Ein alter Weinberg am Fuße des Örtchens Lacoste in der Region Luberon. Ganz in der Nähe hat auch Malkovich seine Reben stehen. Foto: Marc Vorsatz

Von Christoph Slangen

Die Bühne für John Malkovichs jüngstes Produkt ist bescheiden: 20, 30 Weinkartons auf einer Holzpalette zwischen den Flaschenregalen. Doch die Winzergenossenschaft "Cave du Luberon" ist mächtig stolz auf ihren Scoop: Seit zwei Jahren verarbeitet die Kooperative im Weiler Coustellet am Fuße des provenzalischen Luberon-Gebirges "im geheimen" den Rebensaft des amerikanischen Filmstars ("Being John Malkovich", "Gefährliche Liebschaften").

Mittlerweile ist das Geheimnis aber gelüftet. Man sei stolz, anzukündigen, dass nun endlich auch vier Cuvées aus der Malkovich-Koproduktion verkaufsreif und in ihrer Boutique zu erwerben sind, teilte die Kooperative kürzlich mit.

John Malkovich – nicht der einzige prominente Winzer in der Region Luberon. Foto: Marc Vorsatz

Dass Malkovich hier wohnt, ist kein Geheimnis. Seit 1994 lebt er in dem neun Kilometer Luftlinie entfernten Örtchen Lacoste, hat dort acht Hektar Weinstöcke, die auf den einstigen Ländereien des Marquis de Sade liegen. Und Malkovich ist beileibe nicht der Einzige aus dem Filmbusiness, der dem Zweitjob Winzer nachgeht. Frankreichs Film-Ikone Gerard Depardieu besitzt zwar hektarweise rebenbepflanztes Land im Bordeaux, doch die Provence, speziell der Luberon, ist noch mehr "en vogue".

Zum Beispiel Ridley Scott: Der britische Regisseur ("Bladerunner", "Gladiator") hat seinen Zweitwohnsitz in Oppède, zwischen Coustellet und Lacoste. Sein Rotwein, "Mas des Infermières", wurde in der Nachbarkooperative "Cave des Lumières" ausgebaut und errang in den vergangenen Jahren bereits einige Medaillen. 2019 begann Scott mit dem Bau einer eigenen Kellerei, möchte den Prozess ganz selbst gestalten; "Was mich betrifft, ist der Wein dabei, viel mehr als ein Hobby zu werden", verriet der 82-Jährige der französischen Tageszeitung "Figaro".

Mit seinem inzwischen verstorbenen Freund und Bestseller-Autor Peter Mayle ("Mein Jahr in der Provençe") heckte Scott an einem Silvesterabend eine Koproduktion aus : Mayle schrieb das Buch "Ein gutes Jahr" über einen geheimnisvollen Kultwein, Scott verfilmte es 2006 mit Russell Crowe und Marion Cotillard. Das Film-Weingut "Chateau Siroque" existiert im Nachbarort Bonnieux, unter dem wahren Namen "Chateau la Canorgue". Und der im Zentrum des Films stehende geheimnisumwobene Superwein "Coin Perdu" wird von Winzer Jean-Pierre Margan wirklich hergestellt. Bis vor einigen Jahren hing in der Probierstube noch eine große Collage mit Fotos vom Dreh und Star-Unterschriften. Das Einzige, was heute noch an den Film erinnert: Ein Warnschild an der meterhohen Terrassenmauer unterhalb des Haupthauses, dass darauf hinweist, dass die Dreharbeiten beendet sind und man bitte die Privatsphäre der Eigentümer respektieren solle. Der jahrelange Touristen-Tsunami im Gefolge des Films nervte mächtig.

Kein Wunder: Margans Familie macht hier seit über 200 Jahren Wein, er selbst keltert seit den Siebzigerjahren diverse hoch prämierte Crus. Sein Gut wechselte als erstes der Region in biologischen Anbau. "La Canorgue" gilt heute als Referenzadresse für Luberonweine, Publicity durch den Film hatte er nicht nötig: "Ich will, dass man meine Weine wegen des Geschmacks kauft, nicht wegen des Films", sagt der Winzer.

