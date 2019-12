Von Joachim Klaehn

Dietmar Hopp ist gut gelaunt. Die Weihnachtszeit wird er im engsten Familienkreis in Walldorf verbringen, nach den Feiertagen geht es wie jedes Jahr in die Wärme Floridas. Das Phänomen "Rentner-Blues" kennt der 79-Jährige nicht. Hopp ist unverändert aktiv, beschäftigt sich in seinem Büro im Golfclub St. Leon-Rot leidenschaftlich mit seiner Stiftungsarbeit. Im RNZ-Exklusivinterview beantwortet Hopp alle Fragen – zur eigenen Hopp-Stiftung, zu seinen Projekten, zum Klimawandel, zu Greta Thunberg, Innovationen der TSG Hoffenheim, zum Führungswechsel bei SAP, zu seinem Leben, Alltag und den Zukunftsplänen.

Dietmar Hopp, wenige Tage bis Weihnachten: Kann man sich so bei Ihnen vorstellen, Familie, Baum, Geschenke, Festessen, Besinnlichkeit?

Seit wir Enkel haben, verzichten meine Frau und ich auf einen eigenen Tannenbaum, aber mein Sohn wohnt mit seiner Familie gerade über die Wiese und dort steht dann selbstverständlich auch ein schöner Baum. So, wie es früher war. Wir verbringen einen schönen Abend bei einem guten Essen, und wir schauen in glückliche Kinderaugen.

Sind Sie ein gläubiger Mensch? Also traditionell christlich denkend …

Ich glaube, dass es da etwas gibt, was dieses Gesamtuniversum ausmacht. Irgendwann ist es entstanden, diese Zusammenhänge überschreiten aber unsere Vorstellungen. Und ich denke schon, dass mein Leben durch Nächstenliebe und Aufrichtigkeit geprägt ist.

Nehmen die Anfragen, gerade an Sie oder Ihre Stiftung, in der Vorweihnachtszeit überproportional zu?

Nein, das ist nicht saisonal bedingt. Anfragen und Briefe kommen das ganze Jahr hindurch in hoher Zahl. Aber natürlich gibt es gerade sehr viel zusätzliche Weihnachtspost.

Können Sie über Weihnachten und auch zum Jahreswechsel mal richtig abschalten, etwa in Naples/Florida?

Leider nein. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, die vielen Zuschriften auch zu beantworten. Ich mache das auch gerne, aber diese Arbeit nimmt unheimlich viel Zeit in Anspruch. Es kommen auch viele Geschenke, dabei wäre es mir lieber, wenn sie an arme Menschen gehen würden. Aber die Leute meinen es ja gut.

Weihnachten 2009 haben Sie mal gesagt: "Ich werde jetzt 70 und nehme mir vor, 2010 vieles zurückzudrehen." Hat das in den vergangenen zehn Jahren denn ganz gut funktioniert?

Nicht im Entferntesten. Ich habe mir jetzt wieder einiges vorgenommen, wenn ich 80 werde, zum Beispiel keine Rede mehr zu halten. Aber ich bin schon wieder rückfällig geworden, weil es im Juli eine Auszeichnung geben wird, für die ich mich natürlich auch entsprechend bedanken möchte. Ich halte mich keineswegs für unersetzlich, aber es ist schwierig den Söhnen zu sagen, kommt, übernehmt ihr das mal alles. Die Antwort ist dann: ,Papa, du bist noch so fit, mache es noch, solange es geht.‘ Und ich kann nicht behaupten, dass es nicht mehr geht. Ich fühle mich noch ganz gut und darüber bin ich froh.

Worüber können Sie sich vor lauter Lachen auf die Schenkel klopfen?

Bei Loriot. Wenn ich seine Videos anschaue, dann lache ich immer wieder lauthals. Kennen Sie den Film, in dem der Mann in seinem Sessel ständig sagt: ,Ich will doch nur hier sitzen!‘ Sensationell! Oder den, in dem das Ehepaar am Tisch sitzt, und er sagt: ,Berta, das Ei ist hart!‘ Herrlich! Aber ich kann auch wegen anderer Dinge lachen: Wenn die TSG oder die Adler Tore schießen zum Beispiel.

Und was bringt Sie auf die Palme?

