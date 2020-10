Zwei Mal ziemlicher Durchblick: Mode von Chanel (l.) und Jean Paul Gaultier in diesem Sommer in Paris. Fotos: dpa

Was haben Sie gerade an, Frau Heidenreich? Am Telefon mag diese Frage indiskret wirken, aber sie muss sein. Denn Elke Heidenreich hat ein Buch über Kleidung geschrieben. "Männer in Kamelhaarmänteln" versammelt wunderbar launige Geschichten über ihre Garderobe und die anderer Menschen. Also: Jeans und einen leuchtend kornblumenblauen Kaschmirpullover trägt die Autorin heute. "Warme, gemütliche Hauskleidung", sagt sie. Unserem Mitarbeiter Jan Draeger wird sie außerdem verraten, was zu kurze Röcke anrichten können, warum Männer keine grünen Jägerjacken tragen sollten und worum sie den Hollywood-Star Julia Roberts beneidet.

Elke Heidenreich

Was ist Ihr ältestes Kleidungsstück?

Ein Nachthemd von meiner Mutter. Aus Baumwolle, weiß und mit Spitze am Kragen. Es muss jetzt 50 Jahre alt sein.

Hat Ihre Mutter es selber getragen?

Ja. Ich habe ihren Nachlass weggegeben oder weggeschmissen. Aber dieses wunderschöne, alte Nachthemd habe ich behalten. Und trage es noch.

Warum haben Sie ein Buch über Kleidung geschrieben?

Es sollte kein Buch über Mode werden, sondern darüber, was Kleidung mit uns macht. Warum sich manche Menschen wie anziehen. Und ob das einen an- oder abtörnt. Wenn mir beispielsweise eine dicke Frau in Leggings auffällt, denke ich: Du müsstest dich mal von hinten sehen! Ich bekam Lust, sowas aufzuschreiben. Darüber hinaus habe ich mich an meine eigene Garderobe in der Schule, bei der Konfirmation und in der Tanzstunde erinnert.

Hintergrund Name: Elke Helene Heidenreich Geboren am 15. Februar 1943 in Korbach Eltern: Sie wächst in Essen auf. Ihr Vater ist Kfz-Mechaniker und betreibt eine Tankstelle, ihre Mutter arbeitet als Näherin. Mit 15 Jahren verlässt Heidenreich ihr Elternhaus und [+] Lesen Sie mehr Name: Elke Helene Heidenreich Geboren am 15. Februar 1943 in Korbach Eltern: Sie wächst in Essen auf. Ihr Vater ist Kfz-Mechaniker und betreibt eine Tankstelle, ihre Mutter arbeitet als Näherin. Mit 15 Jahren verlässt Heidenreich ihr Elternhaus und zieht zu einer Pfarrersfamilie. Werdegang: Nach ihrem Abitur studiert sie Germanistik, Publizistik und Theaterwissenschaften. Einen Abschluss macht sie aber nur in Religionswissenschaften. Von 1970 an arbeitet sie als Autorin und Literaturkritikerin beim SWF in Baden-Baden. 1975 wird sie als Else Stratmann, die Metzgersgattin, die die Weltlage mit bissigen, ironischen Sprüchen kommentiert, bundesweit bekannt. In den folgenden Jahren zeigt sie ihre vielfältigen Talente auch als Moderatorin, Hör- und Fernsehspiel-Autorin, Opern-Librettistin und erfolgreiche Schriftstellerin. Ihr Katzenbuch "Nero Corleone" wird zum internationalen Bestseller, der in 23 Sprachen übersetzt ist. Gerade erschienen ist: "Männer in Kamelhaarmänteln. Kurze Geschichten über Kleider und Leute" (Hanser Verlag, 224 Seiten, 22 Euro). Ehen: Elke Heidenreich war mit den Schriftstellern Gert Heidenreich und Bernd Schroeder verheiratet. Heute lebt sie mit dem Pianisten Marc-Aurel Floros in Köln.

[-] Weniger anzeigen

Was macht Kleidung mit Ihnen?

Wenn ich was anhabe, in dem ich mich richtig wohl fühle, finde ich mich ein bisschen schöner. Andererseits habe ich schon bei Lesungen oder auf Bühnen gedacht: Warum habe ich bloß diesen blöden, kurzen Rock angezogen? Ich musste nämlich ganz streng die Knie zusammenhalten, weil sonst jeder darunter gucken konnte.

Bedauern Sie, dass Sie jetzt mit 77 nicht mehr alles tragen können?

Darüber habe ich neulich zum ersten Mal nachgedacht. Ich hatte ein kurzes Röckchen an und gemerkt, dass das in meinem Alter eigentlich nicht mehr geht. Ich hatte es dann ganz betreten wieder in den Schrank gehängt. Jetzt überlege ich, demnächst meine Sachen darauf zu durchforsten, was in meinem Alter lächerlich ist und ich wegtun sollte.

Aber unterwerfen Sie sich damit nicht einem Modediktat, das vorschreibt, was noch oder was nicht mehr geht?

