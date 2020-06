Von Hans-Ulrich Fechler

Die Corona-Krise lässt es in der Gerüchteküche kräftig brodeln. Gurgeln mit heißem Wasser reiche, um die Viren abzutöten, wird da etwa verbreitet. Oder: Das Inhalieren einer Kochsalzlösung mache immun. Oder: Die Lungenkrankheit werde durch die Luft übertragen, aber Zwiebeln würden Abhilfe schaffen. Außer solchen noch recht harmlosen "Naturheilkundlern" und "Medizinmännern" machen sich aber auch bösartige Verschwörungstheoretiker ans Werk.

Nicht nur, dass Flüchtlinge die Krankheit eingeschleppt haben sollen, auch behaupten sie etwa, die mit der Epidemie einhergehende Wirtschaftskrise sei von der Bundesregierung bewusst gesteuert worden, um Hausbesitzer zu ruinieren und so Wohnraum für Flüchtlinge zu schaffen. Ein Gerücht aus dem neofaschistischen Kochbuch, die Regierung betreibe einen "Austausch der Bevölkerung".

In der Politik verhält es sich nicht anders. Die Führung des von der Pandemie heftig heimgesuchten Iran beschwichtigt die Bevölkerung nicht nur. Sie behauptet obendrein, bei der Epidemie handele es sich um eine gezielte Attacke des amerikanischen Militärs. Die Grenzen zwischen Gerücht und Lüge, Manipulation und Propaganda sind eben fließend, wie auch die politische Instrumentalisierung der Krankheit durch türkischen Präsident Recep Tayyip Erdogan zeigt. Regierungstreue Medien am Bosporus behaupten mit einem deutlich antisemitischen Zungenschlag, es handele sich um einen biologischen Krieg, geführt von einer "zionistischen Terrororganisation" gegen Länder wie Italien, um von den Turbulenzen an den Börsen zu profitieren.

Alexander Lukaschenko, der seit Jahren mit diktatorischen Vollmachten regierende Präsident Weißrusslands, spielt die Pandemie herunter, spricht von einer "Psychose" und hat auch gleich aus dem Hinterhalt agierende anonyme Dunkelmänner im Verdacht: Die Psychose spiele jemandem in die Hände und solle einem anderen schaden, ließ er in wolkigen Worten verlautbaren. Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro kann ebenfalls nicht anders, als Freund-Feind-Schemata an die Pandemie anzulegen. Er spricht von "Hysterie" und hat auch gleich China als Schuldigen ausgemacht, was zu ernsten diplomatischen Verstimmungen mit Brasiliens Haupthandelspartner geführt hat. Ein brasilianischer Politologe meinte, Bolsonaro gehe es darum, in der Krise ein Feindbild zu schaffen. Er wolle den Eindruck vermitteln, es handele sich nicht um eine Pandemie, vielmehr um einen Krieg zwischen Kommunismus und westlichem Kapitalismus.

Gerüchte kursieren, seitdem der Mensch zur Sprache gefunden hat. Über den Ursprung der Immunschwächekrankheit Aids gab es so nie völlig verstummte Gerüchte, nach dem "9/11"-Anschlag auf die Zwillingstürme in New York machen bis heute Verschwörungstheorien die Runde. Der Einfluss des Gerüchts auf den Gang der Weltgeschichte ist nicht zu unterschätzen. So trugen Gerüchte über die Verschwendungssucht und das angeblich sexuell ausschweifende Leben der Königin, der verhassten Österreicherin Marie Antoinette, nicht unwesentlich zur Französischen Revolution bei. Und Theodor W. Adorno definiert in den "Minima Moralia" kurz und knapp: "Der Antisemitismus ist das Gerücht über die Juden."

Krisen und Kriege befeuern die Gerüchteküche zusätzlich. In ihrer Ansprache zur Corona-Krise hat Kanzlerin Angela Merkel nicht versäumt zu betonen: "Glauben Sie keinen Gerüchten, sondern nur den offiziellen Mitteilungen, die wir in viele Sprachen übersetzen lassen."

Das Gerücht ist eine Macht, und es verbreitet sich nicht unähnlich einer Seuche. Das hat keiner so schön beschrieben wie kurz vor Christi Geburt der römische Dichter Vergil. In seiner "Aeneis" nimmt er eine Liebelei seines Helden mit Dido, der Königin von Karthago, zum Anlass, einen Exkurs über Fama, das Gerücht, in seine Schilderung der Irrfahrt des Aeneas einzuschieben. Als nämlich der gute Ruf der Königin zerstört ist, begeht sie Selbstmord. Vergil nennt Fama "eine grässliche Göttin" und "ein fürchterliches Ungeheuer", das zunächst schüchtern am Boden krieche, sich dann aber riesengroß in die Luft erhebe. Dieses Ungeheuer schlafe nie, habe tausend wachsame Augen, tausend Zungen, Mäuler und gespitzte Ohren. Sogar große Staaten versetze es in Angst und Schrecken, wenn es Wahres mit Erlogenem mische und zäh an seinen Erdichtungen festhalte. "Ein Übel, das so schnell ist wie kein anderes", nennt Vergil das Gerücht. Seine Macht beziehe es aus seiner Schnelligkeit, und indem es sich verbreite, gewinne es an Kraft hinzu. Wer würde bei dieser Beschreibung heute nicht an das Internet denken?

