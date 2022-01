Von André Wesche

Täglich beschäftigen sich Gerichte mit Vergewaltigung, Missbrauch und Zwang. Ist ein Verhalten "normal", "abweichend" oder "verbrecherisch"? Das ist oft schwierig zu beurteilen. Rechtswissenschaftler Thomas Fischer (68), bis 2017 Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe, nähert sich in seinem neuen Buch "Sex and Crime" dem Thema allgemein verständlich und mit Fallbeispielen.

Herr Professor Fischer, man sagt, was erwachsene Menschen in sexueller Hinsicht in gegenseitigem Einvernehmen tun, sei in Ordnung. Gibt es hier Grenzen?

Thomas Fischer: Ob etwas "in Ordnung" ist, ist auf der individuellen Ebene natürlich zunächst einmal sogenannte "Privatsache", denn der Staat und das Recht haben nicht die Aufgabe, das Verhalten oder Denken der Menschen in moralischer Hinsicht zu kontrollieren oder zu sanktionieren. Dennoch gibt es nach ganz herrschender Meinung auch hier Grenzen, die sich insbesondre aus dem verfassungsrechtlichen Gebot der Menschenwürde ergeben. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass etwa kannibalistische Sexualpraktiken nicht Privatsache sind; das heißt, ein Einverständnis, aus sexuellen Motiven getötet zu werden, rechtfertigt nicht. Dasselbe gilt für schwere Körperverletzungen, die mit massiven Eingriffen in die körperliche Unversehrtheit verbunden sind.

Wie intensiv arbeiten auf diesem Gebiet Rechts- und Sexualwissenschaftler zusammen?

Spezifisch sexualwissenschaftliche Erkenntnisse sind erstmals in den 1960er Jahren anhand des spektakulären Falles Jürgen Bartsch in die strafrechtliche Praxis eingeflossen. Seither gelten sie als wichtige Quelle der Erkenntnis und des Verständnisses. In der gerichtlichen und staatsanwaltschaftlichen Praxis sind sexualwissenschaftliche Gutachten nicht häufig; die Kenntnisse des Justizpersonals von Forschungsziel und -ergebnissen sind eher gering.

Viele Menschen mit nicht rechtskonformen sexuellen Neigungen leben diese niemals aus. Damit verzichten sie auf einen großen Teil ihres Lebensglücks. Haben solche Menschen Ihren Respekt?

Respekt im heute gebräuchlichen Sinn hat jeder Mensch verdient. Aber natürlich ist es eine außerordentliche Belastung, über Jahrzehnte bestimmten starken Neigungen und sexuellen Präferenzen aus Rücksicht auf die Rechtsgüter anderer Personen nicht nachgeben zu dürfen. Das verlangt ja, wie sich jeder vorstellen kann, der sich in eine solche Situation hineinversetzt, deutlich mehr als nur die Einhaltung der Regel, keine Diebstähle oder Körperverletzungen begehen zu sollen.

Heutzutage haben sogar Kinder Zugang zu harter Pornografie. Kann diese frühe Reizüberflutung vermehrt zu einem gestörten Verhältnis zur Sexualität, aber auch zu Asexualität führen?

Die Frage nach der Asexualität kann ich nicht beantworten; sie ist eher psychologisch-medizinischer Natur. Aber selbstverständlich kann eine wiederholte Konfrontation mit unverständlichem, im konkreten Fall verstörendem oder schockierende, sexuellen Verhalten bei Kindern und Jugendlichen zu Beeinträchtigungen des Selbst- und Fremdbildes, der Kontaktfähigkeit und namentlich der Integration emotionaler und explizit sexueller Anteile in Partnerbeziehungen führen. Allerdings führt nicht jede Konfrontation sogleich, wie man gelegentlich hört, zu schweren seelischen Traumatisierungen.

Warum sind Gesetzestexte so verklausuliert, dass sie der Normalbürger nur mit Mühe erfassen kann?

Sie sind natürlich nicht mit dem Ziel der Unverständlichkeit kompliziert. Trotzdem wird nicht selten viel zu wenig Wert auf Alltagsverständlichkeit gelegt. Das ist nicht ganz einfach: Für allgemeine Gesetze benötigt man eine sehr präzise Sprache, die anders als die Alltagssprache nicht mit Andeutungen oder Metaphern arbeiten darf. Die geregelten Sachverhalte des Lebens müssen genau umgrenzt und eindeutig geregelt sein. Das ist in vielen Bereichen nicht einfach. Jeder kann die Probe machen und zum Spaß versuchen, eine ganz kleine Regel über die Ordnung in der heimischen Küche aufstellen. Schon dabei werden viele an ihre Grenzen stoßen, wenn wirklich "alles" geregelt sein und keine "Lücke" bleiben soll.

Immer wieder werden verurteilte Straftäter nach ihrer Entlassung wieder straffällig, was regelmäßig Empörung auslöst. Kann der Verfasser eines offensichtlich falschen Gutachtens in einem solchen Fall zur Verantwortung gezogen werden?

Wenn ein Gutachten zur Prognose "offensichtlich" falsch ist, kann sowohl strafrechtlich (Fahrlässigkeitstat) als auch zivilrechtlich (Schadensersatz) eine Verantwortlichkeit bestehen. Das kommt vor allem in Betracht, wenn Qualitätsregeln und Sorgfaltspflichten bei der Erstellung des Gutachtens missachtet wurden. Ein bloßer Irrtum bei der Bewertung oder eine (im Nachhinein) als unzutreffend angesehene Prognose macht ein Gutachten aber nicht in diesem Sinn fehlerhaft. Die Möglichkeit des Irrtums liegt im Wesen jeder Prognose.

Halten Sie die hiesigen Gesetze zur Prostitution für schlüssig und ausreichend?

Im Grundsatz nein. Die Regelungen zielen traditionell darauf ab, den Bereich der Prostitution möglichst stark zu kontrollieren; das nimmt in der Praxis nicht selten den Charakter von diskriminierender Ausgrenzung an. Andererseits ist der Staat natürlich zum Schutz der beteiligten Personen verpflichtet. Die Regelungen des Prostitutionsgesetzes sind eher von guten Absichten getragen als von praktischer Bedeutung.

Warum ist es so schwierig bei Missbrauchsfällen, in kriminelle Strukturen innerhalb der katholischen Kirche vorzudringen?

Es dürfte dort nicht schwieriger sein als in anderen Organisationen, die einen starken inneren Zusammenhalt haben. Es ist ja nicht so, dass die katholische Kirche als Ganzes sich wie eine "kriminelle Vereinigung" behandeln lassen müsste. Es gibt in allen Organisationen, besonders aber sogenannten "totalen Organisationen" (zum Beispiel Militär, Polizei, Orden, Religionsgemeinschaften), die sich auf sehr viele oder alle Lebensbereiche ihrer Mitglieder erstrecken, starke Tendenzen zur Abschottung nach außen, zum Schutz der Organisation und zur kollektiven Abwehr ("Corpsgeist"). Das kann man öffnen und aufweichen, aber nicht ganz ausschließen.