Von Sabine Ludwig

Gao. Denis W. zeigt auf seinen Arm mit dem dunklen Kreuz. An anderer Stelle ist ein Rosenkranz tätowiert. "Ich trage meinen Glauben auf der Haut", betont der in Zweibrücken stationierte Fallschirmjäger. Ich bin sehr religiös." Das war nicht immer so. Ein Anschlag 2011 in Afghanistan habe sein Leben verändert. Was genau während der Patrouille im Norden des Landes passierte, will der Soldat nicht erzählen. Denis überlebte. "Danach habe ich mein Leben Revue passieren lassen." Und er fand zum Glauben.

Angst hat der in der Niederauerbach-Kaserne in Zweibrücken Stationierte nicht. "Man muss schon viel Pech haben, um gleich zweimal Opfer eines Anschlages zu werden", sagt er zu Militärseelsorger Marius Merkelbach. Beide sind jetzt stationiert in Gao, im Norden Malis, und gehören als Deutsche zur UN-Mission Minusma. 12.000 Angehörige der internationalen Streitkräfte helfen den malischen Behörden, für die Sicherheit des Wüstenstaates zu sorgen. Die beiden gehören zu den rund 1000 Deutschen, die im Camp Castor stationiert sind.

Bis 2010 war Mali ein beliebtes Reiseland. Es gab das Dogon-Land im Osten mit seinen unzähligen Höhlenwohnungen und der kulturellen Besonderheit des Dogon-Volkes. Seit 1989 gehört diese Region zum Weltkulturerbe. Die Große Moschee von Djenné ist ein Juwel. Das große sakrale Lehmgebäude gilt als Höhepunkt der sudanesisch-sahelischen Architektur in Mali. Wegen der politisch angespannten Situation bleiben heute die Gäste aber aus. Tourismus gibt es kaum mehr in dem westafrikanischen Land.

Militärseelsorger Merkelbach vor der Feldkirche im Camp Castor. Vertrauen auf Gott ist vielen Soldaten wichtig. Foto: Enric Boixadós

Der Konflikt begann Ende 2011 im Norden. Bürgerkriegs-Milizen aus Libyen suchten Zuflucht in der Region. Hinzu kam, dass im Januar 2012 die Volksgruppe der Tuareg begann, für ihre Unabhängigkeit und gegen den malischen Staat zu kämpfen. Es folgten radikale Islamisten, die die Region für sich einnehmen wollten. Ziel heftiger Kämpfe war die legendäre Wüstenstadt Timbuktu, die von den Dschihadisten und Angehörigen terroristischer Gruppierungen angegriffen und teilweise zerstört wurde. "Heute ist es für Touristen viel zu gefährlich, durchs Land zu reisen. Leider kann auch ich die Orte nicht mehr besuchen, an denen ich früher gelebt habe", sagt Afrikamissionar Pater Josef Stamer, der seit fast 50 Jahren in Mali zu Hause ist.

Wie eine Trutzburg mit drei Kilometern Mauer und Stacheldraht ragt das deutsche Feldlager aus dem roten Sand. Einen Steinwurf entfernt liegt die einst blühende Stadt Gao, die heute nur noch mit Patrouillen besucht werden kann. Temperaturen um die 40 bis 48 Grad gehören zum Alltag. Soldatenleben im Extrem.

Das Mandat für die Bundeswehr in Mali geht bis Mai 2019. Die Verlängerung ist so gut wie sicher. Denn Frieden wird es hier so schnell nicht geben. Dazu hatte Kanzlerin Angela Merkel Anfang des Jahres erklärt, dass Deutschland zwischen 2017 und 2020 rund 1,7 Milliarden Euro für die Entwicklung der Sahelstaaten ausgeben werde.

Pfarrer Merkelbach mag Begegnungen mit den Soldatinnen und Soldaten. Deshalb ist er auch viel auf den staubigen Straßen des Wüstencamps unterwegs. Zu Fuß. Überall gibt es ein "Hallo", ein "Wie geht’s?", ein "Alles gut?". Er trifft die, die vor den Containern mit den Arbeitseinheiten eine kurze Pause machen und schaut auch direkt in den Büros vorbei. Es ist heiß, rund 40 Grad und die schattigen Plätze unter den Tarnnetzen im "Garten" der Castor-Bar, sind begehrt. "Im Einsatz läuft einem keiner weg", schmunzelt er.

