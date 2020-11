Von Roland Mischke

Als Christian Vollmann (45) aus seinem gemütlichen Dorf nahe Erlangen nach Berlin zog, erwartete er dort ruppige Leute. Der Start-up-Gründer wollte auf seine Art die Anonymität der Großstadt durchbrechen. In dem Blockgebäude, in das er mit seiner Familie einzog, klingelte er an allen Türen. Er sagte "Hallo", nannte seinen Namen und Beruf und stellte sich als neuer Nachbar vor. "In manchen Gesichtern sah ich Fragezeichen", erinnert er sich. "Die lösten sich aber sofort auf, als klar war, dass ich nichts verkaufen oder wie ein Zeuge Jehovas missionieren wollte. Manche fanden es toll, dass ich mich gemeldet hatte, bei einigen Nachbarn saß ich eine Stunde auf der Couch bei angeregten Gesprächen.

Laut einer Studie der TU Darmstadt haben 35 Prozent der Bürger in Deutschland keine nachbarschaftlichen Kontakte. Jeder Zweite hielt mit Bewohnern im selben Haus oder Kiez noch nie ein Schwätzchen. Aber irgendwann möchte man doch wissen, wer die Nachbarn sind. Das Marktforschungsinstitut Emnid ermittelte im Auftrag der Immobilienfirma Vonovia per Umfrage, dass Deutsche sich zu 69 Prozent durchaus ein gutes Verhältnis zu den Nachbarn wünschen.

In digitaler Zeit ist das einfacher geworden: In den sozialen Medien kann man sich mit Benachbarten austauschen. Plattformen sind in der Pandemie nicht mehr Parallelwelten, sie können das reale Leben unterstützen wie nie zuvor. "Bedrohliche Entwicklungen", sagt Anna Becker vom Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung (VHW), "wecken im Menschen das Bedürfnis nach Zusammenhalt, um einer gefühlten Hilflosigkeit entgegenzutreten."

Der Klingler an Nachbartüren, Christian Vollmann, begann 2015 die Plattform "nebenan.de" aufzubauen. Es ist eines von mehreren Nachbarschaftsprojekten, die anfangs lokal, inzwischen bundesweit agieren, um Menschen zusammenzubringen. Sie tun das mit starken Kooperationspartnern wie dem Deutschen Städtetag, dem Kuratorium Deutsche Altenhilfe, Ortskrankenkassen und unter der Schirmherrschaft des Familienministeriums. So kommt es zu dem, was Soziologen "kollektive Wirksamkeit" nennen.

Entwickelt haben die Netzwerke professionelle Helfer, die damit Geld verdienen. Sie nennen sich "nextdoor.de", "nachbarschaft.net" oder eben "nebenan.de", das inzwischen Marktführer ist. Vor der Coronakrise ging es um Angebote zu Skatrunden, Tauschläden, Flohmärkten, Gemeinschaftsgärten, Spazier- oder Jogginggruppen, organisierten Kinderfahrten zu Kita und Schule, Spiele-Nachmittagen, Hunde-Sitting, Fußballturnieren, Schatzsuchen oder Computerhilfe. Die Initiativen sind vielfältig und gehen überraschend weit, bis zum gesellschaftlich-kulturellen Austausch via Internet. Die eigene Wohnung bleibt der Rückzugsort, ansonsten mischt man gern mit im Nachbarschaftskarussell. "Das Geschenk der Hilfe wird gleichsam bezahlt mit Gegengeschenken", erklärt Walter Siebel, Soziologieprofessor an der Universität Oldenburg. Die Zauberformel heiße "höfliche Distanz".

Christian Vollmann ist Kommunikationsexperte, arbeitete in den USA. Bevor er "nebenan.de" gründete, erfand er die Partnervermittlung eDarling, die an der New York Stock Exchange gehandelt wurde. Inzwischen hat er sie verkauft. "Ich habe gelernt, dass das Matching von Menschen ganze Gruppen energetisiert", sagt er. "Sie begegnen sich, weil sie ähnliche Themen beschäftigen, Lösungsansätze suchen und mit anderen zusammen sein wollen." Er führt Beispiele an: "Viele wollen wissen, wie Lebensmittel zu retten sind, um sie nicht wegzuwerfen. Also tauschen oder verschenken. Wer eine Bohrmaschine nur für ein paar Löcher in seiner Wohnung braucht, kann sich den Kauf des teuren Geräts ersparen – er leiht es sich bei Nachbarn. Am wichtigsten sind aber, das ist unsere Erfahrung, dass Nachbarn angenehme Kontakte haben. Einsamkeit, sagen Wissenschaftler, wirke wie das Rauchen von 15 Zigaretten am Tag. Sehr schädlich."

Inzwischen beschäftigt Vollmann 70 Mitarbeiter, unter dem Label nebenan.de haben sich bundesweit mehr als 8000 Netzwerke gebildet, mit 1,8 Millionen Nutzern. Und jeden Monat werden es mehr. Inzwischen beteiligt sich der Burda-Verlag an der Plattform. Nutzer können sich nur mit ihrem Klarnamen anmelden, die Kommunikation ist für Außenstehende nicht einsehbar. Sie zahlen als Förderbeitrag mindestens einen Euro, im Schnitt 3,50 Euro, manche überweisen pro Monat zweistellige Summen.

Die wichtigste Einnahmequelle ist inhabergeführtes Gewerbe wie Gastronomen, Einzelhändler, Handwerker, Freiberufler und andere, die in der Gegend angesiedelt sind. Sie dürfen Kiezbewohnern Dienstleistungen anbieten, aber nicht in private Posts der Teilnehmer schauen. Das hilft in der Pandemie den lokalen Dienstleistern besonders.

Inzwischen bietet nebenan.de Städten und Kommunen kostenpflichtige Lösungen mit kommunalen Akteuren an. In Hannover und Berlin sind Stadtbezirksverwaltungen beteiligt, die für die Dienste bezahlen. Das soll forciert werden, weil es für das Unternehmen am meisten einbringt. So wurde im Hunsrück für den Ort Neuerkirch eine Dorf-App eingerichtet, über die Informationen zu Schützenverein, Feuerwehr und gemeindlicher Arbeit bekannt gemacht werden. Gemeinderat Georg Vollrath lobt "die Plattform zur Stärkung der lokalen Gemeinschaft".

Für die anstehende Advents- und Weihnachtszeit werden unter dem Klick weihnachten.nebenan.de kreative Begegnungsformen angeregt, "die trotz Corona für ein starkes Gemeinschaftsgefühl sorgen" sollen. Digitales Geschenkebasteln, Weihnachtssingen vom Balkon, Winterspaziergänge mit Abstand oder Nachbarschaftswichteln. Auf der Nachbarschaftsplattform werden Weihnachtsbeiträge veröffentlicht, "die durch ein besonderes Design hervorgehoben werden". Das spricht sich herum in anderen Regionen und wird Nachahmer haben. "In zehn Jahren könnten wir zehn Millionen User haben", glaubt Christian Vollmann.