Ignoranz und Borniertheit. Wenn Menschen behaupten, es gibt keinen Klimawandel und man braucht keinen Klimaschutz, dann kann ich nur den Kopf schütteln. Solche Menschen haben einfach nicht verstanden, um was es geht. Es geht nicht um meine oder ihre Zukunft, sondern um die Zukunft unserer Jugend und Kinder. Die Jugend ist dafür auf die Straße gegangen. Diese Freitagsdemonstrationen waren gut und wichtig. Als Aufruf, als Wacheffekt, waren sie notwendig. Die Kinder sollten aber jetzt wieder in die Schule gehen, der Protest müsste nun in eine neue Phase übergehen.

Was halten Sie von Greta Thunberg?

Ihr Einsatz war schon außergewöhnlich. Sie hat viel bewegt und angestoßen. Zuletzt aber sah sie sehr müde aus. Das Mädchen wird überstrapaziert. Nichtsdestotrotz war es notwendig darauf hinzuweisen, dass Abermilliarden Tonnen an CO₂ vom Menschen in die Luft geblasen werden und wir jetzt handeln müssen. Natürlich produziert auch ein Vulkanausbruch CO₂ in Mengen, aber das ist ja nicht an der Tagesordnung. Es ist ein menschengemachter Klimawandel und dem müssen wir entgegenwirken.

Ihre Stiftung existiert seit Dezember 1995 und hat bis dato fast 800 Millionen Euro in unterschiedlichste Projekte gesteckt. Was treibt Sie da so unermüdlich an? Was ist wortgetreu sinnstiftend?

Zunächst möchte ich erklären, was mich dazu bewogen hat, die Stiftung zu gründen. Wenn man so reich geworden ist wie ich, dann hat man einfach die Verpflichtung, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Der Gesellschaft, die mir diesen beruflichen Erfolg ermöglicht hat. Es ist an so vielen Stellen bitter nötig, Menschen zu unterstützen. Dann habe ich damals einfach das Grundgesetz verändert. Eigentum verpflichtet, steht da drin. Ich habe es erweitert in: ... Reichtum noch viel mehr! Ich habe immer noch so viel Geld übrig, dass ich mir ein schönes Leben machen kann, dass meine Kinder und Enkel versorgt sind. Allerdings arbeiten auch meine Söhne sehr viel. Was mich antreibt, sind die Rückmeldungen, die ich erhalte. Briefe von Eltern, von so vielen Betroffenen. Eines der ersten Projekte waren Bestrahlungen von Tumoren in der Kinderklinik. Zu der Zeit musste noch toleriert werden, dass bei Bestrahlungen Kollateralschäden entstanden, weil die Zielgenauigkeit der alten Bestrahlungsgeräte nicht ausreichend war. Durch die Anschaffung neuer, zielgenauerer Geräte, aus Mitteln meiner Stiftung, wurde der bestehende Mangel behoben. Und da haben mir ganz viele Eltern dankbar Briefe geschrieben, weil ihre Kinder gerettet werden konnten.

Was berührt Sie zutiefst?

Kennen Sie das Babyscreening? Das ist eines meiner Lieblingsprojekte. Es wird ein Tropfen Blut aus der Ferse des Kindes genommen, der wird analysiert, und aus ihm kann man schließen, ob eine von derzeit noch 17 schlimmen Krankheiten in den Genen des Kindes steckt. Manche Krankheiten treten ganz früh auf, darum wird es bereits am dritten Lebenstag getestet, und man kann mit Diäten oder anderen Therapien viele dieser Krankheiten in Schach halten. Da wird den Kindern und deren Eltern unsagbares Leid erspart. Auch unsere Unterstützung des Kindertumorzentrums (KiTZ) in Heidelberg erfüllt mich mit großem Stolz. Der Krebs bei Kindern unterscheidet sich erheblich von dem bei Erwachsenen. Für die gibt es auch ein breites Spektrum an Tabletten, Chemotherapien und anderem. Die Industrie geht dorthin, wo am meisten Geld zu verdienen ist. Bei der Krebs-Behandlung von Kindern sieht das noch ganz anders aus. Bei krebskranken Kindern hat man im Lauf der Zeit die Sterberate auf 20 Prozent gesenkt, doch da stagniert sie seit zehn Jahren. Jetzt hat man sich zum Ziel gesetzt die Überlebensrate auf 95 Prozent zu bringen, was natürlich ein Riesenerfolg wäre. Dieses ambitionierte Projekt kostet natürlich eine Menge Geld, das unter anderem meine Stiftung aufbringen wird. Auch das Hospiz in Wiesloch ist eine Herzensangelegenheit für mich. Das haben wir damals für rund acht Millionen Euro in einem alten Bierkeller gebaut. Ich habe mir nicht wirklich vorstellen können, wie das werden wird. Aber wenn sie die Briefe lesen würden, die mich von dort erreichen, dann können sie das kaum fassen. Da schreiben Menschen, die dort am Sterben sind, von den glücklichsten Tagen in ihrem Leben. Das hängt aber nicht nur von der Infrastruktur ab, sondern vor allem von dem sehr einfühlsamen Personal. Eine wundervolle Einrichtung, in der Menschen in Würde sterben können.

