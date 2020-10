Von Noemi Girgla

Haßmersheim. Auf dem Stundenplan der 8b steht heute Erdkunde. Der Aufbau der Erdkruste wird wiederholt, Alfred Wegeners Theorie zur Kontinentalverschiebung besprochen. Dann ist für zehn Minuten Stillarbeit angesagt. 17 Gemeinschaftsschüler der Friedrich-Heuß-Schule in Haßmersheim nehmen ihre Bücher zur Hand, fünf Schüler greifen nach Kopfhörern, weil sie eine Lernbehinderung haben. Denn in der 8b findet inklusiver Unterricht statt.

Die 8b ist eine Kof-Klasse. Die Abkürzung steht für "Kooperative Organisationsform", früher "Außenklasse" genannt. Zu den Schülern der Gemeinschaftschule kommen in mehreren Unterrichtsstunden Kinder der Schwarzbach-Schule, einem sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) der Johannes-Diakonie Mosbach, die aber an der Heuß-Schule unterrichtet werden. Die Kinder brauchen und bekommen in der Kof-Klasse Unterstützung in unterschiedlichen Bereichen: beim Lernen, bei ihrer sozial-emotionalen oder körperlichen und geistigen Entwicklung.

Szenen des Schulalltags. Foto: Girgla

Deshalb steht Erdkundelehrer Georg Elminger gerade auch nicht allein vor der 8b. Die Schüler mit speziellem Förderbedarf werden von Sabine Miethke und Beate Henn während des gesamten Unterrichts begleitet. Die beiden Fachlehrerinnen helfen beispielsweise beim Umgang mit der Schere und verteilen "sprechende Stifte" sowie die dazugehörigen Kopfhörer an die Kinder, die Probleme mit dem Lesen und Schreiben haben. Der Unterricht ist auf jeden Schüler mit seinen entsprechenden Bedürfnissen zugeschnitten.

Eine Gemeinschaftsschülerin will jetzt wissen, was eigentlich der Unterschied zwischen Magma und Lava ist. Romy weiß es. Das scheue Mädchen hat vor vielen Dingen Angst. Die rege Beteiligung am Unterricht gehört jedoch nicht dazu. "Magma heißt es, wenn es noch in der Erde ist, Lava, wenn es austritt." Romy ist Kof-Schülerin.

"Man darf sich den inklusiven Unterricht nicht einseitig vorstellen", betont Susanne Whang. Sie ist Real- und Sonderschullehrerin sowie Klassenlehrerin der 6b. Ebenfalls eine Kof-Klasse. "Beide Seiten profitieren voneinander. Es ist bei Weitem nicht so, dass die Inklusionsschüler den Unterricht stören würden oder ihm gar nicht folgen könnten." Die Pädagogin kennt die Vorurteile, die manche Eltern gegenüber der Unterrichtsform haben. "Die Inklusionsschüler bringen sich mit Gedanken ein, auf die so mancher nicht gekommen wäre, lenken Diskussionen in ganz neue Richtungen", berichtet Whang aus dem Alltag.

Szenen des Schulalltags. Foto: Girgla

Ihre 6b hat an diesem Tag nach der großen Pause Bio. Whang und ihr Kooperationspartner Lennart Vogel fahren einen Wagen voller Äste, Blätter, Farne, Kastanien und anderer Pflanzen des Waldes herein – um die geht es nämlich in der heutigen Stunde. Für die Inklusionskinder sei es wichtig, etwas Handfestes zu haben, etwas, das sie anfassen können, dass der Unterrichtsstoff im wahrsten Sinne des Wortes "begreifbar" wird, erklärt Whang. Auch für die Gemeinschaftsschüler sei das von Vorteil, so prägten sich Inhalte ganz anders ein. Nach der Stunde ziehen sich die Kof-Schüler mit ihren Lehrerinnen zum "IL", dem individuellen Lernen, in einen separaten Raum zurück. Hier wird besprochen, was vom Unterricht hängen geblieben ist, und auch, was noch nicht ganz verstanden wurde.

Alle Fächer könne man nicht inklusiv unterrichten, räumen die Klassenlehrerinnen Whang und Miethke ein, aber etwa 70 Prozent könnten, je nach Unterrichtsstoff, gemeinsam stattfinden. Jeder Schüler verfolge dabei individuelle Lernziele. Aber in Gemeinschaftsschulen werde sowieso auf unterschiedlichen Niveaustufen unterrichtet – das sei schließlich das Prinzip der Schule. Etwa bis zur neunten Klasse blieben die Kinder zusammen, erzählt Whang. Während die Gemeinschaftsschüler auf ihren jeweiligen Schulabschluss hinarbeiteten, sei es für die Kof-Schüler Ziel, später ein selbstständiges und selbstbestimmtes Leben führen zu können. Man lerne also gemeinsam, aber "zieldifferent".

