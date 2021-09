Von Tanja Liebmann-Décombe

Für Abwägende

Wann zugreifen, wann abwarten? Um diese Frage geht es bei "Piratz". Wer beginnt, darf eine Karte aufdecken und sie nehmen oder liegenlassen und weiterzocken. Auch nachfolgende Spieler dürfen dies tun – oder sich an der Auslage bedienen. Die Karten zeigen je ein bis vier gleich oder unterschiedlich wertvolle Schätze.

Cool ist: Liegen mehrere Karten mit gleichem Schatz-Symbol aus, dürfen alle "schatzgleichen" Karten genommen werden. Allerdings: Wer zuschlägt, scheidet für die aktuelle Runde aus und muss mitunter zusehen, wie die Mitspieler womöglich noch fettere Beute abgreifen. Diese könnten aber auch Pech haben und nur eine Mini-Beute erhalten.

Fazit: Ein Mini-Spiel für Zocker. Angehende Erstklässler lernen das Abwägen. Super!

> Piratz von Oliver Igelhaut, erschienen bei Igel Spiele. 2-4 Spieler ab 6 oder 7 Jahren, ca. 15 Minuten, ca. 9 Euro.

Für Entscheidungsfreudige

Nimm Karten – aber die richtigen! Ganz nach diesem Motto haben die Spieler bei "Tucano" die Aufgabe, sich für eine von drei immer wieder neu aufgefüllten Kartenkolonnen zu entscheiden. Im Laufe der Partie wird diese Entscheidung immer kniffeliger, denn manche Frucht-Karten sind nur dann wertvoll, wenn man viele von ihnen hat und manche bringen gar Minuspunkte.

Klasse ist, dass in der zweiten Hälfte der Partie Sonderkarten ins Spiel kommen. Mit ihnen lassen sich gute Karten sichern oder von den Mitspielern stibitzen. Denen kann man gleichzeitig unliebsame Karten zuschanzen. Das ist gemein, aber spaßig – und ungeheuer spannend. Wer wird Punktkönig und wer zerstört wem die gute Schlussbilanz?

Fazit: pfiffig, immer wieder reizvoll und prima für unterwegs.

> Tucano von Théo Rivière, erschienen bei Helvetiq. 2 bis 4 Spieler, ab 6 Jahren, ca. 15 Minuten, 10 Euro.

Für Tauchgänger

Wer schafft es zuerst, drei Muscheln in eine Reihe zu bringen? Um diese Frage geht es bei "tic tac toe 3D". Das Spiel ist kurzweilig und die einzelnen Teile lassen sich zu einem dreidimensionalen Korallenriff mit drei Ebenen zusammenbauen.

Wer dran ist, darf würfeln und auf einer beliebigen Ebene mit einer Muschel dasjenige Tier abdecken, das der Würfel zeigt. Entsteht nun eine Dreier-Muschel-Kombination in Reihe, Spalte oder in der Diagonalen, gibt es eine Wertung. Besonders punkteträchtig ist es, wenn man gleich mehrere Trios schafft, und das womöglich auch noch vertikal über die drei Ebenen hinweg.

Fazit: ähnlich gut wie der Klassiker "Vier gewinnt" – nur pfiffiger und optisch cooler.

> tic tac toe 3D von Brad Ross und Mike Hirtle, erschienen bei Ravensburger. 2-4 Spieler ab 6 Jahren, ca. 15 Minuten, ca. 7 Euro.

Für Goldgräber

"Gold" ist ein unterhaltsames Kartenspiel und steckt in einer kleinen Blechdose. Grob gesagt geht es ähnlich wie bei dem Gedächtnisspiel Memory darum, immer zwei Karten einer allgemeinen Auslage aufzudecken. Ziel ist es, gute Kombinationen zu schaffen, um am Ende mit den meisten Goldnuggets zu siegen.

Zwar hat das Aufdecken viel mit Glück zu tun. Eine gute Merkfähigkeit ist allerdings dennoch von Vorteil. Die Kombination der Karten entscheidet nämlich darüber, wie viel und ob der aktive Spieler Gold bekommt. Leer auszugehen, ist natürlich schade. Noch ungünstiger ist es, wenn gefundenes Gold an die Konkurrenz oder aus dem Spiel geht.

Fazit: ein fesselndes Spiel mit hohem Ärger-Faktor.

