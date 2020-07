Von Benjamin Auber

Stolze 145 Meter ragt "Gerd" in den Himmel. Ägypten und der Sudan beobachten voller Sorge die Satellitenbilder. Der bange Blick richtet sich nach Äthiopien. Dort wird diese riesige Talsperre gebaut: der Grand Ethiopian Renaissance Dam, kurz "Gerd". Ein Jahrhundertbauwerk für den ostafrikanischen Staat – und Grund für den derzeit größten Wasserkonflikt weltweit.

Nach zehn Jahren Bauzeit sind – obwohl nicht fertig – die Äthiopier nun in der Lage, einen Teil des Blauen Nils zu stauen und wollen damit noch im Juli beginnen. Doch das Füllen des Reservoirs ist heikel. Denn je schneller dies passiert, desto weniger Wasser würde in den Sudan und nach Ägypten fließen. Über 100 Millionen Menschen profitieren vom Niltal, könnten aber verdursten, wenn Äthiopien die Schotten dichtmacht. Ein Staudamm als Symbol der Stärke.

Lebensader: Im Hochland von Äthiopien bei Gish Abay entspringt der Blaue Nil. Der Zusammenschluss mit dem Weißen Nil erfolgt in Khartum, der aber nur rund ein Sechstel der Wassermenge seines Pendants führt. Foto: dpa​

Diese Stärke kommt jedoch noch nicht bei der Bevölkerung an, denn die Äthiopier leben weiterhin in ärmlichen Verhältnissen und überwiegend ohne Stromanschluss. Das soll "Gerd" ändern: Energie fürs ganze Land – und zwar 100 Prozent klimaneutral. Äthiopien könnte damit sogar zum größten Stromexporteur von Afrika werden.

In Abkommen von 1929 und 1959 wurden den damals von Großbritannien kontrollierten Ländern Ägypten und Sudan fast das gesamte Nilwasser zugesichert. Ägypten entwickelte sich am Nildelta. Äthiopien war als Quellenland der Lebensader isoliert. Mit "Gerd" hat sich die Lage gedreht: Jetzt sitzt das bettelarme Äthiopien am längeren Hebel und kann – am Oberlauf des Nils gelegen – den Wasserhahn beliebig ab- und aufdrehen.

Zimperlich geht Äthiopien mit Freund und Feind nicht um. Denkt man an die Grenzstreitigkeiten mit Eritrea oder die Niederschlagung von Protesten mit mehr als 200 Toten in der Hauptstadt Addis Adeba nach der Ermordung des beliebten Sängers Hachalu Hundessa vor zwei Wochen. Horrende Kosten (circa fünf Milliarden US-Dollar) belasten den Staatshaushalt, obwohl chinesische Banken Turbinen und die elektrische Ausstattung (1,8 Milliarden US-Dollar) übernehmen. Zweifel an Ministerpräsident Abiy Ahmed wachsen.

Die Anrainerstaaten des Blauen Nils streiten seit über 20 Jahren. "Der Konflikt war vorprogrammiert. Vor allem für die Ägypter, die 95 Prozent ihres Frischwassers aus dem Nil speisen. Das ruft Kriegsrhetorik hervor", sagt Tobias von Lossau, Wasserexperte bei der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik. Teile der ägyptischen Regierung kokettierten schon mit einer Bombardierung der Talsperre. Die ägyptische Tageszeitung "Al-Masry Al-Youm" fragte kürzlich sogar: "Ist Krieg eine Option?"

Obwohl eine Übereinkunft aus dem Jahr 2015 festlegt, dass alle Seiten darauf achten werden, den jeweils anderen Parteien nicht zu schaden, ist das Misstrauen groß. Streitpunkte sind weiterhin, was bei einer anhaltenden Dürre passiert, ob es festgelegte Wassermengen für Ägypten und den Sudan gibt und wie Streitigkeiten beigelegt werden sollen. Eine externe Schlichtungsstelle hat Äthiopien abgelehnt. "Wir werden sehen, dass die Drohkulisse aufrecht erhalten wird, aber von einer kriegerischen Eskalation gehe ich nicht aus. Dafür sind die Voraussetzungen einfach nicht gegeben", sagt von Lossau.

Ägypten sei militärisch nicht in der Lage, einen Krieg aus dieser Entfernung zu führen. Zudem sei eine Bombardierung des Damms gefährlich, weil eine Flutwelle Tausende Zivilisten das Leben kosten könnte. Zudem bestehe die Gefahr von Racheakten aus Äthiopien. "Ägypten wird nicht riskieren, dass der Nil vergiftet wird. Damit wäre seine Lebensgrundlage zerstört", so von Lossau. Auch die internationale Gemeinschaft habe ein Auge darauf, zumal Äthiopien ein wichtiger Partner im Kampf gegen die somalische Terrormiliz al-Shabaab ist.

