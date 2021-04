Von Christian Satorius

Was könnte ein flauschiges Hühnerküken mit einem zähnefletschenden Dinosaurier gemeinsam haben? Die Antwort verblüfft: die flaumigen Federn. Doch auch Schwanz und Füße, die hohlen Knochen, der zweibeinige Gang, ja der ganze Körperbau weisen Übereinstimmungen auf. So große sogar, dass Richard O. Prum, Evolutionsbiologe und Ornithologe an der Yale-Universität in Connecticut, urteilt: "Vögel sind eine Untergruppe gefiederter Dinosaurier."

Gefiederte Urzeitechsen mögen abwegig erscheinen, vor allem, wenn es sich um kuschelige Flaumfedern handelt – dennoch hat es genau solche Tiere gegeben, wie neuere Fossilfunde aus China zeigen. Dank dieser spektakulären Entdeckungen können Forscher die Evolution der Vögel gut rekonstruieren. Die Entwicklung lässt sich von kleinen, zweibeinig laufenden Raubsauriern bis hin zum heutigen Huhn nachvollziehen. "Die Vögel sind vermutlich aus primitiven Coelurosauriern hervorgegangen, deren erste Vertreter im frühen Jura vor 175 bis 200 Millionen Jahren aufgetaucht sind", so der US-amerikanische Paläonthologe Jack Horner, der schon die Macher von "Jurassic-Park" wissenschaftlich beriet. "Die heutigen Vögel erschienen vor 55 Millionen Jahren."

Zwischendurch flatterte noch der Urvogel Archaeopteryx ("alter Flügel") durchs Oberjura. Er hatte schon asymmetrische Flugfedern, aber auch noch einen knöchernen Urzeit-Schwanz und Zähne. Dieses Erbe kann man dem Huhn immer noch ansehen – an den geschuppten Füßen, dem zweibeinigen Gang und sogar an der DNA: Einem Team aus 170 Forschern gelang 2004 die komplette Entschlüsselung des Hühner-Genoms – in dem nach wie vor die Information für die Entwicklung eines Dinoauriers liegt.

Mit seinem "Reverse-Engineering"-Projekt will Jack Horner die Evolution "umkehren" und aus einem Huhn wieder einen Dinosaurier machen. "Der Hühner-Embryo im Ei bildet einen längeren Schwanz aus, der später wieder absorbiert wird", erläutert Horner. "Wenn es uns gelingt, die Gene zu identifizieren, die für die Absorption des Schwanzes verantwortlich sind, und wir sie abschalten, können wir Hühnern wieder einen langen Dinosaurierschwanz wachsen lassen." Hans E. Larsson von der McGill-Universität in Montreal konnte bereits die Anlagen von 18 Wirbeln identifizieren; ausgewachsene Hühner weisen nur fünf auf.

Ein Wissenschaftlerteam um Bruno Grossi von der Universität Santiago de Chile wollte wissen, inwieweit sich der Gang eines Huhns durch einen schweren Schwanz verändert. Die Forscher befestigten einen künstlichen Saurierschwanz am Hinterteil des Tieres. Um das zusätzliche Heckgewicht auszugleichen, verlagerte das Huhn nun sein Körpergewicht nach vorne, indem es den Anstellwinkel seiner Beine veränderte – sein Gang ähnelte jetzt dem des Tyrannosaurus rex aus Horners "Jurassic Park".