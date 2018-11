Von Stefan Kern

Unter Science Fiction Autoren ist es längst Standard: Die Kommunikation per Telepathie. Unter Fans des Genres herrscht Konsens darüber, dass Gedankenlesen der endgültige evolutionäre Entwicklungsschritt ist. Ob die Natur tatsächlich diesen Weg beschreitet, ist offen. Sicher ist dagegen, dass die Menschen nicht warten: Technik soll die Hirnschranke überwinden. Computer, die unsere Gedanken lesen können - ist das die Zukunft?

Nils Birbaumer

Wie weit die Forschung bereits ist, wird klar, wenn man dem Neurowissenschaftler Nils Birbaumer nach Italien folgt. Hier versucht er, einem jungen Mann wieder zum Sprechen zu verhelfen. Nicht mit Logopädie, sondern mittels Gedankenübertragung. Der 39-Jährige Fabio leidet an der Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose. Er ist gefangen in seinem Körper, kann nicht sprechen, sich nicht bewegen und keine Art von Signal von sich geben. Sein Gehirn funktioniert dagegen wie bei einem Gesunden. Er kann hören und riechen und bekommt mit, was um ihn herum geschieht. "Bewusstsein in einer leblosen Hülle", beschreibt es Birbaumer.

Der Neurowissenschaftler, der sich mit den Verknüpfungen des menschlichen Gehirns beschäftigt, hatte eine bahnbrechende Idee: Er wollte sich Zugang zu Fabios Gehirn verschaffen, mit Hilfe eines Computers dessen Gedanken sichtbar machen und für uns in Sprache übersetzen. Denn Denken, das ist im Grunde eine biochemisch-elektrische Reaktion, die man per Infrarotlicht beobachten kann. Plump könnte man sagen: Ein Gehirn wird beim Gedanken an "Ja" anders durchblutet, als bei dem Gedanken an "Nein". Und genau das führte zum Durchbruch.

Birbaumer ist es als erstem Menschen gelungen, mit komplett eingeschlossenen Menschen in Kontakt zu treten. Eine medizinische Sensation und für die Patienten eine Erlösung. Für Birbaumer ist Letzteres der Antrieb. Er ist überzeugt, dass auch Menschen mit Depressionen, Zwangsstörungen und Gewaltfantasien geholfen werden kann.

Zugleich ist dem Wissenschaftler aber klar, dass seine Forschung anderen Zielen dienen könnte. "Leider hat die Menschheit noch keine Dummheit ausgelassen", sagt er. Es ist das Dilemma, das Friedrich Dürrenmatt bereits 1961 mit seinem Buch "Die Physiker" umriss: Wie weit und vor allem wie schnell darf die Wissenschaft voran gehen? Und wie umfassend muss die Verantwortung der Wissenschaft für den Fortbestand der Menschheit verstanden werden? Denken, so Dürrenmatt, werde immer gefährlicher.

Birbaumer weiß, was sich der Silicon Valley-Unternehmer Elon Musk mit seiner Firma "Neuralink" oder "Facebook" zum Ziel gemacht haben: Die Gehirne der Menschen in einer gigantischen "Hirncloud" zu vernetzen, so dass am Ende alles mit Gedanken zu steuern ist. Texte ins Smartphone oder das Tablet zu denken, macht das Leben sicher einfacher. Aber umgekehrt könnte es auch ein Einfallstor in unser Gehirn sein. Da bekäme der Begriff "Virus" eine ganz neue Bedeutung.

Miriam Meckel, „Mein Kopf gehört mir – Die schöne neue Welt des Brainhacking"

Genau in dieses Spannungsfeld stößt die Herausgeberin der Wirtschaftswoche Miriam Meckel mit ihrem Buch "Mein Kopf gehört mir". Und zwar durchaus mit Wohlwollen des Neuroforschers Birbaumer, der im Missbrauch der Technik eine enorme Gefahr sieht.