Bei Ihrem sozialen und gesellschaftlichen Engagement spannen Sie den Bogen von der Kindheit/Jugend bis ins hohe Alter. Fehlen Ihrer Meinung nach an der Jahreswende 2019/2020 generationen-, geschlechts- und sozialübergreifendes Miteinander und Empathie?

Unser Engagement reicht von der Wiege bis zur Bahre, ja. Das ist gerade in diesen Zeiten nötig, in denen das Miteinander nicht ausreichend ausgeprägt ist. Eine Vielzahl der Menschen sind Egoisten, die nur auf sich oder ihr Umfeld schauen und nicht an andere denken. Dabei mache ich keinen Unterschied zwischen Arm und Reich. Man kann auch durch Zuwendung und Empathie helfen.

Was können die Jungen von den Alten lernen – und umgekehrt die Alten von den Jungen?

Man ist nie zu alt, um zu lernen. Es wird natürlich für die Alten etwas anstrengender von den Jungen zu lernen. Mit der modernen Kommunikationstechnik vernünftig umzugehen, ist sicher ein Feld. Für mich war es nicht so schwierig, weil ich im Berufsleben mit Software zu tun hatte, aber ansonsten sind Menschen in meinem Alter da doch eher auf Hilfe angewiesen. Die Jungen werden geprägt von ihren Eltern, und wenn sie Glück haben, haben sie vernünftige Eltern, die weiterdenken, nicht nur an sich selbst. Und wenn die Jungen klug sind, dann gehen sie ihren Weg, sollten sich aber den Erfahrungen und Ratschlägen der älteren Generation nicht verschließen.

Was die Armen von den Reichen? Und umgekehrt?

Es gibt zu viele Reiche, die tatsächlich nur an ihr Geld denken und bereit sind ins Ausland zu ziehen, weil sie hier mehr Steuern zahlen sollen. Dafür habe ich kein Verständnis, weil letztlich die Gesellschaft darauf angewiesen ist. In vielen Ländern ist die Spendenfreudigkeit viel ausgeprägter als bei uns. Es ist hier zwar Gottseidank besser geworden, aber es ist immer noch nicht ausreichend.

Gesundheit ist unser höchstes Gut – das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen (NCT), inklusive des Kindertumorzentrums (KiTZ), liegt Ihnen besonders am Herzen, der Kampf gegen Krebs, Prävention, Diagnostik, Therapie und Forschung ist Ihnen unfassbar viel Geld wert. Was ist da Ihre Ur-Antriebsfeder, ja vielleicht sogar Ihre Mission? Gibt es persönliche Hintergründe?

Die Stiftungs-Gründung war letztlich auch motiviert von der Vorstellung: Wie würde ich damit umgehen, wenn meine Söhne an Krebs erkranken würden? Damit war Medizin noch weit vor dem Sport der erste Stiftungszweck. Diese vielfältigen Initiativen sind mir auch wichtiger als der Sport.

Im Verbund mit dem DKFZ und der Universität hat sich das NCT Weltruf erworben. Welche Hoffnungen und Visionen haben Sie noch im 21. Jahrhundert – ist die Krankheit Krebs kontrollierbar, womöglich "besiegbar"?

Die Hoffnung ist groß und auch nicht unberechtigt. Krebs hat ja ganz vielfältige Nuancen und Varianten, doch man ist auf dem Weg, Krebs in chronische Krankheiten zu überführen. Dann ist schon viel gewonnen für die Menschen. Ich habe auch viel Geld in Start-ups der Krebsforschung investiert und habe dadurch einen ziemlich guten Einblick, was da geschieht und ich kann sagen, die Forschung auf diesem Gebiet ist vielversprechend.

