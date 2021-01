Von Oliver Radtke

Wuhan. Während in Deutschland gerade die Verlängerung des Shutdown beschlossen wurde, geht Wang Jinglin mit seiner Familie außerhalb Pekings Ski fahren. Doch statt wie im sauerländischen Winterberg von der Polizei abgewiesen zu werden, weil die Pisten gesperrt sind, veröffentlicht der 38-jährige Journalist auf der Plattform WeChat Schnappschüsse, die an einen unbeschwerten Skiurlaub in den Alpen erinnern. Der Unterschied zu Europa: Alle Chinesen haben eine App auf dem Handy, die einen persönlichen Gesundheitscode enthält. So können sie nachweisen, dass sie innerhalb einer bestimmten Zeit vor der Abreise negativ auf Covid-19 getestet wurden und sich in keinem Risikogebiet aufgehalten haben.

In Wuhan feierten die Bürger Silvester-Parties, in Chengdu eröffnet gerade ein neues Café nach dem anderen, Flughäfen und Bahnhöfe haben längst ihren Regelbetrieb wieder aufgenommen. Chinas Wirtschaft wächst. Drei Wochen vor Chunjie, dem chinesischen Neujahrsfest am 12. Februar, scheint das Land, in dem vor einem Jahr die Covid-Krise begann, wieder voll auf Kurs. Alles im Lot also?

Wie der größte Teil der deutsch-chinesischen Verständigung, findet auch meine Interaktion mit China zurzeit online statt. Seit Beginn der Corona-Krise nutze ich meine langjährigen Netzwerke in die chinesische Gesellschaft, um mir ein möglichst vielfältiges Bild davon zu machen, wie man vor Ort mit der neuen Corona-Realität umgeht. Auffällig ist: Die Anwältinnen und Richter, Journalistinnen und Künstler, Mitarbeitende von Nichtregierungsorganisationen und Akademiker, mit denen ich im Austausch bin, äußern sich privat gerne zum Thema – tun sich jedoch schwer on the record zu reden. Viele bleiben lieber anonym, aus Angst davor, als jemand abgestempelt zu werden, der schlecht über sein Land redet.

In Wuhan, dem ersten Epizentrum der Pandemie, sind die Shopping Malls und Einkaufsstraßen wieder voll. Bilder von vollen Großdiscos gingen um die Welt. Die Menschen feierten, so schien es, mehr als nur den Jahreswechsel, sie feierten das Überleben an sich. Nach einer aktuellen Studie des staatlichen Chinese Center for Disease Control haben sie allen Grund dazu. Mehr als zehnmal so viele Infektionen wie offiziell diagnostiziert, also über 500.000 Fälle, soll es im letzten Jahr in der 11-Millionen-Einwohner-Stadt gegeben haben. "Wuhan als Ausgangspunkt des Virus abzuriegeln war hart, aber richtig", findet daher auch der 45-jährige Yang Zheng. Er arbeitet in einer städtischen Behörde. "Ich war fast drei Monate in meiner Wohnung eingesperrt. Mit einem eigens gekauften Schloss haben die Gesundheitsbehörden unser Hochhaus verriegelt. Das war hart, aber als Stubenhocker machte mir das weniger aus als anderen."

Der Alltag ist zurück – an der Stigmatisierung wird Wuhan noch länger zu kauen haben. "Als Menschen in anderen Provinzen erfahren haben, dass ich aus Wuhan stamme, haben sie mit dem Rücken zu mir weitergesprochen, aus Angst vor einer Ansteckung", berichtet Yang. "Freunde von mir wurden in anderen Provinzen wegen ihres Wuhaner Autokennzeichens gar nicht erst auf Hotelparkplätze gelassen, sie mussten mehrere Wochen im Auto übernachten, bis Wuhan wieder geöffnet wurde." Heimatlos im eigenen Land – den sozialen Sprengstoff hatte das Parteiblatt der Volkszeitung früh erkannt und bereits Ende Januar 2020 deutliche Worte gegen die Diskriminierung von Wuhanern gefunden.

Gleichzeitig haben Staatsmedien und Diplomaten in sozialen Medien Chinas Kampf gegen das Virus längst zu einer Systemfrage stilisiert. Das kommt in Teilen der Bevölkerung gut an. "Der Sozialismus chinesischer Prägung ist einfach besser", findet der Qingdaoer Ingenieur Guo Jianmin. "Wir haben mit harten Maßnahmen das Virus besiegt. Ihr redet immer von Menschenrechten und lasst dann zu, dass so viele Menschen sterben?" Es ist leicht, derartige Aussagen als erfolgreiche Gehirnwäsche zu deklarieren. Aber die Brust der chinesischen Bevölkerung ist breiter geworden, das berichten Einheimische wie Ausländer zugleich.

Die Menschen sind stolz, dass ihre Selbstdisziplin maßgeblich zur Eindämmung beigetragen hat. "Nach Ansicht vieler Chinesen hat der Staat bewiesen, dass man sich auf ihn verlassen kann", sagt der deutsche Anwalt Nils Seibert. Er pendelt zwischen Peking und Shanghai. "Viele Chinesen sind stolz auf ihr System, es erscheint ihnen durchsetzungsfähiger als ein demokratischer Staat. Ich merke, wie wichtig es ihnen ist, mit dem Sieg über Corona etwas in der Hand zu haben, womit sie die Überlegenheit des chinesischen Systems beweisen können."

