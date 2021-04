Von Michael Ossenkopp

Florenz. Sie ist weit mehr als nur ein Fahrzeug – sie ist schlicht Kult: die Vespa. Der Roller von Piaggio gehört zu Italien wie Pizza und Pasta. Im April 1946, vor 75 Jahren also, wurde der neuartige Scooter im schnittigen Design im Florenz der Nachkriegszeit patentiert.

Nach 20 Jahren Faschismus wollen sich die Menschen ein Stück Freiheit zurückerobern. Nun braucht es ein motorisiertes Fortbewegungsmittel, das jeder leicht benutzen kann. Schneller als ein Fahrrad, unkomplizierter als ein Motorrad und sparsamer als ein Auto. Doch mit dem zunächst von dem Ingenieur "Dottore" Renzo Spolti entwickelten "Volks-Roller" ist der ehemalige Flugzeugfabrikant Enrico Piaggio nicht zufrieden. Den Prototypen mit der Bezeichnung "MP5 Paperino" (Moto Piaggio 5, "Paperino" ist das italienische Wort für "Donald Duck") empfindet er als zu plump.

Deshalb beauftragt Piaggio den Konstrukteur Corradino D’Ascanio, nochmals Hand an das "Entlein" zu legen. Der hatte für Mussolinis Armee Kampfflugzeuge und Bomber sowie den ersten italienischen Hubschrauber entworfen. Bei der Präsentation des neuen Designs ist der Chef hellauf begeistert und soll angesichts der schlanken Eleganz des Entwurfs in Kombination mit dem summenden Geräusch des Motors ausgerufen haben: "Sembra una vespa" ("Das scheint wie eine Wespe zu sein").

Der Name einer Legende war geboren. Auf dem Beinschild ersetzte das neue Logo das alte Piaggio Flugzeug-Emblem. Als Vorbild nannte d’Ascanio "den amerikanischen Traum, der ins Italienische übertragen wurde". Später erinnerte er sich: "Ich nahm Piaggios Auftrag an, um ein Beförderungsmittel zu schaffen, das wirtschaftlich und praktisch war. Damit sich die Italiener schnell von einem Ort zum anderen bewegen konnten." Schon bald verließen die ersten Serienfahrzeuge das Werk in Pontedera unweit von Pisa.

Die "Vespa 98" mit breitem Hinterteil und schmaler Taille besteht aus einer freitragenden Stahlblechkarosserie. Sie hat lediglich 98 Kubikzentimeter Hubraum, ihr Zweitaktmotor mit 3,2 PS und drei Gängen ist komplett verkleidet und beschleunigt den Roller bis Tempo 60. Auf 100 Kilometern verbraucht er nur zwei Liter Sprit. Durch den direkten Antrieb am Hinterrad fällt im Gegensatz zum Motorrad das lästige Schmieren der Antriebskette weg, ein Ersatzrad wird gleich mitgeliefert. Kraftquelle ist der Motor eines Flugzeuganlassers.

Die ersten "Vespe" kosten 55.000 Lire (etwa 160 D-Mark, nach heutigem Wert rund 400 Euro), der Verkauf läuft eher schleppend an. Wegen des tiefen Schwerpunkts fürchten viele, während der Fahrt umzukippen. Zunächst wird jedes Exemplar aufwendig einzeln montiert, doch noch 1946 werden 2500 Vespas von Piaggio auf Fließbändern des Turiner Autobauers "Lancia" produziert. Bereits im Jahr darauf sind es fünfmal so viele.

Bald gibt es Lizenznehmer in England, Frankreich und der Bundesrepublik, vor allem im Nachkriegsdeutschland kommt der Roller mit dem italienischen Flair bestens an. Die Gebrüder Hoffmann aus Lintorf bei Düsseldorf importierten etwa 60.000 Stück. Nachdem die Deutschen jedoch eine Maschine eigenmächtig getunt und als "Königin der Roller" verkauft haben, wird die Zusammenarbeit fristlos beendet. Der größte Konkurrent von Piaggio ist die Firma Innocenti aus der Nähe von Mailand mit ihren "Lambretta"-Rollern, die 1947 auf den Markt kommen. 1971 stellt der Rivale die Zweiradproduktion ein und nimmt sie erst 2013 wieder auf.