Im Frühjahr 2020 soll ein Buch mit dem Titel "Krebskompass" erscheinen an dem auch Prof. Dr. Jäger vom NCT mitgewirkt hat. Ein Leitfaden und Aufklärungswerk?

Die Mitautorin ist selbst betroffen, es ist also ein Buch aus erster Hand. Darin werden persönliche Erfahrungen, Eindrücke und Emotionen geschildert Es gibt aber auch einen umfassenden Ratgeberteil. Es geht darum, der Krankheit den Schrecken zu nehmen, den Fokus auf das Leben zu richten und aufzuzeigen, wie weit die Medizin heute doch schon ist, um genau das zu ermöglichen. Ein wichtiges Buch.

In Sinsheim wurde im Herbst die Klima Arena unweit des Stadions eröffnet. Ein Lern-, Wissens- und Erlebnisort. Was begeistert Sie an diesem "grünen" Biotop? Kann unsere Welt durch nachhaltigen Umgang in Sachen Klimawandel und Klimaschutz doch ein Stück besser werden?

Ich denke, dass ein Besuch vielen Menschen die Augen öffnen kann. Wir belehren niemanden, sondern klären auf, schaffen ein Bewusstsein, zeigen Zusammenhänge. Das ist für alle Generationen interessant. Insbesondere aber für die Schulkinder ist es ein ganz wichtiger Ort. Deshalb freue ich mich auch, dass durch eine Kooperation nun Kinder aus 200 Schulklassen im Sinsheimer Raum mit dem Thema konfrontiert werden. Im Nachgang können sie dann vielleicht auch ihre Eltern überzeugen. Ich weiß nicht, wie die Welt in 50 Jahren aussehen wird. Ich hoffe, wir bekommen die Kurve. In der Klima Arena gibt es so viele Beispiele, was man im Alltag alles machen kann. Jeder, der meint, was soll das, wenn ich den Wasserhahn beim Zähneputzen abdrehe, das ist doch marginal, der täuscht sich. Denn wenn dies Milliarden machen, ist es nicht mehr marginal. So ist es mit Strom sparen, der Heizung, mit allem. Kleinigkeiten können in der Masse zu etwas Großem werden. In 10, 15 Jahren wird es nur noch 15 Grad warme Wohnzimmer geben. Ich hoffe, die Menschen begreifen, dass sie haushalten müssen. Wir alle müssen umdenken. Auch die Klima Arena ist auf jedwede Veränderung eingestellt. Alle Projekte sind digitalisiert. Wenn heute neue Erkenntnisse gewonnen werden, kann man es morgen umprogrammieren und darstellen. Nichts in der Klima Arena ist fest verbaut, das irgendwann veraltet wäre, alles kann ständig auf dem neuesten Stand gehalten werden. Ein idealer Ort, zu lernen und zu verstehen.

Laut einer brandaktuellen Studie, die von der DAK-Krankenkasse in Auftrag gegeben wurde, haben gerade junge Menschen für 2020 gute Vorsätze: 69 Prozent der 14- bis 29-Jährigen nehmen sich vor, mehr auf Umwelt und Natur zu achten. Ein Hoffnungsschimmer?

Das ist toll. Diese jungen Leute sind vernünftig. Sie wissen, dass sie betroffen sind. Wenn ein 80-Jähriger sagt, das ist doch alles Humbug, dann ist er ein Egoist und hat gar nichts verstanden.

Angela Merkel und Winfried Kretschmann waren im Oktober vor Ort. Wie haben Sie die beiden Spitzenpolitiker wahrgenommen? Ehrte Sie deren Anwesenheit?

Ich habe mich gefreut, dass sie beide zugesagt haben. Bei Kretschmann hätte es mich auch gewundert, wenn er nicht zugesagt hätte. Klima und Umwelt sind ja schon immer die Leitthemen der Grünen. Und sie treffen ja auch den Nerv. So wie es aussieht, werden sie die CDU in den nächsten zwei, drei Jahren überholen. Sowohl Merkel als auch Kretschmann sind starke Persönlichkeiten, mit einer klaren Agenda. Ministerpräsident Kretschmann hat in seiner Rede Kanzlerin Merkel widersprochen. Nicht grob, sondern feinsinnig.

Das Time-Magazin hat die erst 16-jährige Aktivistin Greta Thunberg zur Person des Jahres gekürt. Bei allem Respekt für die Power der Jugend, ist das nicht zu viel (medialer) Hype?