Laut Pressestelle des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg wurden im Schuljahr 2019/20 insgesamt rund 3400 Schülerinnen und Schüler im Land in kooperativen Organisationsformen unterrichtet. Zwölf von ihnen besuchen die Friedrich-Heuß-Schule.

Ulrike Fessler arbeitet am Institut für Sonderpädagogik an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg. Zu ihren Arbeitsschwerpunkten gehören auch Kooperation und Inklusion. "Die Kof ist grundsätzlich ein gutes Modell", meint sie. Jedoch werde damit in ihren Augen mehr Integration als Inklusion gefördert. "Die Kinder und Jugendlichen bleiben im Rahmen einer Kof Schüler und Schülerinnen des SBBZ. Daneben steht die sogenannte gruppenbezogene Lösung, bei der alle – Kinder und Jugendliche mit und ohne Förderbedarf – Schüler und Schülerinnen der allgemeinbildenden Schule sind. Bei der Kof werden zwei Parallelsysteme gekoppelt. Diese werden dadurch jedoch auch aufrecht erhalten. Das kann gut klappen bei Schulen, die kleine Klassen haben. Denn in der Kof wechselt eine Klasse eines SBBZ mit all ihrer Ressource an eine allgemeinbildende Schule. Erst die Vereinbarung zwischen den beteiligten Schulen entscheidet dann darüber, wie viel gemeinsamer Unterricht stattfindet – oder eben auch nicht. Der Vorteil der Kof ist die Möglichkeit, dass durchgängig mehrere Lehrpersonen in der Klasse sind. Diese Möglichkeit gibt es bei der inklusiven gruppenbezogenen Lösung nicht."

Szenen des Schulalltags. Foto: Girgla

Die Parallelsysteme machen sich auch in einem weiteren Punkt bemerkbar: "Solange die Kinder als Kof-Schüler gelten", erklärt Steven Reres, Schulleiter der Schwarzbach-Schule, "können sie einen angestrebten Hauptschulabschluss nur extern absolvieren. Beispielsweise an der Friedrich-Heuß-Schule."

Damit hat man dort schon Erfahrungen gemacht. Ein Schüler aus der 8b habe sich so gut entwickelt, dass er aus der Kof in die reguläre Gemeinschaftsschule wechseln konnte. Nun arbeite er auf seinen Hauptschulabschluss hin, erzählt Schulleiterin Kerstin Neunecker-Weis: "Zum Glück durfte er in der 8b bleiben, denn sonst wäre diese recht drastische Umstellung für ihn von jetzt auf gleich erfolgt." Auch wenn der Junge nun kein Förderprogramm mehr erhält, sei er eben doch daran gewöhnt und es sei gut, dass ab und an einer nach ihm schauen könne.

Fragt man die 6b, ist der Tenor: "Wir finden es cool, dass wir eine Inklusionsklasse sind. Dadurch haben wir Umgang mit Kindern, mit denen wir sonst wahrscheinlich keinen hätten." Die Schüler lernen, auf die Bedürfnisse der anderen Rücksicht zu nehmen. Neunecker-Weis erzählt, dass die Schüler bei einer Feueralarmübung explizit darauf geachtet hätten, dass auch eine Mitschülerin im Rollstuhl nicht zurückgelassen wurde. Sie seien eben zu einer richtigen Klassengemeinschaft zusammengewachsen.

"In der Grundschule ist inklusiver Unterricht einfacher", meint Susanne Whang. Da seien nicht so viele Kollegen in einer Klasse, die Absprachen seien leichter. Das Fachlehrerprinzip an weiterführenden Schulen mache die individuelle Förderung der Kinder schwieriger, jedoch nicht unmöglich. Wenn die baulichen Gegebenheiten stimmten, sei Inklusion in jeder Schulform möglich, ist sie überzeugt. Doch daran scheitert es häufig. Viele Schulen haben ein Platzproblem und es müsste viel investiert werden, um sie behindertengerecht umzubauen.

Damit ist auch Richard Zöller vertraut. Er unterrichtet Geschichte, Deutsch und Wirtschaft am Auguste-Pattberg-Gymnasium (APG) in Neckarelz, hat aber auch schon Schüler mit Behinderungen an der Schwarzbach-Schule unterrichtet. Das Pattberg-Gymnasium betreibe schon lange "zielgerichtete Inklusion", betont er. Sprich: Schüler mit einer körperlichen Behinderung, Autismus oder Sinnesbeeinträchtigungen hätten schon oft ihr Abitur gemacht. Jedoch sei der Unterricht dabei stets auf das gleiche Ziel ausgerichtet gewesen – das Abitur. Seit der Änderung des Schulgesetzes 2015 stehe nun aber die "zieldifferente Inklusion", also gemeinsamer Unterricht mit unterschiedlichem Lern-Ziel, im Mittelpunkt. So wie er an der Friedrich-Heuß-Schule praktiziert wird. Für eine Schulart wie das Gymnasium, die Heranwachsende auf die Herausforderungen eines Studiums vorbereiten soll, ist das nicht immer leicht umzusetzen, und bedarf mitunter großer Überzeugungsarbeit.

