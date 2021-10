Von Daniel Schottmüller

Ludwigshafen. Geschlagene zwei Stunden hat Helmut van der Buchholz einen Spaten durch die Innenstadt geschleppt. Warum? Weil er Ludwigshafen noch nicht aufgegeben hat. Und deshalb möchte der gedrungene Mann mit den grauen Locken an diesem Nachmittag als Zeichen der Hoffnung einen Apfelbaum pflanzen. Genau hierhin, in das Gestrüpp vor dem ehemaligen Gebäude der Hafenverwaltung. Die Idee hinter der botanischen Guerilla-Aktion: Selbst ein trostloser Ort wie das seit Jahrzehnten leer stehende "Gelbe Haus am Rhein" hat die Chance auf einen Neuanfang verdient. Aber wie so häufig in Ludwigshafen ist dieser Verschönerungsversuch mit Schwierigkeiten verbunden. Aufgrund der harten Erde muss sich der Künstler ganz schön abplagen, um mit seiner Schippe vorzudringen. "Der arme Baum", kommentiert ein daneben stehender Mann augenzwinkernd.

Alternative Stadtführungen zeigt Helmut van der Buchholz. Foto: Daniel Schottmüller

Diese Art Galgenhumor verbindet die rund 20 Menschen, die sich im Rahmen der "WERTstadt"-Aktionstage des Kunstvereins zu einer Stadtführung der besonderen Art verabredet haben. "Ludwigshafen – Die hässlichste Stadt Deutschlands?", lautet der Titel, den ihr Tourguide van der Buchholz verpasst hat. Die Teilnehmer stört diese Provokation nicht. Wie so viele der 172.000 Einwohner blicken sie mit einer Mischung aus Selbstironie, Nostalgie und, ja, auch ein bisschen Stolz auf ihr Ludwigshafen.

Dass gerade die rauen Ecken diese Stadt interessant machen, deutet van der Buchholz bereits mit seiner musikalischen Einstimmung an. "Der Bahnhof is’ de Kampfplatz / Da passt ein jeder auf / Der Ami schmiss die Kippe weg / Und zwanzig stürzen drauf! Ja, das ist der Hemshof-Boogie" quäkt es aus dem Kofferplattenspieler, den der Künstler mitgebracht hat. Verantwortlich für diesen kulturellen Exportschlager war vor ungefähr 50 Jahren die Hemshof-Friedel: eine Straßenmusikantin, die sich zwischenzeitlich als Schweißerin und Prostituierte durchschlug und 1979 an Leberzirrhose starb.

Die Frau, die "Bild" einst als "verrückteste Sängerin Deutschlands" bezeichnete, ist bei Weitem nicht das einzige musikalische Original, das die Arbeiterstadt hervorgebracht hat. Van der Buchholz erinnert an Jule Neigel. An Werner Wichtig, der 1989 den Partysong "Pump ab das Bier" lieferte. Und dann ist da natürlich noch Ludwigshafens aktueller Rap-Superstar Apache 207. Aber, sein Job sei es ja eigentlich "die Stadt schlechtzureden", unterbricht van der Buchholz seine eigenen Ausführungen. Deshalb geht es jetzt – stilecht bei Schmuddelwetter – raus zu den Orten, die laut Veranstaltungsbeschreibung "Entsetzen und Vergnügen" garantieren sollen.

Am Hinterausgang des Kunstvereins wird deutlich, was damit gemeint sein könnte. Brandflecken, Graffiti und eine leere Flasche Billigsekt wurden hier zurückgelassen. Helmut van der Buchholz richtet den Blick aber auf die andere Seite des Hinterhofs. "Hier hatte jemand vermutlich noch eine Tür übrig, die er unbedingt verbauen wollte", sagt der Tourguide und schmunzelt. Tatsächlich. Auf der gegenüberliegenden Seite hat man im ersten Stock, mindestens zweieinhalb Meter über dem Boden, ein Tor mitsamt Schloss in die Wand eingelassen.