Doch ist der Kampf bereits entschieden? So ganz scheinen viele Städter den offiziellen Zahlen nicht zu trauen. Obwohl vielerorts Masken nicht mehr Pflicht sind, ist die Zahl derer, die eine tragen, weiterhin hoch. "Ich gehe nie ohne Maske und Desinfektionsspray aus dem Haus", sagt die 48-jährige Redakteurin Zhang Tao aus Peking. In keinem anderen Land wird Menschen täglich so oft die Temperatur gemessen wie in China. Neue Corona-Fälle werden entschieden verfolgt, Stadtteile mit mehreren Millionen Menschen müssen sich dann testen lassen. Gerade wurde die Provinz Hebei teilweise abgeriegelt, weil 100 neue Corona-Fälle aufgetreten waren. "Die Bevölkerung trägt es mit, weil wir alle noch das Jahr 2003 in Erinnerung haben", erklärt Zhang. Damals wütete die Lungenkrankheit Sars in Peking und brachte das öffentliche Leben im Frühjahr zum Erliegen.

Die Corona-Krise hat auch den Datenhunger der Behörden verschärft. Scannen statt Sorgen. So lässt sich in einer Millionen-Stadt jeder Bewohner 24 Stunden nachverfolgen. Das ist im Falle einer Infektionskette sinnvoll, aber was mit diesen attraktiven Bewegungsdaten aktuell oder in fünf Jahren passiert, das ist unklar.

Mensch und Markt haben sich mit der Krise arrangiert: Die Zahlen der Heimfitness-Geräte schießen in die Höhe, Reisefreudige investieren ihr Geld jetzt in neue Küchen. Viele Menschen entdecken Kunsthandwerk oder die Freude an Balkonpflanzen. Auch Chinas Restaurantbranche hat sich an die Bedürfnisse junger Berufstätiger angepasst. Chengdu, eine der chinesischen Städte mit der höchsten Lebensqualität, ist mittlerweile voll von kleinen Themen-Cafés und Vintage-Läden, die an Montmartre, Kyoto oder St. Petersburg erinnern und so designt sind, dass sich Accessoires und Interieur besonders gut für Social Media Postings eignen.

Die Ablenkung der Mittelschicht übernimmt das Internet, ihre Versorgung die Lieferdienste. China war bereits vor Corona weltweit Lieferservice-Land Nr.1. "Den Lockdown hätten wir ohne waimai (Essen) und kuaidi (Services) nicht überstanden", sagt der Wuhaner Yang. Doch diese Kultur der Bequemlichkeit (fangbian wenhua) ruht auf den Schultern unterbezahlter Tagelöhner, die weit mehr als 12 Stunden pro Tag schuften. Corona habe die Unterschiede zwischen Arm und Reich verstärkt, sagt Yang. Es treffe vor allem Alte und Berufseinsteiger. Shops und Restaurants hatten, anders als in Deutschland, keinen Anspruch auf Kompensation ihrer Verluste. Schüler und Studierende haben viele Monate ermüdenden Online-Unterricht und Lehrkräfte darüber hinaus viele zusätzliche Meetings hinter sich.

Gerade weil ihnen dies in den Knochen steckt, reagieren viele Gesprächspartner auf den deutschen Corona-Kampf mit Kopfschütteln. Dabei geht es ihnen nicht um den Kampf der Systeme. Den meisten ist klar, dass in einer Demokratie der Selbstverantwortung der Bürger eine entscheidende Rolle zukommt und Städte nicht über Nacht abgeriegelt werden können. Was verwundert, ist die zunehmende Abstinenz vermeintlich deutscher Tugenden. "Warum habt ihr keinen Respekt mehr vor der Wissenschaft? Ist das eine Ablehnung der Wissenschaft oder des Wandels an sich? Hört auf Mama Merkel!"

Wir in Deutschland machen uns nicht mit dem politischen System Chinas gemein, noch stehen wir auf der Gehaltsliste der Kommunistischen Partei, wenn wir uns das Krisenmanagement Chinas genauer anschauen: großflächige Aufklärungskampagnen in Print, Online und TV, einheitliche Regeln, schnelles Handeln, rigorose Kontaktverfolg und konsequente Shutdowns. Allein in Peking wurden in diesem noch jungen Jahr schon 220 Impfstationen aufgestellt, bis zum Frühlingsfest sollen Hunderttausende systemrelevante Angestellte geimpft sein. Changtong buru duantong – lieber einen kurzen heftigen Schmerz verspüren als einen langen dumpfen, besagt ein chinesisches Sprichwort. Es scheint: Wir Deutsche wählen lieber den langen Weg.

Info: Autor Oliver Radtke arbeitet seit 10 Jahren im philanthropischen Bereich in und mit China. Er ist Generalsekretär des Deutsch-Chinesischen Dialogforums, Buchautor und hat in Heidelberg und Shanghai Sinologie studiert.