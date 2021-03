Von Alex Wenisch

Warum ist der Himmel blau? Wie kommen die Löcher in den Käse? Und wer malt die Streifen in die Zahnpasta? Fragen, die sich schon Generationen von Kindern gestellt haben. Bei ihrer Beantwortung hilft seit 50 Jahren ein Klassiker des deutschen Fernsehens: Am 7. März 1971 liefen die Lach- und Sachgeschichten samt Maus erstmals über die TV-Schirme. 25 Fakten und Geschichten, die sie rund um die Maus vielleicht noch nicht wussten.

01 Die Titelheldin trägt ihr müllautofarbenes Orange mit Nonchalance, spricht nicht, seufzt manchmal – aber die Maus klimpert geräuschvoll mit den Augen. Erzeugt wird das Geräusch mit Kastagnetten.

02 Laufen gelernt haben die Figuren im Übrigen bei Isolde Schmitt-Menzel (Entwurf) Friedrich Streich (Animation).

03 Am Anfang gehörte die Sendung gar nicht der Maus. Als "Lach- und Sachgeschichten für Fernsehanfänger" startete das Magazin. Erst im Januar 1972 wurde der Nager zum Namensgeber. Der blaue Elefant wurde 1975 engagiert, die gelbe Ente kam 1987 dazu.

04 Ach, beinahe hätte es die Maus ja gar nicht zum Titelhelden geschafft. Anfangs war auch noch ein Nilpferd im Rennen. Doch das konnte seine Beine nicht zu Stelzen ausfahren oder mit seinem Schwanz seilspringen.

05 Ein schönes Spiel, das nie langweilig wird: Erraten, in welcher Sprache der Vorspann der Sendung wiederholt wird. Manchmal kommt sie einem bekannt vor ("das war Dänisch"), meistens versteht man aber nur Spanisch. Seit 1973 startet die Sendung bilingual; die Premiere war auf Italienisch.

06 "Maus-Zeit" ist immer sonntags gegen 9:25 Uhr in der ARD. Inzwischen schalten Woche für Woche rund zwei Millionen Zuschauer ein – dabei sind 73 Prozent älter als 14 Jahre, das Durchschnittsalter liegt sogar bei über 40.

Stars der Sendung: Alexander Gerst. Foto: ARD

07 Maus und Elefant haben auch prominente Fans: Astronaut Alexander Gerst zum Beispiel. Möglicherweise, verrät der 44-Jährige, seien die Sachgeschichten mit ausschlaggebend gewesen für sein Studium der Geophysik. Seine Lieblingssachgeschichte sei jene über Kernspaltung gewesen – mit Hunderten Mausefallen in einem Raum.

08 Die knallharte Erfolgsformel der Sendung: Man setzt auf die kindliche Neugier, auf harte, journalistisch recherchierte Fakten plus bunte Unterhaltung. Und auf eine Prise Nostalgie.

09 Klar, die Maus ist schlau. Schon 1997 wurde sie zum Ehrendoktor (Doktor humoris causa) der Uni Essen ernannt. Ganz ohne Plagiatsverdacht. Eine Promotion, die ihr niemand mehr nehmen kann. 2019 verlieh der Bundespräsident der Maus einen "Mausverdienstorden".

10 Das vom Westdeutschen Rundfunk (als gezielte Konkurrenz zur "importierten "Sesamstraße") produzierte Programm revolutionierte das gesamte Kinderfernsehen. Die jungen Zuschauer wurden nicht mehr nur mit Fantasie- und Märchenwelten unterhalten, sondern – typisch 70er Jahre – in kindgerechten Beiträgen mit dem Alltagsleben konfrontiert. Das kam nicht bei allen Zuschauern gut an. Pädagogen war die Sendung zu schnell geschnitten, die Kirche fand den Sendeplatz am Sonntagvormittag nicht förderlich, weil Kinder im Gottesdienst sitzen sollten.

Stars der Sendung: Armin Maiwald. Foto: ARD

11 Obwohl natürlich ein ganzes Team hinter der Maus steht, ist Armin Maiwald der "Kopf" der Sendung. Er ist seit Anfang an dabei, hat 2500 Sendungen selbst produziert und gestaltet auch heute, mit 81 längst im Opa-Alter, jede Sendung mit. Armins erste Sachgeschichten hießen: "Brötchen", "Milch" und "Ei".