Mehr oder weniger malerische Hinterhöfe. Foto: Daniel Schottmüller

Nicht die einzige Überraschung. Schräg gegenüber fällt eine Fassade ins Auge, die in diesem Umfeld fast noch weniger Sinn zu ergeben scheint. Statt grau in grau wie die restliche Umgebung präsentiert sie sich in Form eines farbenfrohen Toskana-Panoramas – Zypressen und Fesselballon inklusive. "Wahrscheinlich wurde der Künstler vor langer Zeit von dem Inhaber eines Geschäfts beauftragt", mutmaßt Helmut van der Buchholz. "Der Laden ist natürlich lange weg, die Fassade ist geblieben." Immerhin. Dass die Spuren der Vergangenheit auch komplett verschwinden können, zeigt sich einige hundert Meter weiter, am Berliner Platz. "Früher war das hier das Herzstück der Innenstadt", erzählt der Ludwigshafener. "Heute hat man diesem Ort den Beinamen ’Das Loch’ gegeben." Der Grund: Wo einst ein dreigeschossiges Gebäude in den Himmel ragte, gähnt Passanten seit sechs Jahren eine von Bauzäunen umpferchte Mulde entgegen.

Wenn Helmut van der Buchholz die Geschichte des Kaufhauses rekapituliert, das hier zum Kaufhof, Multistore und Schnäppchenmarkt wurde, um schließlich abgerissen zu werden, klingt Trauer durch. Kein Wunder, schließlich zählte Ludwigshafen noch bis in die Siebziger zu den reichsten Städten des Landes. Vieles von dem, was damals als wegweisend galt, ist heute marode oder bereits aufgegeben worden. Verluste, die in den Gesprächen der Teilnehmer widerhallen. "Hier war früher ein Juwelier", heißt es auf dem Weg durch die Amtsstraße. "Und da ein Edelrestaurant."

"Pfälzische Lebensfreude". Foto: Daniel Schottmüller

Helmut van der Buchholz, der mit seiner Führung irgendwo zwischen Systemkritik und Aktionskunst wandelt, vermisst anderes. Zum Beispiel das acht Meter lange Holzkrokodil, das bis vor ungefähr fünf Jahren noch das Nordende des Ludwigsplatzes zierte. "Man fragt sich, wo es geblieben ist." Der Künstler spekuliert, dass die Stadtverwaltung einer kostspieligen Restaurierung aus dem Weg gehen wollte.

Das klingt plausibel. Besonders wenn man das Bauwerk in Augenschein nimmt, vor dem van der Buchholz gerade steht: ein Betonrondell, in dem eine Lücke klafft. Abgestürzte Äste einer ausladenden Platane, die hier seit 1840 Wurzeln schlägt, hätten die Struktur beschädigt, berichtet er. Geld für eine Reparatur hat man bislang nicht in die Hand genommen. Der Stadtführer befürchtet, dass den "Leberknödelbrunnen" in der Bismarckstraße ein ähnliches Schicksal treffen könnte. "Er wurde entfernt, um Platz für eine Baustelle zu schaffen." Ob der markante Brunnen wirklich, wie versprochen, ins Stadtbild zurückkehren wird?

Helmut van der Buchholz zeigt ein Ludwigshafen zwischen Um- und Abbruch. Foto: Simon Herold

Immerhin, ein Brunnen ist es auch, der dem verkappten Lokalpatrioten Hoffnung schenkt. Auf der Südseite des Ludwigsplatzes steht mit "Pfälzische Lebensfreude" eine von zahlreichen Skulpturen, die beweisen, dass es im Ludwigshafener Zentrum durchaus Platz für Kunst gibt. Sogar der Hemshof-Friedel begegnen die Tour-Teilnehmer wieder. Als bewegliche Figur hat sie mit ihrer Gitarre breitbeinig am Brunnenrand Platz genommen und strahlt die Betrachter an. Vielleicht ja ein Bild mit Symbolcharakter: Nur weil ein Satiremagazin diese Stadt 2018 zur hässlichsten Deutschlands gewählt hat, heißt das nicht, dass man sich hier nicht wohlfühlen kann.

Zum Ende der Tour scheint auch Helmut van der Buchholz wieder Zuversicht zu schöpfen. Statt eines Spatens holt er dieses Mal Pinsel, Malerrolle, schwarze Farbe und Papier hervor. So ausgerüstet, nimmt er auf dem Asphalt Platz. Ein paar Handgriffe. Und siehe da: Schon hat er die Oberflächenstruktur eines unscheinbaren Kanaldeckels in einen stilvollen Schwarz-Weiß-Druck verwandelt. Als er sich wieder aufrichtet, lächelt der Künstler. Gut so. Allzu sehr kommt es auf die Umgebung doch gar nicht an. Entscheidend ist, wie man mit ihr umgeht.