Kontingentführer Aslak Heisner. Foto: Enric Boixadós

Es ist Sonntagmorgen. Während sich der katholische Militärpfarrer auf die Messe in der kleinen Feldkirche vorbereitet, hat Michl R. gerade eine Nachtschicht hinter sich. Jetzt blinzelt der Ansbacher in die sengende Sonne. Sein Haar ist noch feucht. "Zwei Minuten Duschen, mehr ist nicht drin. Wenn jemand zuviel von dem Nass verbraucht, wird das Wasser abgestellt." Harter Alltag. Strenge Regeln.

Der UN-Mission in Mali gilt als die derzeit gefährlichste weltweit. Aber: "Mali ist nicht Afghanistan", betont Kontingentführer Aslak Heisner. "Jeder Einsatz ist anders, die Konflikte sind vielschichtig: Die Ursachen unterscheiden sich und natürlich auch die Herausforderungen vor Ort. Aber mit Blick auf meine Erfahrungen kann ich auch feststellen, dass das Engagement der Bundeswehr in allen Einsatzgebieten den Menschen immer Hoffnungen gegeben hat. Dazu haben wir unseren Beitrag geleistet."

Die deutschen Soldaten haben die Aufgabe, der UN-Mission Aufklärungsergebnisse zur Verfügung zu stellen. Dazu fahren sie auch in die umliegenden Dörfer, um mit den lokalen Autoritäten zu reden. Informationen werden gesammelt über Nahrungsmittelsicherheit oder Nahrungskrisen, zur Infrastruktur der Dörfer, über bewaffnete Gruppen, Terrormilizen und die allgemeine Sicherheitslage.

Der Fürther Stefan J. koordiniert fünf Rettungsteams. Für den Fall der Fälle. Anfang 2018 gab es einige Angriffe auf Konvois. Im April schlug eine von drei abgefeuerten Raketen in der Nähe des UN-Camps in Gao ein. Es gab glücklicherweise weder Verletzte noch Tote. Auch in das UN-Camp bei Timbuktu haben insgesamt neun Selbstmordattentäter versucht, einzudringen. Sie wurden abgewehrt.

Soldat Denis W. hat sich das Kreuz nach einem Anschlag in Afghanistan tätowieren lassen.

Bei einem Anschlag mit Verletzten gilt die 10-1-2-Regel: In zehn Minuten muss Erste Hilfe durch Kameraden vor Ort erfolgen, innerhalb der ersten Stunde muss die Behandlung durch einen Arzt geschehen, der mit dem Hubschrauber eingeflogen wird, und binnen zwei Stunden muss die chirurgische Versorgung in einem Militärkrankenhaus erfolgen. Szenario für den Ernstfall.

Bis jetzt verliefen die Einsätze glimpflich. "Wir hatten drei Verletzte, die aufgrund der großen Hitze kollabierten. Einmal kam einer unserer Diensthunde in die Rettungsstelle, auch ihm hatte das Wüstenklima zugesetzt. Die Veterinärin und das Notfallteam haben ihn runtergekühlt. Er konnte nach einer Stunde die Rettungsstelle auf allen vier Pfoten wieder verlassen." Im Camp gibt es mehrere Schutz- und Sprengstoffhunde, für die die hohen Temperaturen eine Herausforderung sind.

Morgen früh steht wieder eine Patrouille an: In gepanzerten Fahrzeugen fahren die Soldaten hinaus, in die Wüste, in die Hitze und wenn es erforderlich ist, gehen sie auch mal zu Fuß, den Blick auf den flimmernden Horizont gerichtet. Und mit dem Bewusstsein, dass überall Gefahren lauern können. Manche sieht man, manche nicht.

Für diesen Fall hat Seelsorger Merkelbach die runden Medaillons mit dem Heiligen Michael, dem Schutzpatron der Soldaten, parat, die er allen Beteiligten in die Hand drückt. Es sind kleine Rituale mit großer Wirkung und dem festen Glauben, dass ein Anschlag, wie ihn Denis W. erleben musste, gar nicht erst passieren wird.