Das ist für das Mädchen nicht gut, es macht sie kaputt. Es ist wichtig, was ihre Eltern angestoßen haben, aber sie wollen offenbar nicht sehen, dass sie ihr Kind überstrapazieren. Dies wundert mich, aber manches verstellt da den Blick. Wer jetzt noch nicht davon überzeugt ist, dass der Klimawandel uns alle bedroht, der wird sich auch durch weitere spektakuläre Auftritte von Greta Thunberg oder von den Freitagsdemos nicht davon überzeugen lassen. Aber damit muss man leben. Hierzulande ist es wichtig, dass sich im Bundestag alle Parteien einig sind, dass etwas passieren muss. Allerdings besteht noch keine Einigkeit, wie das geschehen soll.

Hybris, Starkult, Populismus, Überreizung gehören auch zum Profifußballkosmos, heutzutage durchs Internet, schnelle Nachrichten und Soziale Medien maßgeblich geprägt. Was fasziniert Sie an dieser eigenen Welt, was stört sie?

Mich stört, dass man überladen wird, vor allem mit Werbung, aber die kann man wegdrücken. Viel schlimmer ist es, dass diese Plattformen dazu mehr und mehr genutzt werden, um Menschen zu diffamieren. Das sickert leider immer mehr in unser Miteinander ein. Auch außerhalb dieser Netzwerke. Wunderbar finde ich hingegen, dass man sehr rasch in Kontakt kommt, mit wem auch immer man will, sich austauschen kann. Das war einst die Grundidee dieser Kanäle. Ein wirklicher Gewinn ist die Möglichkeit, zu lernen. Das Wissen der Welt ist immer und überall umgehend abzurufen. Wikipedia ist schon eine tolle Geschichte. Es ist meine erste Adresse.

Kann man sagen, die TSG 1899 ist für Sie Emotion pur?

Ich bin nicht so fanatisch, dass ich nur die TSG Hoffenheim sehe. Aber natürlich ist sie eine Herzensangelegenheit für mich. Immer mal wieder wird mir mein Engagement vergällt durch die Krakeeler aus den Kurven. Ich hoffe immer noch, dass das irgendwann einmal versiegt. Je mehr Investoren wie zum Beispiel nun auch wieder Lars Windhorst in Berlin auf die Bühne treten, desto klarer sollte doch werden, dass das, was ich aufgebaut habe, fundamental anders ist.

Der Klub hat sich Innovation und soziales Engagement auf die Fahne geschrieben. Die Initiative "TSG ist Bewegung" rückt in den Vordergrund. Inwiefern kann der Profifußball Treiber von technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen sein?

Der Fußball steht im Fokus. Und er hat eine große Kraft. Daraus resultiert Verantwortung und aus Verantwortung leitet sich Handeln ab. Das gesellschaftliche Engagement müsste meiner Meinung nach sogar noch stärker ausgeprägt sein. Ich freue mich über die vielen Initiativen und Projekte, ,TSG ist Bewegung‘ sehe ich als einen Meilenstein für diesen Klub an. Der Verein wird danach ausgerichtet und damit ist einiges zu bewegen. Gerade in der Klimadiskussion. Das sieht man ja auch zum Beispiel in Mainz, St. Pauli oder Bremen. Auch dort hat die Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert. Ich würde mir wünschen, dass dies bei allen ankommt und sie das Thema entsprechend auf ihre Agenda setzen.

Was sagen Sie zur Lifestyle-Kleidung "umoja"?

Eine hervorragende Sache. Es hilft den Menschen in Afrika. Baumwolle anpflanzen, ernten, verarbeiten - und schöne Kleidung daraus zu produzieren, ein perfektes Projekt. Wir wollen da nichts verdienen, das Geld soll zurückfließen. Wir sind seit vielen Jahren auch im südlichen Afrika engagiert, haben viele Millionen gespendet. Daraus sind Kindergärten, Schulen und Waisenhäuser entstanden. Das ist genau das, was Afrika braucht, nämlich Bildung, berufliches Fortkommen und Hilfe zur Selbsthilfe.

Der "Footbonaut", die "Helix" oder das gerade gegründete TSG-Research Lab verbinden idealtypisch Forschung, Lehre, Wissenstransfer und Leistungsdiagnostik. Ist es richtig, dass Kontakte zur Nasa, Stanford University etc. bestehen? Steht die TSG vor dem großen Wurf?