1953 erscheint die Vespa 125, mit fünf PS Leistung und 75 Stundenkilometer schnell. Eine weitere Neuerung: der Scheinwerfer ist nicht mehr auf dem vorderen Schutzblech, sondern oberhalb des Lenkers montiert. 1955 folgt eine Version mit Spitzentempo 100, Vierganggetriebe und langem Doppelsattel. Das Zweirad offenbart sich als Alltagsvehikel und bietet nicht nur Platz für zwei Personen. Häufig sitzen auf den Knien von Mutter oder Vater auch die Kinder. Selbst ein Sack Kartoffeln lässt sich transportieren, wenn’s sein muss sogar Schafe und Ziegen. Und: Durch den freien Zugang wie beim Damenfahrrad können Frauen "ebenerdig" einsteigen und im Rock fahren.

Mit der einsetzenden Reisewelle ins neue Traumziel Italien verbucht auch die Vespa einen enormen Imagegewinn. Auf der langen Sitzbank können sich Paare eng umschlungen aneinanderschmiegen. Audrey Hepburn und Gregory Peck brausen 1953 im Hollywood-Klassiker "Ein Herz und eine Krone" durch Rom und machen die "Wespe" unsterblich. Die zunehmende Schar der "Vespisti" organisiert Fahrgemeinschaften oder trifft sich in Clubs.

Backfische" betören "Halbstarke" in Petticoats und Röhrenhosen, aus dem Kofferradio rocken Bill Haley und Elvis Presley. Um dieser Zielgruppe ein attraktives Angebot zu machen, bewirbt Piaggio die Vespa 50 mit dem Slogan "Jung, modern und ohne Lizenz" – der flinke Roller darf in Italien ab 14 Jahren ohne Führerschein gefahren werden. Auch Filmdiven wie Sophia Loren und Gina Lollobrigida posieren auf chromglänzenden Modellen. Die kleinen Maschinen sausen in mehr als 150 Filmen über die Leinwand, so auch in "Quadrophenia", "American Graffiti" und "Der talentierte Mr. Ripley". 1960 jagen Paparazzi in Fellinis "La Dolce Vita" auf Dutzenden von Motorrollern Anita Ekberg nach.

1965 hat Piaggio über drei Millionen Vespas verkauft, doch Automobile werden immer erschwinglicher und der Siegeszug der italienischen Roller ebbt ab. In Asien und Afrika avancieren sie aber zum wichtigen Transportmittel. Rein optisch hat sich der Design-Klassiker über die Jahrzehnte kaum verändert. Die Vespa steht heute in Museen in New York, London und Mailand. Salvador Dalí dekorierte 1962 ein Exemplar mit Pinselstrichen und Signatur. Heute befindet es sich im Piaggio-Museum in Pontedera.

Fans auf der Suche nach klassischen Vespas halten vor allem Ausschau nach alten "Rohrlenker-Modellen", also jene Vespa-Typen bis zum Baujahr 1957, deren Lenker aussieht wie der eines Fahrrads. Dafür werden Preise bis zu 10.000 Euro gezahlt. "Oft wird eine Vespa so gut gepflegt, dass sie viel länger überlebt, als es für ein Fahrzeug normal wäre. So wird sie zum Kultobjekt, zum Sammlerstück", sagt Davide Zanolini, Vizepräsident bei Piaggio. Vom ersten Vespa-Modell "V98" wurden zwar 18.000 gebaut, allerdings sind davon nur noch rund 30 gut erhalten.

Auf verstopften Straßen ist die agile Vespa bis heute ein ideales Gefährt, um nicht nur in engen Gassen italienischer Altstädte an allen vorbeizurauschen. Seit 75 Jahren haben mehr als 20 Millionen Vespas die mediterrane Lebensart in die ganze Welt hinausgetragen. Zum Jubiläum gibt es zwei Sondermodelle, lackiert in dem Metallic-Gelb-Ton "Giallo 75th".