> Gold von Reiner Knizia, erschienen bei Game Factory. 2-5 Spieler ab 6 Jahren, ca. 15 Minuten, ca. 6 Euro.

Für Reaktionsschnelle

"Point up" eignet sich perfekt für unterwegs und lässt sich schnell erklären. Einfach zu gewinnen ist das Spiel allerdings nicht, denn auf den Karten sind lauter Kreise in verschiedenen Farben und zum Teil auch in unterschiedlichen Größen zu sehen.

Nur konzentrierte Spieler behalten da den Überblick und erkennen je nach Vorgabe, welche Farbe auf den Karten am häufigsten vertreten ist oder auf welchen Kreis zwei oder keine Öffnungen benachbarter Kreise zeigen. Anfänger können schwierigere Karten erst mal weglassen. So oder so gilt: Fixe Richtigtipper bekommen eine Karte – und wer am Schluss die meisten Karten hat, gewinnt.

Fazit: rasant und aufregend; das Spiel steckt in einer kleinen, runden Dose.

> Point Up von Katrin Abfalter, erschienen bei Schmidt Spiele. 2-6 Spieler ab 6 Jahren, ca. 15 Minuten, ca. 13 Euro.

Für Zocker

Welch ein Jubel, welch ein Geschrei. Freude und Ärger – bei "Kanonen und Dublonen" ist beides dabei. Denn ach, wie herrlich, wenn man als einziger eine Insel mit wertvoller Beute ansteuert und kräftig abkassieren kann. Doch welch ein Pech, wenn die Mitspieler in die Quere kommen.

In jeder Runde stehen nämlich drei Inseln zur Wahl und die Spieler müssen sich per geheimer Karte entscheiden, wo sie hinwollen. Landen mehrere Zocker am selben Ort, entscheiden Würfel, wer die Beute bekommt oder ob sie liegen bleiben muss. Da Runde um Runde der Zufall den Wert der Beute bestimmt und die Spieler immer wieder neu planen können, ist es mehr als spannend, wer den größten Erfolg einfahren wird.

Fazit: nervenaufreibend, laut und lustig.

> Kanonen und Dublonen von Michael Schacht, erschienen bei Pegasus Spiele. 2-4 Spieler ab 6 Jahren, ca. 15 Minuten, ca. 10 Euro.

Für Glückspilze

"Pinguflip" ist ein süßes Lauf- und Würfelspiel, bei dem die Spieler in die Rolle von Pinguinkindern schlüpfen. Ihr Ziel ist es, möglichst weit von Eisscholle zu Eisscholle zu hüpfen. Die Schollen sind im Kreis angeordnet und ist eine Runde geschafft, winkt zur Belohnung ein Eis. Wer ergattert zuerst seine zweite Leckerei und erreicht vor allen anderen Mama Pinguin?

Klasse ist, dass auf besonders gekennzeichneten Schollen Sonderaktionen ausgeführt werden müssen. Zudem gilt es jede Scholle, die verlassen wird, umzudrehen. So ändert sich die Positionierung der Aktionssymbole und wenn mehrere Sonderfelder geschickt hintereinanderliegen, kann es coole Kettenreaktionen geben.

Fazit: ein kleines Spiel für konzentrierte Glückspilze.

> Pinguflip von Kristin Dittmann, erschienen bei Haba. 2 bis 4 Spieler, ab 5 Jahren, ca. 10 Minuten, ca. 5 Euro.

Für Kartensammler

Supereinfach, schnell zu spielen und voller Spannung. Dieses Resümee passt zu "Jinx", das eine gute Kombination aus Karten- und Würfelspiel bietet. Die Regeln sind eingängig und grob geht das Spiel so: Wer dran ist, wirft einen Zahlenwürfel und darf sich gegebenenfalls eine Zahlenkarte aus der Tischmitte nehmen. Mit der Zeit wird die Kartenauswahl immer kleiner und Fehlwürfe werden wahrscheinlicher.

Ärgerlich ist auch, dass gewonnene Karten nicht wirklich sicher gewonnen sind und dass es Spieler, die beim Würfeln Pech haben, doppelt hart erwischen kann. Sonderkarten und weitere Details bringen noch mehr Pfiff ins Spiel. Nicht zuletzt kann sogar taktiert werden.

Fazit: klein, aber oho.

> Jinx von Klaus Altenburger, erschienen bei Piatnik. 2 bis 4 Spieler, ab 6 Jahren, ca. 15 Minuten, ca. 9 Euro.