12 Anfangs kamen die Sachgeschichten noch ohne Erklärung aus. Erst in der zweiten Staffel, die gedreht wurde, wurden einzelne Kommentare gesprochen. Der erste Satz, der in der "Sendung mit der Maus" fiel, war: "Hier soll eine Autobahn gebaut werden."

Stars der Sendung: Christoph mit dem grünen Pulli. Foto: ARD

13 Christoph Biemann erlebt auch die ein oder andere Geschichte. Aber er spricht nie. Stattdessen kommentiert die Radiomoderatorin Evi Seibert, früher sprach Elke Heidenreich.

14 Gibt es überhaupt ein Thema, das die "Maus" uns noch nicht erklärt hat? Von Aalfang bis Zwiebelturm gibt es Tausende Kurzfilme – auch online. Insgesamt 3320 Sachgeschichten, 3928 Lachgeschichten und 597 Maus-Spots.

15 Welchen Einfluss die Maus-Macher haben, wundert sie selbst ab und zu. Ein Beitrag zur Frage, warum sich Geschenkband kräuselt, wenn man mit einer Schere drüber geht, brach mal einen Gelehrtenstreit unter Beteiligung von Universitäten vom Zaun. Ein anderes Mal versuchte ein Kind, das erlernte Wissen aus einem Film über Champagner-Herstellung zu Hause anzuwenden. Die Folge war eine Explosion in der Küche, es musste renoviert werden.

16 Peter Lustig, eigentlich bekannt aus "Löwenzahn", hatte 1972 seine ersten Auftritte bei der Maus; in Einspielern mit dem Titel "Peter und Atze".

17 Mit über 100 nationalen und internationalen Filmpreisen wurde die Maus überhäuft, darunter der Grimme-Preis, die Goldene Kamera, der Bambi und der deutsche Fernsehpreis.

18 Der WDR konnte die erfolgreiche Kindersendung in mehr als 100 Länder verkaufen. Selbst in Japan zwinkert sie den Kindern zu.

19 Seit 2005 kommt auf Arte die französische Ausgabe: "La souris souriante", Die lächelnde Maus.

20 Die berühmte Eröffnungsmelodie – von Hans Prosegga komponiert – erreichte 1996 mit der Stefan-Raab-Nummer "Hier kommt die Maus" Platz 2 der deutschen Single-Charts.

21 Bereits 1998 wurde die Maus auf einer Briefmarke verewigt. Auch zum diesjährigen Runden gibt es eine 80-Cent-Sondermarke.

Stars der Sendung: Shaun das Schaf. Foto: ARD

22 Im Laufe der Jahre kamen weitere Helfer hinzu. Bereits 1972 zeigte sich erstmals "Der kleine Maulwurf". Auch "Käpt’n Blaubär" und "Der kleine Eisbär" (1991/92) sowie seit 2007 "Shaun das Schaf" gehören zu den Stars. Lange bereicherte auch Janosch mit dem Tiger und dem Kleinen Bär das Programm.

Stars der Sendung: Der Tiger und der Kleine Bär. Foto: ARD

23 Die meist gestellte Kinderfrage hat "Die Sendung mit der Maus" 2005 gesucht. Auf Platz eins landete: "Warum ist der Himmel blau?"

24 Eine der aufwendigsten Sachgeschichten war die Klärung der Frage: "Was macht Vitamin C in unserem Körper?" Drei Jahre lang wurde wissenschaftlich experimentiert, um den Vorgang unter einem Spezialmikroskop filmen zu können. Das hatte vorher noch keine Kamera eingefangen. Die Dreharbeiten dauerten zwei Tage.

25 "Die Geburtstagssendung mit der Maus – Hallo Zukunft!" ist am morgigen 7. März (ARD, 9 Uhr) die 2309. Ausgabe. Schon heute Abend (20.15 Uhr) läuft "Frag doch mal die Maus – Die große Geburtstagsshow" im Ersten.