Unsere Innovationen auf vielen Feldern finden mittlerweile auch international Beachtung und schärfen das Profil des Klubs. Wir haben prominente Projektpartner, über die ich mich sehr freue. Das ist eine große Anerkennung. Forschungsansätze, die im Profifußball ihren Ursprung haben, sollen durch Förderung meiner Stiftung auf anderen, für die Gesellschaft relevanten Feldern, verschiedene sinnvolle Projekte anstoßen. So profitiert nicht nur die TSG davon. Es gibt so viele Projekte, die vor allem die exekutiven Funktionen, also die geistigen Fähigkeiten, die das menschliche Denken und Handeln steuern, zum Inhalt haben. Das sind spannende Ansätze, deren Ergebnisse einfließen bei Entscheidern der Wirtschaft, oder in Berufen, die einen hohen Stressfaktor aufweisen wie Polizisten, Piloten oder ähnliches. Wie steuere ich Belastung? Wie treffe ich Entscheidungen in Extremsituationen? Wie gehe ich mit ‚Niederlagen‘ um? Die Erforschung und Schulung dieser exekutiven Funktionen sind ein unendlich weites Feld, das noch eine Menge Potenzial in sich birgt.

Psychologe Prof. Jan Mayer als Leiter des TSG-Research Lab ist ein kluger Kopf – und ein Kopftrainer. Wie wichtig sind Psychologie und schnelle Entscheidungen im Fußball, aber auch in der Wirtschaft?

Sie sind elementar. Nur wer Entscheidungen trifft, kann Entwicklungen anstoßen und Erfolg haben. Es geht um Handlungsschnelligkeit, Mut und Kreativität auch unter Druck. Darum, auch Rückschläge zu verarbeiten und daraus Kraft zu schöpfen. Dazu liefern wir Grundlagen und Expertisen. Jan Mayer leistet da eine außerordentliche und viel beachtete Arbeit. Das Research Lab stellt im Grunde einen Querschnitt durch die moderne Wissensgesellschaft dar. Sportwissenschaftler, Mediziner und Psychologen werden dort in ihrer Arbeit von Statistikern und Datenanalysten unterstützt. Wir beschäftigen uns mit vielen Themenfeldern. Hier hat sich ein breites Spektrum eröffnet, von der Analyse von Notfallteams in Kliniken bis hin zur Talententwicklung bei der Polizeiausbildung. Wir haben entschieden, unsere Forschungsbemühungen zu zentralisieren und die entsprechenden Personen zusammenzubringen, um bessere Rahmenbedingungen für eine einfachere Kommunikation zu schaffen. Mit dem Research Lab entsteht ein Raum, in dem wir interaktiv arbeiten und verschiedene Professionen zusammenbringen. Zusätzlich wird es die erste Anlaufstation für wissenschaftliche Partner werden – wie etwa Universitäten, Hochschulen und externe Forschungsinstitute.

Haben Sie im Leben auch Rückschläge erlebt – und wie kamen Sie damit klar?

Ich habe das Glück gehabt, ganz wenige Rückschläge erleiden zu müssen, vor allem beruflich auf SAP bezogen. 1992/93 ist unser Geschäft beim Übergang von R2 auf R3 etwas abgeflacht, der Kurs ist plötzlich um 20 Prozent gefallen. Da war ich in der Münchner Abendzeitung abgebildet und dazu der Text: ,Dieser Mann hat über Nacht eine Milliarde Mark verloren!‘ Ein Jahr später lief alles. Kleinere Rückschläge blieben immer im kleinsten, inneren Kreis.

Psychologische Unterstützung ist gerade bei Akademie-Spielern hilfreich …

Auf jeden Fall. Aus unseren Untersuchungen lassen sich Themen später auch auf den Alltag übertragen – zum Beispiel, was unsere Forschung an Nachwuchsspielern für den normalen Schüler und seine Entwicklung bedeutet. Und vielleicht fällt das manchmal schon gar nicht mehr auf: Wir kümmern uns mit Anpfiff ins Leben bereits seit vielen Jahren um die Aus- und Weiterbildung von jungen Menschen. Wir dulden nicht, dass da jemand schlampt. Für uns ist es keine Option jungen Spielern wie einst Felix Magath dem 17 Jahre jungen Julian Draxler zu raten, die Schule zu verlassen und alleine auf die Karte Fußball zu setzen. Nur wenige Jugendspieler schaffen den Sprung. Und eine Verletzung kann so viele hoffnungsvolle Karrieren schnell beenden. Draxler hat Glück gehabt.