Meckel warnt vor der Büchse der Pandora namens "Brain-Hacking". Immer mehr würden Menschen dem "Gott der Selbstoptimierung" folgen. Schon länger sei das beim Körper der Fall und nun würde auch das Gehirn ins Visier der Selbstverbesserer geraten. Dabei würde im Hintergrund stets das Versprechen von mehr Effizienz, mehr Erfolg und Anerkennung und damit auch von einem glücklicheren Leben lauern. Das Gehirn als ökonomische Ressource, die es zu verbessern gilt.

Klingt verlockend: Schließlich ist bekannt, dass selbst intelligente und begabte Menschen nur einen Bruchteil ihrer Hirnkapazität nutzen können. Meckel lässt aber keinen Zweifel daran, dass der Grat zwischen Selbstoptimierung und Selbstbeschädigung schmal ist. "Im Gehirn steckt der Kern unserer Persönlichkeit. Das Gehirn zu manipulieren heißt, die Persönlichkeit zu manipulieren." Schon in der Grundannahme vom Gehirn als effektive und vor allem steigerbare Produktivkraft steckt für Meckel ein Widerspruch. Denken ist in ihren Augen ein hochkomplexer, manchmal chaotisch anmutender Prozess, der linear nicht steuerbar sei.

Doch diese Gehirneffizienz-Industrie könnte gravierende Nebenwirkungen haben. Bestehe im Neuro-Kapitalismus doch die Gefahr, dass eine Art Gehirnprekariat entstehe: Eine Kluft zwischen denen, deren Hirn optimiert wurde und denen, die sich das nicht leisten konnten. "Wenn pures Menschsein zum Überlebensnachteil wird, haben wir ein Problem."

Dabei zeigt sich Meckel nicht besonders zuversichtlich, dass solch eine Zukunft vermieden werden kann. "Technologischer Fortschritt, der das Leben angenehmer macht, setzt sich durch." Und aus den Widerständigen würden die Abgehängten. Bisher galt, das Sein bestimmt das Bewusstsein. In Zukunft, das befürchtet Meckel, könnte gelten: Das Bewusstsein bestimmt das Sein.

Von da an sei es zur amorphen Masse der Cyborgs (aus der Serie "Enterprise") oder der orwellschen Gedankenpolizei aus dem Buch "1984" nicht mehr weit. Was passiert mit unserem Zusammenleben, wie verändert sich Demokratie und unsere freiheitliche Grundordnung, wenn potenziell jeder (auch unliebsame oder oppositionelle) Gedanke mit dem PC auslesbar wird?

Aber vielleicht sei dieser Schritt so maßgeblich, dass es dieses Mal anders komme. Die Autonomie über unseren Kopf, als Kreativraum, Privatsphäre des Denkens und Refugium des Bewusstseins, so die streitbare Publizistin, sei so grundlegend für eine anständige Zivilisation, dass sich das Wichtige gegen das Angenehme erstmals durchsetzen könnte.

Thorsten Havener " Die Geheimnisse der nonverbalen Kommunikation"

Weitaus analoger nähert sich diesem Themenbereich der bekannte Experte für nonverbale Kommunikation, Thorsten Havener. Er macht deutlich, dass Gedanken bereits heute, ganz ohne Bits und Bytes, gelesen werden können. Erforderlich seien: Empathie, Konzentration und genaue Beobachtung. "Körpersprache haben wir alle gelernt." Verlernt hätten wir dagegen, darauf zu achten.

"Weit geöffnete Augen bedeuten zwar fast immer, dass jemand mehr Informationen will", bedacht werden müsste aber immer der Kontext. "Für echtes Verständnis braucht es viel Einfühlungsvermögen weitaus mehr, als eine auswendig gelernte Liste von Gesten." Aber wer sich darauf einlasse und der nonverbalen Kommunikation genau so viel Bedeutung beimesse wie der verbalen, der lerne den Anderen besser und vor allem umfassender zu verstehen.