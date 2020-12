Von Daniel Schottmüller

Tübingen. Der Feind sitzt im eigenen Land. So lautet zumindest die Ferndiagnose des israelischen Historikers Yuval Harari. Aus Tel Aviv zugeschaltet, beschrieb der Bestseller-Autor im November während eines Interviews, was ihm beim Blick auf die USA Sorgen bereitet: "Mir als Außenstehendem fällt auf, dass sich die Amerikaner untereinander stärker hassen und fürchten als irgendjemanden sonst."

Hintergrund Der Schweizer Psychologe Udo Rauchfleisch konstatiert in "Spektrum der Wissenschaft", dass leider nichts dafür spreche, dass der Mensch ein friedliebendes Wesen ist. Stattdessen spricht er vom "arttypischen Aggressionspotential", welches in uns schlummert und jederzeit durchbrechen kann. "Offensichtlich besteht in uns ein Bedürfnis, Feinde in der Außenwelt zu definieren, gegen die wir – [+] Lesen Sie mehr Der Schweizer Psychologe Udo Rauchfleisch konstatiert in "Spektrum der Wissenschaft", dass leider nichts dafür spreche, dass der Mensch ein friedliebendes Wesen ist. Stattdessen spricht er vom "arttypischen Aggressionspotential", welches in uns schlummert und jederzeit durchbrechen kann. "Offensichtlich besteht in uns ein Bedürfnis, Feinde in der Außenwelt zu definieren, gegen die wir – vermeintlich legitim – aggressive Impulse richten können", schreibt der Psychologe. Bereits Kinder im Vorschulalter hätten eindeutige Vorstellungen davon, wie ein Feind auszusehen habe: "Er muss anders als man selbst sein, sich durch äußerliche Merkmale wie Kleidung oder körperliche Anomalien von dem gerade erst aus dem Umfeld abgeleiteten Menschenbild unterscheiden." Diese Art von Schwarz-Weiß-Denken helfe schon Drei- bis Sechsjährigen dabei, ihre Gefühlswelt zu regulieren, ihren Ängsten und Ohnmachtsgefühlen entgegenzuwirken. Abschütteln lasse sich das schwer: Auch Erwachsene würden zu Entweder-Oder-Denken neigen.

Klar, schon vor 50 Jahren hätten sich Demokraten und Republikaner nicht gerade gut leiden können. Und doch gab es den gemeinsamen Feind da draußen: "Beide Parteien hatten damals größere Angst vor den Russen als vor dem politischen Gegner im eigenen Land", schilderte Harari. Genau das hat sich grundlegend geändert, glaubt der Intellektuelle. "Heute sind die Demokraten überzeugt davon, dass ihre Art zu leben in Gefahr ist, sollten die Republikaner an der Macht sein – und umgekehrt." Das Problem: "Man kann keine Demokratie haben, wenn man glaubt, dass es echte Feinde im eigenen Land gibt." Eine so tief gespaltene Gesellschaft laufe auf eine Revolution oder eine Diktatur zu, so die Prognose des Historikers. Panikmache?

Bret Easton Ellis schlägt in die gleiche Kerbe. Der berühmt-berüchtigte Autor von "American Psycho" sieht die Polarisierung in den USA schon so weit fortgeschritten, dass die jeweils eine politische Seite den Sieg der anderen nicht mehr als Resultat des demokratischen Prozesses akzeptieren kann. Das Land fühle sich an wie eine debile Schulklasse: "Die Schüler, die die Klassensprecher-Wahl verloren haben, schmeißen alles, was sie in die Finger bekommen können, nach vorne, um den Klassensprecher doch noch irgendwie zu Fall zu bringen."

Bei dieser Beschreibung werden Erinnerungen an die vergangenen Wochen wach, in denen Donald Trump und seine Unterstützer alles taten, um Manipulationen bei der jüngsten Präsidentschaftswahl herbeizureden. Dass die eigene Niederlage legitim wahr, konnten viele nicht eingestehen. Aber halt: Easton Ellis zog seinen Klassenzimmer-Vergleich nicht etwa im Dezember 2020, sondern bereits ein ganzes Jahr zuvor.