Die TSG, aber auch gerade die Walldorfer SAP ist mit Ihr Baby, das in den Siebzigern als Start-up für Furore sorgte. Wie nah verfolgen Sie noch den Software-Giganten und einzigen Global Player aus der Region?

Auch wenn ich schon seit 14 Jahren aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden bin, habe ich noch immer enge Kontakte in die SAP und bin dadurch gut informiert, ganz so, wie es für einen Großaktionär auch üblich ist.

Hat sich Ex-SAP-Chef Bill McDermott "verzockt"? Waren es unter seiner Ägide schlichtweg zu viele kostspielige Zukäufe anderer Unternehmen?

Meine persönliche Meinung ist eindeutig ein ,Ja‘, denn es war gar nicht möglich die ganzen Zukäufe so zu integrieren, wie es der Anspruch der SAP immer war. Richtig waren sicherlich die Investitionen in die Cloud-Technologie, um die SAP auf diesem wichtigen Feld entscheidend voranzubringen.

Was versprechen Sie sich vom Vorstandsvorsitzenden Christian Klein, ein bodenständiger Kraichgauer und auch Integrierer? Also jemand, der Menschen zusammenführt?

Für mich ist Christian Klein die beste Wahl, die man treffen konnte. Er hat eine charismatische Ausstrahlung und wird die SAP entscheidend voranbringen, sowohl fachlich als auch bei der Mitarbeiter-Motivation.

SAP ist bekannt dafür, ungewöhnliche Wege zu gehen. Mit "Vorständin" Jennifer Morgan steht erstmals eine Frau an der Spitze eines DAX-Unternehmens. Welche Signale könnten davon ausgehen?

Jennifer Morgan hat in vielen Jahren ihre Qualifikation für diese Position bewiesen. Diese Besetzung hat sicher nichts mit einer Frauenquote zu tun. Sie ist die richtige Wahl, vor allem auch für den US-amerikanischen Markt.

Ist die deutsche Wirtschaft in den Führungsetagen rückständig in Geschlechterfragen?

Das vermag ich nicht zu beurteilen. Aber wenn es so ist, dann sollte man es schleunigst korrigieren.

Und warum hinkt Deutschland im internationalen Vergleich in Sachen Digitalisierung hinterher, was ja auch das Duo Klein/Morgan ändern möchte?

Das Beharrungsvermögen der Deutschen ist schon stark ausgeprägt. Natürlich kann ein Schnellschuss auch schon mal zu einem Nachteil werden. Aber die Zurückhaltung bei der Digitalisierung und die Skepsis sollten schleunigst aufgegeben werden.

Sind die Ziele der neunen SAP-Spitze sportlich-ambitioniert?

Wenn ich an meine Zeit an der Spitze des Konzerns zurückdenke, dann waren unsere Ziele immer ambitioniert. Wenn es nun wieder so ist, freut mich das sehr. Es sind diese ehrgeizigen Ziele, die das Unternehmen, seine gesamte Belegschaft und damit auch die Kunden voranbringen.

Sport hat in Ihrem Leben schon immer einen hohen Stellenwert. Ohne Schweiß kein Preis – existiert Ihr hauseigener Fitness-Raum unverändert und wird dort regelmäßig malocht?

Aber ja. Ein Tag ohne Schwitzen ist ein verlorener Tag. Normalerweise stehe ich gegen sieben Uhr auf. Dann schaue ich mir meine Mails an, führe einige Telefonate und um neun Uhr bin ich in meinen Fitnessraum. Einige Minuten auf der Magnetmatte, danach ab aufs Laufband, schließlich Kraft- und Dehnübungen. Danach gönne ich meinem Rücken und Nacken noch Infrarotlicht, ehe ich unter die Dusche gehe. Und schon ist es fast Mittag.

Respekt.

Ich bin ja noch relativ fit für meine bald 80 Jahre. Beim Golfen sagen viele: Soweit wie du schlägt ein 80-Jähriger eigentlich nicht! Aber leider ist Golf neben meinem Fitness-Programm der einzige Sport, den ich noch ausüben kann. Fußballspielen geht einfach nicht mehr, da schmerzen die Knie doch zu sehr.

