder eine echte Attraktion.

Info: "Aus heiterem Himmel 2019". Athesia Kalenderverlag, Unterhaching 2018. Reihe Weingarten. Format: 44 x 34 cm. 14 S., 19,99 Euro.

"Deutschland 2019". Aus der Reihe Weingarten. Format: 44 x 34 cm. 14 S., 19,99 Euro.

"Roy Lichtenstein 2019". Aus der Reihe Weingarten. Format: 46 x 55 cm. 14 S., 38 Euro.