Bereits Ende der 80er Jahre hieß es von Wissenschaftlern und der UN, Wasser werde künftig wertvoller als Gold oder Öl sein, Kriege um die letzten Tropfen der Erde unausweichlich. Es müssen aber nicht immer die größeren Konflikte zwischen Staaten sein, auf lokaler Ebene wird in allen Teilen der Welt heftig ums Wasser gerungen.

In Kenia beispielsweise kämpfen bis unter die Zähne bewaffnete Nomadenvölker um Wasserstellen, die ihr Überleben als Viehzüchter sichern. "Wir haben in den letzten Jahren gesehen, wie Viehzüchter bäuerliche Gemeinschaften massakrierten und wie Bauerngemeinschaften Vergeltung übten", sagt Charles Iceland, Projektleiter am World Resources Institute. Besonders in dürren Landstrichen wird das Wasser zur Waffe, wie bei der Terrormiliz IS. Die Islamisten nahmen 2016 wichtige Talsperren in Syrien und im Irak ein. Damit waren sie in der Lage, nicht nur bewusst bestimmte Regionen zu fluten, sondern eben auch auszutrocknen – mit potenziell fatalen Konsequenzen für die Bevölkerung.

Ein Treiber, der das Wasser noch wertvoller machen könnte, ist der Klimawandel, der Süßwasserreserven schrumpfen lässt. Entscheidend ist nicht nur die rasante Entwicklung der Weltbevölkerung, sondern auch die Übernutzung, wie in Spanien, dem Gemüsegarten Europas, wo der extensive Anbau Wassermangel hervorruft. Ganz zu schweigen von der Wasserverschmutzung in unterentwickelten asiatischen Ländern. Hinzu kommt der steigende Wasserverbrauch pro Kopf. "Fleischerzeugung verbraucht unheimlich viel Wasser. Wenn künftig viel mehr Menschen Zugang dazu haben, können wir uns ausmalen, was das für die Wasserressourcen bedeutet", sagt Tobias von Lossau.

Nicht nur deswegen steht das Thema Wasser, vor allem bei den von Dürre betroffenen Ländern, oft oben auf der Agenda. "In den Staaten mit tropischen Temperaturen ist die Überlebensnot groß. Da ist Wasser wichtiger als Nuklearsprengköpfe", meint von Lossau. Je größer die Hitze, desto mehr können auch westliche Industriestaaten darunter leiden. Die Hitzesommer 2018 und 2019 waren erste Vorboten für mögliche Dürreperioden in Deutschland, wie das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung bestätigt. Teilweise mussten die Bauern Felder vertrocknen lassen, um die Trinkwasserversorgung nicht zu gefährden.

Auch wenn die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Konflikte um Wasser künftig zunehmen werden, glaubt Tobias von Lossau an Kooperation: "Letztendlich müssen wir alle an einem Strang ziehen, um die Ressource Wasser, auch in guter Qualität, dauerhaft zu sichern. Wir sehen auch, dass Staaten eher kooperieren, anstatt sich zu blockieren." Ein leuchtendes Beispiel ist die Flussgebietskommission in Westafrika. Sie regelt alle Fragen rund um den Senegal, ein 1086 Kilometer langer Strom, der die senegalesisch-mauretanische Grenze markiert. Sämtliche Angelegenheiten rund um den Fluss werden im gemeinsamen Interesse der ehemaligen französischen Kolonien Senegal, Mauretanien und Mali geregelt. Und selbst die verfeindeten Atommächte Pakistan und Indien halten sich trotz aller Unstimmigkeiten strikt an den Indus-Wasservertrag von 1960, welcher die Wasserverteilung festschreibt; er gilt als eine der robustesten Wasserkooperationen weltweit, vor allem, weil beide Länder vom Indus stark abhängig sind.

In Äthiopien soll "Gerd" bis Ende August 2020 rund 4,9 Milliarden Kubikmeter Wasser auffangen, Mitte 2021 könnten dann die ersten beiden Turbinen starten. Alle 16 Maschinen sollen im Jahr 2029 endgültig in Betrieb gehen, wenn der Stausee vollgelaufen ist. Das "Spiel" mit dem Wasser fängt gerade erst so richtig an.