Was macht Ihr aktuelles Golf-Handicap? Es war ja mal bei 8,2 …

Das war mein bestes Handicap. Ich erinnere es wehmütig. (lacht)

Wo stehen Sie momentan?

Bei 18,1 oder 18,2 vielleicht (lacht und holt eine Tafel raus). Schauen Sie, da bin ich angetreten mit 10,2 und habe dann 44 Nettopunkte gemacht, und bin dann runtergekommen im Jahr 2005 auf 8,2. Das waren noch Zeiten...

Ohne Disziplin und Selbstdisziplin geht es nicht. Wie pflegen Sie Ihren Geist?

Ich bin ziemlich beansprucht mit dem Abarbeiten von E-Mails oder Briefen. Ich habe auch noch sehr viele Termine, in denen mein Rat oder meine Meinung gefragt ist. Das hält wach. Ich lese ab und zu ein Buch, aber natürlich viel zu wenige. Ich habe einfach nicht die Zeit dazu.

Achten Sie auf Ihre Ernährung?

Ja, klar. 2005 hatte ich noch mindestens zehn Kilo mehr. Ich habe vor zwei Jahren mit dem 16-Stunden-Fasten begonnen. Wenn Sie abends um sieben und nicht später essen und morgens mit nüchternem Magen Sport machen und um 11/12 Uhr frühstücken, dann hat man locker die 16 Stunden zusammen und ordentlich Fett verbrannt. Außerdem esse ich wesentlich weniger Fleisch als früher.

Und achten sie auf regelmäßige Gesundheitschecks?

Ich lasse mich jedes Jahr sogar zweimal checken. Vor gut drei Jahren habe ich eine Herzklappe eingesetzt bekommen, minimalinvasiv. Da muss man sowieso aufpassen, also zweimal im Jahr Bluttest, Belastungstest, all diese Dinge.

Sie haben mal in Aussicht gestellt, mit 80 Jahren einiges in andere, jüngere Hände geben zu wollen, also loszulassen. Gilt das?

Das gilt immer. Meine Söhne Daniel und Oliver haben ja bereits einiges übernommen. Die Anlage Terre Blanche in Südfrankreich wird von Oliver geführt, da muss ich mich um nichts mehr kümmern, außer meine Zeit dort zu genießen. Den Fußball in Hoffenheim hätte ich Daniel schon übergeben. Doch lassen wir ihn mal die Adler machen. Er sagt immer: Solange du noch fit bis, bleib du dort! Die Stiftung ist für mich Hobby und eine große Erfüllung, keine Arbeit. Ansonsten beschäftige ich mich auch mit meinen Bio-Tech-Investitionen und dazu beschäftigen mich die vielen, vielen Briefe, die mich mit den verschiedensten Bitten erreichen. Das ist schon oft sehr bewegend. Und es fällt mir auch nicht leicht, nein zu sagen.

Wie halten Sie es mit dem Älterwerden – ist es quasi Fluch und Segen zugleich?

Mir wäre es lieber, die Zeit würde langsamer vergehen. Aber ich jammere nicht. Ich trage es mit Fassung.

Gibt es konkrete Planungen für Ihren Geburtstag Ende April?

Ich verreise mit der Familie, alle sind dabei. Ich will ja das machen, was ich versprochen habe, nämlich mit 80 kürzertreten. Also verzichte ich auch auf eine große Feier. Es geht nach Terre Blanche. Da muss ich keinen Koffer mitnehmen. Dort ist alles, was ich brauche.

Die Modedesignerin Coco Chanel hat mal gesagt: "Alter schützt vor Liebe nicht, aber Liebe vor dem Altern." Hat Sie Recht?

Das ist ein schöner Spruch. Ich will ihn gerne glauben (lacht).

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen mit Ihren beiden Enkeln in wenigen Tagen unterm Weihnachtsbaum und die beiden sagen zu Ihnen: Opa, Du hast jetzt drei Wünsche frei. Welche wären das?

Dass die Enkel glücklich werden. Das inkludiert natürlich, dass der Klimawechsel verhindert werden kann.

Wenn ich an mich denke: Nicht nach langer Krankheit zu sterben, sondern so ... (schnippt mit den Fingern).

Und insgesamt: Das alle Dinge, die ich angefangen habe, auch nach meinem Ableben gut weiterlaufen, die Stiftung zum Beispiel.