Der Autor – schwul, liberal, jemand, der in seinem Erwachsenenleben fast ausschließlich Demokraten gewählt hat – erinnerte in seinem Buch "Weiß (Kiepenheuer und Witsch) daran, dass es eben nicht nur Konservative sind, die mit Übertreibungen und Unterstellungen die Gegenseite bekämpfen. Eine große Zahl progressiv eingestellter Amerikaner sei immer noch felsenfest überzeugt, dass "der orangene Hitler" die Wahl 2016 nur gewinnen konnte, weil Wladimir Putin nachgeholfen hat.

Jener Putin, der über Videos verfügt, auf denen Trump mit Moskauer Prostituierten zu sehen ist, die auf sein Hotelbett urinieren. Zugegeben, das klingt gaga. Genauso gaga wie rechte Verschwörungstheoretiker, die darauf beharren, dass Barack Obama in Kenia geboren wurde und Hillary Clinton einen Sex-Handels-Ring leitet. Easton Ellis bilanziert: Jeder steckt in der eigenen Blase fest und nimmt die Gegenseite nur verzerrt war. Diese wird – je nach Präferenz – als rassistisch oder radikal sozialistisch eingestuft.

Die Dämonisierung politischer Rivalen scheint immer extremere Formen anzunehmen. Foto: dpa

Der Begriff Blase ist im Bezug auf diese aktuelle Art von Schwarz-Weiß-Denken kein Zufall. 2011 beschrieb der Aktivist Eli Pariser in "Filterbubble", dass das Internet seine Nutzer nur noch mit Meinungen konfrontiere, die eigene Überzeugungen verstärken. Von Algorithmen kuratiert, bekämen Nutzer nur noch die Informationen zugespielt, die ihre persönliche Haltung bestätigen. Widersprüchliches werde weitestgehend ausgeblendet. Soweit die Theorie. Aber können Filterblasen, in denen der Nutzer wohlig-warm von den Inhalten umwabert wird, die ihm gefallen, wirklich aus Landsleuten Feinde machen? Anders gefragt: Wie kommt der Hass ins Spiel?

Der Tübinger Professor für Medienwissenschaft Bernhard Pörksen glaubt nicht, dass die große Gereiztheit, die Harari und Easton Ellis in den USA wahrnehmen, im Inneren separater Filterblasen entsteht. Im Gegenteil: "Wir kommen uns im digitalen Dorf unerträglich nahe, können einander eben gerade nicht, in unseren abgeschlossenen Filterblasen hockend, ausweichen", betont der Medienwissenschaftler in einem Interview mit dem "Tagesspiegel".

Was wir digital erleben, sei die permanente Konfrontation mit anderen Ansichten. Pörksen nennt das den Filterclash. Es sei ganz so, als lebe man in einem belagerten Tal. Die konstante "Feindberührung" polarisiere die Menschen. Sie erzeuge ein Gefühl von Aggression – aber auch: das Bewusstsein eines fragilen Fundamentalismus, wie man es aus den Beschreibungen von Bret Easton Ellis und Yuval Harari herauslesen kann. Letzterer wird von Pörksen ganz gezielt kritisiert: "Was bleibt, wenn man das Sterben der Demokratie verkündet? Nur die Flucht in den Fatalismus und eine apokalyptische Eskalationsrhetorik."

Statt selbst zu einer Überhitzung des Kommunikationsklimas beizutragen, ermutigt der Tübinger jeden dazu, sich für die Herausforderungen des Internetzeitalters zu rüsten - in den USA und überall: "Analysiere deine Quellen! Prüfe erst, publiziere später! Höre immer die andere Seite!" Und genauso wichtig: "Mache ein Ereignis nicht größer als es ist!"