Einen Steinwurf entfernt, in Menèrbes vermengt ein anderer Winzer seinen Wein und seine Vergangenheit im Filmbusiness: Yves Rousset-Rouard landete 1974 als Regisseur des Erotikfilms "Emmanuelle" einen weltweiten Kassenerfolg. Insgesamt 40 Steifen drehte er, darunter die französische Komödien-Kultserie "Les Bronzès". Zum 40-jährigen Jubiläum des Filmstarts von "Les Bronzès font du Ski" brachte er im vergangenen Jahr eine gleichnamige Rotwein-Cuvée heraus. Mit dem Geld seiner Filmkarriere rekonstruierte der gebürtige Marseiller ab 1990 ein Weingut am Fuß des Luberon. Seine "Domaine de la Citadelle" verfügt mittlerweile über 40 Hektar Reben und er selbst ist lokal fest verwurzelt: Drei Amtszeiten war er Bürgermeister von Menèrbes, eine Wahlperiode Abgeordneter in der Pariser Nationalversammlung. Sein auf dem Weingut untergebrachtes Korkenziehermuseum mit 1200 Exemplaren aus fünf Jahrhunderten und der neu angelegte botanische Garten komplettieren Rousset-Rouards Zweitkarriere als Erfolgswinzer.

Am meisten Furore in der Weinwelt machten aber Brad Pitt und Angelina Jolie, die sich weiter südlich mit "Miraval" 30 Hektar in der Appellation "Côtes de Provençe" zulegten. Die Erzeugung ihres Rosés geschieht in Partnerschaft mit der bekannten Familie Perrin, die in Chateau-Neuf-du-Pape an der Rhone unter anderem für den Klassiker "Chateau de Beaucastel" verantwortlich zeichnet. Die Weine des einstigen Filmtraumpaars, das heute in Scheidung lebt, sind international problemlos erhältlich. Duty-Free-Shops weltweit führen die bauchigen Flaschen, die auch wegen des Bekanntheitsgrads der beiden Besitzer wie ein Luxusgut vermarktet werden.

Unscheinbarer Name: Hinter „LQLC“ verbergen sich Malkovichs Weine. Foto: Marc Vorsatz

Auch John Malkovich lässt sich seine Weine mehr als anständig bezahlen: Zwischen 24 und 48 Euro kosten die Rotweine in der Kooperative in Coustellet. Dafür gibt es für die Gegend völlig untypische Rebsorten: Cabernet Sauvignon, der sonst eher im Bordeaux angebaut wird und Pinot Noir, der eine Leitrebe im Burgund ist. Malkovich entschied sich für Cabernet Sauvignon und Pinot Noir, inspiriert von einem Zeitungsartikel, in dem behauptet wurde, Pinots Wurzeln stammen aus der Regierungszeit Ludwigs XIV. "Damals war es eine ganz andere Zeit und ein anderes Klima, aber das hat mir sehr gut gefallen", sagt er.

Wegen des untypischen Mixes hatte der Winzer, der sich anfangs um Malkovichs Trauben kümmerte, einen gewitzten Vorschlag: "Liaisons dangereuses", "Gefährliche Liebschaften", möge Malkovich seinen Wein doch nennen – in Anspielung auf den Titel von Malkovichs großem Filmerfolg 1988 an der Seite von Glenn Close. Doch der winkte entsetzt ab: "Surtout pas" – "Auf keinen Fall". Nun tragen seine Weine einen simplen Namen: "LQLC", Abkürzung für "Les Quelles de La Coste". Nur eine diskret eingedruckte Unterschrift auf der Rückseite des Etiketts verrät den Namen des prominenten Weingutinhabers.