In der Tat bringt das Netz zwar die Chance einer weltweiten Demokratisierung. Es hat aber auch, vor allem durch die Anonymität der Nutzer, vielfachem Missbrauch, ungeahndet bleibenden Straftaten von Beleidigungen bis hin zu Morddrohungen und eben der Verbreitung von Gerüchten und Verschwörungstheorien Tür und Tor geöffnet. Der Philosoph Martin Heidegger war Öffentlichkeit, Demokratie und Medien bekanntlich nicht wohlgesonnen. Nicht von ungefähr gibt es daher gewisse Parallelen zwischen Vergils Beschreibung der Fama und einem "Das Gerede" überschriebenen Paragrafen in seinem Buch "Sein und Zeit". An einer "völligen Bodenlosigkeit", an "Gerede und Geschreibe" im "Weiter- und Nachreden" übt Heidegger hier Ende der 1920er Jahre Kritik und sieht im Gerede eine "Verfallsform des Daseins", zugehörig zum "Man", sprich: einer entindividualisierten Massengesellschaft.

Tatsächlich sind die Medien, selbst seriöse Medien, nicht gefeit, Fake News zu verbreiten, wie der Fall Relotius beim "Spiegel" gezeigt hat. Wie aber lässt sich Wahrheit von Lüge unterscheiden? Auf Platon und Aristoteles geht die nahezu zweieinhalbtausend Jahre unangefochten gültige Definition der Wahrheit als Übereinstimmung von Sachverhalt und Aussage über diesen Sachverhalt zurück. Wer also sagt, wie es ist, der sagt die Wahrheit. Nur, wie ist es? Und wer sagt die Wahrheit, der "Medizinmann" oder der Arzt? Beide, Platon wie Aristoteles, erkennen die Wahrheit der Wissenschaft, also dem Experten, zu.

Wie der Schuster sich darauf versteht, Schuhe herzustellen und zu reparieren, so der Arzt darauf, die Gesundheit zu erhalten und wiederherzustellen, lautet eine von Platon herangezogene Analogie. Nur sind sich Platon und Aristoteles nicht einig darin, welcher Wissenschaft der Rang einer Leitwissenschaft zuzuerkennen ist. Für Platon ist es die Mathematik, für Aristoteles die Biologie. An beiden Wissenschaften orientieren sich im Augenblick die Politiker bei ihren Entscheidungen in der Corona-Krise: An der Mathematik zur Beobachtung des exponentiellen Wachstums der Epidemie, an der Biologie und Medizin, indem sie Virologen als Experten hinzuziehen.

Nun hat die traditionelle Wahrheitsdefinition noch einen weiteren Haken. Lange glaubte nicht nur die Religion, sondern auch Philosophie und Wissenschaft, dass es eine objektive und absolute Wahrheit gebe – unabhängig von Zeit, Raum und subjektiven Voraussetzungen. Dieser Glaube ist inzwischen dahin, zumindest zutiefst erschüttert. "Wahrheit" ist interessengeleitet, ist relativ, begrenzt und nie für immer und ewig gültig. Dass "Wahrheit" gebunden ist, bezeugt gerade die Politik, wenn es wesentlich darum geht, Interessen durchzusetzen. So sagte die Philosophin Hannah Arendt, "dass es um die Wahrheit in der Politik schlecht bestellt ist, niemand hat je die Wahrhaftigkeit zu den politischen Tugenden gerechnet". In der Corona-Krise besteht das politische Interesse jedoch allein darin, Menschenleben zu retten und das Gesundheitswesen, das Wirtschaftssystem und letztlich das gesamte Gemeinwesen vor dem Zusammenbruch zu bewahren.

Aber auch die Wissenschaften haben viel von ihrem einstigen Renommee eingebüßt. Es ist noch nicht lange her, dass Meteorologen und andere Wissenschaftler über der Frage zerstritten waren, ob es eine von Menschen herbeigeführte Erderwärmung gibt oder nicht. Inzwischen werden Politiker wie US-Präsident Donald Trump, die diese mittlerweile anerkannte Tatsache immer noch leugnen, wohl eines Tages von der katastrophalen Entwicklung selbst widerlegt werden, wie auch die derzeitigen Leugner der Corona-Epidemie, die sie als "Psychose" oder "Hysterie" bagatellisieren, in nicht allzu ferner Zukunft wohl schmerzhaft vom Gegenteil überzeugt werden.

Die Virologen in Deutschland haben aber kein Interesse daran, die Menschen hinters Licht zu führen. Sie geben offen zu, dass sie noch viel zu wenig über das Virus wissen. Solches Eingeständnis schafft mehr Vertrauen als ein vorgeschütztes Wissen, bloß um die Menschen zu beruhigen. Die recht abstrakte Wahrheitsdefinition von der Übereinstimmung zwischen Sachverhalt und Aussage unterschlägt nämlich sehr persönliche und individuelle Voraussetzungen der Wahrheit: Wahrheit setzt nämlich Redlichkeit bei dem Aussagenden voraus. Ebenso unabdingbar ist das Vertrauen in den Wahrheitsgehalt einer Aussage. Sender und Empfänger, Sprecher und Hörer müssen einander auf Augenhöhe begegnen.