In Zöllers Augen gibt es jedoch drei Schritte, die Inklusion auch am Gymnasium voranbringen können, ohne die bewährte Schulform dabei gänzlich zu revolutionieren. Er selbst hat damit bereits gute Erfahrungen gemacht.

An erster Stelle stehe, ein längerfristiges, nachhaltiges Projekt auszuarbeiten. So wurde an seiner Schule für die neunte Klasse die Unterrichtseinheit "Menschen mit Behinderung" eingeführt und wird seit zehn Jahren jedes Jahr von den Schülern erarbeitet und präsentiert. Anschließend können diese dann die Einrichtungen der Johannes-Diakonie besuchen.

Der zweite Schritt sieht den Abschluss einer Bildungspartnerschaft vor. Eine solche besteht auch zwischen dem APG und der Johannes-Diakonie. Einmal im Jahr fahren die Gymnasiasten mit Schülern der Schwarzbach-Schule gemeinsam auf Skifreizeit, es gibt aber auch Projekte, die man gemeinsam angeht. So erarbeiteten beispielsweise Schüler eines Seminarkurses im Rahmen eines Wirtschaftswettbewerbs die Geschäftsidee, Blumendünger auf Kaffeesatzbasis herzustellen. Die Umsetzung des Konzepts und die Produktion übernahmen dann Schüler der Schwarzbach-Schule. Während die Seminarkursler ihre Wirtschaftskenntnisse vertieften, lernten die Schwarzbachschüler Maßeinheiten und ordentliches Abwiegen. Im Laufe der Zusammenarbeit lernten die Heranwachsenden, einander zu akzeptieren und auch Freundschaften entwickelten sich.

An dritter Stelle steht für Zöller das gegenseitige Kennenlernen im Schulalltag. Er fordert dabei zwar keinen komplett gemeinsamen Fachunterricht. Für wichtig hält er aber, dass die Kinder sich auf dem Pausenhof begegnen, eventuelle Hemmschwellen abgebaut werden. Dafür müssten sie aber an derselben Schule unterrichtet werden. Beispielsweise in Kof-Klassen. Im Mittelpunkt müsse das Kennenlernen stehen – bei paralleler Unterrichtsführung. Daraus könnten sich gegebenenfalls mit der Zeit auch gemeinsame Unterrichtseinheiten entwickeln. Die Kommunikation zwischen den Lehrkräften der jeweiligen Schulformen sei dabei ausschlaggebend.

"Wir brauchen eine kontinuierliche und gut überlegte Schulentwicklung", ist Zöller überzeugt. "Schnellschüsse, die Bewährtes in Frage stellen und dadurch zu Missverständnissen sowie zusätzlichen, hohen Belastungen für die Kolleginnen und Kollegen führen, haben wir in den letzten Jahren genug gehabt. Nichtsdestoweniger scheint es mir wichtig, dass die intensive Kooperation zwischen Gymnasium und schulischen Einrichtungen für Schüler mit Behinderung weiterentwickelt und praktiziert wird." Hierzu sei viel Engagement notwendig – und ein nicht zu unterschätzendes Maß an Idealismus.

Zurück an der Friedrich-Heuß-Schule neigen sich die Schulstunden ihrem Ende zu. Die Kinder schwatzen durcheinander, ob schon mal einer einen Vulkanausbruch gesehen oder den Schlehdorn erkannt hätte. Das hat keiner – weder Gemeinschafts- noch Kof-Schüler. Für sie gehört der inklusive Unterricht längst zum Alltag. Sie haben ihre Mitschüler, ob mit oder ohne Beeinträchtigung, längst akzeptiert. Nur eine Schattenseite habe diese Form des Unterrichts, gesteht man dann doch. Dadurch dass nicht ein Lehrer sondern gleich drei in der Klasse seien, werde man bei allem erwischt, was man während des Unterrichts nicht dürfe. Sechs Augen sehen schließlich viel mehr als zwei ...

DIE AUTORIN

Noemi Girgla

ist seit Januar 2019 in der Lokalredaktion Mosbach. Dort stößt die 34-Jährige immer wieder auf Geschichten, die endlich einmal erzählt werden müssen.