Man hat doch auch ein Stilgefühl für sich selbst. Wenn man keine schönen Kniekehlen mehr hat, sollte man keine kurzen Röcke mehr anziehen, die diese Kniekehlen zeigen. Man muss sich seinem Alter entsprechend ein bisschen anpassen. Gewisse Sachen sind dann albern, weil sie aussehen, als wolle man sich künstlich jünger machen.

Als Mädchen durften Sie in den ersten Schuljahren nur Röcke tragen, keine Hosen …

In meiner Schule hing ein Schild: Die Hose zieret nur den Mann, drum Mädchen, zieh ein Röcklein an. Einmal hatte ich im Winter, weil es so kalt war, eine Hose an. Meine Mutter hatte mir darüber ein Kleidchen angezogen. Sah bescheuert aus.

Wie finden Sie, wie die Mädchen heute gekleidet sind?

Dazu sage ich lieber nichts, dann komme ich mir so alt vor. Weil unsere Eltern uns ja auch nicht reinreden durften, als wir vier Petticoats übereinander trugen. So gehst du nicht, haben die Eltern damals gesagt. Und wir sind doch so gegangen. Ich finde, die Mädchen heute manchmal etwas zu nackt. Dass immer alles direkt unter dem Busen aufhören muss und der Bauch nackt ist, damit man sein Piercing zeigen kann. Ich sehe das immer und friere. Aber genauso hat unsere Mutter auf uns geguckt und gesagt: Nicht diese dünnen Höschen anziehen! Ich glaube, das bleibt sich über die Jahre gleich.

Wenn man Ihr Buch liest, hat man den Eindruck, dass Ihre Kleider länger als Ihre Beziehungen halten.

Die Beziehungen halten sehr, sehr lange, fast lebenslang, aber die Ehen nicht. Bei mir wandelt sich die Liebe irgendwann in Freundschaft um. Aber manche Kleider habe ich wirklich 30, 40 Jahre. Endlos lange trage ich meine Lieblingsjacken und Lieblingsmäntel. Ich habe ein paar Teile, die gar nicht mehr passen, aber ich trage sie weiter. Und ich kaufe immer noch dazu.

Wie sollte sich ein Mann kleiden, der Sie zum ersten Mal zum Essen ausführt?

Ich sag mal, was er nicht anhaben sollte: Keine grüne Jägerjacke mit goldenen Knöpfen.

Ihre Mutter sagte, dass man bei einem Mann zuerst auf die Schuhe gucken sollte. Wie er sie pflegt. Aber heute tragen viele Männer Turnschuhe…

Turnschuhe können ja auch schön sein. Aber auch verranzt.

Vermissen Sie den Mann mit den eleganten Schuhen?

Ach Gott, man kann die Zeit ja nicht zurückdrehen. Mich machen auch Kapuzen-Pullover fassungslos. Warum trägt jemand in einem Café oder bei Sonne einen Kapuzen-Pullover? Warum muss man immer Turnschuhe anhaben? Wahrscheinlich, weil sie sehr bequem sind. Und das Bequeme hat in unseren Zeiten das Elegante ersetzt.

Mode sagt viel über die Zeit aus, in der wir leben, schreiben Sie. Was bedeutet das für uns heute?

Mir ist es alles zu übertrieben. Wir kaufen zu viel und denken nicht darüber nach, wie ein Shirt entsteht, das nur fünf Euro kostet. Man muss das Wort Nachhaltigkeit langsam begreifen und lernen, vielleicht nicht sinnlos jedes Jahr die ganze Garderobe neu zu kaufen. Sondern die Sachen wirklich mal länger zu tragen.

Wie würden Sie Ihren Modestil beschreiben?

Einfach und salopp. Am besten stehen mir Hosen, T-Shirts und gut geschnittene Jacketts. Manchmal steht mir auch ein Rock oder ein Kleid. Aber ich bin nicht der elegante Typ, eher der sportlich-lässige. Wenn ich was Elegantes anziehe, sehe ich immer verkleidet aus.

Lassen Sie sich von Trends anstecken?

Überhaupt nicht! Im Gegenteil, sie ärgern mich. Wenn ich denke, ich sollte mal wieder einen weinroten Pullover haben, dann renne ich durch drei Städte und alle sagen: "Weinrot ist out. Dieses Jahr trägt man oliv." Was heißt: "Man trägt!" Kann man nicht mir überlassen, was ich tragen will? Ich gucke aber sehr gern Modezeitschriften an, weil der Irrsinn, der entworfen wird, mich auch enorm unterhält.

Gibt es jemanden, in der Literatur oder im Film, den Sie um seine Kleidung beneiden?

Julia Roberts in "Pretty Woman", nachdem sie die Nuttenklamotten ausgezogen hat und sich schön anziehen darf – für ihn. In der Oper trägt sie ein rotes Abendkleid, beim Dinner ein schwarzes Cocktailkleid, und, als er mit ihr auf die Rennbahn geht, ein gepunktetes Kleid mit einem wunderbar dazu passenden Hut. Sie sieht einfach sehr elegant aus. Aber am Ende, als sie wieder Jeans trägt, ein Shirt und ein Jackett – so wie ich auch rumlaufe – da sieht sie eben auch schön aus.